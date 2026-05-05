Okamura (SPD): Odsuzujeme relativizaci nacistických zločinů a zpochybňování poválečného uspořádání ČR

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
dovolte mi, abych přednesl dva návrhy: jako první navrhu jménem tří poslaneckých klubů ANO 2011, SPD a Motoristé sobě, aby Poslanecká sněmovna dnes jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích po devatenácté i dvacáté první hodině.
Za druhé navrhuji zařadit do návrhu pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny nový bod, a to s názvem: Stanovisko vládní koalice ke sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Tento bod navrhuji zařadit jako první bod dnešního jednání.
Ještě bych krátce zdůvodnil toto navržení, a vládní koalice, naše vládní koalice, navrhne usnesení, které má osm bodů. V tomto usnesení vyjadřujeme nesouhlas s konáním sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky, a v tomto usnesení vyzýváme organizátory této akce, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Navrhneme usnesení, které zní:
Tomio Okamura
„Poslanecká sněmovna
I. vyzdvihuje význam Česko-německé deklarace podepsané 21. ledna 1997 pro utváření moderních česko-německých vztahů v Evropě. Obě země deklarací uzavřely některé sporné otázky pohledu na minulost česko-německých vztahů. Deklarace je jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.
II. Poslanecká sněmovna připomíná, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s Česko-německou deklarací dne 14. února 1997 a dne 30. ledna 1997 vyslovil s deklarací souhlas Německý spolkový sněm.
Bod číslo 3 (III.) návrhu usnesení naší vládní koalice: Poslanecká sněmovna oceňuje dosaženou mimořádnou úroveň česko-německých vztahů a vyjadřuje odhodlání na jejich rozvoji nadále se aktivně podílet.
IV. Poslanecká sněmovna konstatuje, že některé politické aspekty sudetoněmeckého hnutí jsou v českém historickém a společenském kontextu spojeny s důsledky nacistické okupace a s následným poválečným uspořádáním. Proto dodnes představují mimořádně citlivé téma.
V. V návrhu našeho usnesení: Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání relativizující historickou odpovědnost, zejména ve vztahu k občanům žijících v pohraničních oblastech tehdejší Československé republiky. A také proto, že význam Česko-německé deklarace je v jejím pohledu na minulost obou národů, a jako základu moderních česko-německých vztahů, odmítán či dokonce popírán.
VI. Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky.
Bod číslo 7 (VII.) návrhu našeho usnesení za naši vládní koalici. Poslanecká sněmovna zdůrazňuje význam ochrany historické paměti, úcty k obětem nacismu a zachování společenského smíru.
A konečně poslední, osmý bod (VIII.) návrhu našeho usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno, a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili.“
Děkuji a žádám všechny poslance ve Sněmovně, všech politických stran, o podporu tohoto bodu, abychom ho mohli dneska projednat, děkuji.
