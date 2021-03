Stádo. Český lev. Senát. Miloš Zeman po Blatném dává přes PL nášup

reklama

Pane prezidente, naše země zažívá dosud nejtvrdší opatření proti šíření koronaviru. Pokud se po uplynutí oněch tří avizovaných týdnů ukáže, že čísla příliš neklesají a nemocniční kapacity budou stále na hraně, jaké další řešení by podle vás bylo namístě?

Jediný prostor je očkování a já jsem nedávno ve svém televizním vystoupení na Primě řekl, že vidím možnost ukončení epidemie v září tohoto roku, ale za předpokladu, že bude dostatek vakcín. Proto spolu s premiérem, který objel Srbsko, Maďarsko a jede do Izraele, se společně snažíme, aby zde byl dostatek vakcín a abychom nebyli v situaci Slovenska.

Anketa Je Miloš Zeman dobrým prezidentem? (Ptáme se od 10.3.2021) Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 9375 lidí

Lze si snadno představit, co by vypuklo, kdyby se v České republice zastavilo, byť na jeden týden, očkování kvůli nedostatku vakcín. To by byl skoro důvod na pád vlády.

Další zpřísnění opatření v podobně „vypnutí“ průmyslu tak podle vás na stole v případě dalšího nárůstu nakažených není?

Ne. Já jsem pro to, aby se v průmyslových podnicích testovali zaměstnanci, aby zde bylo i co nejrychlejší očkování. Citoval bych názor Miroslava Grégra, který řekl, že průmysl nás živil, živí a bude živit a my nemůžeme spáchat ekonomickou sebevraždu, protože by to koneckonců zhoršilo i epidemiologickou situaci.

Lidé jsou uzavření ve svých obcích a okresech, cestovat mohou jen ve vážných důvodech, nekonají se žádné akce, přesto umělci uspořádali předávání filmových cen Český lev. Viděli jsme snímky, jak stáli ve skupinách u stolků, popíjeli a pokuřovali. Co jste si o tom pomyslel? Jaký vzkaz to české veřejnosti vysílá?

Můj tiskový mluvčí Jiří Ovčáček reagoval naprosto správně povzdechnutím, že jsme nemohli realizovat státní svátek 28. října a já se ptám, je snad Český lev, který upřímně řečeno je spíš akcí pro snobskou sebranku, důležitější akcí než národní svátek?

Prakticky celý rok jsou uzavřené školy. Hodně se poslední dny debatovalo o maturitách. Premiér Babiš prosazoval různé možnosti, třeba aby maturity byly letos přidělené z úřední moci na základě průměrného prospěchu. Byl to dobrý nápad?

Jde o dvě věci a začněme tou první, což je zavření škol. Řada odborníků mně říká, že školy jsou jedním z hlavních zdrojů epidemie. Je-li to pravda, pak samozřejmě jde o důvod k uzavření škol.

Pokud jde o úřední maturity, tady jsem neutrální, protože mám málo informací. Kladu si ale otázku, zda absolventy úředních maturit nepotká to, co svého času potkalo absolventy právnické fakulty plzeňské univerzity. Tedy, říkalo by se jim, vy nemáte řádnou maturitu. A projevilo by se to třeba i na jejich mzdách. Skoro si myslím, že pokud se v září epidemie zbavíme, bylo by dobré počkat a udělat řádné maturity. Opakuji ale, že tady nemám vyhraněný názor.

První část rozhovoru s prezidentem MILOŠEM ZEMANEM: Zeman pro PL: Vyhodit Blatného. Může za mrtvé, blokuje Sputnik. Varuji Babiše

Mnozí lidé, kteří i jinak s opatřeními souhlasí, trvale právě uzavřené školy kritizují. Není to skutečně tak, že generace těchto dětí tím nevratně poznamenáme na celý život?

Nenávratně ne. Určitě je trochu poškodí, bude tady časové zpoždění zhruba jeden rok. Ale co je to jeden rok v lidském životě, ti lidé to mohou dohnat a na druhé straně uzavření škol je výrazné protiepidemické opatření.

