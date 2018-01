Toto nesmí zapadnout: Kuras před lidmi vážně varoval před islámem. A předčítal z projevu, o kterém se u nás neví

REPORTÁŽ O Evropě, která je ve smrtelném nebezpečí, diskutovali exposlanec Zdeněk Soukup a spisovatel Benjamin Kuras v kavárně Domu národnostních menšin v Praze. Představili zde i vznikající Platformu evropské civilizace navazující na práci platformy, kterou Soukup založil pro zákonodárce. „Jsem už dvacet let poctivý reportér sebevraždy západní civilizace, kde migrace a islamizace je jenom jedna zbraň, která ale začíná být smrtelná,“ prozradil na úvod Kuras. „Připadám si tady jako na vrchní palubě Titaniku. Všude kolem už se to všechno potápí, a tady se ještě nic neví,“ konstatoval.

Kuras poté vyjmenoval několik závažných bodů, které se dějí v posledních měsících. „Jednak je to takzvaný sociální kontrakt, který podepsal Bohuslav Sobotka ještě těsně před koncem vlády, který mimo jiné vyrovnává podpory migrantů ve všech zemích. To znamená, že budou dostávat v Česku stejné podpory jako v Německu, takže si tu budou žít jako králové,“ upozornil. Druhá je Dublin IV. „Což je přepsání původní dublinské dohody o azylech, podle nichž měli azylanti zůstávat v prvním svobodném státě. Ten bude teď rozdělovat migranty. V podstatě kvótový systém nekončí, nýbrž se přesouvá na Dublin IV; a tam bude vysoká pokuta za nepřijetí každého migranta,“ uvedl. Třetí je dle něj direktiva EU o odzbrojení občanů. „Bohužel nebyla zastavena pokusem Parlamentu udělat z nynějšího stavu ozbrojenosti občanů ústavní zákon. Senát to odmítl. Rozdíl je v tom, že ústavní zákon převažuje nad direktivami EU, zatímco parlamentní zákon ne,“ vysvětlil.

Další věcí, na kterou Kuras upozornil, je cenzura internetu. „O ní se v Evropské komisi i parlamentě bohatě debatuje. Vzorem je cenzura německého internetu, kde internetové firmy musí samy vymazávat, co pokládají za nenávistný či extremistický projev,“ řekl a připomněl vznikající německou velkou koalici. „Kancléřka Merkelová stanovila, že Německo bude přijímat 220 tisíc uprchlíků ročně. Nejedná se tedy jen o uprchlíky, kteří přicházejí přes Středozemní moře, tech bylo jen 168 tisíc loni. To znamená, že je bude přivážet letecky. Prý už to v Německu začalo, nějaké noční lety,“ sdělil. „Pan Schultz naopak tvrdí, že migrace by měla pokračovat bez jakéhokoliv limitu,“ dodal.

Úprk bělochů na venkov

Podle propočtů některých prestižních průzkumných organizací se dle Kurase za nynějšího stavu islamizace Evropy jednotlivé státy dostanou ke 30 procentům podílu muslimů do roku 2050, jmenovitě jde například o Německo, Francii či Švédsko. „Což je za stavu, když nebudou přicházet další; a muslimské rodiny mají čtyři pět dětí,“ upozornil. "Pokud říkáme 30 procent, tak je to myšleno celostátně. To znamená, že ve velkých městech to bude až 70 procent. Dnes má Francie 10 až 12 procent muslimů, Británie 5 až 7, Německo 8 až 9 procent. V některých městech jich ale máte 30, 40, 50 procent a probíhá úprk bělochů na venkov. Itálie propočítala, že do roku 2065 by mohla být Itálie z poloviny migrantská, protože má největší úbytek obyvatelstva. Asi čtvrt milionu ročně navíc lidí umře, než se narodí. Doplňují to těmi 160 až 180 tisíci lidí ročně, kteří přicházejí z Libye. kde se to sice zastavilo, ale zase přicházejí z Tuniska,“ konstatoval.

Ve Francii dle Kurase už začaly útoky na židy i křesťany. „Mluví se o občanské válce, ale nikdo se pořád z naší strany nemá k žádné obraně,“ domníval se. Zopakoval pak několik pikantních výroků evropského komisaře Avramopoulose typu, že odmítat kvóty je nepřijatelné. A že migrace z Afriky a Středního východu přímo souvisí s hodnotami, na kterých je Evropská unie postavena. „Ještě dodal, že Dublin IV se musí rychle implementovat, ani politické rozhodnutí neumožní žádné části EU zůstat homogenní a bez migrace. A masová migrace je nová norma.“ Z Holandska pak, jak informoval Kuras, přišla zpráva, že Mohamed je nejčastější jméno novorozenců.

Kuras následně citoval ze své knihy Poslední naděje civilizace. „Dospěl jsem v ní spolu s panem Orbánem k závěru, že střední Evropa je poslední bašta, která musí Evropu hájit,“ upozornil a jal se předčítat. „Když v červnu 1940 padla Francie, Churchill řekl v parlamentu: „Jsme sami. Nevím jak vy, ale já se z toho cítím bujaře.“ Když pak Mussolini nabízel Británii domluvit s Hitlerem separátní mír, většina britských politiků pomýšlela na jeho přijetí. S vědomím, že Hitler žádné dohody nedodržuje, svolal Churchill schůzku vlády a půlhodinovou řečí přiměl ministry k pokračování války. Projev zakončil větou: „Mají-li dějiny tohoto slavného ostrova skončit, ať je to teprve tehdy, až se my všichni budeme topit ve vlastní krvi.“ Získat za to od tehdejší vlády bouřlivý potlesk, ale také povolení slíbit národu dřinu, krev, pot a slzy ke konečnému vítězství, „které musíme získat, aby civilizace mohla přežít“.

