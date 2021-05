Spisovatel: Tajné služby západního střihu Rusko překvapily. Nevytáhly na něj novičok, ale výbuchy skladiště v moravských lesích

reklama

Pro Rusko jsme se stali vedle USA nepřátelskou zemí. Měli bychom se zachovat podle think tanku Evropské hodnoty, většiny senátorů a části poslanců a vypovědět s touto zemí smlouvu o přátelství?

To je úplně jedno. Jde o politiku, čili o ptákovinu. Politika je v praxi čas od času velký gejzír hysterie. Politika je jiný název pro slovo móda. Politika od slova polis znamená město či obec čili i občanskou společnost ohraničenou městem či státem. A v hranicích společnosti se střídají různé tendence či módy, podle toho, kdo je právě sociálně a psychologicky tolerován či snad i poslouchán, než je odhozen ve větru zklamání jako děravá fusekle. Politika je žonglováním se symboly, která malé skupině lidí přinese i peníze. Pod tímto žonglováním lidé všedně souloží, pracují, kradou a objednávají se k zubaři.

Jak vnímáte v tomto kontextu "rozvíjející se" kauzu Vrbětice?

Nic se nerozvíjí. Jde o přirozenou tendenci. Pokud někdo porodí nějakou kauzu, musí ji průběžně krmit. Osobně si o Vrběticích nemyslím nic. Neboť existuje tolik informací o tom, jak tajné služby včetně CIA cíleně lhaly nebo alespoň zkreslovaly fakta podle toho, jak to momentálně nějaké politické skupiny potřebovaly, a jak se za to potom politikusové občas omlouvali nebo alespoň decentně vzdychali. Plaveme čubičku v oceánu relativity. Nevíme komu věřit, protože nakonec nerozhodují fakta, ale víra. Osobně s Vrběticemi žádnou metafyzickou víru spojenou nemám.

Je ministr vnitra Jan Hamáček vlastizrádce, jak naznačuje novinář Janek Kroupa?

V době, kdy kolem sebe máme mír, je největším nebezpečím to, že nás okusuje koronavirus a rakovina. V této době se vesele žongluje s termíny jako vlastizrada, protože si jenom v klídku domýšlíme, co to asi je. Definici vlastizrádčení v trestním zákoníku si politikus nebo mediálník vysvětluje podle svého pocitu. Pokud jde o Hamáčka, lze dumat maximálně o politikaření. Čili o uvažování, jak nějakou ptákovinu vyřešit, a uvažuje se o jakémkoliv písmenu abecedy, které bude momentálně přijatelné jako politický kompromis. Protože v politice se dumá o všem. Neexistuje nic nemožného. Názory a postoje se mění stejně jako počasí, a to již od starověku, čili od doby prvních písemných poznámek.

Občas připomínám, jak před politickým naivismem varoval americký politolog a historik Henry Kissinger v knize Uspořádání světa, kde na straně 39 připomíná, že mocenská rovnováha spočívá na ideologické neutralitě a adaptacích vyvíjejících se podle okolností. Kissinger upozornil: "Britský státník lord Palmerston vyjádřil v 19. století tento základní princip následovně: 'Nemáme žádné věčné spojence a nemáme žádné věčné nepřátele. Věčné a trvalé jsou naše zájmy, a je naší povinností je sledovat.'" Jde o výňatek z proslovu k Dolní sněmovně z 1. března 1848. A to platí o státu, třeba Velká Británii, o regionech, třeba Skotsku, o zájmech jednotlivých stran, ale i jednotlivých politiků. Ti všichni nemají žádné věčné spojence ani žádné věčné nepřátele. Věčné a trvalé jsou naše zájmy na úrovni momentální státní tlupy, momentálních pocitů v regionu, momentální chuti nejsilnější frakce v nějaké straně, a podle momentálního chtíče jednotlivého politika. A o tom všem se uvažuje, tlachá a nakonec z toho tlachání ani nic nemusí vzejít. Někdo tomu může říkat i politický grupáč nebo velezrada.

Kterak vlastně hodnotíte mediální var kolem těchto událostí?

Nic zvláštního se neděje. Dokud jsou diváci a posluchači a čtenáři, tak se jede dál. Až bude po volbách nebude třeba očerňovat, věšet, lynčovat či přikrmovat, nebo vynášet do nebeských výšin. Nastane fáze mlaskání - parlamentní a vládní flákoty budou naservírovány. Problém bude maximálně jakou omáčkou ty flákoty polejt, aby se lépe mlaskalo. Čili nic z kosmického věku, to je v člověčenstvu od starověku.

Někteří odborníci na mezinárodní vztahy za tím vidí spíše hospodářské zájmy. Strach z dobudování dukovanského bloku Rosatomem či obavy z plynovodu Nord Stream 2. Co vy na to?

Též od starověku víme, že nejvyšším božstvem je Zlaté tele. Jehova, Adonaj alias Bůh či nějaký Alláh, ti jenom Zlatému teleti mírně obrušují paznehty. Základem lidské civilizace jsou kšefty a potom ještě kšefty. Když nejsou kšefty, nejsou ani chechtáky na pohřeb. Proto mě kauza Vrbětice nepřekvapila.

Vrbětická aféra byla očekávaná, ale v jiném střihu. Jan Keller, sociolog a bývalý europoslanec, věštil začátkem září 2020, že další velkou zakázkou pro Ruskou federaci by se teoreticky mohla stát výstavba nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Sociologický profesor Keller už vyhlížel, kdy bude kvůli tomu novičok znovu použit a proti komu by asi mohl útok směřovat. Je to přece logické. Rusové chtějí o zakázku přijít, tak někoho pocákají novičokem, psal Keller s úsměvem. K tomu je třeba dodat, že tajné služby západního střihu tentokrát Rusko překvapily. Nevytáhly na Rusko novičok, ale dvojitý výbuch skladiště v moravských lesích. A Nord Stream 2? To je to samé v bledě modrém nebo fialově puntíčkovaném.

Už tak silná rusofobie v Česku tím ještě posílila. Kam až to může jít?

Copak já vím? To záleží na lidové tvořivosti politikusů a jejich přicmrndávačů alias expertů. Nic není nemožného. Lidská blbost je nekonečná.

Prezident Miloš Zeman se omluvil za bombardování Jugoslávie. Je to v pořádku?

Mám rád kanadské žertíky českého Zemana z královského Hradu. Je to taková dobrá legrácka, protiváha antiruské hysterie. Faktem je, že česká vláda nebyla nadšená, že sotva vlezeme do NATO, musíme souhlasit s válkou proti Jugoslávii. Zvlášť, když eskalace na srbsko - chorvatském dvorku byla podnícena dodávkami zbraní z Německa. Ale tomu se není třeba divit.

Vždyť již za Hitlera fungovala dobrá vojenská spolupráce s Chorvaty. A osamostatnění mafiánského Kosova v láskyplném obětí NATO? Takovou ptákovinu by si nevymyslel ani Cimrman. Na to by nepřišli jistě ani ve francouzských Zvonokosích. Ale z hlediska vyššího principu mravního poslouchat většího bratra, byť by činil kraviny, není zločinem. Tento určitý mravní imperativ česká vláda tehdy dodržela, a protože to nebylo moc košer, Zeman to napravil. I když, jak víme, od pravěku také platí, že pozdě bycha honit…

