Šílený národ, ti Němci. Tomský slyšel, co vše se chystá

SVĚT KRIZE A NADĚJE Všichni citelně zchudneme. Podle politologa, publicisty a nakladatele Alexandra Tomského k tomu naše společnost vlivem všech krizí směřuje. Bezemisní EU podle jeho slov není možná. „Nebo možná je, ale za cenu extrémního snížení životní úrovně,“ varuje profesor Tomský s tím, že by nás Green Deal a jeho důsledky vrátily o sto let zpátky. Není prý žádná pravda, že jsou Němci racionální národ. „Němci jsou šílený národ. Stačí se podívat, co všechno v dějinách napáchali. A teď vzali Zelené do vlády. Naprostá katastrofa,“ konstatuje profesor.

Pane profesore, máme za sebou rok 2021, který byl v řadě oblastí doma i v zahraničí bouřlivý. Podle prezidenta to nebyl dobrý rok, podle expremiéra Babiše to zase tak špatné nebylo a naše země je na tom dobře. Jak to vnímáte vy?

Byl to opravdu mizerný rok, zmatená protikovidová opatření a vysoké náklady (z cizího krev neteče), růst byrokracie a státních platů, stagnantní hospodářství a ke všemu teď energetická politika Zeleného údělu, proti níž se Babišova vláda ani nepokusila vyhranit. Volba nové vlády je velké pozitivum (až na katastrofálního ministra zahraničí) a nebude to mít lehké. Za přehnanou karanténu po druhé vlně covidu zaplatí celý svět, ale u nás se k tomu připočítají šílené náklady na zelené energie. Všichni citelně zchudneme.

Nový premiér Petr Fiala řekl, že rok 2022 bude jedním z nejtěžších od vzniku samostatné ČR. Souhlasíte? Jaké největší problémy z vašeho pohledu před námi stojí?

Snížit byrokracii, brzdit inflaci, snížit odvody firmám, snižovat zadlužení státu, shánět mladé pracovníky v cizině, postavit se za jádro a plyn, reformovat školství, umožnit bydlení rodinám s dětmi a zvýšit porodnost, penzijní reforma, zrychlit výstavbu… Je toho opravdu hodně a velkou naději si nedělám. Vláda by měla okamžitě ukončit epidemická opatření, omikron je bezvýznamný jako chřipka.

S jakými pocity jste uvítal jmenování nové vlády? Dá se očekávat, že bude lepší než ta předchozí? Podle koaličních předáků se konečně začnou řešit problémy, se kterými dosud nikdo nic nedělal.

Žádná vláda nemůže být tak hrozná jako ta Babišova. Jeho nezajímal obecný zájem společnosti a státu, byl jak kozel zahradníkem. Na této vládě je sympatické, že všechny neduhy, které jsem vyjmenoval, si uvědomuje.

Už během loňského roku se jedním z hlavních témat stala energetická krize. Násobně rostou ceny elektřiny, plynu, krachují dodavatelé energií, lidé upadají do energetické chudoby. Jaké všechny vlivy se na této těžké situaci podepisují?

Především se po návratu světové ekonomické aktivity zvýšila poptávka po fosilních palivech, celá desetiletí všichni na Západě mleli dokola, že končí, a tak klesaly investice, je nesnadné je dnes obnovit, jestliže investoři stále nemají žádnou záruku a svět běží na spalování z 85 procent. Zelenou politiku považují za nezbytnou nejen v EU, celý Západ už hodně dlouho vyhlašuje, že je bezemisní ekonomika dosažitelná. Není, respektive je možná jen za cenu extrémního snížení životní úrovně, drahé lety, drahá auta, drahá letoviska, drahé maso, zpátky do 20. let 20. století. Samozřejmě si přisolila i EU, tzv. povolenky za tunu CO2 zdražily za posledních několik let na čtyřnásobek (90 eur). Energetickou chudobu (20 procent obyvatel) má zaplatit střední vrstva, to by byla likvidace hospodářství a hrozba povstání. Dostali jsme se do područí centrálního plánování. Zelený úděl není za stávající techniky do roku 2030 (snížení emisí o 55 procent) proveditelný a jaderné elektrárny se likvidují v Německu i ve Francii.

Výrazný vliv na růst cen energetického trhu v Evropě má Německo, protože uzavírá své jaderné elektrárny. Situace je absurdní, například Norsko je soběstačné ve výrobě své elektřiny z vodních elektráren a ačkoli nepotřebuje povolenky na špinavou výrobu a nemá vyšší náklady, prodejní cena za KW/H tam stoupla z Kč 1,75 na 4,70. Vláda domácnostem teď platí polovinu. Stejná situace je ve Francii, která vyrábí 73 procent elektřiny z jádra, náklady jí nestouply, za to cena na trhu vyskočila na dvojnásobek.

