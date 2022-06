Taková oblbovačka na lidi! Jiří Holík už nemohl mlčet

ROZHOVOR Legenda českého hokeje o kauze Hlubuček, zhoršující se ekonomické situaci, válce na Ukrajině a volbě nového předsedy hokejového svazu. Co ho nejvíc vyvádí z míry? Green Deal. „To je taková oblbovačka na lidi! My tady zachráníme planetu? V Číně na to kašlou, v Rusku na to kašlou, v Americe to samé, ale my to tady v Evropě vytrhneme?“ sdělil Holík ParlamentnímListům.cz.

Myslím, že to je jen další z hřebíků do rakve vlády Petra Fialy. Měl by nést odpovědnost, ale otázka je, zda na to bude mít dost odvahy.

Co obecně říkáte na působení kabinetu Petra Fialy?

To je rozporuplné, nechci soudit, ale v té domácí politice je to spíš k pláči. Mám nejraději ministra zahraničí a ministryni obrany. Oba mají tak pokrokové názory, že občas padám do mdlob.

Ceny potravin, energie i bydlení letí nahoru. Jak to zvládnou lidé zejména z těch nízkopříjmových skupin, nebudeme mít najednou třetinu obyvatelstva pod hranicí bídy? Cítíte ve svém okolí atmosféru obav?

Máte pravdu, že pro mnoho lidí to bude představovat pořádný problém a ty obavy tu samozřejmě jsou a já je vnímám. Mně se „líbí“, jak k tomu přistupuje naše vládní garnitura, která konstatuje, že lidé v Česku mají podle informací ministra financí našetřeno tolik a tolik miliard až bilionů, takže to přece všechno nějak zvládnou. No, nezvládnou! Zvláště když našetřeno mají hlavně ti, kterých se to zdražování zase tak citelně nedotkne. Ale lidé s průměrnými platy musejí mít oprávněný strach. Spousta lidí – a to máte pravdu – nebude mít ani na střechu nad hlavou a spadne pod hranici bídy! A to potom už není sobectví, když se také, a hlavně, začneme zajímat o to, co se děje u nás a kolik našich lidí potřebuje nutně pomoct. Nejlepší je, když o uskrovnění a utahování opasků hovoří politici se svými příjmy – a říkají, jak se budou budovy vytápět místo na 21 na 16 stupňů a jak tím ušetříme. Ale nedokážu si představit, že by těch 16 stupňů bylo taky ve Sněmovně.

Poměrně často slýcháme ten argument, že stát investuje až příliš mnoho peněz do uprchlíků – a samotní Češi na to doplácejí…

Pravda je, že doplácet na to samozřejmě budeme všichni, protože to jde všechno z našich společných peněz. Pravda je taky ta, že stát by se měl trochu víc starat o vlastní občany.

Já chválím vládu za to, že naše péče o uprchlíky je opravdu příkladná, protože to je nutné a je to v pořádku, ale můj dojem je, že už se to maličko přehání právě na úkor našich lidí. A domnívám se, že bychom na Ukrajinu neměli dodávat zbraně a tvářit se, že tím chceme zajistit mír. O to více bude pak mrtvých a zraněných na jedné i na druhé straně.

Co vás v současnosti nejvíce rozčiluje?

Že mám tak špatné sny. Hlavně se bojím, že až se jednoho dne probudím, zjistím, že ta naše vrchní generálka v sukni vyhlásila Rusku válku. A pak taky, když slyším o Zeleném údělu. To je taková oblbovačka na lidi! My tady zachráníme planetu? V Číně na to kašlou, v Rusku na to kašlou, v Americe to samé, ale my to tady v Evropě vytrhneme?

Pojďme dál. Jak sledujete konflikt na Ukrajině?

Já se bojím, že tím hlavním činitelem v tom konfliktu vlastně není ani Rusko, ani Ukrajina, ale Amerika (USA), která stála na začátku toho všeho, patřičně ty spory přiživovala a teď spokojeně přihlíží.

Ale nemůžeme opomenout jednoznačné selhání Putina a vinu Ruska.

To určitě ne, já jsem opravdu ten poslední, kdo by se zastával války a těch, kteří ji vedou a jsou vlastně těmi agresory. Tady není o čem dlouze diskutovat. Samozřejmě že odsuzuji válku. Jakákoliv válka je špatná, je to tragédie pro Ukrajinu a pro tamní lidi. Bohužel jakoukoliv válku vždycky nejvíce odnášejí civilisté. Přesto je potřeba brát v potaz – Rusko je stále vojenská velmoc, minimálně pokud jde o počet jaderných zbraní, takže by bylo dobré věnovat veškerou snahu jednáním o míru, protože celé je to především záležitost Ruska a Ameriky, ne Evropy.

Obáváte se střetu mezi Ruskem a NATO nebo Ruskem a USA?

Ne, možná bych měl, ale neobávám. Podívejte se, na Ukrajině probíhá válka 8 let a my jsme 8 let dělali, že se nás to netýká. A teď jsou všichni vyděšení, že se tam válčí. Ano, válčí. Válčí se tam více než předtím, ale to všechno přece nespadlo z nebe. Vztah Rusů a Ukrajinců je komplikovaný už po desetiletí. Chci tím říct, že podle mě jde Putinovi pouze o Ukrajinu, nebude se pouštět do žádné třetí světové války.

Změňme ještě téma – předsedou svazu ledního hokeje se po rezignaci Tomáše Krále stal Alois Hadamczik. Co říkáte na tuto volbu?

Nemám s tím problém. Je to člověk, který má velké hokejové zkušenosti a má za sebou i trenérské úspěchy. Věřím, že podnikne vše, aby český hokej uzdravil. I když já si nemyslím, že bychom na tom byli tak špatně, jak se často tvrdí. Máme stále dobré hráče a jsme součástí hokejové špičky. Ale jde samozřejmě o budoucnost.

