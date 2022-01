Šikana u Pirátů. Ne poprvé. Šéfka KSČM Konečná velmi jasně

„Trochu mě to připomnělo prodejce předražených hrnců na předváděcích akcích,“ říká k tomu, co se ve středu dělo ve Sněmovně, europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Zmínila slovo „šmejdi“. Rázně se pak opřela do poslance Farského. Řekla také, co podle ní stojí v pozadí takzvané „pracovní karantény“. V souvislosti s komentářem Lídy Rakušanové se vyjádřila i k Benešovým dekretům. Padlo varování. Na závěr nechybí vzkaz pro pirátku Michailidu.

Vláda ve středu žádala o důvěru, co říkáte na to, co se ve Sněmovně dělo?

Za mě to byla především přehlídka pokrytectví. Pánové a dámy ve skvěle padnoucích oblecích s krásně naučenými frázemi se snažili občanům namluvit, jak jsou jejich recepty ty správné a jediné nejlepší. Trochu mně to připomnělo prodejce předražených hrnců na předváděcích akcí. Tam byli také distingovaní prodejci. A jak to skončilo? Neříkalo se jim náhodou šmejdi?

Novou vládu tady máme jen pár týdnů, těžko něco hodnotit. Ale přesto, paní poslankyně, jak vnímáte její postoj například v boji s covidem? Velmi diskutovaný je například návrh na takzvanou „pracovní karanténu“. Ministr Válek za to dokonce dostal na sociálních sítích označení „borec na konec“...

Já vlastně už ani nevím, co na to mám říct. Tohle jsem si nepředstavovala ani v nejbujnější fantazii. Pracovní karanténa byl skutečně zřejmě vrchol receptu vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na covid-19, kterým se tak chlubila před volbami. Nakonec se ukázalo, že nemají absolutně nic nového – v nařízeních a opatřeních je stejný zmatek jako za první vlny, logika v tom není žádná a převratná zlepšení se nekonají.

Co je ovšem horší, a to stojí v pozadí takzvané „pracovní karantény“, je obecné pravidlo, které by možná rád Vlastimil Válek z TOP 09 a celá vláda vrátila do hry. Tím je takzvaná karenční doba, kterou se díky úsilí KSČM podařilo zrušit. Tedy že nemocní jsou první tři dny nemoci doma bez nemocenské. Chápu, že si to královsky placení ministři neuvědomují, ale výpadek v příjmu nezanedbatelné části pracujících v podobě oněch 3 dnů, je může uvrhnout do finančních nesnází. Zvláště ve chvíli, kdy už nyní jen tak tak vyjdou se svou výplatou.

Paní předsedkyně a co říkáte na fakt, že poslanec STAN Farský odjíždí na půl roku na stáž do USA?

Absolutní výsměch občanům i voličům. Navíc se ukázalo, že bezostyšně lhal, protože o tom, že vycestuje na školení do USA, věděl už před volbami. Ale chápu, že potřeboval mít na 4 roky zajištěný solidní příjem. Vůbec mě nezajímá, které vyvolené politické neziskovce bude půl roku peníze posílat. A co náklady na kancelář, asistenty, expertizy atd.? Tohle je absolutní vrchol a dno v politice.

Ve svém internetovém pořadu Bez obalu jste mimo jiné zmínila, že pan premiér Fiala ve svém novoročním projevu zapomněl říct, že drtivé většině pracujících v tomto roce reálně klesnou příjmy. Mluvila jste o tom, že vláda snížila životní úroveň řady lidí, aniž by toto projednala například s odbory. Co v tomto směru podle vás „obyčejné“ lidi letos čeká? A je možné, že situace dojde tak daleko, že lidé nakonec vyjdou do ulic v takové síle, jak to vidíme v některých jiných státech?

Nedokážu říct, co bude poslední kapkou v tom pomyslném poháru. Vzhledem k tomu, jak napnuté jsou ale rozpočty občanů, to může být cokoliv. Vláda nedělá absolutně nic, aby zabrzdila nevídanou inflaci, která pravděpodobně dle ekonomů překročí dvoucifernou hranici. Mimochodem naposledy měla ČR inflaci přes 10 % v roce 1998 a před tím v roce 1994. Takže nejen seriálem Devadesátky, s nímž přišla Česká televize – mimochodem, a to se stává málokdy, musím televizi za tento počin pochválit – se vracíme do doby, která vyprodukovala dvě kategorie lidí – rovné a ty „rovnější“.

Zdražování je nevídané a vláda místo toho, aby tomu bránila, tak se ve svém programovém prohlášení hlásí ke Green Dealu, který tento problém ještě prohloubí, neboť energie jsou potřeba naprosto všude – jak v případě bydlení, tak pro každý úsek výrobního řetězce…

Za sebe mohu slíbit, že každý týden budu dál ve svém internetovém pořadu Bez obalu přinášet nová témata i informace.

Mluvíme o tom, že na zdražování nese značnou část viny i takzvaný Green Deal. Je jasné, že o životní prostředí je nutné se co nejlépe starat, na druhou stranu se nemálo lidí ptá, proč se něco takového, jako je „Zelená Evropa“, spouští ve chvíli, kdy většina států bojuje s následky, a to též ekonomickými, i pandemie?

