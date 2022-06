Skoro jako přehlídka v KLDR. Matěj Gregor si posvítil na české předsednictví. Fialu nepotěší

Podle Matěje Gregora, předsedy spolku Odchod.eu, by mělo být pro každou členskou zemi předsednictví v Radě EU příležitostí, jak hájit národní zájmy na úrovni Evropské unie. „Naše vláda to vnímá jako příležitost, jak hájit unijní zájmy na české úrovni, a to je prostě špatně,“ myslí si Gregor, podle kterého nás čeká půlrok, kdy nás bude propagace Evropské unie otravovat více než je obvyklé.

České republika zanedlouho převezme předsednictví v Radě Evropské unie. Co od tohoto našeho předsednictví očekáváte?

Neočekávám bohužel nic. Moc bych si přál, aby Česká republika volala po racionálním řešení energetické krize, úpravách Green Dealu a finanční pomoci pro chudobou ohrožené občany. Předsednictví je bohužel jen mediální přehlídka. Země vždy představí logo za stovky tisíc a na nekonečně dlouhé tiskovce mluví o spoustě plánů. Realita je ale taková, že než se něco rozběhne, tak předsednictví skončí. Jedná se spíše o půlrok, kdy nás bude propagace Evropské unie otravovat více než je obvyklé. Bylo by opravdu zajímavé, kdyby v době předsednictví nějaké země byla v jejím čele euroskeptická vláda. To by byla skvělá příležitost a pevně věřím, že při příštím předsednictví se ji dočkáme.

Jaké téma by podle vás mělo nejvíce rezonovat českým předsednictví? Očekává se, že premiér Petr Fiala bude akcentovat téma Ukrajiny a odstřihnutí EU od surovinové závislosti na Rusku. Jsou to podle vás ta klíčová témata?

Pro mě osobně Ukrajina není téma, na kterém by se česká politika měla točit. Měli bychom reagovat na následky tohoto konfliktu ve směru k českým občanům. Protože od toho tu vládu máme. Já mám trochu nepopulární názor, protože říkám, že předsednictví je pro danou vládu příležitost, jak hájit NÁRODNÍ zájmy na úrovni Evropské unie. Vláda to vnímá jako příležitost, jak hájit unijní zájmy na české úrovni a to je prostě špatně. Energetická závislost na komkoliv je špatně. Nejsem odborník, ale diverzifikace je základem každé stabilní ekonomiky, to ví i studenti student základní školy. Realita je ale taková, že bez ruského plynu si fungování nemůžeme dovolit. Koneckonců – ví to i Petr Fiala. Mimo heroické tiskovky, na kterých mluví o odstřižení od Ruska, sám moc dobře ví, že to nejde. A proto stále plyn z Ruska brát budeme. Sice časem z jiné země, sice dražší, ale budeme.

Kabinet Petra Fialy navýšil celkové náklady na české předsednictví o 400 milionů Kč a přesáhnou tak částku 2,25 miliardy Kč. Jsou to podle vás efektivně vynaložené peníze?

Každý milión investovaný do mediálních šarád na podporu EU je vyhozený. Evropská unie věnuje miliardy eur na svou propagaci a ročně ji členské státy přispívají na chod. I přesto v době předsednictví a ekonomické krize vynakládáme prostředky na české předsednictví. Vládu bych pochválil, kdyby výdaje za něj držela pod 500 milióny korun, což bylo reálné. Pětikoalice ale chtěla pořádnou show. Nové logo, megalomanské tiskovky, služební auta a pořádný luxus. Skoro jako přehlídka v KLDR. Nebavíme se o statisících, ani miliónech. Pohybujeme se v miliardách. Takové výdaje mi vůbec nesedí k vládní rétorice o úsporách.

Jen na propagaci předsednictví a EU stát vydá další desítky milionů korun a to za situace, kdy je v ČR řada lidí, kteří mají o fungování EU pochybnosti. Měla by vláda něco takového platit z peněz daňových poplatníků?

Určitě neměla. Propagace EU je všude dost. Vidíme vlajky na každé radnici i škole. Skoro jako kdybychom EU předsedali posledních 18 let nepřetržitě. Vláda má šetřit. A to nejen na pracujících, dětech a seniorech, ale taky na sobě. Sice se budu opakovat, ale myslím si, že je důležité, aby se připomínalo, že stejná vláda, která káže o šetření, založila tři nová ministerstva. Ta stejná vláda také v Senátu odmítla zmražení platů pro politiky. Zkrátka a dobře – s nulovou sebereflexí se sahá do peněženek lidí. V této době je výše rozpočtu pro předsednictví obrovskou provokací.

