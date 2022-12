Taková odpověď je prý zločin, takže... Jaroslav Foldyna řekl své k válce na Ukrajině. A nejen to

reklama

Jaký byl rok 2022 podle vás?

V České republice proběhl rok 2022 ve znamení dalšího utahování totalitních šroubů, dalšího prohlubování ekonomického a morálního rozvratu společnosti, kteréžto děje v důsledku pravděpodobně povedou k nějaké násilné katarzi, jejíž začátek, konec a ani výsledek si dnes netroufám odhadnout. Ve světě v roce 2022 pokračovaly změny, na jejichž konci bude světový řád, který bude vypadat jinak, než jak jsme byli zvyklí posledních zhruba 200 let, což samo o sobě ale nemusí být nic tragického, neboť podobnými změnami prochází lidstvo po celou dobu své existence.

Z našeho pohledu je ovšem nepříjemné, že my v těchto změnách stojíme na špatné straně, ale i to jsme v naší historii už zažili a stále existujeme, i když dnes už ne jako suverénní stát. Velmi zneklidňující je v této souvislosti především fakt, že lidstvo zatím nikdy nemělo k dispozici tak destruktivní technologie, ani tak destruktivní ideologie. Mnoho obyvatel čelilo zdražování všeho, na co si vzpomenou.

Na pracovních úřadech nestíhají a získat podporu znamená risk, že nepřijde včas. Vzdálila se i šance na vlastní bydlení. Jak to Češi zvládli?

K tomu je nutné ještě oddat, že inflace v zemi pomalu přechází v deflaci, krachují firmy, zvyšuje se počet rodin, které nevyjdou se svými příjmy, zvyšuje se počet exekucí, stále více obcí má problém ze svých rozpočtů udržet základní fungování, do země přicházejí statisíce lidí, kteří dál zatěžují náš už tak přetížený sociální, zdravotní a bezpečnostní systém. Vláda ze země odčerpává obrovské částky do zahraničí ať už jako podporu cizích válek, nebo jako podporu cizího vojenského průmyslu, zavádí se cenzura, jsou výpadky zásobování základními léky, snižuje se státní podpora našim hendikepovaným občanům, zkušení policisté opouštějí službu, probíhá politizace armády jak za Alexeje Čepičky... mohl bych takto pokračovat ještě dlouho...

A jak to všechno zvládají Češi?

Anketa Který z prezidentských kandidátů je podle vás nejpoctivější? Jaroslav Bašta 80% Andrej Babiš 15% Petr Pavel 0% Pavel Fischer 0% Tomáš Zima 0% Josef Středula 0% Marek Hilšer 4% Karel Diviš 1% Danuše Nerudová 0% hlasovalo: 5213 lidí

Letošní rok jste strávil v opozici, často kritikou vůči vládě kvůli jejím krokům. Kde udělala největší chybu a za co byste ji letos naopak pochválil?

To je pouze otázka pohledu. Víte, různí ti Fialové, Jurečkové, Rakušanové a další nejsou hloupí a moc dobře vědí, k jaké katastrofě vede jejich konání. Přesto v něm pokračují. Z toho ale nelze vyvodit nic jiného, než že likvidují Českou republiku a český národ záměrně? O tom, na čí pokyn to dělají, si netroufám spekulovat, avšak je potřeba uznat, že v tomto směru chybu neudělali prakticky žádnou, protože likvidace naší země a národa je z jejich strany skutečně dokonalá. Vždyť mnoho z toho, co napáchali za rok své vlády, se bude dávat dohromady po desetiletí a některé věci už nepůjdou napravit vůbec. Takže při prosazování svých záměrů sice neudělali žádnou chybu, já je za to ovšem chválit nebudu.

Projevila se letos podle vás nepřítomnost tradičních levicových stran jako KSČM či ČSSD v Poslanecké sněmovně?

Tradiční dělení na levici a pravici je dnes prakticky nemožné, protože společnost se někam posunula a s ní se zákonitě musela někam posunout i politika. Přesto se ale pokusím tohoto dělení držet. První, co musím říci, je, že ČSSD už dávno není tradiční levicovou stranou. ČSSD je už několik let prakticky totéž, co třeba TOP 09, STAN, anebo vlastně jakákoli ze stran současné vládní koalice – tedy progresivistickou globalistickou, protinárodní stranou prosazující teze ultraextremistické levice. ČSSD se přece, stejně jako celá pětikoalice, hlásí ke všem těm grýndýlům, multikultikulturalismům, genderům, propagaci homosexualismu jako politického směru, BLM, LBGTQDTN+ a dalším dekadentním, sebedestruktivním politicko-kulturním agendám hroutící se západní civilizace, takže ČSSD ve Sněmovně opravdu nechybí.

KSČM byla v těchto věcech mnohem konzervativnější a její nepřítomnost možná trochu znát je. I zde je ale nutné rozlišovat. Například takový pan Dolejš z KSČM by si například s takovou paní Pekarovou Adamovou rozuměl prakticky ve všem podstatném, což je dáno tím, že jsou oba, paní Pekarová ovšem nejspíš nevědomě, fanoušky takzvané Frankfurtské školy, která je však s tradiční, konzervativní levicí, reprezentovanou v KSČM například Zdeňkem Ondráčkem, v mnoha ohledech v tak ostrém konfliktu, že není možný žádný kompromis. A protože si tento svůj vnitřní ideový spor zatím KSČM nedokázala vyřešit, tak ani ona ve Sněmovně nechybí.

Vám minulost Zdeňka Ondráčka, který byl u pohotovostního praporu SNB, nevadí?

Na to se mě ptáte v době, kdy takzvaná pražská kavárna, tedy lidé, kteří sami sebe definují jako odpůrce předlistopadového režimu, jako příklad si vezmu třeba pana Svěráka, veřejně deklamuje oslavné texty, jež se nikoli formou, ale obsahem podobají severokorejským básním o Velkém Kimovi, o prezidentském kandidátovi, který před listopadem 1989 sloužil v komunistické rozvědce a jako takový byl proto automatickým spolupracovníkem všech silových složek včetně STB? Ne, minulost Zdeňka Ondráčka mi nevadí. Mnohem víc než to, kdo byl před 33 lety u SNB, mě dnes totiž zajímá, kdo je v současné době v Aspenu či dalších podobných organizacích.

Vrátím se ještě k předminulé otázce. Podle vás je tedy v České republice dnes krajně levicová vláda?

Ve smyslu kulturně-společenském rozhodně, o všech těch grýndýlech, genderech, či LBGTQ agendě pětikoalice jsme přece už mluvili. Mimochodem i to je, mimo touhy po jeho přírodním bohatství, důvodem nenávisti progresivistů k Rusku – v Rusku totiž tyhle zhůvěřilosti opravdu moc nefrčí. Ve smyslu ekonomickém je to trochu složitější. Klasická politická pravice říká, samozřejmě velmi zjednodušeně: Milý občane, nesebereme ti skoro nic z toho, co vyděláš, ty se ale o všechny své věci budeš muset postarat sám, protože my zajistíme jen ty nejzákladnější funkce státu.

Klasická levice zase říká: Milý občane, sebereme ti skoro všechno, co vyděláš, ale za to se o tebe budeme starat. Současná vládní koalice ale říká, a také to tak dělá: Milý občane, sebereme ti skoro všechno, co vyděláš, ty se pak o sebe ale musíš postarat sám, a jestli se ti to nelíbí, tak s tebou, ty švábe, zatočíme. To však není ani pravicové, ani levicové, a kdybych to měl přiřadit k nějakému historicky známému politickému systému, tak asi k nějaké verzi toho nejhoršího stadia feudalismu, jak jej známe například v podání dvora Marie Antoinetty obohacené agresivitou a slovníkem nacistického Německa. Jak takový politický systém nazvat, to ovšem nevím. Možná je to dobrá otázka pro nějakou anketu.

