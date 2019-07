Staněk prý nejspíš začal čistit chlév po Hermanovi, a to umělecké frontě vadilo. Exsenátor Veleba zmiňuje také moloch ČT a její kouzlení s čísly

ROZHOVOR „Ministr Staněk zřejmě Augiášův chlév začal čistit a narazil na odpor. U umělecké fronty tomu rozumím, ale že ho hodil přes palubu předseda ČSSD Hamáček, to jenom dokresluje jeho slabou osobnost,“ říká bývalý senátor a někdejší prezident agrární komory Jan Veleba a nastoluje otázku, zda „by nebylo lépe, kdyby socani z vlády odešli“. V rozhovoru pochválil Andreje Babiše a vrátil se i k tomu, co se dělo při demonstraci na Letné. V té souvislosti se velmi rázně vyjádřil nejen k proslovům umělců, ale také přítomných zemědělců a při té příležitosti zmínil i Jiřího X. Doležala. Nešetřil ani veřejnoprávní televizi a rozhlas. Padla slova jako naháněči a propagátoři.

Pane inženýre, jak hodnotíte schůzku prezidenta Zemana s premiérem Babišem a ministrem Hamáčkem?

Myslím si, že šlo především o sdělení stanoviska prezidenta, že je rozhodnut demisi ministra kultury nepřijmout, a návazně aby se pánové – premiér a Hamáček – podle toho zařídili. Tomu odpovídají reakce bezprostředně po jednání, ze kterých se novináři dozvěděli, že předseda ČSSD má o dalším postupu jasno (to je jeho setrvalý stav), že vše převypráví předsednictvu strany a pak se rozhodne o dalším postupu.

Sdílíte tedy postoj prezidenta ohledně ministra kultury Staňka?

Naprosto. Je třeba mít na vědomí, že jeho předchůdcem na Ministerstvu kultury byl poživačný a naprosto nedůvěryhodný Herman, jehož hlavním zájmem bylo, aby strýček Brady dostal státní vyznamenání, čímž krmil Českou televizi dlouhé měsíce. O jeho charakteru vypovídá nejlépe to, že když strýček zemřel, tak mu ani coby ministr nebyl na pohřbu. Na jiných cestách ovšem nešetřil a bohatě si dopřával ministerských výhod. Ministr Staněk zřejmě Augiášův chlév začal čistit a narazil na odpor. U umělecké fronty tomu rozumím, ale že ho hodil přes palubu předseda ČSSD Hamáček, to jenom dokresluje jeho slabou osobnost.

A co říci na slova některých kritiků, že Miloš Zeman pohrdá ústavou?

Pan prezident patří k nejzkušenějším a nejlépe informovaným vrcholným politikům v této zemi. Je to dáno jeho vysokou erudicí, pravidelnými schůzkami se sborem poradců v Lánech a v neposlední řadě i přímým kontaktem s hejtmany, krajskými zastupiteli a velkým množstvím prostých občanů. Mimo Senát, který vytrvale jeho návrhy vetuje a který se stal jakýmsi trojským koněm v souboji s prezidentem a premiérem, má Miloš Zeman permanentní kontakt s reálným životem, a to mě vede k názoru, že ústavou rozhodně nepohrdá a že v případě bývalého ředitele Národní galerie, kterého ministr Staněk z důvodů podezření, že si pan ředitel přihrával docela značné peníze, je pro prezidenta zcela zásadní ministra podpořit a o celé záležitosti trpělivě s aktéry diskutovat.

Padne nakonec vláda? A co by to pro ČR znamenalo?

Já bych tu otázku viděl jinak. Mohl bych se ptát, zda má vláda s potápějící se a léta rozhádanou sociální demokracií smysl a zda by nebylo lépe, kdyby socani odešli. Když si přejdu jednotlivé ministry za ČSSD, tak kvalitu a přínos vidím pouze u ministra zemědělství. A když si připustíme, že se sociální demokracie nezvedne a hned tak si nezíská důvěru občanů – k tomu je potřeba razantní a pevný předseda s vůdčími vlastnostmi, tak to znamená buď nové volby, nebo zásadní rekonstrukci vlády. V každém případě bych viděl na rozhodujícím postu premiéra vítěze posledních voleb, respektive předpokládaného vítěze možných předčasných voleb, což je Andrej Babiš.

