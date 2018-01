Sláma z bot koukala! Režisér Jiří Adamec o Drahošovi a prohře se Zemanem

ROZHOVOR „Nerozděluje nás prezident, jak mu je často podsouváno, rozdělujeme se my sami,“ říká v reakci na to, co se kolem voleb dělo mezi příznivci Miloše Zemana a příznivci Jiřího Drahoše, známý režisér Jiří Adamec. Řekl také, co podle něj vedlo k prohře Jiřího Drahoše. „Prohrál na celé čáře v debatách s panem prezidentem, ale hlavně ho nakonec podkopli ti, kteří se tolik snažili pošpinit Miloše Zemana. Snažili se tolik, až té účelové hře koukala sláma z bot a hodně voličů se naštvalo,“ míní režisér.

Vítězem prezidentských voleb se stal Miloš Zeman. Bylo to pro vás překvapení, nebo jste takový výsledek očekával?

Já jsem tento výsledek nejen očekával, ale já jsem si ho i přál. A to i přestože ne vše, co pan prezident Miloš Zeman v téhle krásné ústavní funkci dělá, se mi líbí.

A byly tyto volby opravdu nejdůležitější od těch porevolučních, jak někteří tvrdili?

Myslím, že vůbec ne. Byly to volby jako všechny minulé. Prostě volby. Nic osudového. Ale my, když chceme něco hodně ovlivnit, míváme sklon k přehánění. Používáme to jako nástroj k nátlaku. Tady se minul účinkem a způsobil opak očekávaného…

Ještě týden před druhým kolem voleb podle průzkumů vedl o pár procent Jiří Drahoš…

Průzkumy jsou jen průzkumy… To podstatné jsou volby.

A čím podle vás Miloš Zeman voliče nakonec přesvědčil?

Myslím, že nikoliv nakonec. Pokud něco nakonec, tak nakonec si podrazil stoličku sám pan Jiří Drahoš. Prohrál na celé čáře v debatách s panem prezidentem, ale hlavně ho nakonec podkopli ti, kteří se tolik snažili pošpinit Miloše Zemana. Snažili se tolik, až té účelové hře koukala sláma z bot a hodně voličů se naštvalo. Občané ve své velké části nemají rádi, když jsou k něčemu násilím nuceni, a tady byla masáž ve prospěch pana Drahoše až neúnosná. Svatý muž proti hulvátovi… To byla už i na středového voliče přespříliš silná káva. A tak to hodili panu prezidentovi a nechali ho v klidu žít na Hradě dál…

Jaký by podle vás Miloš Zeman měl být, co by měl a co by rozhodně neměl dělat, aby ve svém druhém volebním období „obstál“?

Já si nemyslím, že by neobstál. Neustálé zdůrazňování jeho nepěkného neprezidentského slovníku voličům zevšednělo a tlak na to, aby si všichni všimli, že nás táhne na východ místo na západ, se také opotřeboval. Navíc se i ti méně informovaní dozvěděli, že to je bohapustá lež, že Miloš Zeman je zcela jasně prozápadně orientovaný český politik, že jen včas pochopil, že byznys se bude v budoucnu dělat jinde než dnes a že by nebylo špatné, aby u toho čeští výrobci a obchodníci nechyběli… Protože to bude už za pár let, ne ještě dnes, rozhodovat o životní úrovni občanů v České republice.

A co říkáte na jeho předvolební předsevzetí, že když bude opět zvolen, bude jaksi „umírněnější“?

Já nevím, co tím má na mysli. Já po něm nechci, aby se choval tak, jak by se líbilo mně. Každý by měl být sám sebou. Pro prezidenta to platí stejně jako pro každého jiného.

A když se vrátíme zpátky, co se mu podle vás za těch pět let opravdu povedlo?

Myslím, že dokázal přesvědčit zcela jistě větší polovinu národa, že mu jde o občany této země, že na ně myslí a že chce pomoct zabezpečovat jejich dobro. To mi přijde, že není málo.

Jak na vás Miloš Zeman působil při volebním duelu na České televizi? Mnozí říkají, že ho ani nepoznávali, že ukázal svou „druhou“ tvář. Jak se vám „takový umírněnější Zeman“ líbil?

Debata v ČT byla ze všech nejnudnější právě proto, že Miloš Zeman hodně brzdil. I to snobské prostředí… Pro samou nádheru nebylo kam plivnout… Jak se říká. Sice to pro mě byla nuda, vše správně učesané, ale tahle debata nejvíc Miloši Zemanovi posloužila, pro mě právě v ČT porazil pana Drahoše zcela jasně.

