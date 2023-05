Topí se. Bojí se. Markety, firmy, všichni. Proč má ČR nejdražší jídlo

VIDLÁKŮV TÝDEN Takhle to vypadá, když se člověk topí: Drápe se nahoru za každou cenu. Tak si moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák, vysvětluje, proč zahraniční markety i výrobní firmy zvedly ceny jídla v ČR víc než jinde. Bojí se budoucnosti a nevěří Fialově vládě, tak zdražují, jak mohou. Sterzik též ParlamentnímListům.cz sdělil, co se šeptá o ukrajinské pšenici a jak si národ uvědomuje, co už nikdy nechce. Třeba vládu ODS.

Zdá se, že „dezinformátoři“ jsou už i v Eurostatu, protože napočítali České republice největší meziroční zdražení plynu ve 2. polovině roku 2022. Fiala i Síkela tvrdí, že to není pravda. Můžete-li posoudit jako hospodář i zaměstnanec zemědělského podniku... Udělali soudruzi v Eurostatu chybu?

Eurostat má nějakou metodiku... Ta metodika je pro všechny země stejná. Metodika je vždycky takové trochu čarování s čísly a skutečně asi na reálné faktuře nenajdeme tu cenu, kterou mají napsanou statistici v tabulce. Ale to nenajdeme ani v jiné evropské zemi. Ale vzhledem k humbuku, který zpráva Eurostatu rozpoutala, tak zřejmě daleko od pravdy nebudou. Každý v této zemi dobře ví, o kolik si připlatil.

Problém pro vládu je ale spíš v tom, že v okolních zemích to tak hrozné nebylo. Tam se stala ta chyba. Jak je možné, že nejlepší premiér známého vesmíru nedokázal totéž, co zvládli Slováci či Poláci? Jak je možné, že v jiných zemích se nižší ceny zařídit dají a u nás ne? Nedehonestuje to samo o sobě všechna ta celoevropská řešení? K čemu bylo čekat na Evropu, když je výsledkem nejhorší výsledek?

Vládní neschopnost se prostě ukazuje příliš zřetelně, a tak je zapotřebí zpochybnit i Eurostat.

On Eurostat „solil“ Fialovu vládu i nadále. Napočítal největší zdražení cukru v EU, celých 98 %. Ekonom Kovanda za tím vidí právě drahý plyn. Je to správná odpověď, nebo v ní něco chybí?

Výroba cukru je v podstatě jen o energiích. Když to celé zjednoduším, cukr se vyrábí tak, že vodou vymýváte cukr z nakrájené řepy a pak tu vodu musíte „odpařit“, aby zbyl cukr. Neberte mě za slovo, ve skutečnosti je to o dost složitější, ale celá technologie je podobně jako při výrobě hnojiv založená na levném plynu. Porovnejte to se zprávou Eurostatu o cenách plynu, a prvního viníka máme.

Ale já bych k tomu přidal ještě jednu věc a tou je obava. Všichni prostě napalují ceny, jak jen to jde, protože nikdo neví, co bude zítra. Protože přesně takovou taktiku má i vláda. KDD. Každý den dobrý. Není divu, že když vláda neví, co bude, tak to nevědí ani obchodníci, ani výrobci. Dneska už bych řekl, že ceny víc kopírují nejistotu než ceny vstupů.

Loni na podzim se tuna ledku prodávala i za dvacet tisíc korun. Původní cena byla pět tisíc a současná cena je kolem osmi až devíti tisíc. Tuna pšenice se loni po žních vykupovala za osm až devět tisíc. Původní předválečná cena byla čtyři tisíce a dnes je kolem pěti tisíc. František Novosad svoji historickou sklárnu zavíral i nezavíral. Pan Teplý z Madety říkal, že osmdesát korun za kostku másla je hraniční cena... Podobný vývoj prodělala ocel, barevné kovy, plasty... Vlastně skoro všechno.

Každý dodavatel i odběratel se s tím musel nějak popasovat. Každý viděl tu šílenou nejistotu a podle toho se zařídil. I veřejnost dost omezila žádosti o hypotéky a poptávka šla všeobecně dolů. Je nejistota a každý se snaží urvat, co se dá. V čele této taktiky jsou zahraniční hitlermarkety, které opravdu nemají ani zbla společenské odpovědnosti.

