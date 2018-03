Starosta Kroměříže: Vstupu do politiky rozhodně nelituji

Již letos by měly jít k zemi první ze zanedbaných domů v lokalitě Račín, na jejichž místě by měly vyrůst nové byty. Kdy konkrétně? A co bude s obyvateli zbouraných domů? Nejen na to se ptala naše redakce starosty Kroměříže Jaroslava Němce (ANO), který se netají svou ambicí svůj mandát obhájit. Čeho by rád ve městě dosáhl a jak hodnotí své první volební období v čele radnice?

Starostou jste první volební období. Do jaké míry se naplnily vaše představy o této práci? Nelitujete svého rozhodnutí?

Vstupu do politiky rozhodně nelituji. Práce pro lidi má smysl a naplňuje mě. V roli starosty jsem navíc poznal řadu zajímavých lidí. Negativem je snad jen časová náročnost této práce. Ale mám už dospělé děti a tolerantní ženu, takže se s tím vyrovnáváme dobře.

Co konkrétně se vám podařilo prosadit z vašich priorit?

Jako zcela zásadní počin vnímám uzavření akcionářské dohody ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK). Zajišťuje občanům dlouhodobě přijatelnou cenu a kvalitu vody a také to, že zisk bude investován do vodárenské infrastruktury. Nezmizí tedy na kontech zahraničních provozovatelů vodáren, jako je tomu v některých jiných oblastech v České republice. VaK ročně investuje do infrastruktury na celém Kroměřížsku kolem 100 milionů korun a čerpá na to státní a evropské dotace, což by bez rozhodujícího vlivu obcí nebylo možné. Přes tyto zjevné výhody jsem se setkal s výhradami ohledně výše nákladů na zajištění akcionářské dohody, zvláště na právní služby. Otevřeně říkám, že od roku 2015 nás včetně DPH přišly právní služby související s VaK téměř na 4,7 milionu korun. VaK celkem zásobuje vodou 105 891 obyvatel, takže se jedná asi o 45 korun na osobu. A to nepočítám další odběratele z řad firem. Domnívám se, že je to více než akceptovatelná cena za to, že si město spolu s partnerským městem a obcemi díky akcionářské dohodě udrží kontrolu nad tak klíčovým odvětvím, jako je vodárenství.

Mám ale radost i z toho, že se nám ve městě i místních částech daří budovat a zvelebovat víceúčelová a dětská hřiště, opravovat školní budovy i chodníky a komunikace. V pondělí 5. března začne náročná oprava ulice Vodní v centru města, pracuje se na opravě budovy Starého pivovaru, která je zázemím pro kulturní akce. Letos chystáme i úpravu náměstí Míru a ke konci roku bychom rádi zahájili stavbu parkovacího domu, který Kroměříž nutně potřebuje.

A je naopak něco, s čím příliš spokojený nejste?

Zklamáním jsou pro mě průtahy v soutěži o návrh nového územního plánu Kroměříže. Kvůli obstrukcím ze strany neúspěšného uchazeče jsme stále nebyli schopni vybrat zhotovitele územního plánu. Je pro mě nepochopitelné, že stěžovatel může opakovanými námitkami a podněty k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bránit přípravě pro město tak důležitého dokumentu.

Nabízí se také otázka, zda byste chtěl na podzim obhájit mandát, a pokud ano, s jakým cílem?

Do voleb půjdu a mandát se obhájit pokusím. Myslím, že se řada věcí povedla a řadu dalších připravujeme, ať už je to zmíněná stavba parkovacího domu, rekonstrukce domu bývalé okresní vojenské správy na startovací byty pro mladé a byty pro seniory, nebo také opravy sportovišť – zimního stadionu, plaveckého bazénu či sportovní haly. Rád bych tyto záměry s kolegy dotáhl do úspěšného konce tak, aby parkovací dům, byty i opravená sportoviště sloužily občanům našeho města.

Kroměříž byla první z okresních měst, kde vznikala koalice. Jak byste spolupráci hodnotil? Ptám se i proto, že jste se po volbách obával rozdílných pohledů na kulturu a sport. Nakolik se vaše obavy naplnily?

Koalice funguje dobře, spolupráce s partnery si velmi cením. Vyhnuly se nám dosud vážnější potíže, které v jiných městech koalice rozbily. Na některé věci máme sice někdy jiný názor, ale do této chvíle se nám vždy podařilo nakonec najít společnou řeč.

