SMS? Ulice plné. Děti? Ticho. Kekely udeřil na „spravedlivé“ chvilkaře

Příští týden se v Praze koná Pochod za média. „Média jim nedáme!“ hlásá Milion chvilek. Je opravdu ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií? A čím tedy konkrétně?
Je mi líto, ale já si to vážně nemyslím. Pokud bude zákon upraven tak, aby bylo evidentní, že jakýkoli politik nemůže svévolně ovlivňovat média, nevidím v tom problém. A pak - upřímně: každé jedno médium je na něčem nebo někom závislé – veřejnoprávní na příspěvcích od občanů, tedy koncesionářských poplatcích, soukromá média pak na reklamě od partnerů, inzerentů, některá od donátorů. Nezávislost, nestrannost a objektivita - to jsou dvě rozdílné věci. A myslím si, že je to zbytečná bouře ve sklenici vody. Možná je to „něčí“? snaha odvést pozornost od jiných, daleko důležitějších a závažných věcí?
Mě by vážně jen zajímalo, proč tu Milion chvilek nedělal pochod, když tu veřejně sám ministr spravedlnosti, s posvěcením a vědomím premiéra této země, propral xy miliard korun pocházejících prokazatelně z trestné činnosti. Ale nedělo se nic. A to bylo sakra ohrožení – státu, justice, bezpečnosti, práva. Ale to nikoho z nich netankovalo. Divné, ne?
Když jsme u toho, jak moc jsou v dnešní době, kdy je už tolik i alternativních médií, důležitá veřejnoprávní média? A co říci k tomu, jak tato média dnes fungují na Slovensku?
Veřejnoprávní média jsou bezesporu velmi důležitá! O tom žádná. Ale důležitá je taky transparentnost. A ta – bohužel – po desítky let nebyla zaručena. Začerňovaly se smlouvy, zatajovaly se informace a nikdo nikdy neřekl veřejně, kolik stojí výroba jakých pořadů atd. A někteří politici odmítají, aby NKÚ mohl provést kontrolu veřejnoprávních médií, co se financí týče. Ano, složitý proces, ale proč ne? Proč se nehledá cesta, aby se to ztransparentnilo a zefektivnilo?
K tomu, jak fungují média na Slovensku, bych se asi nerad vyjadřoval, ono je to tam hodně zvláštní, ale v mnoha jiných zemích Evropy fungují média dobře. Zhruba třetina Evropy přešla na financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. A funguje to. A jestli si někdo myslí, že média financovaná z poplatků nelze nějak „ovládat“, tak je vážně naivní. A v ČR, tam jde vždycky všechno. Nicméně osobně bych zachoval poplatky dobrovolné – kdo chce, ať platí 150 Kč, kdo chce, třeba 2000, a pustil bych tam zpět částečně reklamu. Dnes řada privátních televizí už nemá kam reklamu dávat… takže by klienti dostali další prostor a televize nebo rozhlas by si na sebe zčásti mohly i vydělat.
Další téma, které rezonuje společností, jsou sudetoněmecké dny, které se mají v květnu konat v Brně. Vznikl dokonce „otevřený dopis občanů ČR pořadatelům a účastníkům“. Je nebo není dobře, že se taková akce koná? A pokud se koná, neměla by být organizace na úrovni státu a ne v rámci určité skupiny?
Dle mého úplně není. Zbytečně to zase rozděluje společnost. Dělá to zlou krev a proč se tu vlastně taková setkání konají? Jistě, můžeme namítat, že z Československa byla odsunuta i řada velmi slušných sudetských Němců, kteří nic špatného neudělali. Ano, to bezesporu, ale v globálu to byl velký problém a stále je.
Když zmiňujete Benešovy dekrety, jsou na místě určité obavy? A co říci v tomto směru na postoj budoucího maďarského premiéra?
Začnu od konce: Mě nový maďarský premiér trochu děsí. Je to velký radikál. Navíc byl jedním z nejbližších Orbána. A že změnil názory? Až poté, co vznikl problém, i s ohledem na jeho exmanželku a známou kauzu. Není v tom třeba trochu víc prospěchu než opravdu bezelstná snaha „dělat to jinak a lépe“? Nevím, ptám se.
