Sociální jistoty zajistíme lidem jen my. Valachová z ČSSD shrnuje činnost vlády

Levicoví voliči a obecně nízkopříjmoví občané by měli volit sociální demokracii. ParlamentnímListům.cz to řekla exministryně školství a poslankyně ČSSD Kateřina Valachová. Hnutí ANO se prý v řadě oblastí chová pravicově. A ODS? “V bytové politice opisují z našeho programu,” má jasno.

Paní poslankyně, volby jsou za pár dní a podle posledních průzkumů se sociální demokracie zvedla ze dna a ve Sněmovně zůstane. Hodně lidí ale nejspíš váhá mezi ČSSD a ANO. Proč by to podle vás měli “hodit” vám a nikoli hnutí premiéra Babiše?

Hnutí ANO se na všech jednáních především staralo o velké zaměstnavatele. To dělá obvykle pravice. Proto si taky k naší nelibosti notovalo ANO s ODS. My naopak vždy tvrdě stáli na straně zaměstnanců a zastupovali jsme jejich zájmy. V posledních letech se ANO sice chlubí přidáváním peněz seniorům, ale automatickou valorizaci důchodů musela sociální demokracie prosadit až ve sněmovně, přes vládu to přes hnutí ANO nešlo. Také teď s návrhy na další valorizaci přichází ministerstvo práce a sociálních věcí pod vlajkou sociální demokracie.

Nebo tzv. výchovné za každé dítě. Pomůže to hlavně ženám seniorkám a alespoň trochu narovná nižší důchody žen. To jsme předložili a prosadili my, poslanci ČSSD, ale zase až ve sněmovně. Na vládě nám hnutí ANO nepomohlo. Podobné je to s tlakem na mzdy. Sociální demokracie stála za zvyšováním minimální mzdy a tím vyšší zaručené mzdy prodavaček, skladníků, strojníků, uklízeček.... Také učitelům, policistům nebo zdravotníkům jsme dokázali vrátit, co jim pravicové strany dlužily. Jak říkám, ANO má dost často snahu na lidech šetřit, je to prostě filozofie majitele firmy. Takže kdo chce spravedlnost, solidaritu a svobodu, volí nás. Neměníme barvu jako chameleon. My bychom se s ODS ve vládě nikdy nespojili. Jsme prostě jistota, že zaměstnanci a senioři budou mít vždy zastání. Nestanou se obětí politických rošád, které mohou nastat, pokud by ANO postavilo vládu s ODS.

Vaším tématem kromě školství byly exekuce, oddlužení seniorů a mladých. Něco se už povedlo prosadit, ale exekuce stále čelí kritice, že je systém nespravedlivý a exekutoři by měli být zestátněni. Jak to vidíte?

Zestátnění exekutorů vidím jako poslední krok. Ale jsem pro. Muselo by k němu dojít v okamžiku, že celý sektor neprojde odpovídají očistou a nezačne se s vlastními problémy skutečně tvrdě vypořádávat. To je úkol pro profesní organizaci soudních exekutorů a dohledu ministerstva spravedlnosti. Nicméně také legislativa má v oblasti boje s dluhovým otroctvím před sebou ještě hodně úkolů. Hodně se podařilo v problematice oddlužení a tedy v insolvenčním zákoně. Prosadila jsem férovější a jednodušší oddlužení starobních a invalidních důchodců, a také mladých lidí v pasti dětských dluhu. Samotné příšerně nemorální dětské dluhy jsem iniciovala zakázat úplně, někteří voliči mi ani nevěřili, že něco takového bylo v České republice vůbec možné. Zakázány ta největší zvěrstva z dob ODS v exekucích tedy jsou, ale celkově vyhráno není. Budu dále prosazovat místní příslušnosti a systém jeden dlužník - jeden exekutor (tzv. teritorialita). I tuto změnu mařilo hlavně hnutí ANO a pochopitelně ODS.

Současná koaliční vláda po celou dobu navyšovala důchody a jak paní Maláčová, tak pan premiér říkají, že jde o zásluhu ČSSD, respektive ANO. Jak to je?