Nelze v letošním roce opomenout válku na Ukrajině. Co nám prozradila o mezinárodním dění?

To, že Evropa je jenom nesamostatným satelitem Spojených států a že nejhůře je na tom v tomto ohledu Česká republika. Dále se ukazuje, že americké finanční, ekonomické a mocenské kruhy obětují pro naději na prodloužení vlastní světové hegemonie jakékoli množství lidských životů a těch slovanských navíc s velkou radostí. A ukazuje se také, že toho anglosaského poručníkování už začíná mít zbytek světa plné zuby.

Bude podpora Ukrajiny zbraněmi i materiálem pokračovat stejnou silou i v roce příštím?

Podpora Ukrajiny pomocí dodávek zbraní a peněz je totéž jako podpora sportovce anaboliky, drogami a dalšími podobnými svinstvy. Tomu sportovci to sice na chvíli pomůže zvýšit výkon, ale nakonec ho to zabije. To je ovšem jeho manažerům jedno, protože jim na něm nikdy nezáleželo. Chtějí na něm jen vydělat, a tak z něj vyždímají úplně všechno, co vyždímat lze. Po jeho smrti mu ještě uspořádají, samozřejmě z jeho pojistky, okázalý pohřeb, nechají o něm natočit film, na kterém vydělají taky a pak si najdou jiného blbce. S Ukrajinou to bude stejné. Na nás pak je, abychom tím blbcem nebyli i my, což se obávám, že nebude vůbec jednoduché. Z toho, co tady současná vláda provádí, se totiž dá soudit, že právě na tuto roli nás připravuje.

Co máte konkrétně na mysli?

Anketa Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace? Cítím 5% Necítím 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32944 lidí

Není ale naší povinností pomoci napadenému, jak často tvrdí vládní politici?

Jedinou naší povinností, a teď mluvím o nás, politicích, je, starat se o vlastní lidi a vlastní zem. A co se týká pomoci napadenému... Víte, v podobných věcech je velmi důležitá časová osa a já se domnívám, že dějiny nezačaly rokem 2022.

Co tím chcete říci?

Pokusím se to demonstrovat na jednoduché analogii. Kdybychom si například odhlasovali, že druhá světová válka začala až někdy v roce 1945 a nejvyšší prokurátor by navíc označil jakýkoli jiný výklad za trestný čin, tak nemůžeme dojít k jinému závěru než že USA, Velká Británie, Francie, SSSR a všichni jejich další tehdejší spojenci napadli Německo, které se pak jen bránilo přesile. Ve skutečnosti ta válka ale přece začala mnohem dřív a útočníkem byl někdo jiný.

Takže chcete říci, že se Rusko jen brání?

Nejvyšší státní zástupce říká, že taková odpověď je zločinem, takže netvrdím vůbec nic. Pouze opakuji, že dějiny nezačaly rokem 2022. To snad ještě není trestné ani v liberálnědemokratické České republice.

Domníváte se, že se v roce 2023 dočkáme konce války?

Záleží na tom, kdy Spojené státy americké usoudí, že z války už víc nevyždímají, což bohužel v roce 2023 asi ještě nebude. Ukrajinský režim totiž může Američanům nabídnout ještě hodně životů mladých ukrajinských kluků. Sklady, ze kterých se tam všechny ty zbraně posílají, se budou doplňovat a zase vyprazdňovat. Ze všech dalších zbrojních zakázek a také z finančních darů, co nyní lítají na Ukrajinu, se budou vyplácet další a další provize. Velmi pravděpodobná neschopnost Ukrajiny, respektive toho, co z ní zbude, splácet své takto vzniklé dluhy, se pak přenese na Českou republiku a další evropské země, které za ukrajinské úvěry ručí u bank...

