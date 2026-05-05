Íránská krize zvýšila zájem o energie od ČEZ Prodej o 80 procent

V březnu zákazníci uzavřeli o téměř 80 procent smluv víc než v měsíci předchozím a podobným tempem trend pokračoval i v dubnu. Největší zájem měli zákazníci o fixace na dva a tři roky, především u plynu. Zvýšený zájem zákazníků o dodávky od ČEZ Prodej eviduje společnost hned od začátku konfliktu. Po prvních zprávách o konfliktu se na společnost začali klienti obracet ve výrazně větší míře – návštěvnost zákaznických centrech v průběhu března v meziměsíčním srovnání narostla o polovinu, callcentra evidovala tisíce hovorů denně navíc.
Oproti únoru se počet zákazníků, kteří si ČEZ Prodej nově vybrali jako svého dodavatele, zvýšil o 80 procent. U elektřiny stoupla poptávka o 60 procent, u plynu se dokonce narostla až na dvojnásobek. A podobným tempem tento trend dál pokračoval i v dubnu. I tehdy oproti předkrizové době počet nových smluv narostl o vyšší desítky procent.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„Blízkovýchodní konflikt potvrdil, že ČEZ Prodej pro tuzemské domácnosti plní roli bezpečného přístavu. Na začátku roku a před konfliktem jsme elektřinu i plyn zlevnili a tyto výhodné ceny dál držíme. Naši zákazníci mají stále stejné podmínky jako před začátkem krize a změny ceníků teď neplánujeme. Je vidět, že české domácnosti tento přístup oceňují,“ říká Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej.
ČEZ Prodej se dlouhodobě drží strategie zlevňování, kdykoliv to ceny na velkoobchodních trzích dovolí. V loňském roce ceny snížil pětkrát, v letošním roce ještě před začátkem konfliktu dvakrát. Prostor, jak mohou zákazníci ušetřit, ale není jenom o samotných cenách dodávek.
Další cestu k úsporám zákazníkům poskytují možnosti nové energetiky, kterých můžou u ČEZ Prodej využívat naplno. Domácnostem s chytrým měřením, které chtějí aktivně pracovat se svojí spotřebou elektřiny, je k dispozici Dynamický tarif. V tom má domácnost výhodnější spotřebu v časech, kdy je elektřina vyráběna levněji díky obnovitelným zdrojům nebo síť není zatížena vysokým odběrem. Na silové elektřině tak výrazně ušetří – v průměru až 10 %. Domácnosti s fotovoltaikami zase můžou využít například možností flexibility.
Zájem o dodávky elektřiny i plynu od ČEZ Prodej tak neroste jen v současné krizové situaci. Především u plynu se počet klientů zvyšuje dlouhodobě. „Na začátku letošního roku jsme u plynu překročili metu 600 000 zákazníků a potvrdili tak svoji pozici druhého největšího dodavatele plynu v Česku. Pomáhá tomu i naše aktivní práce s klienty v online světě. Vice, než polovinu zákaznických požadavků jsme loni vyřešili přes aplikaci MŮJ ČEZ,“ dodává Tomáš Kadlec.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku