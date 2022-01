To je ta slušnost? Mladý Čech se zastal seniorů před vládou. Padla i Pekarová

„Nechápu jen to pokrytectví. Vláda založila tři nové ministerské úřady, musela nakoupit nová auta a zvýšit výdaje za platy. Rozšířila počet místopředsedů ve sněmovně, což také stojí peníze. A v neposlední řadě odmítli senátoři pětikoalice a ANO zmrazit platy politiků,“ říká Matěj Gregor, předseda spolku Odchod.eu, o úsporných krocích nové vlády Petra Fialy, mezi které patří snížená sleva na jízdné pro studenty a seniory. Ocenil naopak, že vláda odmítla povinné očkování. Pak ale přišla debata na vlajku, kterou nechala ve Sněmovně pověsit Markéta Pekarová Adamová a také na její vzkaz do Maďarska. A tón rozhovoru se zásadně změnil.

reklama

Fialova vláda získala důvěru Poslanecké sněmovny. Pojďme se na úvod, prosím, jen stručně vrátit k průběhu onoho jednání. Bylo to z obou stran, tedy od vlády i od opozice, korektně vedené?

Bylo to velmi specifické. Jednání o důvěře trvalo nejdéle v naší historii. Záleží na tom, co je pro koho korektní. Nová vláda označuje ANO a SPD jako špatnou opozici, která si z toho dělá marketing. Když se ale v roce 2017 a 2018 hlasovalo o důvěře pro vládu Andreje Babiše, byly to právě strany současné vlády, které si dělaly z jednání marketing. A dokonce před sněmovnou svolaly demonstraci. Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 10618 lidí

Neměl jsem s jednáním opozice větší problém. Je jejich právo vystupovat, od toho parlament existuje. Vulgarity Petra Fialy mi asi vadily o trochu víc. Není hezké gesto, pokud premiér, který usiluje o důvěru sněmovny, jeví vulgárně nezájem.

Nová vláda se už pustila do proklamovaných škrtů. Slevy na jízdném pro studenty, žáky a seniory ve veřejné dopravě se sníží od dubna ze 75 % na 50 %. Fiala tím částečně zmírňuje krok, za který byl v minulosti tvrdě kritizován bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Vy sám patříte do zvýhodněné skupiny. Vydal se tedy podle vás Fiala dobrou cestou?

Úvodem řeknu, že mi nevadí za jízdné platit. Chodím na brigády, snažím se pracovat, a i při studiu si jízdenku koupit zvládnu. Studentské slevy poskytovali už někteří dopravci před plošnou slevou. Pro seniory to vidím jako skvělou věc, protože řada z nich musí každou korunu obracet a sleva jim mohla pomoct. Celkové úspory jsou na papíře zhruba 1,8 miliard korun. To není v kontextu rozpočtu moc, ale budiž.

Nechápu jen to pokrytectví. Vláda založila tři nové ministerské úřady, musela nakoupit nová auta a zvýšit výdaje za platy. Rozšířila počet místopředsedů ve sněmovně, což také stojí peníze. A v neposlední řadě odmítli senátoři pětikoalice a ANO zmrazit platy politiků. Petr Fiala nevyloučil zvýšení rozpočtu na české předsednictví v EU. Přesto teď mají plná ústa úspor a hospodaření. To šetření se ale týká pouze na občanech, kteří budou platit více na všem. Taktéž se hovoří o zvyšování spotřební daně.

Já jsem pro, aby stát šetřil a byl co nejštíhlejší. Na druhé straně by takový stát měl méně brát občanům. To se ale neděje. Zákonodárná a výkonná moc zvyšuje své výdaje, ale ve stejné době chtějí občanům sahat do peněženek. Nepůsobí to na mě zodpovědně.

Co již nyní můžeme na nové vládě pochválit?

Zatím je brzy na větší chválu nebo kritiku současné vlády. Hodnotit můžeme jen konkrétní kroky, které vláda provedla. Jsem rád, že vláda nepřistoupila k povinnému očkování proti covidu-19, ale to převážně kvůli nátlaku veřejnosti.

Nechci být jen zapšklý kritik a hledat, co je špatně. Doufám, že za pár let bude více věcí, které budeme moci vládě přičíst k dobru. Prozatím se mi ale programové prohlášení nejeví jako soubor politických změn, ze kterých bych měl radost.

Co říkáte na to, že nová předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) do jednacího sálu za předsednický pultík nechala umístit vlajku EU? Chyběla vám tam předtím?