Je hrozně zajímavé, že i za pětiprocentní pocovidové inflace nám pořád nějaký chytrý intervjuk zdůrazňoval potřebu stability... Teď, když vláda předvádí nejhorší odezdikezdismus všech dob, tak je ticho po pěšině.

Mám-li to shrnout – za drahý cukr může drahý plyn, ale ještě víc za něj může nejistota.

Mimochodem... Cena cukru je tak vysoká, že se přestalo vyplácet pančovat víno. Cukr s vodou a slupky z hroznů jsou dražší než jedenadvacetistupňový vinný mošt. Ejhle, příroda začala dělat cukr levněji než průmysl. Hustý, co?



Kovanda také razí tezi, že pokud při poklesu cen energií nezlevní razantně potraviny tak jako v sousedních zemích, bude to znamenat, že zažíváme „ziskovou inflaci“. Že si prostě zemědělci, výrobci potravin a markety ukrajují na úkor zákazníka a maskují to vším možným. Opět, co na to hlas „z provozu“, ne z prosklené kanceláře?



Všichni si ukrajují, kolik mohou. Všude a na všem. Zaměstnanci chtějí dostat přidáno, protože nezvládají své účty, jejich zaměstnavatelé se potýkají s klesající poptávkou, a tak šroubují ceny, co to jde, aby si alespoň některé zaměstnance udrželi... Zase jsme u toho stejného.

Já to vidlácky čtu tak, že ve skutečnosti ani ti největší příznivci líbodémo nevěří, že jdeme správným směrem. Kdyby věřili v naši skvělou vládu, tak v klidu zlevní na obvyklé marže a trh si zaberou pro sebe. Každý, kdo teď podhodí ceny, tak zvětší svůj podíl na trhu. Ale nikdo to nedělá. Takhle nějak to vypadá, když se lidi topí. Prostě se jen snaží zoufale vydrápat nahoru za každou cenu na úkor kohokoliv.

Kovanda prostě jen korektnějšími slovy popisuje, jak jdeme všichni ke dnu.



Nicméně v té Kovandově myšlence byl jeden pěkný prvek: Češi jsou ochotni nechat se krmit tím, že za zdražování může válka, Putin apod. Jiné národy ne. Necháváme si jako národ, a omlouvám se za to slovo, srát na hlavu?



A byl by nějaký rozdíl, kdyby nám říkali, že za zdražování mohou Reptiliáni? Já jsem obklopen lidmi, kteří dobře vědí, že za zdražování může především neschopnost našeho premiéra a celé pětikoalice. Ale mění se tím něco? Změnilo se něco ve Francii, kde jsou demonstranti ochotní zapalovat ulice? Změnilo se něco v Německu ohledně zavírání jaderných elektráren? Změnilo se něco v Polsku na podpoře války?

Ovšem všude tam, kde byly volby, tam se toho změnilo docela dost... Orbán posílil... V Itálii vládnou euroskeptici první kategorie... Bude zajímavé sledovat, kdo na podzim bude sestavovat vládu na Slovensku... Na obličej Zuzy Čaputové se vysloveně těším.

I u nás se to projeví... Vláda vysloveně pracuje na nové národní shodě. Už by se daly definovat některé body:

Už nikdy nesmí přijít k moci ODS

Už nikdy nesmí ČEZ být nad státem

Česká televize musí být zničena

Čím déle se tato vláda bude držet u moci, tím více bodů přibude, a tím snáze se pak budou realizovat.

Pokračuje kauza „ukrajinská pšenice“. Na Slovensku ji jistý mlýn musí spálit, protože v ní byly shledány závadné látky. Jak tyto látky popsat? A co k tomu ještě říci?

Já bych především řekl, že to bylo téma, které jsme do veřejného prostoru vnesli my – ti nemainstreamoví. Stačila k tomu jednoduchá věc – vytáhli jsme to všichni zaráz. A ejhle, najednou se i obchodní řetězce sklonily. Ani velká média s tím nedokázala nic udělat. Já jsem viděl, že alternativní média jsou zase o něco silnější i přes všechny pokusy je vypnout a zablokovat.

Ale jinak se držím své teze – ukrajinská pšenice je víc problém ekonomický než zdravotní. Obsah pesticidů sice překračuje evropské normy, ale zase ne o tolik. Ještě nedávno jsme podobné koncentrace jedli všichni, protože to bylo povolené i u nás. Samozřejmě mě těší, že veřejnosti není lhostejné, co konzumuje, a dává přednost domácí produkci. Jen houšť a větší kapky. Není to prostě jen o ceně, a to je dobře.