Jistě mají Němci právo si vyrábět elektřinu jak chtějí, ale neměli by například okolním zemím kompenzovat důsledky své politiky?

To je zbožné přání.

Němci jsou mnohdy označováni jako výsostně racionální národ, jak si vysvětlujete, že tak ochotně ustupují od jádra, které životní prostředí prakticky nezatěžuje?

Nevím, jak jste na to přišel, právě vyšla vynikající knížka Aleše Valenty Německý rok 1968, o německé mentalitě během dějin, kultuře a vlivu luteránství. Němci jsou šílený národ, stačí se porozhlédnout, co spáchali v nedávných dějinách, myslím od počátku francouzsko-pruské války (1871). Už od té doby jim naprosto chybí zdravý rozum a teď si představte, že mají po 34 letech letech opět stranu Zelených ve vládě. Naprostá katastrofa. Četl jsem, že chystají bodový bonusový systém za správné chování a názory, tak jako Číňané. Za mého mládí jsme to měli u nás, říkalo se tomu kádrový profil.

Dle některých expertů i politiků rostou ceny energií kvůli Green Dealu. Jiní to naopak odmítají s tím, že tento plán za nic nemůže. Jak to je? A lze odhadovat, jaké budou náklady realizace tohoto projektu pro nás všechny?

Jak už jsem řekl, Zelený úděl není jediným faktorem, zelená politika si už dlouhodobě vybírá svou daň, britské domácnosti například za ni platí čtvrtinu na svých účtech a teď jim to vyskočí na polovinu. Lidé, kteří usilují EU a bruselské fanatiky z politiky Zeleného údělu vyvinit, zjevně lžou, právem se obávají euroskepse, která by časem mohla vést k opuštění unie, jak pravil pan prezident ve vánočním projevu.

Co se týče české vlády, dovedete si představit, že by z Green Dealu mohla naši zemi vyvázat? Lze to vůbec v této fázi?

To nejde v žádné fázi. Poláci si ale přece jen vymohli výjimku. Co chcete dělat v podřízené gubernii impéria. Politici se ukrývají za zavřenými dveřmi institucí unie, kdyby lidé mohli o zásadních věcech hlasovat, tak by neprošla maastrichtská ani lisabonská smlouva, nebylo by euro ani Zelený úděl.

Co říci na to, že hlavní propagátoři těchto „zelených myšlenek“ obavy zlehčují se slovy, že jde o nevyhnutelný pokrok, vůči kterému vždy část lidí vystupovala a lidé si na to bez problému zvyknou?

Ne, na tohle si nezvyknou, jakmile si uvědomí, že EU produkuje zhruba osm procent světových emisí kysličníku uhličitého a Čína i Indie staví uhelné elektrárny o sto šest, musí nahlédnout absurditu celé situace. Krizi způsobili Němci, protože chtějí jít světu příkladem. Nemáme ponětí, kolik procent lidská činnost a skleníkové plyny k oteplování přispívají, jestli hodně nebo málo, rozumná politika by usilovala o klidnou postupnou výměnu uhelných elektráren plynovými a stavěla jaderné reaktory. Já mám někdy pocit, že ti alarmisté sami nevěří tomu, co říkají. Vždyť by jádro zlikvidovalo emise hravě, ale oni tvrdí, že je příliš nebezpečné, což není pravda. Takhle vznikají konspirativní teorie. Mnoho lidí se domnívá, že nejde o klima, ale o zavedení autoritativního rovnostářského režimu. Levice hodlá zničit nenáviděnou střední třídu a ovládnutím ekologického ochranářství nalezla fantastický způsob, jak se dostat k moci.

Jak odhadujete vývoj bezpečnostní situace ve světě? Je na místě se proti loňskému roku cítit bezpečněji? Hrozí například podle vás vpád Ruska na Ukrajinu, jak už týdny slýcháme?

Putin haraší zbraněmi, ale jaké má plány, nevíme. Je jisté, že krvavou válku si dovolit nemůže. Ruští branci nemají za co umírat a Ukrajinci se už dnes připravují na partyzánský odboj. Mohl by anektovat malou část území, doněckou a luhanskou oblast (6 milionů obyvatel, převážně Rusů. Nechápu, že to neudělal dávno. Ideální by pro něj bylo, aby si podřídil Ukrajinu, jako kdysi Sověti Finsko. Zatím zastrašuje Ameriku, aby Ukrajincům nedodávala zbraně. Americké bezpečnostní agentury se domnívají, že k invazi dojde, předvídat se ale opravdu nedá.