Jestli mě za poslední měsíc něco hodně zarazilo, byl to právě tento krok nové předsedkyně Poslanecké sněmovny. Ani v dobách sovětské okupace nebyla v našem parlamentu jejich vlajka. Někde jsem četl, že snad za dob Protektorátu visela v budově NS vlajka „Třetí říše“.

Nechápu, co politického nebo smysluplného vede člověka k tomu, aby mu tam vlajka chyběla. Máme snad v parlamentu vlajku NATO, WHO, OSN nebo V4? To jsou přece také mezinárodní organizace, jichž je Česká republika členem. Vlajka Evropské unie je všude. Na budově každé školy, radnice, státního institutu nebo úřadu. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 14790 lidí

Chce snad Markéta Pekarová Adamová vyslat nějaké gesto? Podřízenost vůči EU? Její vliv na český parlament? Paradoxně právě nedávno zesnulý David Sassoli zakázal v roce 2020 používání vlaječek států, včetně České republiky, na stolech europoslanců v budovách Evropského parlamentu.

Je pro mě ponižující vidět všude vlajky Evropské unie, ale upřímně, od Markéty Pekarové jsem nic jiného nečekal. Ona má politická gesta moc ráda a šlo jí právě o tu provokaci a symbol nově získané moci.

A jak se stavíte k výrokům Pekarové Adamové směrem k maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi? Může nám to v očích kolegů z V4 uškodit, nebo je dobře, že taková slova z úst předsedkyně Poslanecké sněmovny Paramentu ČR zazněla?

Politik, až na několik výjimek, by se měl zdržet komentářů k volbám a politickým změnám v cizích zemích. Je slušnost pogratulovat nově zvoleným představitelům, případně se vyjádřit k nějakému kroku. Přát ale současnému premiérovi víceméně sousedního spřáteleného státu, aby prohrál volby, a ještě ho srovnávat s Andrejem Babišem – to je vrchol amatérismu.

Názor na Viktora Orbána může každý mít nějak jiný. Já s mnoha jeho kroky sympatizuji. Pokud ale činí výrok vysoký ústavní činitel, musí to mít nějakou úroveň. Obzvláště, když se TOP 09 vždy prezentovala svou „slušnosti“ a změnou politické kultury. Takovéto chucpe by nenatropil snad ani student střední školy.

Nejde o to, že by byl výrok Pekarové nějak ostrý nebo že by někoho naštval. Je to ale projev neprofesionality a slabosti z úst naší vysoké ústavní činitelky. Markéta Pekarová zkrátka svůj vstup do role představitelky státu vůbec nezvládá. Jsem rád, že se za tento její výrok poslanci SPD a ANO omluvili a jejich omluvu sdílím.

Pojďme se dotknout tématu covid-19. Premiér Petr Fiala ve středu oznámil, že ruší minulou vládou zamýšlené povinné očkování proti covidu-19 a že místo toho zůstane v rovině výzev směrem k občanům. Je to podle vás dobrý krok?

Nemyslím si, že by měl stát nařizovat povinné očkování pod nějakými hrozbami a pokutami. Kdo se očkovat chce, ať se prostě očkovat jde. Už tak platí velmi přísná pravidla pro neočkované a nemyslím si, že bychom něčeho povinným očkováním docílili.

Vláda tak učinila na velký nátlak veřejnosti, hlavně pak z řad policistů, hasičů a řady zdravotníků. Nejsem lékař a nemám medicínské vzdělání, tudíž nemůžu hodnotit přínos vakcín. Jsem ale rád, že pro jednou porazila svoboda jednotlivce nemístné rozhodnutí státu.

Vláda Petra Fialy musí hned v začátcích čelit několika skandálům. Obecně se čekalo, že nejslabším článkem budou Piráti, ale v poslední době je s negativními jevy spojováno zejména hnutí STAN. Překvapuje vás to? Může si za to Rakušanova partaj sama, nebo v tom je něco jiného?

Velmi mě to překvapuje. KDU-ČSL a STAN jsem vnímal jako dvě strany, které se budou skandálům vyhýbat a spíše se budou starat samy o sebe mimo pozornost médi. Starostové získali silný mandát a vzbudili velkou pozornost. Nečekal jsem, že by strana, složena z komunálních politiků, mohla mít takové problémy s financováním od svých dárců nebo s cestou Farského do USA. Rakušan působí velmi nejistě a myslím si, že moc dobře ví, že tohle vše jsou ze strany STANu velké chyby směrem k voličům.

Vysvětlil podle vás STAN dostatečně ony „kyperské“ peníze? Vít Rakušan namítá, zřejmě správně, že k žádnému porušení zákona nedošlo.

