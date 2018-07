Standa Berkovec a doposud neznámé podrobnosti středeční sněmovny: Babiš chtěl s lidmi mluvit, oni řvali, že ho pověsí...

Anketa Máte radost, že vláda Andreje Babiše získala důvěru Poslanecké sněmovny? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 6966 lidí

Máme čerstvě vládu s důvěrou. Je to dobře, že ji máme?

Je to určitě dobře, že po dlouhé době nejistoty máme vládu s důvěrou. To je nezpochybnitelný fakt.

Proč ustavení vlády s důvěrou trvalo tak dlouho od voleb?

To byste se měl zeptat takzvané opozice. Všichni odmítli s námi a s panem Babišem jednat. Tím se už na začátku vytvořil takový blok. Těch důvodů je více, ale myslím, že tato otázka by patřila spíše na tu druhou stranu. Opravdu jsme se snažili. Vím o tom, protože naši vyjednávači, pánové Brabec, Faltýnek a Babiš, nás o něm velmi otevřeně informovali. Těch jednání bylo iks. Probíhalo to v principu tak, že jsme se s nějakou stranou na něčem domluvili, pak vylezli za dveře a za hodinu jsme se z televize dozvěděli úplně něco jiného. Od začátku nebyla vůle to dělat tak, aby to fungovalo. Pak se mohlo říci, podívejte jak je Babiš neschopnej, nedokáže sestavit vládu.

Mnohým vadí tolerance vládě od komunistů. Není to ale tak, že kdyby nějaká z opozičních stran, které vás kvůli tomu tvrdě kritizují, šla s vámi do koalice, komunisté by podíl na vládě neměli?

Samozřejmě, že ano. A navíc je to od nich tolerance, oni sami do vlády nechtějí a mají výhrady k řadě věcí.

Mgr. Stanislav Berkovec BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve středu jsme byli zase svědky poslaneckého divadla, ale poslanci hnutí ANO do něj nezasahovali. To byl záměr?

Bylo to předem jasně dané. Ať jsme řekli cokoliv, stejně to bylo použito proti nám. Nechtěli jsme to zbytečně protahovat. Své názory jsme jasně řekli do médií a poměrně trpělivě a velkoryse jsme přecházeli ty jejich osobní útoky. Nedivím se panu Babišovi, že v momentě kdy vyšel ze Sněmovny ven a chtěl demonstrantům ukázat, že Miroslav Kalousek v minulosti také vyjednával s komunisty, ale a oni se s ním vůbec nechtěli bavit a křičeli „pověsit Babiše“, házeli na něj lahve, a poté pan Kalousek o něm tvrdí, že je zbabělý, že fňuká a útočí proti jeho rodině – že se pan Babiš bránil.

Ano. Ta slovní přestřelka mezi pány Babišem a Kalouskem byla nejemotivnější část celého poslaneckého divadla. Předtím vyšel Andrej Babiš mezi demonstranty, což byli ti nejskalnější jeho odpůrci. Podle mě to nebyl dobrý nápad, mezi ně jít. Proč tam vlastně šel?

Také si myslím, že to nemělo cenu tam jít. To zadání těch lidí bylo jasné. Celá chyba byla v tom, že celá Sněmovní ulice není vůbec určená pro demonstranty.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na to jsem se chtěl také zeptat. Demonstranti tam v těch místech vůbec neměli být, bylo to porušení zákazu...

Byla to chyba, porušení tohoto zákazu. Nemám zas až tak velkou zkušenost, ale nezažil jsem tak otevřený a odkrytý parlament jako v České republice. Když sem přijíždějí naši přátelé z Izraele, tak tohle nechápou. Že se o závažných bezpečnostních otázkách jedná za normálním sklem, kde chodí turisté a fotí si vás. Sněmovní ulice není určená pro demonstrace. Pan Babiš se s nimi chtěl sejít a říci jim svůj názor. Považuji to od něj za velmi statečné. Chování davu považuji naopak za velmi zbabělé, že nechtěl žádný dialog. Což rozhodně není házení lahví.

Když Sněmovna skončila, ještě tam demonstranti byli a nějak na vás pokřikovali?

Nevím. Ještě jsem pak pracoval, připravoval se na sněmovní výbor 4. září. Takže jsem to nekontroloval. Ale myslím, že už pak nikdo lahve neházel.

Jak to s touto vládou dopadne? Vydrží do konce volebního období?

Pan premiér udělá všechno pro to, aby pracovala velmi intenzivně. On nešetří nikoho, zase se bude jednat od rána a budou na ně kladeny velké nároky. Každý z těch ministrů bude pracovat podle svého nejlepšího svědomí a schopností. Domnívám se, že je pan premiér ukočíruje. A že vláda bude mít výsledky jako je měla ta dosavadní. Jsem o tom přesvědčen. Jinak bych tam nevstal a neřekl „pro návrh“. Což jsem udělal, a stojím si za tím.

Psali jsme: Kalousek, přítel demonstrantů a aktivistů? Je zde VIDEO, které ho nepotěší. Ne, ne to ze včerejška Analytik: „Polibte mi všichni pr...“, mohl klidně předložit Babiš Sněmovně. Nikdo by si toho ani nevšiml Zaorálek (ČSSD): Muselo skončit období nekontrolovaného vládnutí kabinetu bez důvěry Strach z komunistů se rozšířil až za kanál. „Čeští komunisté se vrací do vlády,“ píše britský deník



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban