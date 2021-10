Takže kecaj, jako vždycky. Matěj Stropnický rozbil návody pravičáků na cestu z krize

„Lidí, kteří na život v Praze už prostě nemají, jsem během kampaně potkal tisíce. Právě v Praze. Paní mi třeba říkala: Deset tisíc dám za nájem, a to ho mám ještě nízký, a zbydou mi z důchodu tři tisíce. S tím musím vyjít. Přitom celý život pracovala. To je ale naprosto nelidské,“ prozrazuje PL.cz Matěj Stropnický, který je na kandidátce ČSSD v Praze. „Snažím se ČSSD vysvětlovat, že v Bakalových médiích, v Respektu, v Hospodářkách, ale ani v Deníku N, v České televizi nebo na Seznamu a na Novinkách žádné spojence nemá. Že to jsou média velkého byznysu a politické pravice. Kašlat na ně. Když chcete hájit běžný lidi, třeba ve fabrikách, liberálové vám holt tleskat nebudou. Přál bych si, aby sociální demokracie byla znovu lidová partaj,“ vysvětluje.

Oponujete názoru, že v Praze jsou jenom bohatí, voliči pravice a odpůrci vlády. Sice je jasné, že to nemůže platit absolutně, ale z mimopražského pohledu to tak dost vypadá. Jaká je vaše zkušenost?

Nadprůměrně bohatých lidí je v Praze samozřejmě víc než ve zbytku republiky. Ale i Pražák s průměrným příjmem je na tom finančně lépe než lidé s průměrným příjmem v jiných krajích. Vždyť je v hlavním městě průměrná mzda 46 tisíc korun měsíčně čili o pětinu vyšší než ve zbytku země. Bohatší lidé mají víc možností si spořit – třeba na důchody, nebo na školné nebo na nadstandardy ve zdravotnictví. Mohou si to dovolit. Na nízkých daních mají zájem hlavně bohatší lidé: Vždycky se umějí zařídit bez veřejného zdravotnictví, školství, nejezdí veřejnou dopravou, chápete?

A těmto lidem navíc ANO a ODS loni na podzim ještě výrazně ulevily zrušením výpočtu daně z příjmu ze superhrubé mzdy. Lidem s nízkými příjmy zůstalo tak v peněženkách o pár stovek víc, kdežto těm bohatým ročně několik desítek tisíc. O to hůř se ale mají v hlavním městě lidé s nižšími příjmy, protože bohatší většina s vyšší kupní silou tlačí ceny všeho nahoru. Nejlépe je to vidět na bydlení. Lidí, kteří na život v Praze už prostě nemají, jsem během kampaně potkal tisíce. Právě v Praze. Paní mi třeba říkala: Deset tisíc dám za nájem, a to ho mám ještě nízký, a zbydou mi z důchodu tři tisíce. S tím musím vyjít. Přitom celý život pracovala. To je ale naprosto nelidské.

V době předvolební kampaně se politiků ptám, co se jich lidé nejvíce ptají, co je nejvíce zajímá, co považuji za největší problémy. Jak je to u vás?

Mě se lidé nejvíc ptají na bydlení. Náš plán obnovit státní bytovou politiku má mezi lidmi velký ohlas. Trh v této oblasti zcela zásadně selhal, po třiceti letech už to musíme říct naplno a nikdo s ničím nepřichází. Proto říkáme: Dost, stát musí znovu začít stavět byty a pronajímat je za regulované nájemné, je třeba progresivně danit nemovitosti od čtvrté na osobu/firmu, protože to už nejde o bydlení, ale o podnikání, a sankcionovat prázdné byty. V Praze jich je zhruba 70 tisíc, protože ukládat peníze do investičních fondů, do bytů je strašně výhodné. To musí přestat.