Je první a zatím jediný, který vládne světovými jazyky a který se dovede postavit Bruselu a nekompromisně hájit naše národní zájmy a je na evropské půdě viditelný a aktivní. Naši občané to velmi dobře vnímají, a proto ho také na rozdíl od nečitelných a všeho schopných sociálních demokratů volí. Ti si jen tak mimochodem v čele Komise přáli kvótaře Timmermanse. Sečteno a podtrženo, nastal čas, aby voliči zhodnotili české politiky a nastavili chrabrým hochům a děvčatům, kteří nemluví s prezidentem a premiérem, zrcadlo pravdy. To současné je hodně pokřivené a falešné a je čas oddělit zrno od plev.

Vrátíme-li se pár týdnů nazpět, tento rok se konala celá řada demonstrací, zatím poslední a největší byla na Letné. Domníváte se, že mohou být organizátoři s účastí spokojeni?

Myslím si, že ani tak nejde o počet účastníků, s čísly lze kouzlit a ČT je tím proslulá, podstatnější jsou jiné záležitosti. V první řadě role a angažovanost veřejnoprávní televize a rozhlasu, které se staly naháněči a propagátory akce na Letné. Bylo to do očí bijící, jak cílevědomě několik týdnů doslova 24 hodin denně dělali akci reklamu a štafáž. Je třeba spočítat vysílací čas, vyhodnotit a ocenit náklady a o výslednou částku snížit přísun peněz do rozpočtu. Další záležitostí je osobní angažovanost a jednostranné pojetí obou veřejnoprávních médií, které se bohužel nevyhýbá ani přímým urážkám statisíců občanů, kteří mají jiný názor než mainstream.

Měl by premiér nějak reagovat a případně jak?

Určitě by měl iniciovat hloubkový audit výroční zprávy ČT a navazující právní rozbor, který by prokázal s velkou pravděpodobností střet zájmů některých redaktorů či redaktorek. Výroční zpráva ČT je obrovsky složitý a velmi odborný materiál a zaslouží si kontrolu vysoce kvalifikovanými odborníky. Poslanci nemají šanci moloch se sedmimiliardovým ročním obratem při nejlepší vůli rozkrýt. Třetí rovinu vidím v bezpečnostních rizicích akce, což je agenda ministra vnitra.

Organizátoři vyzvali lidi, aby diskutovali se svým okolím, vysvětlovali své názory a získávali další lidi pro svou věc. Myslíte, že půjde skutečně o vzedmutí podpory pro jasný cíl – odchod Andreje Babiše? Kdyby za vámi někdo přišel a chtěl vás pro tento cíl „získávat“, co byste mu řekl?

Nechápu, jaké názory chtějí lidem vysvětlovat. Mimo štvaní a ad hoc výkřiky žádný ucelený program nemají a nad vodou je drží vidina listopadového výročí, peníze sponzorů a Česká televize, která jim nepokrytě fandí. Co se týká Andreje Babiše, tak k odchodu nemá žádný důvod. Domácí ekonomika je na trvalém vzestupu, má za sebou další vyhrané volby, tentokrát evropské, europoslankyně Dita Charanzová se stala místopředsedkyní Evropského parlamentu, on sám je výrazným politikem v rámci V4 a má osobní podíl na tom, že tzv. spitzenkandidát za sociální demokraty Nizozemec Frans Timmermans se nestal předsedou Komise. Ten Timmermans, který stojí za diktátem kvót migrantů, kterého vybrali na summitu G20 v Osace velké západní země, samozřejmě bez V4. Pro doplnění bych připomněl, že v posledních parlamentních volbách dostal Andrej Babiš téměř 50 000 preferenčních hlasů, vedl kandidátku ANO ve Středočeském kraji a já se musím zeptat, kolik hlasů dostali ve stejných volbách řečníci z letenského pódia a jejich přicmrndovači v Poslanecké sněmovně či Senátu. A co bych řekl, kdyby mě přišli získávat? To jsem si pár dní před Letnou kupoval v novinovém stánku ve Slatiňanech Lidové noviny, u stánku stál jakýsi od prvního pohledu nefachčenko a ptal se mě, jestli půjdu stávkovat. Tím myslel Letnou. Odpověděl jsem mu, ale to tady nemohu publikovat, a udělal jsem si závěr, že mají po republice naháněče a verbíře, naštěstí to jsou individua, která spíše odpuzují.

