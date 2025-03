Totalitní metody. Chtějí ho poškodit. Právnička Turoňová o favoritovi voleb v Rumunsku

Paní doktorko, tento týden policie v Rumunsku zadržela vítěze zrušeného prvního kola prezidentských voleb Georgescua. V některých médiích zaznělo, že se zrovna údajně chystal zaregistrovat jako kandidát do blížících se nových voleb… Co na to říkáte?

Situaci považuji za alarmující. Rumunsko sahá k metodám, které jsou vlastní totalitním, nikoliv demokratickým, režimům. Dělá to otevřeně a podle všeho za asistence některých západních struktur. Víme, že pokud by demokratické procesy v Rumunsku fungovaly správně, dnes už by byl Călin Georgescu s největší pravděpodobností rumunským prezidentem. Rozhodně tomu nasvědčovaly výsledky prvního kola prezidentských voleb, které ústavní soud za velmi nevěrohodných podmínek zrušil.

Je nesporné, že Călin Georgescu má silnou oporu rumunských voličů, ale problém spočívá v tom, že je evidentně nepřijatelným pro rumunské vlivové skupiny, pro „rumunský hluboký stát“ napojený na Západ. Otázkou však je, o jaký „Západ“ se jedná. Vzhledem k tomu, že americký viceprezident JD Vance zrušení rumunských prezidentských voleb kritizoval a použil je jako odstrašující příklad upadající evropské demokracie, jedná se spíše o vlivovou síť, napojenou na předchozí Bidenovu administrativu. Tito Rumuni se z nějakého důvodu domnívají, že jejich praktiky Západ zakryje a snad i podpoří. Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5798 lidí

Rumunská prokuratura prý uvedla, že zahájila vyšetřování Georgesca pro podezření z řady trestných činů včetně antisemitismu… Váš komentář?

Nepřísluší nám hodnotit, jestli Călin Georgescu je, nebo není vinen z trestných činů, které mu rumunská prokuratura nyní připisuje. S informacemi, které máme, se můžeme ptát, proč k zahájení vyšetřování dochází nyní, ve chvíli, kdy se chtěl Georgescu opět ucházet o prezidentský post v nově vyhlášených prezidentských volbách. Již několik let je známo, že Georgescu v jednom ze svých prohlášení mimo jiné uvedl, že hrdinou rumunského národa je Cornelius Zelea Codreanu, zakladatel Železné gardy, což byla ve dvacátých a třicátých letech 20. století fašistická organizace vyznačující se silným antisemitismem. Toto není nové prohlášení, tak proč se prokuratura o toto téma začíná zajímat až dnes? Domnívám se, že odpověď je jednoduchá, protože právě před volbami potřebují Georgescua zdiskreditovat a zničit.

Podle některých tamních médií prý policie při rozsáhlé razii u jeho spolupracovníků údajně zajistila nejméně milion a půl dolarů v hotovosti, zbraně, munici… Opět, co si o tom jako právnička myslíte?

Samo o sobě to nic neznamená. Pokud někdo tvrdí, že s tím je spojen, musí to samozřejmě prokázat. Podobná prohlášení jsou však velmi působivá v médiích. Ať se v budoucnu prokáže cokoliv, již nyní osobu Călina Georgescu takové informace poškozují. A o to jde.

Georgescu obvinil úřady z chování připomínajícího komunistickou minulost Rumunska. „Komunistický bolševický systém pokračuje ve svém ohavném zneužívání. Snaží se vymyslet důkazy, aby ospravedlnili krádež voleb, a udělat cokoli ve snaze zablokovat mou novou kandidaturu,“ napsal na FB. Je toto přirovnání namístě?

Také se domnívám, že jde o snahu zablokovat Georgescuovi novou prezidentskou kandidaturu a současně nějakým způsobem dodatečně ospravedlnit zrušení voleb, které bylo neodůvodněné. Tento zásah z tohoto hlediska připomíná volební prostředí totalitních režimů, je to jakási obdoba volby národní fronty, tedy předem schválené varianty.

