Tomio Okamura: Jsme připraveni jít do vlády. Toto vše po Fialovi změníme!

Fialova vláda přinesla rekordní pokles životní úrovně a rekordní pokles reálných mezd. Přinesla rekordní zdražování i rekordní zadlužování a také pokles HDP. A řešit to chce rekordním zvýšením daní, které přinese jen další zdražování, pálí do pětikoaliční vlády Tomio Okamura, jehož hnutí SPD se podle čerstvého průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News dostalo na druhé místo za hnutí ANO Andreje Babiše.

V Nizozemsku zvítězila Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, která je společně s SPD v evropské frakci vlasteneckých stran Identita a demokracie. Co tomu říkáte?

Mám z toho obrovskou radost a svému dlouholetému kamarádovi a spojenci SPD Geertovi gratuluji! Hlavními tématy nizozemských předčasných voleb byla kritika migrace a Green Deal EU. Geert prosazuje mimo jiné zastavení udělování azylu nelegálním imigrantům, zákaz islámských škol, koránu a mešit v Holandsku a vystoupení z EU. Hnutí SPD není v Evropě osamocené. Máme silné evropské partnery v čele s Marine Le Penovou, Matteem Salvinim a Geertem Wildersem, rakouskou FPÖ, německou AfD, Vlámský zájem a další, kteří společně s námi v naší evropské frakci prosazují náš politický program. Chceme být po evropských volbách příští rok v červnu nejsilnější frakcí v europarlamentu. Když uspějeme, můžeme pak blokovat Green Deal EU a další nesmysly z Bruselu.

Myslíte si, že se Geertu Wildersovi podaří sestavit vládu?

To nevím. Určitě proti němu bude obrovský tlak a globalistické strany a síly udělají vše pro to, aby se v Parlamentu proti němu spojily a aby ve vládě nebyl. Ale věřím, že udělá maximum pro to, aby sestavil vládu, která bude hájit zájmy Nizozemska.

A kdyby ho přece ostatní strany obešly a vládly by bez něj?

Připomínám, že k dalšímu děsivému útoku lidí severoafrického původu na bělochy došlo ve Francii. „Jsme tu, abychom pobodali bílé lidi,“ křičel ve Francii gang a ubodal šestnáctiletého chlapce na vesnické taneční zábavě. Útočníci navíc zranili množství dalších lidí, dva z nich zůstávají v kritickém stavu. Pachatelé jsou severoafrického původu a někteří již mají francouzské občanství, včetně hlavního podezřelého. Zatčeno bylo zatím devět lidí.

Šílenost nadvlády neomarxistického diskursu a práva dokládá příběh 34letého kriminálníka Yaquba Ahmeda, který se v Británii provinil znásilněním, a kterého letos v létě Velká Británie poslala zpět do afrického Somálska. Prosadit tento krok trvalo osm dlouhých let a desítky soudních stání. Britské daňové poplatníky to vyšlo zhruba na milion liber. Nežádoucích migrantů jsou přitom v západní Evropě miliony!

Stávající nizozemská vláda tento měsíc těsně před volbami dokonce oficiálně pozvala na návštěvu vysokého představitele afghánského Tálibánu Abdula Bariho Omara, který následně při veřejném vystoupení v německém Kolíně nad Rýnem provolával Alláhu akbar, šířil ideje Tálibánu a žádal peníze na podporu hnutí. Prostě šílenost za šíleností.

Podle průzkumu agentury Median pro institut CEDMO je s vývojem demokracie v naší zemi spokojeno 30 procent Čechů, naopak 40 procent oslovených je nespokojených. O čem to podle vás

vypovídá?

Vidíme, že více lidí je s vývojem demokracie v naší zemi nespokojeno než spokojeno. A já se tomu nedivím. Čeští občané už nerozhodují o naší zemi, ale o většině našich zákonů rozhoduje Evropská unie. Už se o nás bez nás, respektive s naším malým hlasem, rozhoduje v drtivé většině oblastí.

Řešením je navrácení moci do rukou českých občanů vystoupením z Evropské unie či jejím rozpuštěním a zavedením prvků přímé demokracie včetně závazných referend. K čemu je lidem členství v EU, když právě kvůli projektům EU jako je Green Deal či migrace nemají lidé často ani na základní životní potřeby a necítí se bezpečně?