Ne, obávám se, že konec této války je v nedohlednu, protože vojenskoprůmyslový komplex Spojených států a jeho subdodavatelé, ukrajinští oligarchové i mnozí evropští a američtí politici na ní můžou vytřískat ještě neskutečné prachy. Navíc si moc neumím představit, jak v situaci, když například Angela Merkelová přiznala, že Minské dohody byly jenom lží sloužící k získání času na vyzbrojení Ukrajiny na válku s Ruskem, budou Spojené státy a jejich satelity přesvědčovat Rusko, že tentokrát myslí dohodu vážně. To budou přísahat na holej pupek, nebo dají čestný washingtonský nebo čestný bruselský slovo? Možná to udělají, ale mám takové podezření, že nic z toho nebude Rusům stačit.

„Každý musí vidět, že je to dokonale a skvěle hrající orchestr. Orchestr bídy, rozvratu, násilí a smrti. Evropa páchá sebevraždu,“ odvětil jste mi loni na otázku týkající se Green Dealu. Jak jsme letos pokročili?

Ten orchestr hraje stále skvěle. Jediná změna snad byla v tom, že taktovku na chvíli půjčili i panu Fialovi, a protože ten taktovkou mával opravdu snaživě, na mávání podle cizích not je opravdový kabrňák, tak nám vymával například emisní povolenky i pro běžné domácnosti a mnoho dalších lahůdek.

Jak čtete korupci v Evropské unii, která se nyní provalila? Tedy zlepšování obrazu Kataru za úplatu? A o čem vypovídá, pokud stejné orgány tepou členské země za korupci?

Katarské peníze v kapsách evropských politiků vnáší do evropských plánů na nákup energetických surovin z Kataru spojený s embargem na nákup energetických surovin z Ruska nový a bezpochyby zajímavý pohled. Nezaujatý člověk by si skoro až mohl myslet, že jedním z největších prohřešků Vladimíra Putina je, že peníze v kapsách evropských politiků nebyly ruské.

Rok 2022 prozradil hodně také o energetice. Přes rostoucí ceny, stropování, sankce, odmítání ruského plynu a mnoho dalšího... Co bylo v této oblasti letos nejzásadnější?

Vše, co jste zmínila, protože všechny ty věci spolu úzce souvisí. Minulý rok jsem říkal, že Evropa páchá sebevraždu, což teď musím opravit. Evropa sebevraždu nepáchá – Evropa je vražděna evropskými politiky. Jen a jen oni svými politickými rozhodnutími zatížili evropský průmysl a evropské obyvatelstvo tak, že nemají šanci ve světové konkurenci uspět. A takovému chování se jinak než vražda říkat nedá.

Zastropování nepomůže?

Dočasně ano, jako dlouhodobější systém nikoli. Zastropování je jen jiné slovo pro dotace, na které někde musíte vzít peníze. A když vám kolabuje průmysl, tak už zbývají jen půjčky. Ty ale nelze brát věčně, a navíc je někdo musí splatit.

Posledních 12 měsíců jsou také posledními měsíci Miloše Zemana jako českého prezidenta. Jakým prezidentem byl?

Na nějaké komplexnější hodnocení prezidentství Miloše Zemana je, myslím, dnes ještě brzy. Já, jako řadový poslanec, se navíc necítím povolán k tomu, takové hodnocení provádět.

Jak strávíte poslední den v roce?

Obyčejně moc nepiji. Ovšem říká se, že alkohol sice problémy neřeší, ale zato je pěkně odkládá. Možná tedy pěkně na chvíli odložím problémy.

Jaký vzkaz máte pro české politiky do roku 2023?

Pro ty opoziční, aby si uchovali odvahu, vytrvalost a naději. Pro ty koaliční, aby si vzpomněli na afghánské spolupracovníky Spojených států amerických, jak po vítězství Tálibánu z kábulské letištní plochy sledovali poslední americké letadlo mizející v oblacích. To je nadsázka pro odlehčení.



