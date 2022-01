Ta cena je uměle vyhnaná. ČR je obětí. Vitásková k energiím

„Přiostření mezinárodních vztahů nemá souvislost se zprovozněním Nord Stream 2 a ohrožením dodávek plynu z Ruska. Je to pouze jedna ze záminek na zemním plynu vydělávat neskutečné peníze, a to na úkor astronomického zvyšování jeho ceny,“ říká bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu a kandidátka na prezidentku Alena Vitásková. Jak se s plynem obchoduje a kdo má na tom největší zájem, popsala pro ParlamentníListy.cz.

V minulém rozhovoru jsme spolu řešily energetickou krizi, New Green Deal a stoupající ceny. Od té doby se ještě více přiostřily vztahy mezi Ruskem, Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí, což se dotýká i plynovodu Nord Stream 2. Nakolik je podle vás ohroženo dodávání plynu do Evropy narušením vztahů?

Nedostatek zemního plynu je uměle vyvolaný. Sleduje se tím zvýšení jeho ceny ze strany těch, kteří z toho profitují. Brzdí například zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, či chtějí dovážet plyn do Evropy tankery. Přitom sami si zajistí levný ruský plyn dlouhodobými kontrakty s Ruskem. Brusel požadoval a požaduje obchodování komodit na burze, kde se jedná o spekulativní obchody, což nyní můžeme sledovat.

Přiostření mezinárodních vztahů nemá přímou souvislost se zprovozněním Nord Stream 2 a ohrožením dodávek plynu z Ruska. Je to pouze jedna ze záminek na zemním plynu vydělávat neskutečné peníze, a to na úkor astronomického zvyšování jeho ceny na burze v Německu s dopadem na spotřebitele. Největší dopad je na občany zemí, které nemají uzavřen dlouhodobý kontrakt na dodávku zemního plynu s Gazpromem. Mezi tyto země patří i Česká republika, kde jsou ceny nejvyšší – platíme zhruba o 80 miliard korun ročně více, než bychom platili za plyn zajištěný dlouhodobými kontrakty s Gazpromem. Pro spotřebitele v České republice se plyn nakupuje na burze z Německa. Přitom dlouhodobé kontrakty mají zajištěny například Německo, Itálie a nyní i Maďarsko. Když to shrnu, na plynu vydělávají ti, kdo mají dlouhodobý kontrakt plynu s Ruskem, kde je cena z dlouhodobého kontraktu asi 270 dolarů a cena na burze pak 720 dolarů. Německo například dodává ruský plyn do Polska přes plynovod Jamal nebo na Ukrajinu, přičemž vydělává miliardy z těchto obchodů.

Nedostatek zemního plynu je uměle vyvolaný: Nepovolil se zprovoznit Nord Stream 2, který je natlakovaný a na spuštění čeká nejen ruský Gazprom, ale i řada západních investorů, kteří se na výstavbě podíleli. Spojené státy dodávají do Evropy zkapalněný plyn, ale za cenu, která je pro něj nejvýhodnější – to je za cenu nejvyšší. Proto původně přislíbené množství bylo dodáno do Číny, která vyšší cenu hradila. Německo a další země, které mají dlouhodobé kontrakty, tak mohou vydělávat na jimi vyrobeném nedostatku plynu miliardy eur. Jen Česká republika jim zaplatí o přibližně 80 miliard korun více, než by uhradila za plyn zajištěný dlouhodobými kontrakty.

Proč jsou dlouhodobé kontrakty na plyn pro obě strany zásadní? Producent zemního plynu má miliardové investice do nalezišť, těžby, výstavby tranzitních cest a souvisejících technologií. Na druhé straně nutně vyžaduje mít tyto investice kryty, a to dlouhodobými kontrakty, které jsou jednou z garancí pro bankovní úvěry. Na základě dlouhodobých kontraktů má zase kupující zajištěn plyn v požadovaném množství a dle diagramu, cena je stanovena vzorcem, a tudíž predikovaná. Ruský Gazprom dodává do Evropy veškerý plyn nasmlouvaný na bázi dlouhodobých kontraktů, a ještě navíc. Takže pohádky o tom, že Rus přiškrtil kohoutek, nejsou pravdivé. Prostě většina evropských zemí nemá dlouhodobé kontrakty a ty země, které dlouhodobé kontrakty mají, tak na tom nesmírně vydělávají. Například Německo, jak jsem popsala výše.