Společnost se řídí nejen zákony, ale i nějakou morálkou a nějakými hodnotami. Selský rozum mi říká, že pokud čtyři roky z opozičních lavic kritizuji Andreje Babiše za oligarchii a daňové podvody, tak bych neměl přijímat peníze od firem s nejasnými příjmy a s peněžními toky v jiné zemi.

Podle výkladu, který jsem četl, má Rakušan asi pravdu. Nezákonné to nebylo. Ale bylo to správné, morální? Překvapilo mě, že vedení STAN takto dlouho trvalo, než se uchýlilo k vrácení těch peněz zpět. Asi to ale jen tvoří jakousi novou tvář jejich strany.

Co říct na kauzu (ex)poslance Farského? S jeho postojem nesouhlasil prakticky nikdo, a to ani mezi vrcholnými politiky. Proč podle vás Farský tvrdošíjně trval na cestě do USA a zároveň na svém mandátu?

Protože Farský ví, že nejpozději za osm měsíců se vrátí a nebude mít nic. Nebude poslanec, nebude mít velký zdroj příjmů a žádný vliv na tuzemskou politiku. Chtěl mít vše – a nemá nic, přišel i o své dobré jméno. Anketa Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26702 lidí

Farský předpokládal, že si prosadí svoje. Že pojede do USA, učit se „jak dělat demokracii“, že peníze za výkon poslaneckého mandátu pošle do neziskovek a že na důležitá hlasování si přiletí zpět. Jenže se mu nepodařilo být přesvědčivý a neopil veřejnost rohlíkem.

Moc nechápu, proč se raději nevzdal své stáže v USA a nevěnoval se své práci poslance, ke které mu občané dali důvěru. Zklamal tím ale své voliče, vytvořil dusno v už tak vypjaté situaci uvnitř Starostů a ke všemu potvrdil, že když jde o koryto, žádná změna se nestala. I Babišovi lidé uměli po nátlaku veřejnosti rezignovat; vzpomeňme například na Taťánu Malou.

V úterý se od Farského tvrzení o vyslovené podpoře distancoval premiér Petr Fiala a během středy se podobně vyjádřili i Petr Pithart a Michael Žantovský. Ten dokonce popřel, že by se snad kdy s Farským bavil o případném odstoupení z funkce poslance. O této podpoře ovšem Farský dříve mluvil. Jaký to na vás dělá dojem?

Velmi špatný. Farský určitě výše zmíněné osobnosti dobře zná a spoléhal, že když se na jejich jméno odvolá, tak ho podrží a nepotopí. Jenže se choval jako slon v porcelánu a poslední dny šíleně zmatkoval. Projevila se jeho nezkušenost a šlo vidět, že se nemá o koho popřít.

Když se na vás valí mediální pozornost, vedení vaší strany se za vás nepostaví a premiér se také distancuje, tak už se něco těžko hasí. Farský přišel o tvář a jeho výlet do USA mu bude ještě dlouho po právu vyčítán.

Mrzí mě, když politici nevnímají své funkce jako službu veřejnosti, ale jako svou odměnu nebo výsadu, na kterou „mají právo“. To, že se tak děje v nové pětikoalici, mě nějak nepřekvapuje.

A co říkáte na závěr kauzy Farský, tedy na skutečnost, že politik po půlnoci ze čtvrtku na pátek na twitteru oznámil, že se mandátu poslance vzdá? Farského k tomu krátce předtím vyzvalo i vedení STAN. Jde o důstojnou tečku?

Šlo o vynucený a ponižující konec situace, která neměla jiné východisko než rezignaci na svůj mandát. Pokud by Farský nerezignoval, zůstal by bez podpory své strany; je dost možné, že by musel opustit poslanecký klub. O mandát by za čtyři roky stejně přišel, protože by ho nikdo na svou kandidátku nenominoval.

Farský dal stejně přednost opět sobě, jelikož doufá, že po návratu ze stáže se pro něj někde místo najde. A já se obávám, že se opravdu najde. Podobně jako pro nezvolené poslanecké kandidáty Pirátů.

Psali jsme: Řešte Green Deal a migraci, ne Babiše! Disident udeřil na Fialu. A přidal: Rakušan, Farský? Někteří si myslí, že jim projde vše Železný přitvrdil. Od Babiše chce omluvu. Vytáhl zákon. A Witowská podpořila Ukončete hysterii nepřátelskou vůči Rusku, žádá šéf diplomacie Lavrov Nic neřídili, nemají kvalifikaci! Paroubek srazil Fialovy ministry. Jméno po jménu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.