To jsem nezažil. Covid a krematorium: Chladící boxy potvrzuji. A mám vzkaz

reklama

V některých médiích se objevily zprávy, že ostravské krematorium je v současné koronavirové době, kdy v Česku umírá na covid-19 nejvíce lidí v Evropě, značné přetížené a muselo zajistit pro zesnulé dodatečné chladírenské kapacity. Zakládají se tyto informace na pravdě? Museli jste nějakým způsobem i rozšiřovat vaše vnitřní prostory? Setkal jste se někdy za svou praxi s podobnou situací?

Anketa Je nezávislost ČT ohrožena Lipovskou, Xaverem a Matochou? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 2566 lidí

Ano, tyto informace jsou pravdivé. V posledních dvou týdnech se nám významně zvýšil počet přivážených zesnulých a museli jsme tuto situaci řešit. Pohřební služby k nám dříve vozily denně kolem 40 až 50 zemřelých, nyní se ten počet zvýšil přibližně na sedmdesát. Naše skladovací kapacity jsou uzpůsobené na počet okolo 50 zesnulých, a proto jsme urychleně vybudovali nové, chladírenské prostory v našem areálu, které nám už i schválila k užívání hygienická stanice.

S tak masivním náporem zesnulých jsem se za téměř 3 roky, co zde funguji jako ředitel krematoria, ještě nesetkal. Na občasné, vyšší nárůsty jsme tu ale zvyklí. Jedná se většinou o měsíce spojené s nástupem zimy nebo se začátkem jara, kdy dochází ke zvýšené úmrtnosti, nebo když se provádí generální opravy některých pecí a my je pak musíme na určitou dobu odstavit.

Bude v silách a kapacitách vašeho zařízení zvládnout v průběhu pár týdnů i větší nárůst zemřelých? Kolik zesnulých vlastně musíte denně zvládnout? A jakou spádovou oblast máte na starosti?

Pokud hovoříme o našich kapacitách, tak to se pohybujeme ve dvou rovinách. Jedná se tedy o kapacity spalovacích pecí a kapacity v možnostech uskladnění zesnulých. My jsme největší zařízení tohoto typu v České republice, kde probíhají kremace přibližně 11 tisíc zemřelých ročně. Fungujeme pro celý Moravskoslezský kraj a máme k dispozici tři pece, které pracují na tři směny na rozdíl od jiných menších krematorií, kde fungují jen na jednu či dvě směny. Plánuje se i výstavba další, čtvrté pece, která by měla být uvedena do provozu tak za rok a půl. To jenom pro představu.

V době, kdy v souvislosti s koronavirem umíralo přibližně 200–250 lidí v České republice za den, tak se k nám z toho dostala asi desetina, tedy okolo 20 zesnulých. Krematorium Ostrava tedy v současné chvíli funguje na plnou kapacitu.

Ve veřejnosti a také na sociálních sítích se objevují různé zprávy ohledně pohřbívání zemřelých na koronavirus. Prý musí být jejich těla zabalena do igelitových pytlů, nesmí být vystavena, a rodiny k nim mají zakázaný přístup. Jsou tyto informace relevantní? Probíhá u vás manipulace se zemřelými na covid-19 a jejich ostatky jiným způsobem, než je jinak běžné? A mohou si pozůstalí bez obav vyzvedávat urny s popelem svých zesnulých příbuzných?

Nás se manipulace se zesnulými fakticky nedotýká, to je spíše záležitostí pracovníků pohřebních služeb. K nám jsou zesnulí dováženi už v tzv. konečné rakvi. My zemřelé s koronavirem sice evidujeme, nakládá se s nimi však běžným způsobem, preventivně se více dbá na používání standardních ochranných prostředků – na roušky, rukavice a dezinfekční prostředky.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek „bije na poplach“ ohledně lavinovitě šířící se nákazy a je zastáncem tvrdého lockdawnu, jaký byl například vyhlášený v Izraeli. Adresoval v tomto smyslu i kritický dopis naší vládě. Premiér i nový ministr zdravotnictví jsou ale, jak se zdá, proti těmto razantním opatřením a plánují v brzké době nejen částečné otevření škol, ale i většiny prodejen. Jaký názor na to zastáváte vy sám, co by šéf zařízení, který má denně na očích tragické výsledky koronavirové pandemie?