Domníváte se, že by ruský prezident Vladimir Putin vzal Evropu jako rukojmí a plyn prostě zastavil?

Zastavit dodávky plynu, které jsou garantovány dlouhodobými kontrakty – jak v množství, tak ceně – to neudělá nikdo. Doposud, za více než 40 let dodávek zemního plynu do Evropy, se to ani jednou nestalo. Ze své mnohaleté zkušenosti v tomto oboru považuji dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu za zásadní.

Pracovní tým, který jsem založila s názvem Energie není luxusní zboží, pro řešení stávající energetické krize, která dopadá nejvíce na Českou republiku, doporučil vládě mimo jiné urychlené jednání o dlouhodobých kontraktech, abychom zajistili českým občanům a firmám tento energetický zdroj za přijatelné ceny a v bezpečných dodávkách. Ze strany vlády a ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely je to doposud bez odezvy.

Teď jsem si vzpomněla na pradávný vtip v podobě ruského telegramu: Gratuluji k vítězství v Naganu. Stop. Plyn. Stop. Ropa. Stop. Ačkoliv jde o nadsázku pro olympijské hokejové finále s Ruskem, v němž Česká republika zvítězila, obávali jsme se tedy politického zneužití plynu vždy?

Bezdůvodně jsme se obávali. Za více než 40 let dodávek zemního plynu do České republiky nebyly dodávky ze strany Ruska přerušeny. Jednou v tom sehrála neblahou roli Ukrajina, která si plyn určený do Evropy nezákonně ponechala. Ale i to se vyřešilo díky ruské straně bez vážných dopadů na evropské odběratele. Ukrajina byla po mnoho let bezpečnou tranzitní cestou dodávek zemního plynu z Ruska. Nyní se zmítá v těžkých mocenských konfliktech. Místo toho, abychom se snažili o mírové řešení této vleklé krize, tak tam posíláme válečnou munici. Mírové řešení vidím v rekonstrukci alespoň jednoho z tranzitních plynovodů a dále přepravovat alespoň část plynu z Ruska do Evropy.

Spojené státy se snaží o dodávkách plynu pro Evropu vyjednávat s Katarem. Jaké výhody či nevýhody může takový obchod přinést?

Jednání s Katarem probíhají řadu let, i s jinými obchodními partnery. Byla již dříve snaha o spolufinancování terminálu na zkapalněné plyny v Baltu – do Polska. Neuskutečnilo se. Z ekologického hlediska převážet zkapalněný plyn tankery napříč světem je zvěrstvo – navíc když máme plná ústa Green Dealu. Pro Spojené státy a pro Katar by to byl výhodný obchod pouze za předpokladu, že se podaří udržet v Evropě vysokou hladinu cen zemního plynu.

Dokáže Katar nahradit ruský plyn? A tedy za jakou cenu?

Katar nedokáže nahradit ruský plyn pro Evropu. Ani v množství ani v ceně.

Komentátor Jan Macháček k tomu pro lidovky.cz napsal, že Německo se historicky snaží udobřit jak s Bílým domem, tak s Kremlem zároveň. Souhlasíte?

Německo je nejvýznamnější hráč na evropském trhu. Je ekonomicky silné. Ani takový hráč nemá důvod si znepřátelit ani jednu velmoc – jak Spojené státy, tak Rusko. Každý pak musí uznat, jak je chování českých politiků ubohé, když si Rusko znepřátelili. To může udělat jen duševní invalida.

Nord Stream 2 by mohl být terčem sankcí v případě, že by Rusko napadlo Ukrajinu, jak hlásí Spojené státy, ale naznačilo to i Německo. Mnoho sankcí proti Rusku už platí, přesto státy včetně Německa s Ruskem skrytě, někdy skrze Ukrajinu či jiné státy, obchodují. Nakolik na Putina tato výhružka platí?

Na Putina již dávno tyto výhružky neplatí, toho si přece museli všichni pozorovatelé všimnout. Naopak vyhlášením sankcí Rusové posilují ve všech oblastech. Všimněme si například sankcí před mnoha lety. Tehdy to byly sankce na pšenici. Co se stalo? Neutýrali Rusy hladem. Naopak. Rusko se stalo během několika let jedním z největších vývozců této strategické potraviny.

