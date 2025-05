Škodič Fiala. Okamura tvrdě vyjel kvůli penězům

V pátek jste představili politiky SPD a zástupce spojeneckých stran ze Svobodných, Trikolory a PRO, kteří budou kandidovat jako lídři na kandidátce SPD do sněmovních voleb a máte řadu osobností. Jaký vzkaz to má voličům vyslat?

Ano, například naším lídrem v Jihomoravském kraji bude ekonom Miroslav Ševčík, v Praze ekonomka Markéta Šichtařová, v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna, v Moravskoslezském kraji advokát Jindřich Rajchl, v Jihočeském kraji právník Libor Vondráček, ve Zlínském kraji pedagožka Zuzana Majerová a další známé tváře. Já budu lídrem ve Středočeském kraji, Radim Fiala v Olomouckém, Radek Koten na Vysočině, Karla Maříková v Karlovarském kraji, Jan Hrnčíř v Pardubickém, Marie Pošarová v Plzeňském, Radovan Vích v Libereckém a Vladimíra Lesenská v Královéhradeckém kraji.

Hlavním poselstvím je, že se vlastenci spojili pro občany České republiky, aby je zbavili protinárodní škodlivé Fialovy vlády. Chceme být součástí budoucí vlastenecké vlády, pro kterou budou zájmy České republiky a českých občanů na 1. místě.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 56% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 4% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 10253 lidí

Jenom připomenu, že podle aktuálního průzkumu se více než polovina českých občanů obává, že Fialova vláda zmanipuluje volby ve svůj prospěch. SPD upozorňuje dlouhodobě, že korespondenční volba může vést ke zmanipulování voleb. Proto je potřeba, aby lidé přišli k volbám v co největším počtu, aby se případné manipulace nezdařily a aby vlastenecká opozice zvítězila s velkým náskokem. I proto jsme se spojili, aby žádný hlas nepropadl.

A Fialově vládě podle průzkumu STEM věří jen 23 procent lidí a Evropské unii 38 procent. Provládní a prounijní České televizi věří 43 procent dotázaných, zatímco nedůvěru deklarovalo 58 procent lidí. Takže my říkáme: Pojďme odvolat ve volbách Fialovu vládu, která škodí naší zemi! SPD je připraveno vstoupit do budoucí vlastenecké vlády, pro níž bude Česká republika na 1. místě a která nebude hájit zájmy Bruselu, ale českých občanů.

Zahájili jste také sérii Českých jarmarků SPD. Něco podobného jste dělali už před minulými volbami, a někteří o tom psali, že je to populismus a kupování lidí za klobásu. O co vám tedy jde?

V žádném případě to není populismus a snaha si někoho koupit, ale snaha navrátit naše zemědělství, potravinářství a potravinářských trhů do reálných vztahů a reálných cen. Bez přemrštěných marží nednárodních řetězců. Ceny na jarmarku mají demonstrovat, že kvalitní české potraviny mohou být skutečně za dostupné ceny. Prodejci si je tam sami prodávají za ceny, za které se jim to vyplatí. Nijak jim do toho nemluvíme, ani ceny nedotujeme. Lidem v praxi ukazujeme, že čeští zemědělci dokáží produkovat levné a dobré potraviny a že nadnárodní řetězce kvůli diktátu Evropské unie deformují náš trh. Druhým účelem je, že se chceme setkat s lidmi a popovídat si s nimi u dobrého piva a třeba i u té vámi zmíněné klobásy (smích).

Kdy a kde se s vámi mohou lidé setkat?

Časový harmonogram máme na všem jarmarcích stejný. Od 13 hod do 18h jsou otevřené stánky s českými potravinami, pivem a limonádou za férové ceny a zároveň je program pro návštěvníky, dětský koutek, soutěže, lidé si můžou během odpoledne i nechat změřit tlak od lékařů z řad členů SPD. Mezi 15.30-16.30 probíhá první blok koncertu skupiny Chirurgové z dovozu případně jiných zpěváků. Mezi 16.30-17.30 se lidé mohou na pivu setkat se mnou, s Radimem Fialou, Jardou Foldynou a dalšími našimi kandidáty. A mezi 17.30-18.00 uzavírá akci 2. blok hudebního vystoupení.

Naše první akce už proběhla úspěšně 15. května v Jihlavě a moc lidem děkuji za velkou účast a skvělá osobní setkání. Dále lidi zveme do Karlových Varů 21. května na parkoviště u Grand hotelu Ambassador v ulici Zeyerova, pak do Ústí nad Labem 22. května na Mírové náměstí, do Českých Budějovic 28. května na Náměstí Přemysla Otakara II., následně do Hradce Králové 11. června na Náměstí 28. října a 12. června v Pardubicích u Památníku Jana Kašpara na třídě Míru. Na Moravě se uvidíme ve Zlíně 18. června na Náměstí Míru, v Brně 19. června na Náměstí Svobody.

Pak zamíříme do Mladé Boleslavi 25. června do prostoru naproti BONDY centru na třídě Václava Klementa 1459. V Mělníku budeme 26. června na Náměstí Míru, v Kladně 3. září na Václavském náměstí u tržního místa. V Liberci se setkáme 4. září v Jánské (mezi KD a OC Forum). Do Ostravy zavítáme 10. září na Masarykovo náměstí a v Olomouci budeme 11. září v Jeremenkově ulici. V Plzni se uskuteční naše akce 17. září na Náměstí Republiky a místo našeho setkání v Praze 18. září bude ještě upřesněno.