Opravdu tady vidíme, že současná situace není jednoduchá, ale nejsem odborník, abych mohl posoudit, jestli ta přijatá opatření jsou dostatečná, a kdy se mohou rozvolňovat. Je jasné, že nejhůře jsou na tom senioři, kterých tu máme nejvíce, a kteří by mohli v mnohých případech ještě žít alespoň několik dalších let. Právě na ně působí nynější krize nejvíce negativně, zvláště po psychické stránce, což také může někdy napomoci k jejich dřívějšímu skonu.

Jako laik si myslím, že by asi stačilo, kdyby se všechna ta opatření nařízená vládou důsledně dodržovala.

Psali jsme: Trapné? Fridrichová dělala z Babiše blbce. Užila si to KHS Jihočeského kraje: Na jihu Čech přibylo 120 nových případů COVID-19. Celkem 321 nemocných se uzdravilo. Počet aktuálně pozitivních v kraji klesl na 8 737 osob Covid u starých: Příroda s tím nepočítala. Proto je to zlé, říká doktor Ministr Blatný bude denně zveřejňovat rizikové skóre epidemie

Jak vnímají vaši zaměstnanci nynější krizovou, nebezpečnější situaci? Nehrozí jim podobně jako zdravotníkům také vyšší riziko nákazy? Nesetkal jste se u některých z nich s úmyslem odejít z vašeho zařízení z tohoto důvodu?

Zatím jsem se nesetkal u žádného z našich pracovníků s většími obavami. Z těch 14 lidí, kteří u nás pracují, se nakazila jen jedna zaměstnankyně, a ta měla mírnější průběh, takže se poměrně brzy vrátila zpět. Od zesnulých nám nehrozí žádné větší nebezpečí i proto, že samozřejmě používáme běžné ochranné pomůcky, jako rukavice, roušky a dezinfekční prostředky. Opravdu žádnou hrůzu z nákazy u nás nějak více nevnímáme.

V médiích už vícekrát zaznělo, že zatímco zdravotníci v první linii padají už na ústa, nemalá část veřejnosti stále odmítá dodržovat základní hygienická opatření a covid-19 považují za takovou horší chřipku. Co byste těmto lidem vzkázal, když i krematorium – poslední instance – má dnes už přeplněné kapacity?

Doporučil bych jim, ať také sledují statistiky zemřelých. S covid-19 umírá v tomto období kolem 200 lidí denně, a jak tvrdí lékaři, i ti lidé, co se z toho dostanou, mohou mít potom v budoucnu větší zdravotní obtíže. Chce se to prostě řídit zdravým rozumem, neriskovat a dodržovat nařízená opatření, ale na druhé straně zase nepanikařit. Musíme to nejhorší vydržet do doby, kdy budou k dispozici vakcíny, a to nepříjemné období nám tím zřejmě skončí.

Jak vůbec vnímáte chování některých vrcholových politiků, kteří na jedné straně kladou lidem na srdce, aby zůstávali doma a dodržovali všechna opatření, a na straně druhé, jako například Jaroslav Faltýnek, si připravují různá jednání v restauracích a vyjíždějí si klidně na víkendy do ciziny?

Vrcholoví politici jsou nejvíce na očích, a když něco nařídí nebo doporučí, tak by měli být první, kteří to budou dodržovat. Jinak je to určitě špatný příklad pro veřejnost.

Ostravské krematorium, které je největší v České republice, muselo rozšířit své chladírenské kapacity, aby zvládalo nápor zesnulých na covid-19. Foto: Archiv I. Furmančíka

Psali jsme: Horší než covid, větší škody. Ondřej Neff vidí hrozbu. A zná pravdu o Zemanovi Prymula: Kdo měl covid, nemusí mít roušku. Kdo bude očkovaný, také ne Kalousek: Až odejdu, bude to znát Neštěstí pro Petra Fialu. A pro celé Česko. Raději ani neříkat, padlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.