A kdo si chce něco o něm zjistit (nejen z českých médií), tak si to zjistí. Mám pár přátel, kteří žijí v Maďarsku a nevolili Orbána. Ale NIKDY by nevolili Pétera Magyara. A vědí proč. Dokonce podle některých má jisté - až „rasistické“ názory… cosi jako za „čisté Maďarsko“. Nevím. Ano, po 16 letech Orbána je to změna. Možná i potřebná, ale zase, pokud si někdo myslí, že si Maďaři a Maďarsko polepší, pak je naivní. A tvrdit, že má Maďarsko jednu z nejnižších životních úrovní v Evropě, může fakt jen demagog anebo tam nikdy nebyl. Ano, mají nižší mzdy. Ale zkuste si tam koupit byt, řadovku. Nebo koupit si na trhu kilo rajčat, paprik? Oproti zbytku Evropy, včetně nás, kteří máme všechno neskutečně až sprostě předražené, tam mají levno. Proto tam zhruba 100 tisíc Slováků odešlo žít, dokonce tam žijí i Češi a někteří Rakušané. Všechno má pro i proti. Uvidíme, ale pokud na to někdo dojede, budou to mladé rodiny s dětmi a senioři, kterým dosavadní vláda byla hodně nakloněna.
Co výsledky maďarských voleb budou podle Vás znamenat ohledně EU? A rovnou, co říci k výsledkům nedávných voleb v Bulharsku?
Změnu a nejspíš i větší vliv EU na Maďarsko. To jistě. A co se Bulharska týče: asi tam bude trochu větší stabilita poté, co se jim to tam neustále mlelo a měli tam opakované volby.
Rumen Radev je sice proevropský, ale silný kritik. A bude zajímavé sledovat jeho kroky a kroky jeho vlády.
Podívejme se i na situaci ohledně Íránu. Co říci na její vývoj?
Je to celé špatně. Válčit jakkoli v 21. století je prostě barbarství. Ať za to může kdokoli, je to zrůdnost. Copak jsme se nepoučili ze dvou světových válek a dalších menších ve světě? Copak musíme ničit za cenu získání území nebo nerostného bohatství? A upřímně, to, co dělá USA poslední dobou, je schizofrenní.
Vzhledem ke stále vysokým cenám pohonných hmot se opět očekává zdražování i dalších věcí, jako například potravin. Jak toto české domácnosti zvládnou? Jak podpořit lidi, kteří už dnes sotva vyjdou?
Pobavila mě jedna taková „chytrá paní“, která pronesla, že jí zdražení benzinu a nafty nevadí, protože ona jezdí na kole. Chce se mi říct repliku z Nemocnice na kraji města, kde skvělý herec Kopecký pronesl ono slavné…. Vy… nebeská…
A že „madam“ nedošlo, že od potravin přes taxíky, kurýry až po třeba hospice, sanity, záchranáře, hasiče, policisty nebo pohřební služby – všechno zdraží. Opravdu je tahle „dáma“ tak hloupá, anebo to jen tak dělá?! Proč se občas někteří takoví hlupáci nepodívají dál než od špiček svých bot?
A jak podpořit nízkopříjmové (nikoli nemakačenka!!!), seniory nebo samoživitele? Jednoduše. Kdyby se přestalo krást, kdyby přestala nebetyčná korupce, kam se podíváte, a kdyby se opravdu přerozdělovaly daně a různé příspěvky smysluplně, nebyl by problém jak s jejich podporou, tak ani s důchody.
Ale především snížit na minimum daně na základní potraviny, na elektřinu, plyn a vodu. A nedělat z lidské potřeby včetně slušného bydlení tvrdý byznys.
Úplně na závěr se zeptám, co říkáte na spor mezi prezidentem a vládou, kdy prezident trvá na tom, že chce být součástí delegace, která se zúčastní summitu NATO, ale podle vlády být součástí delegace nemá?
Je to zbytečné. Opět je to jen bourání báboviček na pískovišti. Naschvály nic nevyřeší. Chápu ješitnost, urputnost a chápu, že: tys mi rozboural bábovičky, já ti rozšlapu hrad z písku. Ale pardon: Proč? Copak si občané této země vážně nezaslouží, aby se politici, včetně prezidenta, zabývali skutečně důležitými a vážnými věcmi? Třeba jako tím, že soud pustí z vězení feťáka a on následně zavraždí dítě?! Kde je odpovědnost soudce? Jak pak někdo může říct, že justice je spravedlivá a že žijeme v právním státě? Nebo že muž obviněný ze sexuálního zneužívání má právo vídat své dítě a potrestána je matka, která mu jej odmítá – zcela pochopitelně – předávat? Ale čemu se divit, když ministr spravedlnosti vědomě nechá proprat peníze... Proč se tedy nebouří ti „spravedliví“ a milionoví chvilkaři a nepořádají pochody, když je tady zcela evidentně pošlapáno právo, spravedlnost a dějí se tak šílené věci? Proč?! Tohle nikomu nevadí? Opravdu tu budeme demonstrovat kvůli nějakým trapným esemeskám, ale za to, že se tu ničí dětské životy a páchá evidentně bezpráví, /a nejsou to ojedinělé případy/, tak kvůli tomu ruku ani zadek nikdo nezvedne a nejde demonstrovat. To je hodně smutné.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.