Tady přece nejde o žádnou soutěž, kdo kdy co navrhnul. Realita je ovšem taková, že jsme to byli především my, kdo podobné projekty navrhl jako první. My to vnímáme jednoznačně: ti co nás vychovali a vybudovali naši zemi si zaslouží úctu a důstojné podmínky na penzi. Senioři pro nás prostě nejsou žádný prostředek k upevnění politické moci. Tečka. Jako jediná strana jsme také předložili důchodovou reformu. Jenže mince má dvě strany, ty úkoly byly dva. Ten druhý mělo ministerstvo financi - spočíval v otázce financování reformy, v návrhu řešení udržitelného financování penzí. ANO na tom neudělalo naprosto nic, ale v jejich podání sociální demokracie nesplnila úkol. To je absurdní, není to pravda. Připadá mi to jako v pohádce S čerty nejsou žerty: "Máchale, spadlo ti to, asi vítr,“ směje se Kaprál, když schválně bourá vykonanou práci. A úplně stejně je to ve všem, co se týká důchodů.

Jak s důchody do budoucna? Někteří opoziční politici mluví o tom, že by se měla dále prodlužovat hranice odchodu do důchodu s tím, jak roste průměrný věk dožití. Není to na místě? Kde jinde bychom na důchody v budoucnu brali?

Tohle je strašně zjednodušený pohled na věc. Nikdo nepopírá, že se prodlužuje věk dožití a je to skvělý výsledek zejména našeho zdravotnictví. Ale prodlužuje se podobně i věk tak zvaného života v plném zdraví? Bohužel ne. Samozřejmě, také se o něco prodloužil, ale naprosto ne o tolik, jako věk dožití. Proto je pro nás hranice 65 let nepřekročitelná. Právě tady leží hranice, kdy většina občanů je ještě zdravá a je schopná vykonávat práci. A po svých 65 letech může jít do důchodu. A kde chce a může pracovat dál, ať samozřejmě pracuje. To bude skvělé pro ekonomiku, ta potřebuje každou schopnou hlavu a ruku. Ale musíme přece přiznat, že zásadní část našich spoluobčanů ve věku nad 65 let není fyzicky ani ze zdravotních důvodů svoji profesi schopna plnohodnotně vykonávat.

A přiznejme také, že u řady rizikových nebo fyzicky namáhavých profesí vede jejich vykonávání k mimořádnému opotřebování organismu. Tito lidé se bohužel často dožívají nižšího věku a je třeba na to myslet. Musíme zkrátka horníkům nebo pracovníkům od vysokých pecí a dalších odvětví umožnit získat nějaký bonus. Proto jsme navrhli s Romanem Onderkou - mimochodem zase poslaneckým návrhem, na vládě to přes hnutí ANO zase neprošlo - jednoduchý systém. Deset let v rizikové profesi rovná se o jeden rok dřívější právo na plný důchod.

Vaše ministryně Maláčová v kampani předkládá dle některých smělé návrhy, jak řešit otázku dostupnosti bydlení. Pravicová opozice tvrdí, že by státní nákupy, stavění a pronajímání bytů byl návrat do minulého režimu. Co říkáte? Existují vůbec reálné páky, jak strmý růst cen bytů zastavit?

Je strašně vtipné, když ODS kritizuje mé kolegyni návrhy v bytové politice a zároveň v této kapitole opisuje z našeho programu podporu družstevního bydlení. Nebo vyčlenění státních pozemků na obecní výstavbu, státní podporu obecní výstavby a podobně. Před pár měsíci se tvářili, že takový problém neexistuje a všechno vyřeší trh, teď kopírují naše programové body. K řešení bytové krize navrhujeme celou škálu opatření od legislativních až po některé návrhy daňové. Mimochodem, už jen pouhý vážně myšlený vládní plán podpory výstavby bytů ve spolupráci s obcemi bude mít na trh pozitivní dopad. Pokud oznámíme podložený a finančně argumentovaný plán na výstavbu například 40 tisíc bytů v přiměřeném časovém období, povede už jen to k omezení spekulací a zlevnění nemovitostí na bydlení.

