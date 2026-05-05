DPP zmodernizuje stavědla ve stanicích metra Florenc C a Vltavská

O nadcházejícím prodlouženém víkendu začne Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve stanicích metra Florenc C a Vltavská vyměňovat původní reléová staniční a traťová stavědla za moderní, elektronická. Jedná se o pokračování investiční akce modernizace zabezpečovacích zařízení na nejstarších úsecích metra C Háje – Vltavská, jejíž dokončení DPP předpokládá v roce 2027. Od pátku 8. května do neděle 10. května 2026 bude proto obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Kobylisy – Pražského povstání. DPP ve vyloučeném úseku zavede dvě linky náhradní autobusové dopravy XC a XC1, kromě toho také tramvajovou linku 36 Sídliště Ďáblice – Vozovna Pankrác.
Florenc C a Vltavská jsou poslední dvě stanice metra na trase C, kde původní reléová zabezpečovací zařízení, pocházející vesměs ještě z první poloviny 70. let, zbývá vyměnit za elektronická stavědla. DPP tuto rozsáhlou investiční akci, která je podmínkou pro připravovanou automatizaci provozu na trase C, zahájil na jaře 2024. Letos na začátku letních prázdnin v termínu od 4. do 10. července proběhne další etapa a v příštím roce dokončení celé investiční akce včetně výměny stavědel v depu Kačerov.
Dopravní opatření
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Z důvodu modernizace zabezpečovacích zařízení je od pátku 8. května do neděle 10. května 2026 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Kobylisy – Pražského povstání. Provoz metra na lince C zůstane zachován v úseku Háje – Pražského povstání a Letňany – Kobylisy. V úseku Ládví – Kobylisy bude metro jezdit kyvadlově, tj. po jedné koleji jede vlak tam i zpět.
Náhradní doprava
V denním provozu je zavedena:
- náhradní autobusová doprava XC v trase Kobylisy – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Tato linka nezajíždí ke stanici metra Nádraží Holešovice.
- náhradní autobusová doprava XC1 v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání
- tramvajová linka 36 v trase SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE – Ládví – Kobylisy – Trojská – Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – VOZOVNA PANKRÁC
Pro spojení mezi stanicemi metra Nádraží Holešovice a Kobylisy lze kromě zavedené tramvajové linky 36 využít i pravidelnou tramvajovou linku 17. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a dočasné změny v zastávkách autobusů jsou k dispozici na webu DPP ZDE.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku