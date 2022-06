Tak došlápla na plynové a ropné firmy Británie. A toto dělá Fiala. Konečná jasně

„Očekávám další zdražování ropy pro české občany. Byť – a to je zajímavost, o níž se v českých médiích nemluví – Rusko ropu zlevnilo a za tuto zvýhodněnou cenu ji kupuje třeba Čína nebo Indie,“ říká v souvislosti s dalšími sankcemi vůči Rusku europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Do budoucna varuje ohledně dodávek ropy před velkým průšvihem. S cenami elektřiny dává příklad z Velké Británie. A „pomoc“, kterou zmiňuje ministr Síkela, označuje za výsměch. Vyjádřila se i ke „škrtům“ v ČT.

Minulý týden došlo ke snížení daně na pohonné hmoty o 1,50 Kč na litr. Je to dostatečná pomoc pro občany? A co říci tomu, že v Německu došlo ke snížení (v přepočtu) až o osm korun?

Fakt je ten, že tuto kosmetickou změnu mnozí řidiči vůbec nezaznamenali. Na některých stanicích sice došlo k mírnému snížení ceny, ovšem už následující den mnohde bylo pryč.

Anketa Má vláda pohrozit energetickým firmám mimořádným zdaněním, pokud nesníží ceny? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 317 lidí

V souvislosti s čerpacími stanicemi chci poukázat na jeden paradox – vždy po oznámení zvýšení cen ropy na burze se benzín a nafta okamžitě zdražují. Opačně to buď neplatí vůbec, nebo jen velmi pomalu. Celkové zdanění PHM je téměř 50 %. A významnou složkou ceny je spotřební daň. Další daň, tedy DPH, je „daň z daně“. Vláda si samozřejmě umí spočítat, že větší příjem má z vyšší ceny. Takže vláda ČR opět občanům nijak nepomohla.

K Německu se ani nemá cenu vyjadřovat. Když říkali představitelé pětikoalice, že patříme na Západ, pak se taky měli podívat, jaké jsou tam výplaty a jak se tam vlády starají o své občany. Tady lidé neustále poslouchají jen to, jak něco nejde…



Evropští lídři se shodli na zákazu dovozu ruské ropy po moři. Ropovody mají zatím výjimku. I tak se to ale dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy. Jak toto hodnotíte? Jak to opět ovlivní cenu ropy?

Ropa a produkty z ní jsou aktuálně nenahraditelné. I z toho důvodu jsou rafinérie zařazeny do kritické infrastruktury. Pro stabilitu jsou zásadní dlouhodobé kontrakty. Podstatné je i celkové nastavení technologií na zpracování daného typu ropy. Jsme vnitrozemský stát a polovinu dodávek ropy za rok 2021 jsme získali ropovodem Družba. Zbývající část je zajišťována dalšími ropovody.

A je tedy nejen pro mě, ale pro všechny obyvatele ČR důležité, jak se bude řešit transport této suroviny. Ke zmiňovanému ropovodu TAL zatím nemáme dostatečný přístup. Podle mě bude velmi záležet na přístupu okolních států. Proto by i členové vlády a představitelé Parlamentu měli zvažovat svá vyjádření na adresu státníků sousedních zemí.

V celkovém důsledku očekávám další zdražování pro české občany. Byť – a to je zajímavost, o níž se v českých médiích nemluví – Rusko ropu zlevnilo a za tuto zvýhodněnou cenu ji kupuje třeba Čína nebo Indie.



Česko má mít údajně výjimku v podobě možnosti nakupovat naftu ruského původu od svých sousedů po dobu 18 měsíců. Stačí to? Co bude potom?

Obávám se, že tak daleko už se vláda nedívá. Může to být velký průšvih, pokud se nenajdou dostatečné kapacity pro dopravu ropy a smlouvy na dovoz ropy podobné té ruské, protože rafinérie v Litvínově zpracovává právě tento typ ropy. Bez financí státu se to pravděpodobně neobejde. A tuto cenu – jak jinak – zaplatí občané.



Ministr Síkela uvedl, že by vláda měla zavést slevu na elektřinu až 20 %. Opět, vzhledem k tomu, jak ceny rostou, je to znatelná pomoc?

Mám ráda povídky Šimka a Grossmanna. A právě v této souvislosti jsem si vzpomněla na pověstnou hlášku: „nechci slevu zadarmo“ a „zelená bankovka změnila majitele“. Bohužel v době, kdy polostátní ČEZ avizuje zvýšení cen až o 140 % a jeho vedení si rozděluje desítky milionů odměn, mi přijde sleva 20 % jako výsměch všem, kdo elektrickou energii musí využívat. Očekávala bych od pana ministra větší pochopení celkové situace a razantnější řešení.

Ve svém internetovém pořadu Bez obalu jste rozebrala, jak si Velká Británie poradila s extrémním růstem cen energií. Můžete to prosím popsat i našim čtenářům?

V Británii, tedy v zemi, které ještě nedávno po brexitu mnozí předpovídali ekonomický kolaps, zavede vláda mimořádnou 25% daň ze zisků ropných a plynárenských společností, aby ze získaných prostředků pomohla jednorázovým příspěvkem, v přepočtu 18 800 korun, domácnostem zasaženým zdražováním energií. Bude se týkat až osmi milionů domácností. Tento příspěvek je dalším z řady příspěvků britské vlády v boji s rostoucí chudobou obyvatel, vedle příspěvků pro seniory, na pohonné hmoty nebo příspěvku na bydlení.



Česko už vyzbrojilo Ukrajinu za 3,5 miliardy korun a chce pokračovat. Podle ministryně Černochové je tak Česká republika jedním z největších podporovatelů Ukrajiny vojenským materiálem. Je to dobře?

Není! Dodávkami zbraní se tento konflikt nevyřeší. Znovu opakuji, že KSČM je pro mírové řešení. Ale tento konflikt je primárně veden mezi Spojenými státy a Ruskem. Nechci, aby naše země byla do tohoto konfliktu dále zatahována.

Ráda bych v této souvislosti připomněla stanovisko KSČM k tomuto konfliktu z 25. února tohoto roku: „KSČM jako východisko z ukrajinské krize vždy prosazovala mírové Minské dohody a požadovala jejich dodržování. I nyní KSČM podporuje všechny kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.“



Blíží se chvíle, kdy se Česká republika už podruhé ujme předsednictví EU. Jaké otázky, problémy by v této pozici měla především řešit?

České předsednictví bude takové, jaké si ho vláda nachystá. Jak to ale zatím pozoruji, tak reálný přínos pro občany bude nulový. A to se zřejmě bude jednat o zásadních dokumentech. Například Green Deal, který je velkou hrozbou pro peněženky lidí, ale vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN ho zatím vítá s otevřenou náručí.



Na závěr odbočíme. Vedení ČT oznámilo škrty. Bude se propouštět, vypne se prý ČT3... Co na to říkáte? Měly by se zvednout koncesionářské poplatky, jak ČT už delší dobu žádá, nebo by opravdu škrty měly přijít? A pokud, tak v čem třeba?

Jako KSČM jsme rozhodně proti zvyšování poplatků – vždyť už nyní Česká televize vytáhne z kapes občanů každý rok více než 5 mld. korun, a to bez ohledu, zda se na ČT dívají, nebo ne. Podotýkám, že to byla KSČM, která jako jediná ve Sněmovně navrhla v minulém období, aby bylo umožněno neplatit tyto poplatky všem těm, kteří se na programy ČT z různých důvodů nedívají.

A škrty? Ty bych si dovedla představit spíše na pořadech, které si moderátoři přivlastnili a předvádějí v nich svůj politický aktivismus, než na ČT3, kterou si mnozí občané velmi oblíbili. Ale – jak vidno – o diváky až tak nejde. Spíš o jejich peněženky.

