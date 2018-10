Tommy Robinson vzkazuje přes PL do České republiky: Nedopusťte, aby se u vás stalo to co v Británii. Potřebujeme míň islámu

ROZHOVOR Fotoreportér serveru ParlamentníListy.cz Vít Hassan odchytil na demonstraci hnutí Pegida v německých Drážďanech kontroverzního britského aktivistu Tommyho Robinsona. Robinson je znám svými ostře kritickými postoji vůči islámu. Britská média jej označují jako radikála či extremistu, případně krajního pravičáka. Robinson kromě toho krátce pobyl i ve vězení za to, že si navzdory uvalenému informačnímu embargu dovolil mediálně informovat o případu procesu s gangem pedofilů s muslimským kulturním pozadím. „Nedopusťte, aby se s vaší zemí stalo to, co liberálové udělali s Británií. Zastavte islám a zastavte ho hned,“ vzkázal Robinson v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz do České republiky.

Jaké to bylo ve vězení v Anglii?

Byl jsem na samotce. Nedovolovali mi přijímat návštěvy, nedovolili mi pracovat. Musel jsem si vystačit sám se sebou.

Je v britských vězeních hodně muslimů?

30 až 40 procent všech vězňů má muslimské pozadí.

Někteří ale říkají, že v prvním vězení, ve kterém jsi byl, bylo muslimů jen deset procent z celkového počtu vězňů…

Ano, to bylo v prvním vězení, ve kterém jsem byl dva týdny. Nicméně později jsem byl přesunut do věznice s nejpočetnější muslimskou komunitou v Británii.

Fotogalerie: - Šarvátky v ulicích Drážďan

Máš z věznice nějaké hrůzné zážitky?

Samotka byla hrozná. S nikým jsem se nevídal. Měl jsem zakázané návštěvy. Bylo to těžké.

Média tě vykreslují jako člena extremistické strany, jako radikála. Co mi k tomu řekneš?

Nikdy jsem nebyl členem žádné extremistické strany ani radikálem. Za všechno mohou média. Média v Británii každého, kdo kritizuje radikální islám, označují za krajního pravičáka. Já jsem ve skutečnosti velmi liberální. Dokonce bych řekl, že mám problém s islámem právě proto, že mám velmi liberální smýšlení.

Takže ty nejsi rasista?

Ne.

A teď jsi v nějaké straně?

Ne, v žádné straně nejsem. A co se týče toho rasismu, tak já bydlím v Lutonu, což je jedna z nejvíce kosmopolitních a nejvíce multikulturních oblastí v Anglii. Většina mých přátel jsou například Jamajčané. Takže já nařčení z rasismu odmítám.

Máš i muslimské přátele?

Ano, mám muslimské přátele.

Můžeš našim čtenářům připomenout, proč jsi vlastně skončil v anglickém vězení?

Ve vězení jsem skončil, jelikož jsem mediálně informoval o případu, na který bylo uvaleno ze strany britských úřadů informační embargo. Jednalo se o případ pedofilního gangu. Tito muži s muslimským kulturním pozadím zneužívali anglické dívky jako sexuální otrokyně.

Myslíš, že jsou i dobří, hodní muslimové?

Ano.

Mohl bys nějak definovat rozdíl mezi radikálním a umírněným islámem?

Podle mě umírněný islám neexistuje. Existují ale umírnění muslimové. To jsou ti, kteří nenásledují doslova, co je napsáno v koránu, jejich svaté knize. Každý, kdo by se ale chtěl doslovně řídit příkladem proroka Mohameda, se stává radikálem; Mohamed byl oním problémem a oním extremistou. Umírněný islám neexistuje, jsou jenom umírnění muslimové.

Ty jsi tedy nikdy neslyšel o súfismu, umírněné formě islámu se spirituálním přesahem?

Ano, já vím, že existují různé formy islámu. Já souhlasím s tím, že existuje mnoho mírumilovných a umírněných muslimů. Ale nemyslím si, že jsou dobří, protože následují islám. Domnívám se, že pokud by následovali islám doslova tak, jako to činil Mohamed a jak činí i salafisté, tak v takovém případě by se z nich snadno mohli stát radikálové nebo džihádisté. Zkrátka islám není umírněný a není mírumilovný.

Jak bys chtěl problém s radikálním islamismem vyřešit?

Musíme zastavit finanční podporu Saúdské Arábii, zastavit Írán, zastavit migrační toky, jelikož nevíme, kdo sem vlastně přichází. Měli bychom také umožnit lidem odejít od islámu na základě jejich svobodné vůle a učinit tak bezpečně. Kolik je jenom lidí v Británii, kteří by chtěli přestat být muslimy, ale ze strachu nemohou. To, co my potřebujeme, je méně islámu.

Vzkázal bys něco svým fanouškům do České republiky, například těm, kteří demonstrovali za tvé propuštění?

Nedopusťte, aby se s vaší zemí stalo to, co liberálové udělali s Británií. Zastavte islám a zastavte ho hned. Tohle bych jim vzkázal.

autor: Vít Hassan