Velkým tématem, které jste nedávno rozjel, je, jak fungují agentury práce, jak s lidmi zacházejí a jak to ovlivňuje platy ostatních. Zeptám se tak, jak jsem otázku zaznamenal v diskusi na vašem facebooku. Jak chcete ty pokřivené agentury řešit?

Agentury práce úplně zrušíme. Firmy budou mít povinnost hlásit volná místa na úřadech práce a tam si budou také zaměstnance hledat. Skutečné zaměstnance se všemi právy, pojištěním na důchod a regulérní výplatou, ne námezdní pracovní sílu, kterou jde propustit po hotové zakázce na dlažbu. Teď to funguje tak, že má velká firma určité množství kmenových zaměstnanců a k tomu najímá přes agenturu práce další množství lidí, podle toho, kolik jich zrovna potřebuje.

Když nemá zakázku, vyhodí je na hodinu. Veškerou odpovědnost za tyto lidi měly až do srpna agentury práce, s nimi si ti lidé sjednávali mzdu a agentury je taky vyplácely. Práva ti lidé nemají žádná. Nechceš dělat přesčasy, protože máš dítě na základce? Můžeš jít.

Pro velký byznys to bylo výhodné, protože tomu jde o dobré jméno firmy a takhle formálně nic neporušovaly, špinavou „práci“ zařídily agentury. Když se na to agentuře přišlo, stát jí odebral licenci a titíž lidé ji založili znovu jen pod novým názvem. Agentuře je to jedno, té o značku nejde. Nově už to není možné. Jana Maláčová prosadila změnu zákona a nově nese veškerou odpovědnost za agenturní zaměstnance koncový „uživatel“, čili ta firma. Je to krok dopředu, ale je to furt málo. Agentury je potřeba úplně zrušit.

Jsme v době covidové, snad už i postcovidové, i když to se bojím napsat, abych to nezakřikl. Způsobila mimo jiné díru ve státním rozpočtu. Kdo ji zaplatí? Nebudou to jako obvykle ti chudší až nejchudší?

Tohle má být hlavní téma voleb a pro mě i je. Koalice ODS i PirSTAN se tváří jako obvykle neviňoučce, o vyšším DPH, rozprodeji nemocnic, pojišťoven, pošty, železnic a všeho, co našemu státu ještě zbývá pod kontrolou, mluvěj jen velmi opatrně. Ale pořád opakují totéž: Musíme mít vyrovnaný státní rozpočet. Toho se propuštěním pár tisíc úředníků, jak navrhují, fakt nedosáhne. Takže kecaj, jako vždycky. Obávám se, že i Babišovi je rozprodej státního majetku celkem šumák a za to, aby mohl pokračovat jako premiér a vyhnul se trestnímu stíhání, to klidně podpoří. My říkáme za sociální demokracii: nikdy. Nikdy neprodáme dráhy, poštu, nemocnice, pojišťovny, Budvar, lesy. Nikdy.

Na díru ve státním rozpočtu je potřeba vybrat vyššími daněmi od těch nejbohatších, od velkého byznysu, a hlavně od toho nadnárodního. Každý tu říká: Zastavme odtok peněz nadnárodního byznysu do zahraničí, je to ročně okolo tří set miliard. Nikdo ale neříká, jak to udělat. Ten nejjednodušší recept je, tlačit na růst minimální mzdy, a tím na výši výplat obecně. Vyšší mzdou ukrojíte ze zisku byznysu, který tak nemůže odtéct. A je to naprosto v souladu s volným trhem, stačí to jen prosadit.

Takže zase: Jana Maláčová prosadila zvýšení minimální mzdy třikrát, a to na dvojnásobek, co byla za vlády ODS/TOP 09. Teď je 15 200 korun, ale i tak je u nás čtvrtá nejnižší v EU. Proto ji chceme dál navyšovat: ještě letos na 18 tisíc a do dvou let na 20 tisíc korun. Chudší lidé tak budou mít víc peněz. Myslím, že se jim při současné inflaci budou hodit.

