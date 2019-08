Tohle bude v ČT? Já myslela, že to je vtip. Děsí mě, když čtu, že staří jsou hloupí. Irena Ryšánková o tom, jak křehká je pravda

ROZHOVOR „Mě děsí, když čtu na Twitteru...“ Mediální a politická analytička Irena Ryšánková se rozčiluje kvůli diskriminaci starších lidí. „Ti, co cinkali klíčema na Václavském náměstí, způsobili převrat, ke kterému se i dnešní třicátníci často obracejí, že chybí tehdejší étos, to jsou ti dnešní staří, které chtějí odříznout od internetu!“ reaguje na komentáře na sociálních sítích. Boj proti dezinformacím považuje za politickou věc. A co si slibovat od nového pořadu ČT s názvem To se ví? „Vůbec si to nedokážu představit. Jestli budou skákat v pytlích a kdo doskáče první, bude mít pravdu? Těžko říct.“ V rozhovoru pro ParlamentniListy.cz se také věnuje vládní krizi a situaci „chaotické“ ČSSD.

Vládní krize skončila, nový ministr kultury byl jmenován. Sice po čtvrt roce, ale přece. Co si vzít z celé kauzy kolem nejmenování Michala Šmardy?

Sociální demokracie je poněkud chaotická strana, která se zatím nerozhodla, jestli ve vládě zůstane, nebo nezůstane. Tento vydírací manévr používá do doby, než se zjistí, že by za ni mohl při hlasování zaskočit někdo jiný.

Samotná krize nabyla legračních rozměrů, když předseda Hamáček neustále posouval termíny, kdy ČSSD z vlády odejde. Pak už vládní krizi nikdo nemohl brát příliš vážně. Já jsem toho názoru, že když někdo řekne, že za jistých okolností z vlády odejde, pak pokud tyto okolnosti nastanou, má sbalit desky a z vlády odejít. Sociální demokracie sice docílila toho, že nějaký ministr kultury byl jmenován, ale nezvítězila. Za a) to nebyl Michal Šmarda, kterého chtěla, za b) ukázala, že není silným hráčem a že v rozhodující situaci uhne. Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 2580 lidí

Na Facebooku jste psala, „že socanům se podařila poměrně nevídaná věc. Udělat z Ministerstva kultury instituci strategického významu, kvůli které padne vláda, lid se hroutí, svolávají se demonstrace a zaniká politická strana starší než tahle republika. Srdečně jim gratuluji, je to hezký výkon.“ Myslíte si, že i za Lubomíra Zaorálka si Ministerstvo kultury ponechá „strategický význam“? Co říkáte nominaci?

Pan Zaorálek ví, jak se řídí ministerstvo. Nejsem si jistá, zda ví, jak se řídí Ministerstvo kultury. Vyhovuje podmínkám Miloše Zemana, což je absurdní... Ale věřím tomu, že i tento resort nějakým způsobem zvládne a že odborníci na Ministerstvu kultury budou v bezpečí. Vždycky mě děsí, když přicházejí noví politici a začnou dělat revoluci. Věřím, že Zaorálek jako dlouholetý politik tohle dělat nebude a všechny rozjitřené emoce zklidní. Jistě, řídit kulturu musí být poměrně složité, je to danajský dar. Umělci jsou emotivní.

Premiér často kritizoval a stále ještě pokračuje v kritice na adresu Michala Šmardy kvůli jeho mediálním výstupům. Například nazval ministryni financí Kalouskem v sukních. Bez ohledu na to, že Šmarda kritizuje ANO, což se premiérovi nelíbí, jak hodnotíte jeho mediální vystupování?

Michala Šmardy si vážím jako dobrého starosty. Vyplývá to z ohlasů z Nového Města na Moravě. Nejsem si jistá, jestli si tím, že ho Hamáček vrhl na scénu velké politiky, dokázal uvědomit, kde se to vlastně ocitl a že jestli chce být ministrem nějaké vlády, těžko se proti této vládě může vyjadřovat. Ocitl se ve velmi nekomfortní situaci, kdy z Nového Města přišel do Prahy a zjistil, že v boji o ministerstva platí úplně jiná pravidla, než na jaká je zvyklý. Jeho výroky bych sice brala kriticky, ale na druhé straně ho chápu, protože situace pro něj byla nepřehledná.

