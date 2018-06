Slova ostrá jako břitva. Režisér Adamec utnul řeči o nominaci Pocheho do vlády. A přidal vzkaz těm, kteří křičí, že kvůli Zemanovi a Babišovi se vzdáváme polistopadových hodnot

AUDIT ČESKÉ SPOLEČNOSTI „Stíhání Andreje Babiše pro mě není důvodem, proč by nemohl být občany volen. Asi je pro voliče důležitější fakt jeho podnikatelského úspěchu, což v praxi zjednodušeně znamená, že to nemůže být idiot...,“ říká známý režisér Jiří Adamec. Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil k životní úrovni v České republice, promluvil o Zemanovi, Babišovi i Havlovi a řekl i svůj názor ohledně Evropské unie. „V USA kvůli společnému státu dokonce vedli válku. To my naštěstí nikoliv, my se jen hádáme a ucpáváme díry vznikající nekvalitní prací nekvalitních vůdců… A to se jistě změní. A zlepší!“ míní režisér.

Životní úroveň v České republice podle oficiálních zpráv roste. Jak to vidíte vy? Je náš stát oporou pro samoživitelky, sociálně slabé, důchodce? Mají mladé rodiny šanci na slušný život? A co říci na to, že stále tolik lidí žije doslova od výplaty k výplatě a má problém vůbec vyjít?

Ve vaší otázce je obsažena i odpověď. Bohužel žádný stát se nestará především o samoživitelky, sociálně slabé, důchodce, hendikepované atd., prostě o ty, kteří neměli štěstí anebo jsou na konci své pouti. To nejsou ti, kteří by přispívali k rozkvětu společnosti a jeho bohatství. To jsou ti, kteří nás takzvaně brzdí, často dokonce i obtěžují. Podívejme se, jak se o členy své vlastní rodiny s tímto „hendikepem“ starají jejich děti a blízcí. A stát je souhrnem těchto jedinců. Ano, jsou kultury, které mají ve svém „náboženství“ povinnost postarat se… A dělají to… Naším „náboženstvím“ je ale především zisk, spotřeba a úspěch… Bohužel.

Velkou diskusi vyvolává činnost exekutorů u nás. Mají podle vás pravdu ti, kteří říkají, že exekutoři terorizují Česko, nebo ti, podle kterých si značná část dlužníků může za své problémy sama?

Vím o tom pouze to, co si přečtu v novinách… Takže nic, za čím bych si mohl stát… A naštěstí ve svém okolí jsem se s tímto tématem na vlastní kůži nepotkal. A doufám, že nepotkám. Pokud si půjčuji, tak pouze tolik, kolik mohu garantovatelně splatit. Napřed myslím, tedy počítám, a teprve potom konám…

Vzhledem k tomu, že část roku pobýváte s rodinou v Americe, můžete život právě sociálně slabších lidí a mladých rodin u nás a v Americe porovnat? Nebo případně, jak vidíte sociální systém u nás a v Americe?

Do USA na Floridu nejezdíme za zkoumáním sociálních skutečností Ameriky… Jezdíme tam na dovolenou a učit, zejména děti, anglicky. Američané se, pravda, víc než příslušníci kteréhokoliv jiného společenství lidí, diferencují… Takže místo, kde máme my svůj dům, je sídlem střední vrstvy pracujících Američanů, tedy lidí dobře ekonomicky zabezpečených a s radostí užívajících plodů bohaté společnosti. Do jiných skupin americké společnosti moc nevstupujeme a obdobné to je i ve školách a třeba i v zájmových občanských společenstvích.

České školství, další velmi přetřásané téma. Podle expertů na vzdělání údajně neučíme děti to, co je potřeba. Vy máte dvě školou povinné děti, co si o tom myslíte? A jak v tomto směru vidíte jejich uplatnění ve světě?

Zdá se mi, že jsme do sebe příliš zahleděni a že přesto, že jsme už měli možnost nahlédnout „pod pokličku světa“, pořád všemu rozumíme nejlépe, že jsme se v tomto ohledu zrovna moc nepoučili… Nejenže je v Česku každý chlap v hospodě u piva ten nejlepší trenér fotbalové reprezentace, rozumíme státní politice včetně politiky rozpočtové, víme, jak nejlépe řídit stát či radnici, víme na sto procent, kdo si našetřil a kdo je zloděj, aniž máme dost informací, neřkuli důkazů, víme, kdo nás má rád a myslí to s námi dobře, stejně jako dobře víme, kdo je stoprocentně ničema a padouch… Stejně jako nám neuniklo, že se zárukou víme, že za našich dob bylo i školství lepší. Možná bylo, možná ne, ale já to nevím. A neumím to posoudit, aniž se nečervenám. Ano, mám nyní dvě děti školou povinné, ale na školy si rozhodně nemohu stěžovat. Naopak. Musím chválit. Starají se vzorně a děti je zajímají. A rozhodně bych se nepřimlouval za velké změny v systému školní výuky, to, co učí třeba v Nizozemsku, nemusí být ideální směr vedení českých dětí… Ano, respektujme vývoj a potřeby moderního světa, ano, to bychom neměli přehlížet, ale nezdá se mi, že bychom v tomto směru byli ignoranty, učme tyhle moderní dovednosti naše děti, ale cesta z jednoho příkopu do druhého není ani ve školství cestou ideální.

