Tomio Okamura povstává proti hnutí Black Lives Matter. Vyjmenoval největší dárce a má jasno, o co tu jde ve skutečnosti

Jak vnímáte poslední kroky Facebooku, které se týkají SPD a vašich profilů na této sociální síti? Objevilo se varování, že budou stránky zablokovány s tím, že porušujete zásady komunity. Jak to vnímáte?

Kroky Facebooku jsou víceméně podivné, protože Facebook nám pohrozil zrušením tří profilů. Profil můj, Radima Fialy a hnutí SPD. Poté, co jsme situaci zveřejnili, tak Facebook opět bez jakéhokoliv upozornění hrozbu o zrušení profilu u Radima Fialy a u profilu hnutí SPD najednou zase stáhl. Už tam není. A u mě možnost zrušení zůstává dál, nicméně když jsem se podíval na důvody, tak jím má být například můj status, kdy jsem citoval srbského prezidenta Aleksandara Vučiče, který řekl, že chce, aby proti nelegálním migrantům, kteří procházejí Srbskem, a přitom loupí a páchají kriminalitu na majetku srbských občanů, zakročila armáda.

Pouze jsem citoval tento výrok. Výrok je správný, protože i hnutí SPD je jednoznačně přesvědčeno, že slušní a pracující lidé musejí být na prvním místě. A za citaci tohoto výroku byl můj příspěvek označen s tím, že porušuje pravidla Facebooku.

Podle vás k tomu tedy dochází kvůli vašim protimigrační názorům?

Zároveň probíhá spor mezi světovými firmami a Facebookem. Firmy bojkotují nakupování reklam na této platformě s tím, že nedostatečně kontroluje závadný obsah, a měla by tak činit více?

Znovu říkám, že nevím, co mají onou kontrolou na mysli, protože ta kontrola, která probíhá v současné době, nemá žádnou logiku, což jsem ilustroval na konkrétním příkladu příspěvku, který je mi vytknut a dáván za důvod, proč mi má být zrušen můj profil. Takže buď jde o snahu o nějakou absolutní cenzuru nepohodlných názorů, což je vidět na mém konkrétním případě, nebo to tak možná vyhodnocuje někdo, kdo tomu nerozumí, nevím. Ty důvody jsou ale zcela nelogické.

Ve Spojených státech neutichají protesty a aktivity kvůli rasismu. Stojíte na straně českého prezidenta Miloše Zemana, že heslo Black Lives Matter je rasistické, nebo pokládáte protesty za oprávněné a smrt černocha George Floyda byla jen jakýmsi spouštěčem?

Ať někdo zkusí říci, že na bílých životech záleží. Okamžitě by byl dnes vyhazován z práce, byl by šikanován, a kdyby to byl známý člověk, konaly by se proti němu třeba i demonstrace, a byl by celoplošně perzekuován takzvanými nemarxistickými aktivisty a různými sluníčkáři. Heslo je rasistické, já říkám, že na všech životech záleží, nicméně v druhé fázi je samozřejmě rozdíl, jak kdo se svým životem naloží. Někdo celoživotně parazituje na systému, někdo poctivě pracuje a chová se slušně. Ta první varianta je problém, který musíme řešit, a druhá část občanů, co slušně žijí a pracují, ty je potřeba chránit a mít je na prvním místě. To se bohužel dnes neděje.

Multimiliardář George Soros, kterého často kritizujete, hodlá věnovat 220 milionů dolarů právě na podporu těchto hnutí, která bojují za práva menšin a proti rasismu. O čem to svědčí?

Ukázalo se, odkud vítr vane. V roce 2016 získala organizace Black Lives Matter více než 100 milionů dolarů z různých nadací, přičemž největším dárcem je právě Soros. A mimochodem mezi další dárce patří například nadace napojené na Hillary Clintonovou. Přesně se potvrdilo, o co jde a tady bych si dovolil citovat zakladatelku Black Lives Matter Patrisse Cullors, která v roce 2015 odpověděla, cituji: Ve skutečnosti máme ideologický rámec. Já a zejména Alicia – a měla na mysli Alicii Garza, spoluzakladatelku hnutí - jsme trénovaní organizátoři. Jsme trénovaní marxisté. Konec citátu.