V médiích ještě celá kauza doznívá. Dozvídáme se od Jana Hamáčka, že krize byla o tom, jak sociální demokracii vyhnat z vlády, od Andreje Babiše to, že ČSSD z vlády odejít nikdy nechtěla, že chtěl Šmarda rozvrátit kabinet atd. Je spojení ANO a ČSSD dysfunkční? Na čem to vázne?

Nedomnívám se, že spojení ČSSD a ANO je dysfunkční. Vláda normálně funguje, zákony jsou schvalovány. Dysfunkce je spíš verbální. Řekněme si upřímně, ČSSD pokud jde o Ministerstvo kultury, není vítězem. Jednak kvůli lavírování, ale také ustoupili prezidentovi. Šmarda není ministrem. ČSSD tuhle hru prohrála. Pokud ČSSD ještě několik takových chyb udělá, jejich pozice bude slábnout.

Určitou roli sehrál i poslanec Jaroslav Foldyna, který by, jak se vyjádřil, podpořil i rekonstruovanou vládu bez své vlastní strany. Navíc je kritizován, že usiluje jen o sebepropagaci. Podle předsedy pražské ČSSD šíří nesnášenlivost. Foldynu kritizoval také ministr zahraničí Tomáš Petříček, který hovořil o tom, že není sociálním demokratem. Jak dlouho vydrží Foldyna v ČSSD?

Každá strana má svého Foldynu, bouřliváka, který je hodně vidět, má jiné názory, než má vedení. Je to projev normální demokratické strany. Chápu, že panu ministrovi Petříčkovi to možná vadí. Také si ale můžeme položit otázku, kdo je správný sociální demokrat? V této době je to těžké definovat. Pokud se podíváme na činy ČSSD v poslední době, sociálním demokratem může být kdokoli a ať si myslí cokoli.

Co se týká ministra zahraničí, vypadá to, že v září bude stávkovat za klima a navíc si pořídí pár čmelínů. Čmeláků je totiž kritický nedostatek. Dělá dobře?

Já si myslím, že takovéto činy patří spíše aktivistům, a nikoli ministrům. Tečka. (smích) Já se nedomnívám, že úkolem ministra zahraničí je kupovat čmeláky a chodit demonstrovat za klima.

S tím souvisí aktivita Grety Thunbergové. Ta aktuálně zakotvila u východního pobřeží Ameriky a vzkázala Donaldu Trumpovi, aby naslouchal vědcům. Sama ho prý přesvědčit nedokáže. Zastání našla i v Čechách. Nora Fridrichová jí fandí, protože prý rozpaluje tmáře doběla. A co vy, fandíte také Gretě? Co říkáte celé kampani, která vznikla?

Gretě nefandím, ačkoli za to budu zřejmě ukamenována. Fandím vědcům. Celé šílenství kolem Grety mi připadá poměrně pokrytecké, i když ona sama za to asi nemůže. Ale, která šestnáctiletá dívka by nebyla ráda centrem pozornosti?

Stav země samozřejmě považuji za problém. Zamořujeme ji. Stačí se podívat, jak vypadá moře. Plné odpadů, a nejen plastových. Téma je důležité. Já se bojím, že tyto hurá akce a všechny celebrity, které se k nim připojují, téma snižují na kampaň. Odsunují vážné debaty o tom, jak na tom vlastně jsme a co je potřeba udělat. Kampaňovitost plná výkřiků typu: začneme jezdit na kole. Neuvědomují si, že tlak může přinést protitlak. Jinými slovy, že lidé toho začnou mít plné zuby. Vše se postavilo do roviny, že Země lehne do půl roku popelem. Je to samozřejmé možné, ale nedomnívám se, že za půl roku nastane konec civilizace jen proto, že si někdo koupí plastové brčko.

A co pozornost médií?