Já se považuji za bytostnou ochránkyni životního prostředí. K tomu, aby toto velmi důležité téma začali občané brát vážně a podle toho také jednat, je ovšem nutné, aby jim to zaprvé nikdo nevnucoval a za druhé jim to reálně nesnížilo životní úroveň. Těžko se totiž vysvětluje člověku, který má sotva na vytápění domácnosti, že jeho děti v zimě budou mrznout, protože se tak nějaký úředník v Bruselu rozhodl.

Když jsem u Green Dealu, Evropská komise sice zařadila jádro a zemní plyn mezi uznatelné zdroje, podmínky jsou ale podle odborníků příliš tvrdé. Vy sama jste je označila za „nesplnitelné“. Můžete prosím rozvést, v jakém smyslu jsou nesplnitelné a jak by se k tomu měla tedy ČR postavit?

Ten výsledek je primárně výsledkem práce, kterou odvádějí, nebo spíše neodvádějí, čeští představitelé na evropské úrovni. V tomto si Andrej Babiš s Petrem Fialou mohou podat ruce. Před českými občany a médii si oba hrají na nekompromisní zastánce národních zájmů, ale jakmile překročí hranice, tak na to rychle zapomenou a nakonec to dopadne tak, jak si to Německo nadiktuje.

„Říkají, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé… ale proč mají tedy některé kruhy opět zájem na tom je zrušit,“ napsala jste na svůj FB. Jedná se zřejmě o reakci na komentář Lídy Rakušanové na irozhlas.cz. Naši zákonodárci chtějí odstranit některé „vyhaslé“ právní normy, zákony, předpisy a vyhlášky ze Sbírky zákonů. Mezi nimi ale Benešovy dekrety nejsou. Rakušanová se ptá, zda to není „promarněná příležitost“ a uvádí, že Benešovy dekrety „nejsou dneska už ničím jiným než naším vlastním domácím strašidlem zděděným z dob komunismu“. Někteří politici je prý navíc využívají k manipulaci voličů. Jmenovala například prezidenta Zemana. Co na její postoj říkáte?

Dekrety prezidenta Beneše nejsou žádným strašidlem. Jejich prolomením reálně hrozí ohrožení majetku českých občanů i státu. Benešovy dekrety jsou nedílnou součástí naší novodobé národní identity. Proto jsem vždycky na pozoru před všemi, kdo přijdou s podobnými prohlášeními.

Rakušanová také uvádí, že „Dekrety by samozřejmě byly odstraněny ze Sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně, takže by jakékoli restituční nároky sudetských Němců neměly apriori šanci“. Je to tak?

Tohle je naprostý alibismus. Myslím, že český právní řád potřebuje úplně jiné zásahy. Je potřeba, aby se český občan konečně dovolal svých práv. Aby byla justice nestranná a dostupná pro každého občana – ne jen pro toho, kdo má na to soudit se mnoho let, protože rychlost, s jakou u nás pracuje justice, je děsivá. Takže jestli něčemu chce paní Rakušanová pomoct, tak ať zaměří svou pozornost sem.

Když se dostaneme na další téma, velké „haló“ vzbudilo vyjádření pirátky Jany Michailidu, že má „vnitřní přesvědčení komunistické, ve smyslu původním (demokratickém)“ . Překvapilo vás to? A co říci na negativní odezvu některých jejích kolegů? I když nutno připomenout, že se jí dostalo i zastání uvnitř strany...

Nepřekvapilo. Piráti si na demokratickou stranu dávno jen hrají. Vždyť ještě před paní Michailidu stihl trest za svobodný názor jejího bývalého kolegu Radka Holodňáka. Za to, že se zmínil o největším mysliteli 2. tisíciletí Karlu Marxovi.

Domníváte se, že Michailidu nakonec ve volbách do předsednictva strany neuspěla právě kvůli tomuto svému vyjádření?

Myslím, že u Pirátů je už přesvědčení úplně jedno. Přesvědčení Piráti odhodili ve chvíli, kdy šli do koalice s ODS a TOP 09, ve chvíli, kdy se nechali uplatit trafikami na úřadech, ve chvíli, kdy pošlapali své principy kumulace funkcí. Byť je pravda, že ze slova komunismus mají pořád někteří osypky. Když jsem četla rozhovor s panem předsedou Bartošem, tak bych mu doporučila, aby si na wikipedii vyhledal, co to vlastně komunismus je, protože to evidentně nechápe.

Vy jste po nedávných volbách uvedla, že hodláte „spojit“ levici. Byla by podle vás možná spolupráce s Piráty? A neuvažujete i o tom oslovit samotnou Michailidu?

Já jsem zároveň řekla, že stávající Česká pirátská strana má k levicové politice asi tak „blízko“, jak je severní pól vzdálený od jižního. Jestli to ale paní Michailidu myslí se svým levicovým přesvědčením vážně, tak nechť přijde – levice potřebuje každou ruku k dílu.