Z některých míst v ČR v souvislosti s tím, co se odehrává kolem rumunského kandidáta, zaznělo připomenutí toho, co se děje kolem Tomia Okamury, tedy konkrétně to, že policie zahájila trestní stíhání jeho osoby i hnutí SPD kvůli kontroverzním plakátům z loňské volební kampaně. Vidíte nějakou podobnost?

Určitě vidím. Je to snaha vládnoucího režimu zlikvidovat za pomocí policejního a soudního mechanismu politického oponenta, který má šanci získat dobrý volební výsledek a případně se podílet na změnách poměrů v zemi.

S odstupem doby, jak jako právnička hodnotíte to, co se v Rumunsko odehrálo právě ohledně nedávných prezidentských voleb?

Selhání justice, selhání nezávislosti a nestrannosti soudů. Rumunský ústavní soud přehodnotil své původní stanovisko o platnosti voleb na základě informací, které mu předložila rumunská zpravodajská služba, jež je velmi úzce propojena s vlivovými strukturami Bidenova „hlubokého státu“. Călin Georgescu údajně byl podporován ruskou propagandou, Rusové se prý ve velkém vměšovali do rumunských prezidentských voleb. Justice podlehla vlivu zpravodajských služeb, navíc ovlivněných ze zahraničí, a zrušila první kolo prezidentských voleb, v němž Georgescu zvítězil. Selhání navíc podtrhla skutečnost, že se žádné takové vměšování od struktur Ruské federace nakonec neprokázalo.

Právě i k zrušeným prezidentským volbám se nedávno v Mnichově dost negativně vyjádřil i americký viceprezident JD Vance. Kromě jiného ho prý zarazilo, že bývalý evropský komisař vystoupil v televizi a vyjádřil potěšením nad tím, že rumunská vláda zrušila volby. Celkově, jak slova viceprezidenta USA, nejen ohledně rumunských voleb, ale i celkově, hodnotíte?

Viceprezident USA JD Vance nastavil evropským lídrům zrcadlo. Ukázal jim prohnilou realitu současné Evropské unie i jich samých. Evropa se za poslední léta, více než kdy dřív, zaklíná evropskými hodnotami jako jsou svoboda, demokracie a lidská práva – ale zároveň v těchto hodnotách, více než kdy dřív, selhává. Když na to upozorňuje opozice, když se bouří občané, jsou umlčováni jako dezinformátoři či jako ruští agenti, s jejich názorem se nepočítá. Je dobře, že se před evropské politiky postavil představitel vládní administrativy USA a nahlas vyslovil to, co je „obyčejným Evropanům“ zakázáno.

Evropští lídři se v posledních letech nechali zválcovat Washingtonem a domnívali se, že absolutní věrnost se jim bude vyplácet. Útok proti nim nemohl přijít z více bolestivé strany než ze strany USA. Samozřejmě se tohle mohlo stát jen díky tomu, že samotné USA se dnes mění, že prezident Trump zahajuje hluboké systémové změny a rozkrývá věci, o kterých se doposud nesmělo seriózně diskutovat. Donald Trump představiteli Evropy evidentně dost pohrdá. Velmi dobře ví, jak podřadnou roli politici evropských zemí sehrávají a těžko si může těchto vazalů vážit. Navíc vazalů, kteří sloužili Bidenově administrativě, kterou Trump pohrdá stejně tak.

Nové volby se v Rumunsku mají odehrát již v květnu. Jak vnímáte současnou náladu v této zemi? Očekáváte v souvislosti s volbami třeba i nějaké větší protesty v ulicích? A jak odhadujete další cestu Rumunska?

V lednu byly v Rumunsku výrazné protesty a očekávám, že se budou opakovat. Držím v tom Rumunům palce a doufám, že se demokratické principy nakonec prosadí a že Călin Georgescu bude moci v květnových prezidentských volbách kandidovat.