Tady je úplně jasné, že se nejedná o nějaké spontánní hnutí, jedná se o další politickou neziskovou organizaci, která má za úkol bořit tradiční hodnoty, má v podstatě za úkol rozvracet společnost, přinášet anarchii, destrukci, což samozřejmě globalistům vyhovuje. Lidé, kteří jsou sužováni problémy, bezpečnostními, ekonomickými a sociálními problémy, nemají čas, aby reptali a na druhou stranu spotřeba běží. Každý člověk musí pít, jíst, mít nějako oblečení, teplo, vodu… udělat z lidí velké stádo spotřebitelských ovcí, které nereptá a jenom pokorně utrácí, je zrůdný globalistický sen. A samozřejmě největším nebezpečím pro tyto globalisty jsou vlastenci.

Právě proto jsou proti vlasteneckým politikům největší mediální ataky, protože globalisté logicky vlastní i největší mainstreamová média a mají na ně vliv, jsou přisátí na různé dotace Evropské unie a podobně. Na celém světě jsou hlavním terčem útoků a nebezpečím vlastenečtí politici, proto útoky nejen proti Donaldu Trumpovi, ale i Marine Le Penové, Tomiu Okamurovi, Viktoru Orbánovi, Matteu Salvinim a je potřeba si tohle na rovinu říci, proč tomu tak je. Je potřeba říci, že my to nevzdáme navzdory atakům globalistů a jejich kolaborantům.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Výroční zpráva ministerstva vnitra se opět zmiňuje o hnutí SPD s tím, že může šířit radikalismus a straší lidi. Straší hnutí SPD obyvatele?

Pokračuje zneužívání ministerstva vnitra ministrem vnitra a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem k politickému boji proti politickým soupeřům. To, proč nás ministr Hamáček neustále uvádí každé čtvrtletí do zprávy o extremismu, má jediný důvod. Protože subjekt, který je tam uveden, tak může být sledován Bezpečnostními informačními službami a policií. Je to nejhnusnější totalitní politické zneužití ministerstva vnitra, u něhož jsem nikdy před vstupem do politiky nečekal, že ho někdo může být schopen. A já musím říci, že ministr Hamáček by měl skutečně okamžitě odstoupit, protože takové totalitní manýry a zneužívání ministerstva pro své osobní politické cíle ČSSD… myslím, že jde o úplný vrchol všeho.

Plán na obnovu Evropy po koronaviru ve výši 750 miliard eur prošel českou Sněmovnou. Za obrovský dluh by měla ručit tedy i Česká republika.

Někteří lidé si neuvědomují, co to znamená. Polovina těchto peněz má putovat Itálii a Španělsku, tedy zemím, kterým už nikdo nechce půjčit, protože nejsou schopny splácet své dluhy a způsobuje to situaci, do níž nás vláda namotala – budeme ručit zemím, kde mají mnohem vyšší průměrné platy a mnohem vyšší důchody, za udržení jejich vysoké životní úrovně, přestože u nás jsou mnohem nižší platy i důchody.

Jde o šílenou záležitost. Z peněz máme sami jenom 8,6 miliardy korun plus 10,6 miliardy mají být půjčky. Chtěl bych upozornit, což vláda zamlčuje, že kdyby si Česká republika chtěla půjčit, tak nám tyto finance kdokoliv půjčí a vůbec nepotřebujeme zrůdný program Evropské unie. My teď máme ručit krachujícím státům za úvěr. To, že chce premiér Andrej Babiš vyměnit občany celé republiky za svoje dotace, a je potřeba to už nyní říci nahlas, je příliš. Andrej Babiš opět hraje komedii na voliče, že sice s plánem Evropské unie nesouhlasí, ale nechce dělat v Evropské unii problémy. Doufám, že řeči o hájení zájmů Čechů obyvatelé už definitivně prohlédli.

Navíc výplata financí, za které bude naše republika Evropské unii ručit, má být podmíněna poslušností vůči Evropské unii – takzvané dodržování právního státu, za což je šikanováno Maďarsko a Polsko, a také realizací zeleného údělu. Obojí je ekonomicky, sociálně a bezpečnostně cesta do pekel.