Se zástupci SPD jste v týdnu byli u prezidenta Petra Pavla na jednání o obraně České republiky. Co jste mu sdělili?

My jsme prezidentovi sdělili, že součástí komplexního řešení musí být udržení sociálně-ekonomické stability, energetické a potravinové bezpečnosti a schopnost státu řešit krize. My jsme ve Sněmovně jako jediní nehlasovali pro zvýšení výdajů na zbrojení, protože se jedná o nekoncepční a neefektivní utrácení peněz. Fialova vláda nakupuje stíhačky za stovky miliard, zatímco lidem škrtá na důchodech a zdravotnictví. A k tomu si politici Fialovy vlády sami sobě zvýšili platy.

Místo rozumné obrany tu máme hysterii a bezhlavé zbrojení, které pomáhá hlavně zahraničním korporacím, ne českým občanům. SPD říká jasné NE vyhazování peněz! Chceme kvalitní armádu se zaměřením na obranu naší republiky a našich občanů. Ne zbrojení diktované cizími zájmy. Peníze v oblasti armády mají jít na bezpečí doma. Ne na zbytečnou válku na Ukrajině.

Dále jsme upozornili, že v současnosti České republice chybí 14 tisíc vojáků a masivně odcházejí ze služby. Kdo bude tu předraženou techniku obsluhovat, když nemáme vojáky? Pro 92 procent českých občanů chybí kryty. Chybí nám šest tisíc vojáků aktivních záloh, máme jen čtyři tisíce a potřebovali bychom jich celkem deset tisíc. A vycvičených záloh by bylo potřeba sto tisíc. Armáda, policie i další bezpečnostní složky trpí nedostatkem lidí. Současná koncepce armády jako malého expedičního sboru je naprosto chybná. My podporujeme vševojskovou armádu zaměřenou na obranu našeho území a občanů ČR. Též jsme sdělili, že jsme pro to, aby občané mohli rozhodnout v referendu, zda si přejí být v Evropské unii a NATO. Nebude to rozhodovat SPD, ale chceme, aby rozhodovali čeští občané.

Také jsme připomněli, že Green Deal EU a energetická politika EU i masová imigrace mohou destabilizovat naši zemi a přinést bezpečnostní rizika. Rehabilitace vlastenectví a tradičních hodnot je též základem toho, aby lidé byli ochotni bránit svou vlast a sloužit v armádě. Také jsme navrhli obnovit a posílit spolupráci v rámci zemí Visegrádu, kde bychom měli koordinovat zahraniční, bezpečnostní a obranou politiku v rámci našeho regionu.

Debatovali jsme s prezidentem i o situaci na Ukrajině. Řekli jsme, že je potřeba zaujmout realistický postoj a že odmítáme válku do posledního Ukrajince. Sdělili jsme, že podporujeme úsilí Spojených státu o ukončení konfliktu. Řešením je kompromis.

Z aktuálních údajů Eurostatu vyplývá, že čeští občané platí za zboží a služby výrazně více než obyvatelé většiny evropských zemí, přestože reálné příjmy našich občanů za průměrem EU značně zaostávají. Spotřebitelské ceny v ČR od roku 2015 vzrostly o 51,9 %, což je třetí nejhorší výsledek v rámci EU. Co k tomuto stavu říci?

Bohužel se znovu a znovu potvrzuje totální selhání Fialovy vládní koalice. Medián hrubé měsíční mzdy u nás činí 49 142 korun, ovšem 10 % zaměstnanců v ČR má měsíční příjem nižší než 22 892 korun. ČR patří v rámci EU k zemím s nejnižšími mediánovými hrubými hodinovými mzdami v přepočtu na paritu kupní síly, tedy po zohlednění rozdílů v cenách. Zaostáváme nejen za většinou západní Evropy, ale i za Slovenskem a Polskem.

Další statistika říká, že nejvýraznější pokles reálných mezd ze zemí EU zaznamenalo za posledních pět let Česko. Pokles o 10 procent je výrazně hlubší než v ostatních sledovaných státech, kde se pohyboval mezi dvěma až pěti procenty. Tento dramatický propad znamená, že si české domácnosti mohly v průměru dovolit podstatně méně než před pěti lety, a to navzdory rostoucím nominálním mzdám.

Ještě dodám, že například podle aktuálních dat dosahují ceny oblečení v ČR 125,8 % průměru EU, zatímco například ve Španělsku pouze 81 %. Ceny obuvi jsou v ČR na úrovni 113,7 % průměru EU a ve Španělsku na 94,5 %. Přitom průměrné příjmy občanů jsou ve Španělsku výrazně vyšší než u nás. To znamená, že čeští občané platí za stejné zboží mnohem více, přestože si ho mohou ze svých platů koupit výrazně méně. Spotřební elektronika se u nás prodává za 111 % průměru cen v EU, energie dokonce za 140 %.

Všechny tyto údaje dokládají katastrofální výsledky působení vlády Petra Fialy v ekonomické oblasti. Základním úkolem příští vlády, na které se chce hnutí SPD aktivně podílet, musí být zastavení růstu cen zboží a služeb, zejména pak v oblasti potravin, energií a bydlení, a vytvoření podmínek pro významný růst platů a mezd a zlepšení životní úrovně pracujících občanů.