Máte nějaké ohlasy například od přátel z Ameriky ohledně výsledků voleb v České republice? Nebo je to tak, že české volby Ameriku spíše nezajímají?

Mně připadne naivní až směšné myslet si, že v Americe někoho zajímají volby prezidenta v Česku. Asi jako nás volby v Kostarice… Ne, tam se zajímají jen o sebe a své problémy. Samozřejmě pokud to nemá ještě další, třeba geopolitické souvislosti, jako tomu bylo po politických změnách ve východní a střední Evropě v roce 1989. To pak na chvíli i Američané zaregistrují, že se tady něco děje. Jinak jim to je fuk.

Nejen před volbami, ale i po volbách na sebe tábory podporovatelů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše hlavně na sociálních sítích útočily a útočí. Kdy myslíte, že to skončí a co to vypovídá o náladě v České republice a o demokracii u nás? A co byste těmto „diskutérům“ vzkázal?

Myslím, že o demokracii to nevypovídá zhola nic. Spíš to vypovídá o nás. A to, co to vypovídá, moc radostné podle mého mínění není. Schopnost lhát a sprosťačit za jakoukoliv cenu, nenávidět až za hrob, neuznat nos mezi očima… Já jsem se s tím bohužel setkal i mezi mými letitými výtečnými přáteli a byl jsem z toho smutný. Nerozděluje nás prezident, jak mu je často podsouváno, rozdělujeme se my sami. V našich hlavách i srdcích je zabedněno a nelítostno. Zkusme se toho zbavit… Jinak na to budeme čekat zase až do nějakého celonárodního průšvihu… To se pak na tři dny dokážeme semknout a jít společně bojovat za společnou pravdu. Teď se cepíny mlátíme hlava nehlava o suché z nosu!

Zvládla podle vás česká média volbu prezidenta se „ctí“? A co zpětně říkáte na vyjádření Evy Drahošové před volbami, že jim Česká televize fandí, ale nesmí to dát najevo (proti čemuž se Česká televize rozhodně ohradila)?

Paní Drahošová toho ví o politice evidentně ještě méně než její muž… Je to elegantní, dobře oblečená a upravená paní svého věku, potud O.K. Ale takhle naivně proseknout, co všichni z obrazovky vidí a cítí, to mi přijde úsměvné. Je samozřejmé, že se ČT proti takovému výroku musí ohradit. Je to přece veřejnoprávní instituce a při volbě prezidenta musí být nestranná. Ale ať tak či tak, myslím, že právě média všeho druhu mají hlavní zásluhu na tom, v jakých vztazích se dnes česká společnost nachází. Přece právě všeobecný konflikt ve společnosti zajišťuje sledovanost, čtenost nebo poslechovost. Selanka nikoho nezajímá… A neprodává se.

Jiří Drahoš mluví o tom, že z politiky neodchází. Jaké místo v politice by mu podle vás „slušelo“? Nebo by se měl věnovat spíše věcem v „akademickém světě“?

Nepřísluší mi panu Drahošovi radit, na to jistě má svých radilů dost, ale jeho především prezentovaná „slušnost“ mu v politice body nepřinese. Politika není odpolední dámský dýchánek, politika je každodenní boj. A často drsný a nevybíravý… Víc kvality než akademickou korektnost jsem u pana Drahoše nezaznamenal. A to je v politice žalostně málo. Neumím si ho představit jako šéfa strany. Žádné!!! Je to jistě úctyhodný, vzdělaný pán, akademik, vynikající chemik, ale politik to zcela jistě není. A už nejsme v revolučních časech, kdy politiku dělali samí nadšení a ctižádostiví amatéři. Politika je nelehké řemeslo… A to je třeba se učit. A naučit. Teď už je takový čas.

A viděl byste rád v politice i další prezidentské kandidáty jako například pana Fischera nebo Hilšera nebo Horáčka?

Já nevím… Já si myslím, že i prezident v jednadvacátém století by měl mít za sebou politickou zkušenost, měl by znát zákony a principy praktické politiky. Prezidentování není operetní role, z níž večer po potlesku v šatně vystoupíte. To je poslání… A myslím, že čeští prezidenti po roce 1989 přicházeli a odcházeli přesně, jak čas potřeboval… A je pravda, že zřetelná zásoba osobností polistopadové éry je Milošem Zemanem završena a vyčerpána. Přijdou noví na základě nových principů. A těm já zatím nerozumím…

autor: David Hora