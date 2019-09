Tomio Okamura předvídá, co rozpoutá v Evropě nová italská vláda bez Salviniho. Jde o migranty

Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných v případě Čapí hnízdo. Co tomu říkáte?

Ukončení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše je zpráva, která vyjasňuje celou situaci a odstraňuje problém České republiky, kdy byl její premiér trestně stíhán. Naše hnutí SPD vždy trvalo na odpovědném prošetření celé věci a nepropadali jsme laciné hysterii k osobě premiéra. Rozhodnutí respektujeme.

Šlo o to, zda Čapí hnízdo podle zákonů bylo malou či střední firmou. Na tento závěr čekala česká veřejnost čtyři roky. Je kritika, že to leccos vypovídá o spravedlnosti v České republice, oprávněná?

Druhou rovinou je, že šetření trvalo čtyři roky za nestandardní atmosféry. Rozhodně si v SPD myslíme, že to má náznaky zpolitizování, protože taková délka řízení je děsivá. Představte si – a nyní vůbec nemluvím o Andreji Babišovi – že vás i vaši firmu někdo šetří čtyři roky a po čtyřech letech občan zjistí, že nic neudělal. To řízení má být mnohem rychlejší, výsledek má být, a i standardně je znám mnohem dříve. Spekulace o tom, zda je celá záležitost zpolitizována tím či oním směrem, jsou určitě na místě.

Dá se takové jednání s firmami tedy pokládat za návod pro velké firmy, jak dosáhnout na dotaci?

Dozvěděli jsme se, že v České republice to není protizákonné, což je překvapivé. Ptám se, proč se vyhlašují dotace pro malé a střední firmy, když to lze obejít? Rozhodnutí respektujeme, ale pro mě jde o novinku, protože podle selského rozumu a z logiky věci bych si řekl opak.

Státní zastupitelství, orgány k tomu určené dospěly k tomuto závěru a samozřejmě je to i návod do budoucna. A nejen, že jde o návod do budoucna, že jakýkoliv konglomerát si může žádat o dotaci pro malé a střední firmy, ale opět to tím pádem svědčí o absolutní bezzubosti a neuvěřitelné hlouposti dotačního systému Evropské unie. Tady přesně vidíme, co je dotační systém za šílenost, kdy obrovské dotace v miliardách vypsané pro malé a střední firmy jsou pouze formálně pojmenovány pro malé a střední firmy. Dokonce jsou finálně velké konglomeráty ještě zvýhodněny. Znovu opakuji, že rozhodnutí nenapadám a respektuji ho. Jen mne překvapilo, že tohle je podle českých zákonů v pořádku.

Britský premiér Boris Johnson řekl, že by raději skončil mrtvý v příkopu, než by žádal Evropskou unii o další odklad brexitu. Jak celou situaci vnímáte?

Někteří zrádní britští poslanci odmítají respektovat vůli občanů v referendu a jedná se o plivnutí do tváře demokracii. Znovu se ukazuje, jak je potřebné, aby byla zaváděna přímá demokracie včetně závazného referenda. Pro Británii není referendum závazné ze zákona a vidíme, jak toho zrádní politici dnes zneužívají. V podstatě jednají za každou cenu proti vůli většiny občanů Velké Británie. To je neúnosný stav. Boris Johnson má naši plnou podporu. Ať už se rozhodnutí občanů někomu líbí, nebo ne, tak kdo demokracii uznává, ví, že země - ani Velká Británie, ani Česká republika - nepatří politikům, ale občanům. A některé samozvané elity si usurpovaly právo pohrdnout rozhodnutím většiny občanů v referendu, bohužel podle britských zákonů nezávazném. V podstatě zde několik lidí pohrdlo hlasem milionů občanů, kteří jasně rozhodli pro vystoupení Velké Británie se všemi plusy a minusy.

Co se děje v Británii, je šílené a samozřejmě vše se děje pod obrovským tlakem Evropské unie. Protože v okamžiku, kdy by Velká Británie odešla, a ukázalo by se po úvodních těžkostech, že odchod je ekonomicky správný a že je pro Velkou Británii prospěšný, tak by se samozřejmě Evropská unie složila jako domeček z karet a tomu se elity v Bruselu přisáté na obrovské peníze, které tam putují z členských zemí, brání zuby nehty. Což chápu, ale jsou ochotni poplivat rozhodnutí milionů lidí v referendu a toho bychom si měli všímat. A Boris Johnson se velice správně a za každou cenu snaží naplnit vůli občanů v referendu. I kdybychom si o onom rozhodnutí mysleli, co chceme, většina lidí rozhodla. A kdo má právo rozhodnutí usurpovat? To je otřesná ukázka absolutního pohrdání demokracií a hlasy občanů.

Itálie má novou vládu a nového premiéra Giuseppeho Conteho. Jak zásadní změnu to podle vás pro Itálii znamená? Znamená to vstřícnější přístup k Evropské unii i migrantům ze strany Itálie tak, jak by si to Brusel přál?

Samozřejmě znamená, protože už proběhlo jednání premiéra Conteho s Donaldem Tuskem. Výsledek jednání je, že Itálie otevře přístavy migrantům a budou se přerozdělovat do dalších zemí.

Ostatně bych rád zdůraznil, že nový koaliční partner Hnutí pěti hvězd - Demokratická strana - je programově sociální demokracie, v podstatě odpovídá ČSSD. A právě Hnutí pěti hvězd se před loňskými volbami, které do čela katapultovaly Mattea Salviniho a jeho Ligu, ostře vymezovalo jako hlavní protivník proti zkorumpované zprofanované demokratické straně, která do té doby vláda, což jsou sociální demokraté. Hnutí pěti hvězd hodilo za hlavu to, na čem získali volební výsledek a domluvili se s Demokratickou stranou. Přitom Matteo Salvini, tehdy ministr vnitra, jasně řekl, že podmínkou jednání s Hnutím pěti hvězd bude přísný postoj k migraci.

Samozřejmě v tom hrálo roli, že Matteo Salvini měl preference kolem čtyřiceti procent a Hnutí pěti hvězd se bálo prohry ve volbách. Hnutí pěti hvězd tedy zradilo občany a domluvilo se s názorově opačnou stranou, proti které se před volbami vymezovalo. Podle mého názoru to skončí tak, že v příštích volbách, které ovšem budu až za delší dobu, takže mohou nastat nevratné změny ohledně migrace, Matteo Salvini drtivě vyhraje.

