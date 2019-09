Ti samí, pořád to nechápou! Konečná z KSČM Minářovi a spol. připomíná výsledek voleb

ROZHOVOR „Je třeba začít u sebe. Strana nám tak nějak zlenivěla, to se musí změnit,“ říká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Podle ní komunisté vědí, co dělat, ale neumějí návrhy a řešení dostatečně prodat. Velké společnosti a bankovní sektor si z České republiky prý nesmí dělat dojnou krávu. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž uvedla, jak často se setkává s tím, že normální člověk se spravedlnosti nedovolá. Vše trvá neúměrně dlouho a většina lidí ani nemá na soudní výlohy a advokáty.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho rodiny ve věci kauzy Čapí hnízdo. Celou věc ještě může změnit nejvyšší státní zástupce. Jak celou kauzu vnímáte?

Vnímám, že je docela ostuda, že státním zástupcům trvalo čtyři roky, aby zjistili, co je a není malý podnik. Ona to není legrace, když máte trestně stíhaného premiéra po dlouhou dobu. Oslabuje to jeho pozici, a tím i pozici České republiky. Navíc, lidsky vzato, je hrozné, pokud se na někoho dlouhodobě všichni dívají jako na zločince. Nejsem spokojená s tím, jak státní zástupci a policie v České republice fungují. I soudy, zejména na první instanci, často rozhodují způsobem, nad kterým člověk kroutí hlavou. Často se setkávám s tím, že normální člověk se tady spravedlnosti nedovolá. Vše strašně dlouho trvá, a navíc celá řada občanů nemá na výlohy se soudem spojené. Ostatně proto jsme jako KSČM několikrát navrhovali bezplatný právní servis pro ty, kteří na to nemají. Anketa Připomenete si 17. listopadu památku Václava Havla? Připomenu 8% Nepřipomenu 92% hlasovalo: 16615 lidí

Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že v případě obnovení trestního stíhání udělí premiérovi takzvanou abolici. A znovu je připomínána údajná politická spolupráce premiéra s prezidentem… Co ten výrok podle vás znamená?

Zaspekuluji si. Ten výrok může znamenat dvě věci. Prezident nechce, aby státní zástupci vydírali premiéra kvůli podobě nového zákona o státním zastupitelství. Prezident chtěl všem ukázat, kdo je tady hlava státu.

Abolice je dost výjimečná. Jak reagujete na to, že by ji Zeman využil právě kvůli Čapímu hnízdu, i když loni se nechal slyšet, že se Andrej Babiš musí očistit sám?

Tak, jestliže státní zástupci, kteří se případem zabývali, zastavili trestní stíhání, lze to vnímat jako očištění.

Věříte, že se státní zástupci nenechávají a nenechají ničím ovlivnit?

Doufám, že ano.

Co říci k tomu, že jsme měli trestně stíhaného premiéra? Překročili jsme pomyslnou hranici? Může to mít nějaké následky?

Již výše jsem se k tomu vyjádřila. Státní zástupci by měli pracovat rychleji a kvalifikovaněji. Špatně placení rozhodně nejsou.

Lze podle vás v České republice objednat trestní stíhání? Jaká je vaše zkušenost?

Tuto zkušenost nemám. Nicméně platí, že neuspokojivou situací s rozhodováním justice by se politici měli více zabývat. Měli by být posíleny kontrolní mechanismy, zda policie, státní zástupci a soudci rozhodují profesionálně. Podle příběhů, které slyším, jsou mnohá trestní stíhání, soudní rozsudky podivné. A napravuje se naštěstí většinou odvoláním. Ovšem když i laikovi je od počátku jasné, že zdůvodnění nesedí, nemělo by k takovým případům docházet často.

Je zastavení trestního stíhání prohrou těch, kdo chtěli, aby Babiš za kauzu Čapí hnízdo odstoupil, tedy Milionu chvilek, opozice, některých médií? Nebo jde jen o přeceňovaný moment, přičemž Babiš má dalších problémů dost?

Sarkasticky bych dodala, že Milion chvilek docílilo svého cíle! Trestně stíhaného premiéra nemáme. Premiér Babiš samozřejmě má problémy vyplývající z toho, že je miliardář a majitel mnoha médií, i když má majetek ve svěřeneckém fondu. Byla bych raději, kdyby lidé svoji ekonomickou moc neslučovali s mocí politickou. Agrofert je natolik velký, že rozhodování státních orgánů se ho týká každou chvíli.

17. listopadu se chystá další demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. V květnu jste mi řekla: „Demonstranti, kteří před rokem běhali po náměstích a demonstrovali proti Zdeňku Ondráčkovi, mají zkrátka potřebu ventilovat svou frustraci, která pramení z toho, že zbytek republiky má jinou preferenci než pražská kavárna.“ Co tedy říci k další chystané demonstraci?

To, že se nezměnilo od května vůbec nic. Pořád jedni a ti samí lidé, kteří nechápou, že zbytek republiky nebude skákat, jak si oni pískají a že máme svobodné volby, a i když s jejich výsledkem nejsou spokojeni, měli by ho respektovat.

Organizátorům je často vyčítáno, že nenabízejí rozumné náhradní řešení. Souhlasíte? A je nutností demonstrujících kvůli nespokojenosti, nebo organizátorů, přinést konkrétní návrhy na změny?

Byla bych ta poslední, kdo by kritizoval, že někdo demonstruje. Je to každého svaté právo. Demonstrace mohou mít sociální, ekologické a další požadavky. Ovšem Milion chvilek v podstatě demonstruje proti výsledkům voleb, což nedává smysl. V tomto je oprávněná kritika, že organizátoři nepřináší konstruktivní návrhy na změnu.

Server Českého rozhlasu napsal, že předseda KSČM Vojtěch Filip připravil novelu, podle níž by museli majetková přiznání pravidelně podávat i novináři veřejnoprávních médií, tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Souhlasíte s takovým návrhem? Proč ano, či ne?

Všichni máme občas pochybnosti o skrytých zájmech novinářů při sledování některých reportáží. Čili u vedení těchto médií a šéfredaktorů je na zvážení, zda by neměli podléhat majetkovým přiznáním. Zvláště ti, kteří jsou placeni lidmi; stejně jako politici, kdy i starostové těch nejmenších obcí musí dávat přiznání.

Volební průzkumy nejsou pro KSČM příliš příznivé. Čím to podle vás je? A kde je potřeba udělat změnu?

Je třeba začít u sebe. Strana nám tak nějak zlenivěla, to se musí změnit. Máme celou řadu nápadů a konkrétních řešení pro statisíce lidí v chudobě, exekucích. Chceme, aby bydlení bylo opět dosažitelné i pro mladé rodiny. Požadujeme, aby senioři za svou celoživotní práci nedostávali almužny, které sotva pokryjí jejich životní potřeby. Zdravotnictví zase musí začít uzdravovat, ne jen léčit a přinášet profit farmaceutickým korporacím. Myslím, že je na čase, aby naši občané konečně měli také evropské mzdy. A velké společnosti a bankovní sektor si z České republiky nesmí dělat dojnou krávu. To vše víme a podle mě s tímto souhlasí i drtivá většina obyvatel, ale naším problémem je to, že neumíme naše řešení a návrhy prodat. Sem musí směřovat mnohem více úsilí našich činitelů. Musí být cítit dravost a touha poprat se o každý hlas, protože nebýt KSČM, tak už tady Babiš drancuje naší zemi spolu s ODS – a určitě by se tam někam vetřeli i lidovci nebo trvale oživovaní papaláši z TOP 09. Ostatně jí po volbách jako první učinil nabídku koaličního vládnutí.

