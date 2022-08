Strategie Ukrajinců i Rusů. Rozbor generála Macka. A co nová Putinova superzbraň?

„Jsem přesvědčen, že Rusko již strategicky prohrálo. Pokud se nezmobilizuje, prohraje i vojensky na bojišti,“ uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz generál Pavel Macko, který byl do roku 2018 zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky a také dosud nejvýše postaveným slovenským vojákem ve strukturách NATO. Věří ve vítězství Ukrajiny, která by nyní mohla přejít do protiútoku, ale dodávky zbraní ze Západu jsou příliš pomalé. Putinova slova o nasazení nových zbraní bere jako propagandu a tlak na Evropu.

Pane generále, jak se nyní vyvíjí situace na Ukrajině, stále věříte ve vítězství Ukrajinců?

Nepochybně, já jsem přesvědčen, že Rusko již strategicky prohrálo. Pokud se nezmobilizuje, prohraje i vojensky na bojišti. Samozřejmě, že vítězství Ukrajiny musí být považováno za situaci, kdy Ukrajina zastaví vojenskou agresi, způsobí agresorovi značné ztráty, které mu nedovolí pokračovat v agresi, a vytlačí ho z významné části svého území, ale to není otázka dnů ani týdnů. Přesto je vidět jistý progres.

V čem konkrétně spatřujete onen progres, když situace zůstavá téměř neměnná?

Dosud probíhal konflikt tak, že Rusové diktovali, kde a jak se bude bojovat. Ukrajině se teď podařilo izolovat Chersonskou oblast a ohrožují Záporožskou oblast. Také Rusko se snaží vyvinout tlak. Ale kroky Ukrajiny jsou takové, že to není jen drobný protiútok, ale aktivita sil, která nutí zásadním způsobem měnit Rusko plány. Samotná oblast Chersonu je důležitá, Ukrajina se tam snaží narušit plány na referendum, kterým by chtěli Rusové legitimizovat připojení oblasti k sobě. Ale obsadit samotné velké město by pro ukrajinskou armádu bylo složité a náročné. Vytlačit ruskou armádu by totiž znamenalo devastaci města.

Jak to je s dodávkami zbraní pro Ukrajinu?

Velkou pomocí jsou pro Kyjev dělostřelecké systémy a raketový systém HIMARS. Dokážou efektivně ničit ruské cíle. Válku nevyhrají, ale v každém případě to koroduje ruskou ofenzivu. Tím, že ruská vojska nemají v první linii dostatek zásob, tak nemohou pokračovat v útoku.

Aby mohli Ukrajinci pokračovat v útoku, potřebují od Západu i obrněnou techniku. To je ta druhá část. Poté, co oslabíte protivníka, potřebujete vyrazit do protiútoku. A to už se nepřekoná dělostřeleckým útokem, ale tam už musí nastoupit vojáci, kteří musí dobýt ruské obranné linie.

A v čem je tedy problém? Západ nechce tyto zbraně poskytnout?

Západ sám takové techniky nemá dostatek, protože v posledních dekádách spíše odzbrojoval. Zásobování ze Západu je pomalé, tím se konflikt prodlužuje. Kdyby bylo masivnější, tak to umožní Ukrajině rychleji přejít do protiofenzivy

Šéf Kremlu Vladimir Putin oznámil, že ruské námořnictvo obdrží v příštích několika měsících nové nadzvukové rakety Zirkon. Ve svém projevu na oslavách Dne námořnictva v Petrohradě o víkendu prezident prohlásil, že oblast jejich nasazení bude záviset na ruských zájmech. Podle minulých prohlášení ruské armády je Zirkonie schopna dosáhnout až devítinásobné rychlosti zvuku a s dosahem až tisíc kilometrů může zasáhnout jak námořní, tak pozemní cíle. Během posledních 12 měsíců byla raketa vypálena z lodí nebo ponorek při testech. Ve svém projevu Putin ani jednou přímo nezmínil Ukrajinu. Co může způsobit nasazení těchto raket?

Zirkonium by bylo hrozbou pro USA na moři. Použití s konvenční hlavicí na ukrajinských pozemních cílech by bylo dobré pouze pro testování. Zirkon je útočná raketa, která může zničit protivníka, ale neochrání ruské lodě v Černém moři. Ruské námořnictvo je zranitelné v Černém moři po potopení křižníku Moskva a poté, co Kyjev získal drony a britské protilodní rakety Harpoon. Zirkony (pokud jsou skutečné) zvýší útočnou sílu ruského námořnictva, ale nedovolí mu beztrestně se přiblížit k ukrajinským břehům. Rusko také bude mít potíže s případnou výrobou a to se týká jakýchkoliv zbraní, protože čelí skutečné technologické blokádě a nebudou mít přístup k druhům technologií a mikročipů, které jsou potřebné k výrobě.

Hodně se diskutuje o účinnosti hypersonických raket, které mají být dány k dispozici Moskvě. Váš názor?

Nové ruské zbraně, které mají zasáhnout západní Evropu, jsou možná o něco rychlejší. Ale nemění strategickou rovnováhu.

„Moskva se těmito zbraněmi chlubí, aby vyděsila Evropu, což by mělo vést k tomu, že nebude podporovat Ukrajince,"řekl v nedávném rozhovoru pro Pravdu Alexander Bollfrass z curyšského Centra pro bezpečnostní studia, který také pracoval na Harvardu a Princetonské univerzitě. Souhlasíte?

Ano. Ze strany Ruska to považuji spíše za propagandu a věřím, že Evropa tomuto tlaku nepodlehne.

Má Ukrajina předpoklady pro rychlou poválečnou rekonstrukci a následnou prosperitu? Aneb, zabývá se někdo tím, co bude po válce?

Bude to vyžadovat investice do rekonstrukce, ale také do vzdělávání, a hluboké sociální reformy, to je jasné. A že to nebude vůbec jednoduché, to rovněž. Ukrajina má ale rozsáhlé přírodní zdroje nejen pro rozvoj agrosektoru, ale má také rozsáhlé nerostné zdroje a dlouholetou průmyslovou tradici. Má potenciál a tradici nejen ve zpracovatelském průmyslu, ale také ve zbrojním a kosmickém průmyslu nebo v moderních technologiích, má také velký lidský potenciál. Ukrajinci jsou extrémně houževnatí a pracovití. Aby změnili své ekonomické a sociální postavení, jsou také ochotni přijmout další zátěž. A konečně, i v těchto dnech ukazují, že jsou ochotni zemřít na bojišti kvůli své budoucí prosperitě a evropské integraci. Mohli by také přijmout osud uložený Rusy a stále by na tom byli o něco lépe než většina ruského obyvatelstva. Ale nechtějí, a to už také o něčem svědčí.