Jaký efekt tedy mají sankce?

Sankce nemají žádný efekt, ale naopak negativní dopady na obě strany.

Už v čele Energetického regulačního úřadu jste kritizovala firmy, které provozují solární elektrárny, a také státní dotace, které jim pomáhaly v provozu. Jste také autorkou knihy Solární baroni, která popisuje, jakým způsobem může být tento byznys provázán s politikou a penězi. S odstupem času, kdo na solárních elektrárnách nejvíce vydělal?

Musím upřesnit vaši otázku. Nekritizovala jsem firmy provozující solární elektrárny. Kritizovala jsem výkupní ceny stanovené nad zákon, podvody, které s dotacemi a výstavbou solárních elektráren byly spojeny. Smutný příběh budování moderních technologií v České republice jsem s dávkou satiry a humoru popsala v mé trilogii Solární baroni I. – Organizovaný zločin, Solární baroni II. – Příprava mé vraždy a Solární baroni III. Vrazi v taláru. V knihách se dočtete více. Na solárních elektrárnách vydělali nejvíce ti, kteří připravovali pravidla pro dotace a nepřehlednou legislativu, a nakonec se sami tohoto lukrativního byznysu účastnili.

A kdo naopak prodělal? Na koho dopadly důsledky?

Na šílenosti, které proběhly u nás při budování solárních elektráren, prodělaly nejvíce moderní technologie energetických zdrojů, které dostaly pachuť loupeží a kriminality. Důsledky dopadly na společnost v miliardových dotacích z veřejných financí, prudkým růstem cen energií – zelené energie s dopadem na každého občana, firmu. Přínos ve výrobě elektřiny z těchto nestabilních zdrojů byl neadekvátní s negativními dopady do ekonomiky a morálky.

Když se zpětně, i po soudech, které jste kvůli solárním elektrárnám prošla, podíváte na solární zdroj energie, jak ho vnímáte? A je v současné společnosti použitelný?

I dříve jsem tento zdroj hodnotila jako přínosný, pokud by byla podpora stanovena úměrně, byl instalován na střechách rodinných domů, firem, nikoliv na kvalitní zemědělské půdě, vykácením sadů, vinic – prostě devastací krásné přírody a ničením mateřské – zemědělské půdy. Měl být určen pro vlastní spotřebu domácností a firem, snížit jim náklady na elektřinu. Věřím, že tato technologie má své místo v energetickém mixu, ale musí být zdokonalena jak v oblasti panelů, tak úložišť přebytečné energie.

„Jdu do volebního boje, abych zvítězila a byla oporou lidem. Po stanovení termínu a podmínek prezidentské volby vydám prohlášení a představím svůj tým. Miluji naši vlast,“ uvedla jste v ParlamentníchListech.cz a oznámila tak kandidaturu do prezidentského křesla. Co vás kromě podpory lidem ke kandidatuře motivuje?

Před pěti lety jsem založila Institut Aleny Vitáskové na ochranu lidských práv a svobod. Bez státních příspěvků a dotací – je financován pouze z darů občanů a firem – pracuji se skupinou dobrovolníků a bráníme občany poškozené státem. Ať již je to ve vymahatelnosti práva a spravedlnosti, tak v oblasti nejen probíhající energetické krize. Velmi těžké období je před námi a prezident v tom může sehrát důležitou roli, jak svůj národ chránit. Buď to ve funkci prezidentky, když volby vyhraji, nebo nadále jako předsedkyně IAV.

A jaká byla podle vás dosavadní podpora lidem od současného prezidenta Miloše Zemana?

Domnívám se, že se lidem musí umět naslouchat, znát jejich těžkosti, a nikoliv je zlehčovat. Vždy se dá udělat více, a to platí i v případě pana prezidenta. Nemohu souhlasit s tím, že v této hluboké krizi doporučí prezident vládě, aby zdanila důchody. To je přece nehoráznost nejvyššího rozsahu. Právě on, prezident, by měl proti takovým krokům bojovat, a kdyby to vládu napadlo, tak být zásadně proti a být na straně svého lidu, který ho zvolil.

