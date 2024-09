Soukupa nemyslíme jako srandu. Šlachta odhalil, co zítra nastane v ČT

Jaromír Soukup bude ve čtvrtek zastupovat Přísahu v debatě lídrů v České televizi. Jak si to lidé mají vyložit?

Z České televize nám poslali podmínky o tom, jak budou probíhat debaty včetně superdebaty den před volbami. Poslední věta ohledně podmínek superdebaty zněla, že se jí nemůže zúčastnit lídr či předseda strany, který v senátních či krajských volbách kandiduje. Pokud jde o Přísahu, jak já, tak všichni místopředsedové kandidují. Podmínky ČT jsou absurdní a je nepochopitelné, proč do debaty s „těžkými váhami“ hlavních stran musí přijít jen řadový člen, který nikam nekandiduje. Je to diktát České televize. Ti, co kandidují, nesmějí do předvolební debaty? Co to je za logiku? Připomínám, že veřejnoprávní televize byla kritizována už kvůli debatě před evropskými volbami, kdy pozvali jen pět parlamentních stran s tím, že ODS, TOP 09 a lidovci kandidovali do Evropského parlamentu jako jeden subjekt SPOLU, ale v debatě měli tři zástupce jediné kandidátky.

Proto mě napadlo oslovit Jaromíra Soukupa, abychom ukázali na bizarnost, jakou ČT aplikuje při organizaci této současné debaty, kdy tam za politickou stranu nesmí její člen a představitel, který kandiduje, ale může za ni mluvit bývalý moderátor jiné televize. Chceme tím ukázat občanům jakým způsobem nastavuje pravidla předvolebních debat a manipuluje. Angažování pana Soukupa splnilo účel, protože to vzbudilo velký zájem a ohlasy.

Takže nejde o začátek budoucího angažmá pana Soukupa ve vašem hnutí?

Vůbec ne. O tom s panem Soukupem vůbec nemluvíme. Je to ad hoc akce, kdy jsem ho oslovil s žádostí, zda by tam za nás nechtěl mluvit a on souhlasil. Proto nás bude reprezentovat.

Bude skutečně hájit stanoviska Přísahy?

Ano, přesně tak. Bude hájit stanoviska Přísahy a náš volební program. Nechceme si z debaty dělat v žádném případě srandu, protože témata jsou mimořádně složitá a bude hájit všechno, s čím jsme do voleb šli.

Z konceptu debaty si už lidé na sítích dělají srandu. „Uspořádali předvolební debatu, ale chtěli jim tam chodit lidi, kteří kandidují,“ apod.

Samozřejmě. Je to jako známá věta, že si otevřete hospodu, ale nechcete, aby vám do ní chodili lidi. Jiným způsobem na tuhle absurditu poukázat nešlo. Abychom tam poslali řadového člena, který nemá zkušenost s televizním vystupováním a debatami s jinými politickými představiteli, neměl by šanci. Zase je to pouze o tom, že podmínky České televize jsou naprosto nesmyslné.

Rozumím tomu správně, že do debaty sice nesmíte vyslat člena Přísahy, který kandiduje, ale můžete tam vyslat člověka, který není vaším členem a nemá s Přísahou nic společného?

Přesně tak to je. Generální ředitel Souček mě v dopise zdvořile žádá, abych místo sebe vyslal „svého zástupce“ a vůbec nebylo řečeno, zda ten zástupce musí být členem Přísahy. Tak jsem si svého zástupce vybral.

Jak vnímáte situaci kolem voleb, kdy někteří volali po jejich odložení kvůli ničivým povodním v řadě oblastí, ale vláda to odmítla? Podle informací z řady zasažených oblastí bude řádné zajištění průběhu voleb prakticky nemožné.

Během povodní byla pochopitelně nejvíce vidět vláda, hejtmani a další volení zástupci, kteří jsou aktuálně ve funkcích. Přísaha k situaci vydala stanovisko, že podporujeme jakýkoli model vedoucí k tomu, aby každý občan mohl odvolit. To je nejdůležitější. Není-li to vláda schopná zajistit, měla by volby odložit. Uvidíme, jak to dopadne, ale je zřejmé, že bude celá řada lidí, kteří se k volebním urnám stěží budou moci dostavit. Podle mě přijdou po volbách stížnosti a bude se to řešit. Ministr vnitra ustavil skupinu, která tvrdí, že volby se dají zvládnout. Počkejme si po volbách, budeme případně řešit stížnosti.

Vystupování ministra vnitra jste označil za nechutné. Fialův kabinet se ale chválí, jak kritickou povodňovou situaci zvládl, jak včas varovali, měli skvěle nastavené krizové řízení apod. Nesdílíte toto kladné hodnocení?

Jsem mimořádně vděčný integrovanému záchrannému systému a dalším mechanismům, které zafungovaly, jak měly. Stejně tak Český hydrometeorologický ústav se svými včasnými a přesnými predikcemi. Z druhé strany, pokud by to měli posuzovat z hlediska řízení ministerstev, to už je horší. Ještě pár dnů před povodněmi se měla konat demonstrace policistů, kterým Rakušan odmítá zvýšit platy. Je pro mě skutečně nechutné, když jim nechtějí přidat pět procent a pak všichni stojí za stolkem a chválí se, jak zvládli krizovou situaci. Příslušné složky fungovaly, protože v nich působí profesionálové, nikoli proto, že to vláda údajně skvěle zorganizovala. Schopnosti vlády se prokážou až poté, zda budou jednotlivé resorty schopny rychle sehnat peníze a pomoci občanům v postižených oblastech.