Prezident Pavel podepsal takzvaný konsolidační balíček Fialovy vlády. Čekal jste to?

A když jsme u prezidenta Pavla, vypadá to, že nové vedení Kanceláře prezidenta republiky lže!

Lže?

Ano. Kancelář prezidenta republiky nynějšího prezidenta prohlásila, že výjimku ze zákona o lobbingu nechce s tím, že to podal ještě bývalý kancléř Vratislav Mynář. Avšak ukázalo se, že Hrad už s novou vedoucí Vohralíkovou na této výjimce trval! A to bylo řečí o novém slušném chování a stylu za nového prezidenta republiky Petra Pavla!

V ČR v říjnu dosáhla inflace dle metodiky Eurostatu hodnoty 9,5 %, a byla tak druhá nejvyšší ze zemí EU…

Výroky členů Fialovy vlády o tom, jak úspěšně bojují s inflací, jsou v konfrontaci se statistickými daty demaskovány jako naprosto lživé. V příštím roce lze dokonce očekávat další prohloubení inflace, tedy znehodnocení měny a snížení reálných příjmů, protože tzv. vládní konsolidační balíček bude kvůli plošnému zvýšení nepřímých daní (DPH a spotřební daň) a daně z nemovitosti působit také proinflačně.

Hnutí SPD dlouhodobě jasně říká, že snižování ceny energií je základním požadavkem doby a předkládáme i návrhy řešení, což zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU a odstoupení od Green Dealu EU, který energie ještě více zdraží. Hnutí SPD disponuje odborníky v otázkách energetiky a je připraveno být součástí příští vlády. Těch negativních zpráv z ekonomiky je opět více.

Tak pojďme na ně…

Kvůli Fialově vládě jsme jedinou zemí v Evropě, která vlastním občanům a firmám nekompenzuje růst cen energií. Zdražení energií bude pro české firmy likvidační. Během loňské topné sezony si výrazně připlatilo za energie 68 procent Čechů, nejčastěji o 20 až 60 procent. Kolem 15 procent lidí pak zaznamenalo navýšení plateb o více než 100 procent. Česko tím patří k zemím s největším růstem cen za energie v Evropě. Vyplývá to z průzkumu společnosti Resideo v několika zemích střední a východní Evropy.

Fialova vláda doslova zbídačuje český národ. Polovina Čechů dokáže spořit jen do dvou tisícovek měsíčně, dalších 40 procent pak mezi dvěma a deseti tisíci korun. Jen 11 procent je schopno uspořit víc. A zhruba každý šestý nespoří vůbec nic, nebo maximálně do pětistovky měsíčně. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, který provedla pro Banku Creditas. Není divu, když Fialova drahota odírá lidi o peníze. O další peníze je vláda obere rekordním zvyšováním daní.

Polovina dotázaných například uvedla, že jejich úspory nejsou ani sto tisíc korun. Nejvíc znepokojující je, že skoro polovina lidí v průzkumu přiznala, že jejich úspory nestačí na to, aby jim pokryly tříměsíční výpadek příjmu.

Česká bankovní asociace také upravila svou prognózu dalšího makroekonomického vývoje České republiky. Kvůli slabé zahraniční poptávce a nízké spotřebě domácností bude výkonnost české ekonomiky v letošním i příštím roce nižší, než se odborníci původně domnívali. Za letošní rok asociace čeká, že česká ekonomika meziročně klesne o 0,4 %.

Suma sumárum Fialova vláda přinesla rekordní pokles životní úrovně a rekordní pokles reálných mezd. Přinesla rekordní zdražování i rekordní zadlužování a také pokles HDP. A řešit to chce rekordním zvýšením daní, které přinese jen další zdražování. Asi si géniové z Fialovy vlády řekli, že musí dorazit i ty, kteří ještě přežili jejich šílené experimenty.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulém týdnu veřejně představil soubor návrhů dalších změn v důchodovém systému. Co jim říkáte?