Uplynulou neděli, v době trvání nejtvrdších opatření, se v Praze konalo několik demonstrací právě proti těmto opatřením, několikrát zasahovala policie. Sledoval jste to? Co o tom soudíte?

Tyto demonstranty, antirouškaře, antiočkovače a další jsem nedávno veřejně označil za lehce dementní. A protože jenom lehce dementní, tak jsem s potěšením uvítal, že výrazně roste procento lidí, kteří jsou ochotni nechat se očkovat. Koneckonců i demonstrace, o kterých se zmiňujete, byly velmi málo početné. A co hůř, neměly žádnou kulturní úroveň. Viděl jsem tam v podstatě hysterické stádo. Nic víc.

Nejsou taková označení neúctou k jinému názoru? Svoboda slova je přece základ.

Panebože, já mám úctu k odlišným názorům, a dokonce jsem nesmírně rád, že občas mohu polemizovat s odlišnými názory. Ale pod jednou podmínkou, ty názory musejí být vyfutrovány argumenty. Pokud vám hysterická zpěvačka říká, že nás Bill Gates chce očipovat v rámci očkování, tak to není vyfutrovaný a argumentovaný názor.

Fotogalerie: - Rozpuštěné demonstrace

Uplynulo osm let od vašeho nástupu do funkce prezidenta republiky. Když se ohlédnete, jaké roky to z vašeho pohledu byly?

Celou dobu se snažím hájit nikoli zájmy své, ale zájmy české společnosti a českých občanů. Ať už v podobě ekonomické diplomacie, protože nelze zapomenout, že 80 procent hrubého domácího produktu je export. Takže ti, kdo sabotují některé exportní vazby nebo chtějí zavřít průmysl, poškozují tyto národní zájmy České republiky.

Vykonávám standardní prezidentskou agendu a nikdo mě nemůže obvinit z toho, že jsem v této oblasti cokoli zanedbal. Když byla pandemie, nejdříve jsem vyzval k nošení roušek a střetl jsem se s antirouškaři. Později jsem vyzval k očkování a střetl jsem se s těmi, kdo byli proti očkování. Moje imunizační zábrana spočívá v tom, že když toto všechno dělám, nedělám to kvůli svému vlastnímu prospěchu, ale kvůli tomu, že v české politice by neměla převážit hloupost.

Jakou představu máte pro zbývající část mandátu? Budete něco dělat jinak?

Řada věcí se podařila, některé se nepodařily, což je normální. Bohužel se mi asi nepodaří zrušení Senátu, i když bych si to ze srdce přál. Mám ale jednu srdeční záležitost a chtěl bych přesvědčit vládu, aby konečně přesunula ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Dva kroky se už podařily, v Jeruzalémě byl otevřen Český dům a teď jsem rád, že je tam alespoň úřadovna naší ambasády. Jak jsem řekl, mám dva roky na to, abych českou vládu přesvědčil o nutnosti plnohodnotného zřízení ambasády v Jeruzalémě. Vážím si i toho, že Izrael nám teď zdarma poskytl kvalitní vakcíny.

Plánujete v dohledné době nějaké veřejné vystoupení či projev k národu, jako několikrát v loňském roce?

Měl jsem již několik projevů k národu. Koneckonců i rozhovor pro ParlamentníListy.cz, kterých si vážím a které, jak jsem se dozvěděl, mají denně 350 tisíc čtenářů, je takovým projevem k národu.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ,,Jo, smáli jste se." Wollner, Topolánek a další zírají na Zemana. Drahoš? Musíte vidět „Paní Němcová, nemluvte za ty lidi, kteří leží na JIPkách!“ Debata o Zemanovi se pořádně vyostřila. Veleba se pustil do senátorky Senátor Smoljak zhnusen Zemanem. Vlastizrada? To je výbuch. Zeman rozstřelil českou politiku: Sype se to, sype

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.