Kauza ukrajinské pšenice podle mě ještě zdaleka není u konce... Mezi lidmi z branže se v poslední době šíří šeptanda, že EU chtěla Ukrajině pomoci tím, že zaplatí přepravu ukrajinského obilí do přístavů v Evropě, když ty černomořské nebyly použitelné. Akorát různí velmi vlivní vykukové usoudili, že bude lepší ji prodat přímo tady... Vydělá se na ní víc. Podle mě to má potenciál položit nejednu vládu a nepochybuji o tom, že to zase zlikviduje kus důvěry ve fungování EU.

Mimochodem, teď zase cestují fotky ukrajinského kuřecího masa baleného na Slovensku a prodávaného u nás. Jsou ukrajinské živočišné produkty v pořádku, co se týče jejich pověsti?



O cestách masa z výkrmu na pult jsem tu psal už víckrát. Globalizace takhle funguje. Vajíčko snese slepice v Nizozemsku, vylíhne se v Německu, vykrmí se v Polsku, zabije se na Slovensku a prodává se u nás... Proto jsem byl vždycky skeptický k tomu, jestli se dá zákonem určit, jaká potravina je česká. Prostě se to převáží z místa na místo a všechno je v nejlepším pořádku, dokud se nenajde nějaký vadný vzorek. Pak je najednou malér nad maléry. Proto není žádný úplatek dost velký, aby se zamhouřily oči...

Jistě si čtenáři pamatují posypovou sůl v polských potravinách či vajíčka se salmonelou... Peníze nesmrdí a šlendrián šetří náklady. Korupce se dělá zpravidla proto, že je levnější. Čím zkorumpovanější země, tím větší riziko šlendriánu. Ukrajinskou produkci je třeba posuzovat přesně podle toho.



Pojďme ještě dohrát kauzu „brouci v jídle“, kterou rozehrál pan Přibáň. Kdo vyhrál, jednoduše řečeno?

Myslím, že se Danovi Přibáňovi podařilo ukázat všechny nevýhody broučího jídla. Ukázal, že je to neskutečně drahé, značně složité a nikdo to nechce. Ukázal, že založit byznys na drahém a nikým nechtěném jídle může fungovat jen díky státním dotacím. Ale tak to prostě je, když se něco stane veřejným tématem. Veřejnost o tom debatuje, diskutuje a najde na tom i tu nejposlednější hnidu. Pak se hroutí byznys plány i iluze.

Dan Přibáň špatně sleduje Českou televizi. Kdyby byl vnímavější, tak by věděl, že jsou témata, která je lepší vymlčet, protože dezoláti se v tom jinak šťourají a myslí si něco úplně jiného, než je ten správný eurohodnotný narativ. Ani Jan Cemper už to nezachránil...



Ve Francii byl bouřlivý 1. máj, prý až dva miliony lidí v ulicích. Tady... Nějaké skupinky. Nic moc. O čem to svědčí?

Nedávno jste se mě ptal, co dál po demonstraci a pochodu ke Strakovce. Odpověděl jsem, že teď se musejí ukázat odpůrci Jindry Rajchla a předvést, že to umějí lépe a radostněji. Vymezování jsem zaregistroval dost, teď by to chtělo nějaké činy...

Asi bych se omezil na konstatování, že Rajchl podporu veřejnosti má a ostatní s jejím budováním ještě ani nezačali. Ještě si počkám, jak dopadne teď v sobotu demonstrace Ládi Vrabela.

Při té příležitosti bych rád poukázal na to, že Andrej Babiš to asi jako jediný pojal správně, když se proti PRO nevymezil ani je neoznačil za konkurenty, jen řekl, že mnoho voličů ANO na té demonstraci bylo. Babiš prostě ví, že víc svým preferencím prospěje rozkročením směrem k PRO, než aby se vymezoval. Podobně to za SPD zachraňoval Foldyna.

Ale o tom píšu také už několik let. Voliči se získávají, když artikuluji i témata svých soupeřů, nikoliv tím, že je označím za ideově závadné. Ti, co to chápou, budou schopní spolupráce před volbami i po volbách. Ostatní o tom budou jen mluvit, ale nikdy se nedomluví.