Jak to vypadá se záměrem radnice zbourat staré a zanedbané domy v Račíně, kde žijí sociálně slabí lidé, převážně Romové? A kdy by zde mohly vzniknout nové byty pro seniory nebo mladé rodiny?



V tuto chvíli máme na všechny domy v lokalitě vydaný pravomocný demoliční výměr. První domy, které jsou prázdné, půjdou k zemi v letošním roce. Další pak čeká demolice poté, co se nám podaří stávající nájemníky přestěhovat jinam. Stavba nových bytů je ale určitě otázkou až příštího volebního období.

Obyvatele Račína byste chtěli začlenit do města? Jak? Máte dojem, že o to stojí?

Obecně platí, že pokud si lidé plní svoje povinnosti a jsou si vědomi toho, že zákony platí pro každého bez výjimky, s jejich začleněním nebývá problém. Vždy ale záleží na konkrétním člověku, jak se k tomu postaví.

Pro řadu sociálně slabších je mnohem jednodušší žít na dluh či z dávek, což je případ i většiny rodin z Račína. Co bude s nimi?

Jak jsem již řekl, je na každém z nás, jak se svým životem naloží. Pro nás je zásadní, aby nájemníci v městských bytech platili nájemné a chovali se tak, aby neobtěžovali své okolí. V opačném případě se město bude chovat stejně jako každý jiný zodpovědný pronajímatel. Neplatiče tolerovat nebudeme, s některými případy se město již obrátilo na soud.

Jak úmysl radnice hodnotí občané? Neobáváte se stejně jako v minulosti možných nepokojů mezi obyvateli? Nasvědčujete tomu něco?

Občané žijící v okolí Račína určitě proměnu lokality vítají. Stejně tak Kroměřížané podle mého názoru v drtivé většině podporují rázný postup města vůči neplatičům.

Již více než rok Kroměříž provozuje ekologickou MHD. Jednou z výhod je i úspora financí. Plánujete je využít na investice do posílení městské hromadné dopravy? A uvažovali jste třeba o myšlence bezplatné MHD?

Autobusy na stlačený zemní plyn (CNG) nám oproti autobusům na naftu šetří kolem 30 procent provozních nákladů. Díky vyšší pořizovací ceně, revizím tlakových nádob či častější výměně olejů sice úspora klesne, nicméně je zřejmé, že jsme se vydali na správnou cestu. Letos chceme pořídit další nový autobus na CNG. Jsme ale zklamáni z toho, že zatím nebyl vypsán žádný dotační titul, ze kterého bychom nákupy ekologicky šetrných autobusů mohli financovat. Nezbývá nám tak než jeden autobus koupit z vlastních prostředků. O bezplatné MHD nyní neuvažujeme. Jízdné v Kroměříži patří k nejnižším a je sociálně únosné.

Kroměřížsko je region s velkou perspektivou rozvoje cestovního ruchu. Do jaké míry se osvědčil destinační management, na jehož zřízení jste se usnesli v polovině volebního období?

Už několik let po sobě se nám velmi příznivě vyvíjí návštěvnost města a také celý kroměřížský region zaznamenává v rámci Zlínského kraje nejvyšší nárůst zájmu turistů. Svědčí to o dobré práci všech subjektů aktivních v cestovním ruchu, byť je nová koncepce destinačních managementů teprve v plenkách. Pomáhá nám také to, že jsme městem s památkami zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO. Právě s ohledem na velký potenciál města v Kroměříži systematicky pracujeme na zatraktivnění destinace formou aktivního a cíleného marketingu. Od začátku volebního období pracujeme na tom, abychom město oživili. Každý rok je turistická sezona zaměřena na jiné téma sledující trendy v cestovním ruchu. Nově se tu koná řada akcí s nadregionálním významem, za všechny jmenujme například Vybarvený běh, který se letos poběží už potřetí a který si lidé velmi oblíbili. Měli jsme zde obří skluzavku, která potěšila děti na začátku prázdnin. V létě vyrostla na Velkém náměstí relaxační zóna a ke konci roku už dvakrát ožilo nádvoří radnice adventním programem. Nezapomínáme ani na historii, kde bych vzpomenul například pravidelné historické slavnosti, Den uniformovaných sborů nebo kostýmované prohlídky města. Díky systematické práci se za poslední roky image města dost změnila, a dokonce se stáváme inspirací i pro jiné lokality, což nás samozřejmě těší.

autor: Kateřina Synková