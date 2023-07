Takovým věcem věřit? To musíte být chytrý jak Fiala. Tomáš Vyoral je znechucen

reklama

Výzkumníci z Akademie věd ČR roztřídili podle průzkumů Medianu lidi na proruské postkomunisty, obecně dezinformované, antiruské demokraty a pro-ukrajinské demokraty. Poslední zmímění jsou pak „vzorní občané“, mají důvěru ve vědu, stát i policii a jsou „odolní vůči ruským narativům“. Jak na vás zjištění takového průzkumu působí?

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11529 lidí

Skutečně vzorní občané mají důvěru ve vlastní rozum, jsou tolerantní vůči ostatním názorům, skeptičtí vůči vládnoucí vrstvě a obezřetní vůči tomu, co se nazývá vědou. Zdaleka ne všechno jí totiž skutečně je. Připomenu ještě slova Karla Kryla: „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot.“

Prezident Pavel i premiér Fiala se odebrali do Karlových Varů na proslulý filmový festival. Nu, nedá se říct, že by se teď v ČR dělo něco významného, země je stále ve stejných problémech. Ale přesto, není to poněkud snobské?

Je to velmi snobské a pozérské. Jako celý tenhle, dle mého co do umění bezvýznamný, festival, kde se naše pseudohvězdy přijedou natřásat bulváru, který jinak tak nenávidí, zchlastat se a poplácat po zádech se stejně slaboduchými kolegy. A současní soudruzi Fiala, Pavel, Kolář, Witowská... – vědomi si toho, že festival je plný jejich poplácávačů, si vyjeli udělat fajn PR. Jen už je samé, nebo jejich poradce nějak nenapadlo, že většina občanů České republiky karlovarskou šaškárnu považuje za mrhání našimi penězi. No anebo je to ukrajinskému vicepremiérovi Petro Fialenkovi a převlékači uniforem nyní s hlavou v americkém zadku Pavlovi úplně putna a už si jen vyhazují z kopýtka bez jakýchkoliv skrupulí.

Francie prošla ohněm. Doslova. 6 dní trvaly nepokoje, nevíme ani kolik aut a výloh padlo řádění za oběť. Neměli bychom válkou zmítané Francii nějak pomoci? Uspořádat sbírku? A co si myslíte o Macronových slovech, že buřiče ovlivnily videohry a sociální média?

Francii už bohužel nepomůže nic. Je to smutné, je mi líto tamních obyčejných lidí, ale je evidentní, že množství chamradě z Afriky a Blízkého východu, které francouzské elity do země importovaly, je pro zemi výhledově smrtící. Budiž poučením pro nás všechny, že multikulti ráj neexistuje a že stejně jako v případě koronapodfucku nám mainstreamoví politici a alfa novináři, případně jejich beta podržtažkové jen lžou, až se jim od klávesnic práší.

Kdyby se takhle ve Francii chovaly Žluté vesty, tak by do nich ozbrojené složky snad už střílely ostrými a mediální pologramoti by se mohli upsat o bílých šovinistech a mačistech. Kdežto v tomto případě jen našlapovali po špičkách jak idioti. Rabování, vandalismus a regulérní kriminalitu označovali povětšinou za protesty a o etniku a původu rabujících povětšinou nic moc slechu.

Prezident Joe Biden chtěl prý na místě generální tajemnice NATO současnou předsedkyni EK Ursulu von der Leyenovou. Vzhledem k tomu, jak hospodařila jako ministryně obrany v Německu a jak si vede EU pod jejím „vedením“, pokud se to tak dá vůbec nazvat, není to od amerického prezidenta okatá sabotáž?

Myslím, že všichni víme, že strýček Joe je rád, když najde toaletu, vzpomene si, k čemu se užívá a nezačne hned pít z mísy. Tedy že by šlo o cokoliv politického, ekonomického nebo jakéhokoliv z jeho hlavy, je prakticky vyloučeno. Tudíž sabotáž by to byla od lidí, kteří Joea vedou. Když si uvědomíte, co za nekompetentní postavy stojí v čelech nejrůznějších velkých institucí, vzpomenete si třeba i na bývalého komunistickeho rozvědčíka v čele NATO, pak jde zřejmě jen o herce a klauny, kteří na oko šéfují dané instituci. Skutečné vedení a směřování pak řídí někdo jiný.

V Parlamentu se poslanci hádali o manželství pro gaye a lesby. Zaujal zejména výrok „hovězí je hovězí, kuřecí je kuřecí“ z řad lidovců, řada komentátorů se pak pohoršila, jak zraňující pro tyto menšiny tato debata mohla být. Bude tato ublíženost, navíc většinou zástupná, propagátorům ku prospěchu? A nejde výrok o kuřecím a hovězím k jádru problému, totiž k tomu, že aktivisté se snaží, aby pojmy znamenaly zrovna to, co chtějí oni?

Ať už je debata jakákoliv, zraňující může být jen pro slabšího jedince. Ano, zde nicméně může být ke prospěchu aktivistickým budižkničemům všeho druhu a všech 666 pohlaví. Výrok je myslím celkem přesný, ale neznám celý kontext.

Profesor Mearsheimer sepsal další dlouhé pojednání o tom, jak se budou vyvíjet události na Ukrajině. Jeho závěrem je, že mírová jednání nebudou, protože na žádné straně není elementární důvěra. Rusko vyhraje, ale nebude to pěkné vítězství a konflikt zamrzne a bude se moci kdykoliv zase rozhořet. Souhlasíte s jeho závěry?

Výše zmíněný závěr relativně koresponduje s tím, co si myslím i já. Mírová jednání možná budou, ale když tak mnohem později, až Zelenského junta bude hozena svými americkými místodržiteli a protiruskými válečnými štváči přes palubu.

V poslední době se řeší potyčky mezi Romy a Ukrajinci. Myslíte, že se jedná o nový fenomén nebo se situace vyhrotila natolik, že už se o těchto konfliktech začíná psát?

Sejdou-li se dva paraziti na jednom hostiteli, je dost pravděpodobné, že se časem pustí do sebe, neb hostitel nedokáže živit věcně oba. Zda jde o nový fenomén, teprve uvidíme.