Evropský parlament se před časem nedokázal shodnout na podpoře celého balíčku opatření, které souvisí s tzv. Green Deal. Očekává se tedy, že tato agenda „přepadne“ právě do českého předsednictví. Budeme mít podle vás větší možnost ovlivnit konkrétní podobu „zelené“ budoucnosti EU?

Nemyslím si. Přece jen – předsednictví je spíše formální a mediální záležitostí, než nějakou reálnou šancí na změnu směřování EU. Europarlament a Evropská komise zůstává stále ve stejném složení. Na Českou republiku bude více zaměřena mediální pozornost a kdyby vláda chtěla, může do povědomí dostat nové téma a razit nějaké stanovisko. Petr Fiala je ale spíše zdrženlivý a nějakých odvážnějších prohlášení se bude bát. Očekávám, že si vláda bude chtít spíše udělat větší renomé mezi unijními politiky, a proto se nebude snažit EU přílišně kritizovat. Green Deal je obrovským ohrožením celé ekonomiky a každý český politik by měl razit jednoznačně odmítavé stanovisko. V následujícím desetiletí se může jednat o smrtelné rány ve směru k českému průmyslu.

Na druhou stranu Evropský parlament dal zelenou zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Co si o tomto zákazu myslíte?

Zákaz prodeje aut se spalovacími motory je úplná katastrofa. Než se dostanu k praktické stránce, rád bych zmínil tu teoretickou. Naše země se 33 let od Sametové revoluce dostala do situace, kdy ji vyšší možnost s minimálním českým zastoupením říká, co může a nemůže na svém trhu prodávat. To je svoboda? Nikdo se nás na to neptal. Náš parlament neměl šanci o něčem takovém hlasovat. Jen to servilně odkývá. O celé situaci rozhodovaly dvě desítky českých poslanců, které zvolilo přibližně 20 % voličů. A z toho 4 hlasovali pro zákaz. Je to smutné. Z naší demokracie, suverenity a hrdosti zbyl na zahraniční scéně už jen stín. Praktická stránka? Ta je složitější. Elektromobily jsou pro většinu občanů cenově nedostupné. Uvidíme, jak se to změní. Spousta lidí argumentuje, že mnoho let po roce 2035 bude stále spousta ojetin na spalovací motory. Jenže realita je trochu jiná. Automobilky se přirozeně zaměří na produkci elektromobilů a cena aut na spalovací motory rapidně vystřelí. EU zkrátka a dobře opět pokřivila přirozené chování trhů. Já proti elektromobilům nechci vystupovat. Je na každém, co si chce koupit. Někomu to třeba vyhovuje, ale je nesmysl, aby nám to někdo nařizoval. Osobně si myslím, že následující roky ukážou nesmyslnost tohoto nařízení a odloží se až na neurčito. Je ale nebezpečné, že pomyslný zákaz vznikl. Je to nebezpečný precedens.

Evropská unie také sjednotila typ nabíječek na mobilní zařízení s tím, že od roku 2024 se budou používat už jen nabíječky USB-C. Taková regulace přece usnadní spotřebitelům hodně starostí, nemyslíte si?

Jsem vystudovaný technik počítačových sítí a informačních technologií, a proto mám USB-C opravdu rád. Myslím si, že podobné opatření je ale strašně krátkozraké. Když jsem nastupoval ke studiím, tak USB-C nebylo příliš využívané. Když jsem školu končil, používalo se téměř všude. Co bude EU dělat za deset let, až vznikne nový typ konektoru? Třeba nějaké USB-XYZ, které bude rychlejší, menší a lepší ve všech ohledech. Připraví opět EU zákon za několik miliónu euro, aby mohli prostudovat, jaký typ se má používat? S výjimkou telefonů od Applu, který používá konektor Lightning už prakticky každý využívá USB-C. Nemyslím si, že je k tomu nutná nějaká novela. Vážím si zájmu EU, ale myslím si, že by si výrobce i spotřebitel poradil bez nové vyhlášky.