Na demonstraci se opět projevili i umělci. Například herečka Sandra Pogodová křičela do mikrofonu: „My nejsme žádní votlemení hajzlíci, my jsme občani této země!“ Považujete takové „mobilizační“ projevy za šťastné?

Pokud paní nebo slečna herečka toto křičela do mikrofonu, tak bych jí snad doporučil, aby si nechala změřit inteligenční kvocient. Na druhou stranu takovéto bezobsažné „mobilizační“ výkřiky jejich autory u běžných lidí diskvalifikují a za takovými zoufalci občané této země nepůjdou, snad jen ti „votlemení hajzlíci“ – i když, přiznám se, jenom tuším, co paní nebo slečna herečka pod tímto prapodivným termínem má na mysli, respektive kdo se do jejího pojetí takového „hajzlíka votlemeného“ vejde. Z logiky věci to nebude občan ČR, protože tím je každý z nás, a tak možná má na mysli nějaké Marťany či koho. Ale každý podle své úrovně a svých schopností, které, zdá se, mnohým „mobilizátorům“ chybějí. Řekl bych s odkazem na klasika, že tento způsob politiky zdá se poněkud nešťastným býti v jinak pěkném a krásném létu.

Za herce Národního divadla přednesl na Letné své prohlášení herec Filip Rajmont. Podle jeho slov jej podpořili například David Prachař, David Matásek, Ondřej Pavelka nebo Saša Rašilov. Herci jsou prý pobouření bezohledností premiéra. Může v dnešním společenském klimatu podobný výrok někoho přesvědčit? Není už veřejnost na různá prohlášení herců spíše alergická?

Já bych to viděl úplně opačně – bez výkřiků a silných gest chci sdělit hercům, že běžní lidé jsou pobouřeni jejich aktivitami, které nesměřují jenom proti premiérovi, ale bezohledně devastují citlivý, od Masaryka uctívaný obraz povědomí prezidenta, který má navíc výrazný zdravotní hendikep. Jsou s to měsíce vřískat o bezohledné Marii Benešové, aby pak přehodili výhybku, a že prý jim stačí, když odejde premiér. Nic zlého pánům hercům nepřeji, ale může se jim snadno stát, že neodejde premiér, ale jejich obecenstvo. Hodně to teď na různých debatách mezi lidmi slyším.

Na Letné promluvil i předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek, který uvedl, že asociace se nedávno připojila k výzvě za Babišovo odstoupení. Žádají prý Ministerstvo zemědělství, aby nepodporovalo model zemědělství na velkých lánech, vytvořený při kolektivizaci v 50. letech minulého století, který poškozuje krajinu. „Sedlák není jezeďák a nepaktuje se s bolševiky,“ řekl Jaroslav Šebek. Co na to jako bývalý prezident agrární komory říkáte?

