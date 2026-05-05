Děti se nerodí, cizinců je milion. Weigl vytáhl tvrdý kontrast

Ve své májové glose se Jiří Weigl podělil o svůj zážitek ze svatby svého syna. Svatbu popisuje jako výjimečný okamžik lidské pospolitosti, kdy se setkávají různé skupiny lidí, které by se jinak nikdy nepotkaly, a společně sdílejí radostnou událost. I to v něm posiluje přesvědčení o významu tradičních rodinných událostí, jako jsou svatby, křtiny či pohřby, které podle něj hrají klíčovou roli při utváření mezilidských a mezigeneračních vazeb.
V souvislosti s tím Weigl kritizuje současné pojetí občanské společnosti, které je podle něj zužováno na neziskové organizace a aktivistické skupiny. A to přestože skutečná podstata občanské společnosti dle jeho názoru spočívá v přirozených vztazích mezi lidmi, v rodině.
„Občanská společnost, to nejsou ani jenom hasiči a sportovci. To je také přirozené setkávání lidí při rodinných příležitostech, tak důležité pro posilování mezigeneračních vazeb a pro zabránění společenskému vyloučení seniorů,“ upozorňuje Weigl.
Státu podle něj nevadí ani pokles každoročně uzavíraných sňatků, naopak upřednostňuje usnadnění rozvodů. „Rozvádí se prý dnes 40 % všech manželství. Před dekádou to bylo dokonce 50 %, a tak náš stát nemeškal a uzákonil právní úpravu, která rozvody usnadňuje a ulehčuje,“ dokládá Weigl a ironicky tvrdí, že rodinná politika má „opravdu úžasné výsledky“.
V glose se pak Weigl dívá i na další demografické trendy, mezi nimi i na rekordně nízkou porodnost. Kritizuje proto současné ideologické směřování společnosti, které podle něj zpochybňuje tradiční rodinu, mateřství a pevné sociální vazby, a směřuje k individualizované společnosti izolovaných jedinců závislých na státu.
„Nikdo si s tím hlavu neláme, už tu s námi přece žije přes milión cizinců a masová migrace je pro progresivní mainstream jednou ze zásadních cest k dosažení socialistické nirvány. Budeme pestře multikulturní, tak jako náš vzor USA a dnes už i většina zemí v západní Evropě,“ předvídá Weigl.
Současný veřejný diskurs je dle jeho názoru potřeba změnit.