Česko stále čeká na novou vládu, nyní se jeví problémem jméno europoslance Miroslava Pocheho. Souhlasíte s většinou českých komentátorů, že Miloš Zeman by neměl jeho jméno blokovat? Jak vůbec aktuálně situaci na české politické scéně, šanci mít konečně vládu s důvěrou, vidíte?

Já nevím, kdo je pan Poche, jestli je dobrý, nebo špatný… Je to řadový europoslanec a prý se nestrefil do černého při volbě pana prezidenta… A co? Takových je… Skoro polovina Česka... A to mi přijde zcela malicherné. A pokud má odlišný názor na migraci než předseda vlády nebo prezident, zdá se mi, že každý ministr je reprezentantem vlády a její politiky, není to soukromá osoba, takže každý ministr bude muset své osobní vize i ambice podřizovat těm státním… A když to nedokáže, měl by být odvolán. Takže já problém tohoto pána jako problém nevidím. Odvolat neposlušného a svéhlavého ministra je jednodušší, než se rozvést. A jistě by i pan Hamáček pochopil, že ve vládě nemůže být člověk, který nerespektuje její politiku. Zejména na mezinárodní úrovni. Rozhodně by jméno jednoho nominanta na post ministra nemělo být důvodem k nesestavení vlády, kvůli panu Pochemu bych znovu k volbám šel velmi nerad…

Sociolog Daniel Prokop publikoval nedávno studii, podle které dorostla do věku 50 let života generace, která sice uvítala listopad 1989, ale nyní volí Babiše a Zemana, protože je systémem zklamaná. Dává dnešní doba, třeba poslední rok, důvod zříkat se listopadových hodnot a přistupovat na politiku Zemana a Babiše?

Celá tahle kampaň mi přijde bohužel jen trapně účelová… Nemá za cíl nic jiného než na Hrad a do vedení státu dostat osoby, které budou s radostí a ochotně plnit cíle nalajnované někým jiným, kdo by rád tahal za nitky. Pánové Zeman a Babiš jsou přece oba dva produkty roku 1989 a neznám jediný důvod, proč by tahle dvě jména měla být důvodem ke zříkání se polistopadových hodnot. Miloš Zeman je přece jasně prozápadní politik, ale nekouká se slepě jen jedním směrem a nepapouškuje jen jednu jedinou „povolenou“ pravdu. A to je špatně? Pan Babiš je velúspěšný velkopodnikatel, který z nuly vybudoval obrovský ekonomický konglomerát… A po dobu svého podnikatelského úsilí respektoval zákony této země. Nevím o žádném jeho trestném činu, za který by byl odsouzen… Choval se zákonně, a jestli byly ty zákony takové nebo makové a umožňovaly to či ono… To nechť si popel na hlavu nasypou ti, kteří ty zákony vytvářeli. A oni je vytvářeli jistě pro někoho jiného než pro pana Babiše, on nebyl jejich kamarád… Vytvořili je v konečném důsledku pro celou podnikatelskou sféru… Tedy nejen pro pana Babiše… Každý jsme je mohli využít a zbohatnout. Neudělali jsme to, protože to neumíme. A když takový úspěšný člověk má stát v čele státu, tak mně to rozhodně žíly nedere… Zcela naopak…

A mimochodem, co říkáte na brífink Miloše Zemana, který minulý týden nechal pozvat novináře na „pálení trenýrek“?

Vůbec mě to nepřekvapilo… Odpovídá to mentalitě Miloše Zemana a jeho chuti dělat si z jisté vlivné skupiny společnosti legraci.

Když jsme zmínili Andreje Babiše, co říci na to, že ho volí zhruba třetina voličů i navzdory jeho trestnímu stíhání? Znamená to, že Babiš zasáhl srdce českého voliče svou politikou, nebo zavládl právní nihilismus? Koneckonců nejednoznačně skončily kauzy Nagyová i Rath, několik soudců je obviněno ze závažných přečinů… Přestali Češi věřit v právo a morálku?