Koukám, že se Asociace po letech jistého polidštění komunikace s agrární většinou vrátila k rétorice, která si nezadá s tou ze šedesátých let, ale v opačném gardu. Já sám pocházím z hospodářství, moji rodiče do roku 1956 soukromě hospodařili, to pan Šebek ještě nebyl na světě a být jím, tak bych šetřil hloupými rádoby bonmoty. Nicméně osobně jsem na své kůži poznal „laskavý“ přístup šéfů této organizace – trestní oznámení, žaloby, dopisy, které končily výrazy „s hlubokým opovržením“ – v té době jsem byl šéfem agrární komory. Zdá se, že nový předseda ASZ se k politice boje proti všem vrací. To je ovšem škoda, hlavně pro ty, které zastupuje. Je hodně výmluvné, že představitelé největší stavovské organizace Agrární komory ČR vzniklé v roce 1993 ze zákona, bylo jich celkem pět včetně současného, se s asociací nikdy nemohli domluvit na ničem, protože nebyl zájem. Zdůrazňuji, že to nedokázal ani první prezident agrární komory, který sám byl soukromý farmář, a navíc politik KDU, ani náhodou – řečeno slovy pana Šebka, „jezeďák paktující se s bolševiky“. Na to nelze říct nic, každý si musí udělat obrázek sám. Inu „pravda a láska“ v podání kavárny má netušené podoby a nezná mezí. To asi tak před pěti lety šel předseda představenstva okresní agrární komory v mém tehdejším senátním volebním obvodě z kanceláře a na schodech při vstupu do budovy vidí k zábradlí připoutaného F. X. Doležala. Druhý den jsme se dočetli, že prý blokoval jezeďáka! Jenomže ten předseda je bytostně připoutaný k půdě, je věřící, má soukromou farmu a jeho rod hospodaří na půdě nepřetržitě od 27. listopadu 1629, jak praví zápis v gruntovní knize!

Další zemědělec, Daniel Pitek, uvedl, že Agrofert navázal na socialistická jednotná zemědělská družstva a provozuje průmyslové zemědělství. Andrej Babiš je podle jeho slov symbolem ničení českého venkova, krajiny a půdy. Co na jeho slova říct?

Neznám pana Pitka, ale podle toho, co uvádíte, tak agrární soustavě nerozumí. Hlavní problém našeho zemědělství jsou zoufale nízké stavy hovězího dobytka, které zapříčiňují nízkou produkci organické hmoty, klasicky hnoje. Agrofert naopak stavy skotu drží nad běžným průměrem, což je logické vzhledem ke svým potravinářským firmám, které zpracovávají surovinu, například mléko. Nemám potřebu zde do nekonečna opakovat, že zdravá půda potřebuje organiku ze stájí. Dříve na tuto jednoduchou zásadu stačil obyčejný selský rozum, teď je to politikum proti Babišovi. No a průmyslové zemědělství? Další nesmysl. Ty tam jsou časy, kdy v resortu pracovalo víc než půl milionu lidí, dnes je to ani ne pětina. Nejde o průmyslové, ale o produktivní zemědělství. Stejně tak nejde o koňský potah, ale o velké energetické agregáty, velké kombajny, secí stroje atd. Dobu a technický pokrok nelze zastavit a jeho výdobytky využívá každý, kdo chce obstát. Agrofert stejně jako velký soukromník či obchodní společnost nebo družstvo vlastníků. Nikdo se nemůže vrátit do archaických dob, které byly líbivé hlavně pro toho, kdo na venkově nežil a na polích či ve stájích nepracoval.

Bohumil Kartous z organizace EDUin se na pódiu opřel do prezidenta Miloše Zemana, zejména kvůli jeho náklonnosti vůči Číně. Šlo i o demonstraci vůči Miloši Zemanovi?