Je příliš velká a přehlušuje jiná témata. Jako by byla hlavním tématem válka za klima. Mimochodem, boj za klima mi trochu připomíná boj za mír. Jsou i jiná témata, například sociální. Jako by je klima přehlušovalo. Přitom se domnívám, že klima je pro spoustu lidí velmi abstraktní téma. Budu se opakovat, ale znovu upozorním, že je to důležité téma. Jsme ale zaslepení vůči tématům, která jsou nám blíž jen proto, že teď běží velmi dobrá kampaň za klima. Tohle se časem autorům vymstí.

Pojďme k novým televizním pořadům. TV Barrandov rozšířila nabídku o Talk show Jiřího Ovčáčka. A už odvysílala první díl. Dívala jste se?

Viděla jsem ho. Když mluvím o Jiřím Ovčáčkovi, tak čestně předesílám, že ho znám přes dvacet let. Talk show mi nijak nevadí, byla velmi vlídná, měla cílovou skupinu, kterou nepochybně zasáhla. Bylo to příjemné povídání. Myslím si, že pozvat Alenu Schillerovou bylo velmi šťastné, umí mluvit velmi srozumitelným způsobem. Nikterak mě netrápí, že Jiří Ovčáček je mluvčí prezidenta, pokud to nevadí panu prezidentovi. Ostatně víme, že i za Václava Klause jeho okolí vystupovalo velmi aktivně, i když neměli diskusní pořady. Pokud si tento pořad najde své diváky, což rozhodnou oni, jistě má právo na život. Anketa Zaslouží si Věra Jourová pokračovat v Evropské komisi jako zástupkyně České republiky? Zaslouží 13% Nezaslouží 87% hlasovalo: 7985 lidí



Česká televize přichází s novinkou s názvem To se ví. Půjde o zábavný pořad, který má reagovat na falešné zprávy. Kapitány týmů budou Aleš Háma a Halina Pawlowská. Co si od toho slibovat?

Na to jsem také zvědavá. Nejdřív jsem se domnívala, že jde o zábavnou informaci. Debata o dezinformacích nabírá na obrátkách, pravděpodobně to má souvislost i s předvolebními průzkumy a s dalším věcmi, které se dějí ve společnosti. Vždycky je dobré některé věci hodit na dezinformátory, než si sáhnout do vlastního svědomí.

Mě děsí, když čtu na Twitteru: tchánovi nebo babičce jsem odřízl televizi Barrandov a e-mail, staří jsou hloupí. Zajímalo by mě, jestli tito lidé by řekli, že odřízli od internetu ženy, protože jsou hloupé. Je to stejné jako ostatní diskriminace. Nevím, jestli si to lidé uvědomují, protože se tím velmi chlubí. Ti, co cinkali klíčema na Václavském náměstí, způsobili převrat, ke kterému se i dnešní třicátníci často obracejí, že chybí tehdejší étos, to jsou ti dnešní staří, které chtějí odříznout od internetu.

Netuším, jak to bude ČT dělat. Pojem pravda je křehký... Vůbec si to nedokážu představit. Jestli budou skákat v pytlích a kdo doskáče první, bude mít pravdu? Těžko říct.

Deník N v tomto kontextu zmiňoval, že například data studie agentury STEM ukazují, že zhruba čtvrtina lidí v Česku věří dezinformacím a přibližně stejný počet věří více dezinformačním médiím než těm tradičním. „Podle výzkumníků z Univerzity Palackého v Olomouci pak zejména senioři šíří e-mailový spam, který zahrnuje i vymyšlené zprávy.“ Co vy na to?



Docela ráda bych věděla, jak bojovníci za pravdu vědí, co je, a co není pravda. Dělají nějaké hloubkové průzkumy? Pokud 25 procent lidí věří dezinformacím nebo tomu, co oni považují za dezinformace, jsou asi dobře udělané. Pak bychom si měli vzít příklad z dezinformací, protože jsou tak senzační a kvalitní, že jim lidé prostě věří. Pokud samozřejmě připustíme, že jde o dezinformace, což objektivně nevíme.

Já jsem na boj proti dezinformacím docela zvědavá. Považuji to za politický boj, nikoli za boj o informace. Je to zbraň fronty A proti frontě B. Jak to ve skutečnosti bude, rozhodnou svobodné volby. Buďme rádi, že je máme a doufejme, že nám vydrží.



autor: Daniela Černá