Právní nihilismus může nastat, když právu opravdu rozumíte, ale jsme-li jako národ právně nekvalifikovaní, a to, myslím, dost jsme, nemůžeme k právu přistupovat tímto způsobem. Mnohokrát jsem řekl a napsal, že je-li někdo stíhán, není odsouzen. To není totéž!!! A je-li někdo i odsouzen, neznamená to stoprocentně, že je i vinen – viz případ eurokomisařky paní Jourové. Ta dokonce seděla za mřížemi a byla dohnána na samý pokraj životních sil, aby se posléze dozvěděla, že byla odsouzena účelově a neprávem… Jak sama říkáte, i soudci mohou být a jsou obviněni…

Stíhání Andreje Babiše pro mě není důvodem, proč by nemohl být občany volen. Asi je pro voliče důležitější fakt jeho podnikatelského úspěchu, což v praxi zjednodušeně znamená, že to nemůže být idiot… Chytrý a úspěšný člověk v čele státu dává občanům naději, že by takový člověk mohl něco užitečného vykonat i pro ně. Už bylo dost nekvalifikovaných žvanilů, kteří v čele našeho státu pro své občany udělali pramálo… A POZOR: důvěra v právo a morálku není totéž. Právo může být i zcela amorální… Protože zákonné normy vytvářejí často lidé s morálkou velmi pochybnou.

Velmi rozdílný pohled panuje hlavně v posledních letech na Václava Havla. Pro mnohé je Havel terčem vtipů, posměšků a přezdívek. Zároveň se snižuje jeho význam jako našeho osvoboditele od komunismu s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Jak vy s odstupem doby vnímáte bývalého prezidenta? Čím si vysvětlujete, že je mnohým tak velkým „trnem v oku“? A neškodí tak trochu Havlovi jeho někteří dnešní zastánci, kteří se ho snaží srdnatě hájit?

Václav Havel byl a je podle mého názoru uznaným mocenským produktem své doby. Samozřejmě že si myslím jako mnozí, že jeho „osvoboditelská“ role od komunismu je ze všeho nejvíce legendou, stejně jako mnohé „hrdinské“ činy jiných… Kdyby nebylo dohody velmocí, jistě by politická změna, která se nás týkala, nebyla možná. Ve světě tak rozděleném a proti sobě s takovým arzenálem zbraní stojícím je jeden člověk málo… Václav Havel byl zvolen jako symbol a jako takovému se mu dostávalo významu a ocenění. A jako takový podle mého názoru i obstál. Jeho význam není třeba bagatelizovat ani snižovat poznáním a respektováním faktů a uvědoměním si historických souvislostí. Ano, bylo třeba velké osobní odvahy, režim neměl rád oponenty a ty, kteří se mu protivili, uměl trestat. Takže každý, kdo se postavil a říkal nahlas NE, zaslouží obdiv. Já jsem to nedokázal… A trnem v oku je možná on osobně a mnozí jeho souputníci právě proto, že my ostatní jsme to nedokázali… A to nás štve a vede k posměšnému vztahu k této osobnosti. Ale nekritická piedestalizace prvního českého prezidenta mu samozřejmě neslouží.

Stále ostřejší protesty se v posledních měsících ozývají proti EU. Dosud jsme ale z Unie vyčerpali na dotacích cca 700 miliard korun. Zatímco zastánci EU to považují za důkaz své pravdy o důležitosti toho, že je ČR v EU, kritici poukazují na zbytečnost dotovaných projektů, které beztak musíme spolufinancovat. A mají pravdu zastánci EU, kteří tvrdí, že je důležitý i filozofický rozměr členství v EU a jeho význam pro demokracii u nás, nebo spíše odpůrci, kteří argumentují, že EU nám vnucuje svou politickou agendu a omezuje naši svobodu? Co vy na to říkáte?

Evropská unie, tedy společná cesta Evropy, je historickou nezbytností. V tomto světě silných to jinak nejde a nepůjde. To snad nepopírá nikdo a každý to vidí. Že je špatná nebo nedokonalá realizace takového grandiózního projektu, pro mě není nic divného. Má to nekonečně příčin, dělají to lidé a na úrovni evropského vedení to nejsou z jednotlivých států ti nejlepší. Prostě dětské nemoci!!! Ale jiná a lepší cesta určitě neexistuje, naše děti a naši vnuci nám jednou budou vděční za to, že jsme tyhle nemoci dokázali překonat. V USA kvůli společnému státu dokonce vedli válku. To my naštěstí nikoliv, my se jen hádáme a ucpáváme díry vznikající nekvalitní prací nekvalitních vůdců… A to se jistě změní. A zlepší!!!