Pan prezident Miloš Zeman svou neuvěřitelnou houževnatostí a ekonomickou diplomacií a otevřeností, s jakou s klidem a rozvahou v úřadu hlavy státu vytrvale prosazuje, tak samozřejmě vadí, přesněji řečeno překáží. Čína je dnes technologická a hospodářská velmoc, která během několika málo desetiletí převezme otěže ekonomické světové ekonomiky číslo jedna, makroekonomická čísla hovoří jasně. To je také důvod, proč se Trump snaží s pomocí cel Čínu přibrzdit, leč jak jsem poznal Číňany a jejich neuvěřitelnou pracovitost, houževnatost a touhu po vzdělání, tak politika brzdění obchodu nebude úspěšná a ve svém důsledku se obrátí proti jejímu autorovi. Trumpova politika dnes už je brzdou pro celou EU a její lídři to už prezentují veřejně, což je novum. To, že naši politici s výjimkou pana prezidenta tuto odvahu v sobě ještě nenašli, je věc druhá, ale nepodstatná.

Jak hodnotíte přístup médií k akci na Letné a celkově k demonstracím? ČT vysílala několikahodinový přímý přenos s komentáři Vladimíry Dvořákové či Petra Honzejka. Bylo to adekvátní? A co složení komentujících hostů, bylo vyvážené? Za Babiše tam byl Martin Komárek. Chovají se média nestranně, nebo demonstrace otevřeně podporují?

Jsem pamětníkem listopadu 1989, lépe řečeno řízeného předání moci do rukou předem vybraných a delší dobu financovaných osob disentu v čele s Václavem Havlem v mixu s reformními komunisty socialistického režimu – konkrétně mám na mysli Mariana Čalfu. No a musím konstatovat, že tehdejší Zelenkova ČT a nynější „Dvořákova ČT“ se principiálně nijak neliší, spíše naopak. Dvořákova ČT věnovala hodně času a prostředků, aby už dlouho před akcí na Letné připravila půdu, a stala se tak aktivním hybatelem bezobsažných demonstrací proti výsledku svobodných demokratických voleb. To vše za peníze koncesionářů bez možnosti jakékoliv kontroly jejich využití. Chtěl bych vyjádřit upřímný obdiv Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, jakou částku přiklepli coby roční odměnu generálnímu řediteli ČT Dvořákovi – 2,2 milionu korun!

„V nadstranickosti je síla těchto protestů,“ řekl za organizátory místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll. Domníváte se, že protesty byly skutečně nadstranické? A apolitické?

Na takové tlachy se dříve u nás říkalo „povídali, že mu hráli“. Jestliže někdo řídí nedostudovaného studenta s cílem shodit přes premiéra tuto vládu, jestliže má očividnou podporu České televize, jestliže na začátku byli mezi demonstranty politici demobloku a ČSSD a permanentně Mináře, karikaturu Havla, očividně podporují, pak je mně líto, ale protesty jsou vysoce stranické s cílem dostat se k moci mimoparlamentními prostředky. To, že pořád dokola mluví o nadstranickosti, má svůj důvod – obelhat masy lidí, kteří by jinak nenasedli do připravených autobusů a nejeli si zademonstrovat na Letnou a podívat se na zajímavě oblečeného rádoby vůdce…

Vy jste se mi ještě před naším rozhovorem zmínil, že v den, kdy lidé demonstrovali na Letné, byl premiér Babiš na pietní akci v Ležákách, od jejichž vyhlazení nacisty uplynulo právě 77 let, a že tam téměř žádní jiní politici nebyli…

Na pietní akt do Ležáků jezdím roky a byl jsem tam letos znovu, i když mně senátní mandát uplynul. Oproti jiným rokům letos přímo bila do očí absence lídrů politických stran, když v minulých letech se doslova předháněli, aby tam byli a byli viděni. Letos přijel pouze předseda ANO premiér Andrej Babiš a předseda nově založené Trikolóry Václav Klaus mladší. Když jsem odjížděl z pietní akce domů, tak jsem si pustil v autě v 11 hodin zprávy Českého rozhlasu. To ještě zpravodaj byl na místě a představte si, účast premiéra vůbec nezmínil! Za hodinu v poledních zprávách rovněž tak, premiér zkrátka pro Český rozhlas neexistoval. Zato ale reportáže z Letné – hodiny a hodiny glorifikace vymakané do nejmenších detailů! Zde máte odpověď na „nestrannost“ médií.

autor: David Hora