Jsou tací, kteří chtějí snižovat zadlužení a zároveň snižovat daně. Jak to asi chtějí udělat?

Říkají, že uspoří. Ale tak to není. Tolik nejde ušetřit, aniž byste neosekal základní veřejné služby anebo nezavedl u všeho spoluúčast – poplatky ve zdravotnictví, školné, zrušení slev na jízdném ve vlacích a tak dále. A bez té privatizace všeho, jak jsem o ní už mluvil. I kdyby ODS propustila všech asi 60 tisíc státních úředníků, které stát má, ušetří jen zhruba pětadvacet miliard korun. A to, jak každý uzná, nejde. Takže, co budou dělat? Zmrazí platy učitelům, zdravotníkům, policistům, hasičům? Nebo kterým státním zaměstnancům? Schodek je půl bilionu ročně. Neříkají nám to předem, protože vědí, že tyhle škrty lidé nechtějí. Ale ten plán ODS, TOP 09 i STAN je pořád stejný jako za Nečase a Kalouska. Jediný reálný způsob, jak dostat státní rozpočet znovu na nohy je podporovat růst ekonomiky a zdanit velký byznys a velké majetky. Třeba digitální daň ve výši dvaceti procent, která by postihla Google, Facebook a další, kteří nedaní vůbec, může ročně přinést také pětadvacet miliard. A to je jen jeden sektor! Na velkej byznys si ale ODS netroufá, mele o střední třídě, ale nechá ji to všechno zaplatit.

Co vlastně udělala pro lidi ČSSD v minulém volebním období?

Ten výčet je vlastně docela dlouhý, takže jen to nejdůležitější. Zrušila karenční dobu, takže firmy proplácejí nemocenskou znovu od prvního dne nemoci. Zvýšila důchody o 5 tisíc (to je kompetence Ministerstva práce, takže to prosadila ČSSD, ne Babiš). Třikrát zvýšila minimální mzdu – ta se týká 150 tisíc lidí, ale zvedá i výši zaručených mezd a celkově tlačí mzdy nahoru, proto rekordně rostla průměrná mzda až na současných 38 tisíc. ČSSD ale prosadila i růst platů ve veřejné sféře: zdravotníkům a učitelům. Učitel už má dnes průměrný plat 46 tisíc hrubého. ODS a TOP 09 vždycky jen žvanily o tom, že vzdělání je priorita. Ale k tomu, aby šli učit ti nejlepší, je potřeba jim nabídnout dobrý plat, a to se stalo až teď. Byla to také sociální demokracie, která prosadila náhradní výživné pro samoživitelky. Když jim expartner neposílá soudem určené peníze, stát nově výživné platí samoživitelkám za něj a od bývalého manžela je vymáhá. Nikdo tu samoživitelkám nepomohl tolik, tohle je naprosto zásadní.

Podle preferencí to ale vypadá, že hodně potenciálních, ale i bývalých voličů ČSSD získal Andrej Babiš, který má velkou podporu třeba u seniorů. Co s tím?

Tu podporu chápu. Babiš byl celou dobu víc vidět, protože se nebojí liberálních médií, a navíc má svoje vlastní. Ve skutečnosti sociální demokraté museli všechno vybojovat nejprve s ním a s Alenou Schillerovou. Snažím se ČSSD vysvětlovat, že v Bakalových médiích, v Respektu, v Hospodářkách, ale ani v Deníku N, v České televizi nebo na Seznamu a na Novinkách žádné spojence nemá. Že to jsou média velkého byznysu a politické pravice. Kašlat na ně. Když chcete hájit běžný lidi, třeba ve fabrikách, liberálové vám holt tleskat nebudou.