Fialovou vládou navržené změny důchodového systému nejsou reformou, ale jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a zhoršením podmínek budoucích seniorů. Hnutí SPD zásadně odmítá jakékoli zvyšování věku odchodu do důchodu nad hranici 65 let. Podle návrhu ministra Jurečky se má důchodový věk začít zvyšovat již pro občany narozené v roce 1966, přestože vláda donedávna tvrdila, že tyto změny se budou týkat až dnešních čtyřicátníků. Jestliže Fialova vláda nyní prolomí hranici odchodu do důchodu, pokud budeme součástí příští vlády, vrátíme ji nazpět!

I další ministři v resortech „lidských zdrojů“ řeší problémy. Třeba ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 se nedohodl s lékaři ohledně přesčasů. To signalizuje velké problémy v obsazování směn a omezování zdravotní péče. Budete s tím jako opozice něco dělat?

Dokazuje nekompetenci svou, ale i celé Fialovy vlády. Zdravotnická zařízení potvrzují na prosinec omezení péče, pacientům se musí rušit a přesouvat termíny a počítají se vysoké ekonomické ztráty. A to jde zatím jen o první měsíc.

Výpovědi z přesčasů podalo podle zástupců České lékařské komory (ČLK) více než 6100 lékařů, kteří budou nemocnicím chybět ve směnách. Od 1. prosince tak podle nich bude zajištěná akutní péče, odloží se ale tisíce ambulantních návštěv a stovky operací. Ve velkých i menších nemocnicích jsou podle sekce oddělení, která mají 70 až 100 procent protestujících lékařů.

Neschopné Fialově vládní koalici se všechno bortí pod rukama. I školské odbory po schůzce s ministrem vyhlásily na pondělí 27. listopadu avizovanou stávku. Zapojí se do ní minimálně polovina mateřských, základních a středních škol. Většina z nich bude uzavřena.

Nyní k zahraničním tématům. „Musíme migranty přerozdělovat a zrušit veto v EU,” vyzval německý velvyslanec v ČR Andreas Künne. Váš postoj k přerozdělování je dlohodobě znám, co tedy říkáte na takové výzvy z úst diplomata cizí země?

Drzost, arogance a pocit nadřazenosti Němců vůči České republice je neuvěřitelná. A servilní slabá Fialova vládní pětikoalice místo aby se ohradila, tak mlčí a vlastizrádně leze Berlínu do zadku.

Evropská unie chystá jednotnou digitální identitu i peněženku. Vy EU kritizujete, ale není to přece jen zlepšení pro občany?

Ne. Unijní Velký bratr musí mít všechny občany jednotlivých států pěkně pod kontrolou a chce si uzurpovat další pravomoc národních států. Jednak odmítáme, aby se údaje o občanech jednotlivých států centralizovali prostřednictvím Evropské unie, jednak máme výhrady k jejich digitalizaci, protože mohou být ohroženy citlivé údaje občanů. Digitalizace a zjednodušení agendy je podle nás jen záminka pro větší špehování občanů a větší kontrolu nad nimi.

Kritici této věci správně považují eID za základní kámen budoucího „evropského státu digitálního dohledu“, tedy metody, jak sledovat každý krok člověka. Nedávno celkem 504 odborníků na ochranu soukromí a kybernetickou bezpečnost z 39 zemí podepsalo společný dopis, v němž varovali před nevýhodami chystané legislativy, protože „řádně nerespektuje právo občanů na soukromí a bezpečnost online komunikace“.

Tento týden ve Sněmovně proběhlo veřejné projednání petice občanů Proti zatahování ČR do války a Proti smlouvě USA-ČR o přítomnosti amerických vojáků a cizích základen na našem území. Jaký je postoj vašeho hnutí k této občanské iniciativě?

Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která hlasovala proti této smlouvě, protože nechceme jakékoliv cizí vojáky a základny na našem území. Poslanci hnutí ANO a Fialovy vládní pětikoalice smlouvu podpořili a hlasovali pro. A SPD je zároveň jedinou stranou v Parlamentu, která hlasovala proti posílání dalších zbraní na Ukrajinu. Chceme mír a prosperitu, NE válku a bídu. Všechny ostatní strany v Parlamentu včetně hnutí ANO podporují posílání zbraní na Ukrajinu.