Přál bych si, aby sociální demokracie byla znovu lidová partaj. A taky jsem pro to s Janou Maláčovou v téhle kampani myslím něco udělal. Naše videa o privatizacích, bydlení nebo o důchodech vidělo půl milionu lidí. Psal jsem je sám a natáčení stálo práci jednoho člověka. I s malým rozpočtem se dá udělat kampaň, ale musíte mít co říct a nebát se. Myslím, že se díky tomu sociální demokracie nakonec do Parlamentu dostane. Průzkumy jdou nahoru, v Medianu měla teď ČSSD 5,8 %, u agentury Phoenix 6 %. Řeknu to ale ještě takhle: Babiš bude chtít po volbách pokračovat jako premiér a udělá pro to všechno. Spojí se i s ODS, když to povede k cíli, ale nemyslím si, že je to jeho přání.

Část voličů ANO, těch levicovějších, by mělo jít hodit hlas sociální demokracii, aby přelezla přes pět procent. Je to efektivnější, než když bude Babiš mít o procento víc, protože tím získá už jen dva tři poslance, nikoli většinu, a čtyři celých devět desetin procenta hlasů, a tedy třeba dvanáct poslanců pro sociální demokracii propadne ve prospěch demobloku. Že Babiš vyhraje, je naprosto jasné, protože Kalouskova strategie Antibabiš totálně selhala, ale volit sociální demokracii je teď jediný způsob, jak dosáhnout toho, že udržíme asociální elitářské partaje tzv. demobloku v opozici.

Byty se mají stavět, ne ještě více danit, je jedno z předvolebních hesel Pirátů a Starostů. Okomentoval jste ho na facebooku s tím, že žasnete nad tou propagandou. Co vám vadí?

Oni, Piráti, kteří před pár měsíci ve velkém otevřeli zvýšení daní z nemovitosti a v Praze ho zčásti i provedli, se zas něčeho lekli a teď přebírají hesla developerů... víte co, seděli jsme v pražském zastupitelstvu s Piráty přes uličku. Takovej Miki Ferjenčík třeba hlídal každej development, byl na něj spoleh, že těm vydřiduchům developerskejm, kteří mají marže ke čtyřiceti procentům, ačkoli furt brečej a každej byt maj prodanej dřív, než kopnou do země, nic nedáme zadarmo. Že budem chtít, aby postavili k barákům taky školy, školky a parky a tak, protože jinak to za ně musí dělat město, jedno který. Hlídali mě, i když to nebylo potřeba. Kde je těmhle Pirátům dneska konec?

Výstavba každý rok roste, daň z převodu byla zrušená, ale nárůst cen bytů je letos o 12 %. Proč? Protože i třetina bytů jde do investičních portfolií, jak uznávají sami developeři. Proto je potřeba zvýšit daň z nemovitosti – a to výhradně těm, kdo s byty podnikají, nikoli těm, kdo v bytech bydlí. Ta daň má růst progresivně od čtvrté vlastněné nemovitosti a má být celá určena pouze na výstavbu obecních bytů. To je bytová politika, a ne tyhlety developerský fráze ochočenejch jupíků.

Na závěr jednu zahraniční otázku. V polovině srpna ovládl Afghánistán včetně hlavního města Kábulu Tálibán. Rekordně rychle, prakticky bez boje, ač afghánské vládní síly, do kterých jsme jako Západ 20 let pumpovali obrovské peníze, měly výraznou početní převahu, nemluvě o technice. Mluví se o západním fiasku. Proč nastalo?

Protože jsme do Afghánistánu nikdy neměli lézt. Místní vnímali americké i naše vojáky jako okupanty, ne jako osvoboditele, a vládu, kterou Američané dosadili, považovali ne za vlastní, ale za loutkovou. Proto po odchodu cizích bajonetů okamžitě padla. Vyvážení demokracie je úplná hovadina. Lidi si musej svobodu vybojovat ve své zemi sami a nikdo jim nesmí určovat, jak má ta svoboda vypadat. To je ochrana lidských práv, práva na sebeurčení – a ne ty pokrytecký kecy, co tu pořád slyšíme od demobloku.