Je zakázáno říkat...

„Budeme žít v otroctví, nebo ve svobodě? ptal se Orbán ve fantastickém churchillovském projevu v březnu 2016, který nebyl vůbec v českém tisku zveřejněn,“ připomněl Kuras a část z něho přečetl. „Dnešní doba je křehká, slabá a chorá jako květina užíraná skrytým červem. Svoboda začíná vyslovením pravdy. Je zakázáno říkat, že ti, kdo přicházejí, nejsou uprchlíci, a že Evropa je migrací ohrožena. Je zakázáno říkat, že desítky milionů směřují k nám. Je zakázáno říkat, že imigrace do našich zemí přináší zločinnost a teror. Je zakázáno upozorňovat, že ty masy přicházející z jiných civilizací ohrožují náš způsob života, naši kulturu, naše zvyky, naše křesťanské tradice. Je zakázáno připomínat, že ti, kdo sem přišli dřív, si tu už vybudovali svůj vlastní oddělený svět s vlastními zákony, který štěpí tisíciletou strukturu Evropy. Je zakázáno upozorňovat, že to není nezamýšlený řetěz náhod, nýbrž předem plánovaná a sehraná operace v masách lidí namířená k nám,“ četl Kuras Orbánův projev, který označil za churchillovský.

„Je zakázáno říkat, že v Bruselu se spřádají plány přesunout sem cizince co možná nejrychleji a usadit je mezi nás. Je zakázáno upozorňovat, že účelem usazování cizinců zde je přetvořit náboženskou a kulturní krajinu Evropy a přeinženýrovat její technické základy a tím odstranit poslední bariéru internacionalismu – národní státy. Je zakázáno říkat, že Brusel teď kradmo pohlcuje víc a víc plátků naší svrchovanosti a že v Bruselu teď mnozí plánují Spojené státy evropské, k nimž jim nikdo nedal svolení. Dnešní nepřátelé svobody jsou z jiné látky než královští a císařští vladaři starých dob, nebo ti, kteří řídili sovětský systém. Používají dnes jiné sofistikovanější nástroje, aby nás přinutili se podřídit. Dnes nás nevězní, nevozí nás do koncentračních táborů, neposílají na nás tanky, aby okupovali země věrné svobodě. Dnes stačí mezinárodní mediální dělostřelba, denunciace, pohrůžky, nebo vydírání. Což jim stačí. Zatím.“

Orbán varuje, že už to tak dál nepůjde. „Národy Evropy se zvolna probouzejí, znovu se shlukují a opět získají půdu pod nohama. Evropské konstrukce stojící na potlačení svobody skřípou a lámou se. Národy Evropy možná konečně chápou, že je ohrožena jejich budoucnost. Nejen prosperita, pohodlný život, zaměstnanost, ale i naše samotná bezpečnost a klidný řád našich životů. Konečně národy Evropy dřímající v hojnosti a prosperitě pochopily, že životní zásady, na nichž byla Evropa postavena, jsou ve smrtelném nebezpečí. Evropa je společenský systém svobodných a nezávislých národů, rovnoprávnosti žen a mužů, fér konkurence,“ cituje Kuras Orbána a pokračuje. „Masová migrace je pomalý tok vody vytrvale podemílající naše břehy. Maskuje se jako humanitární, ale její pravou podstatou je okupace území. Co je pro ni území získané, to je pro nás území ztracené. Hejna posedlých obránců lidských práv cítí zdrcující potřebu nás napomínat a spílat nám do nevraživých xenofobů, ale pravda je taková, že naše dějiny jsou dějinami prolínání kultur. Kdo sem chtěl přijít jako noví členové rodin, nebo jako vyděděnci prchající o život, byli přijati, aby si zde vytvořili nový domov. Ti, kteří sem přišli s úmyslem změnit celkovou podobu naší země, kdo přicházeli s násilím, se vždy setkali s naším odporem. Záludnost je v počtech, ze stovek se stávají tisíce, desetitisíce, statisíce. Počty chtějí určovat bruselské instituce,“ konstatoval.

„Proto chceme-li masovou migraci zastavit, musíme nejprve zkrotit Brusel. Hlavní nebezpečí pro budoucnost Evropy není od těch, kdo sem chtějí přijít, ale od bruselského fanatického internacionalismu. Neměli bychom dovolit, aby se Brusel povyšoval nad zákony. Nedovolíme, aby nám vnucovali zkažené ovoce spadlé ze stromu jejich kosmopolitního názoru. Nebudeme do Maďarska importovat zločinnost, terorismus, homofobii a synagogy pálící antisemitismus. Nebudou zde žádné zóny, kde neplatí zákony, nebude zde žádný masový chaos. Žádné migrantské vzpoury, žádné gangy lovící naše ženy a dcery. Nedovolíme diktovat nám, koho si do svého domova a své země pustíme, vedle koho budeme žít.“

Evropa je ve smrtelném nebezpečí

Zdeněk Soukup poté představil činnost Platformy pro zachování evropské kultury, kterou založil v roce 2016 a přihlásilo se k ní 64 poslanců, senátorů a europoslanců napříč politickým spektrem. „Cílem bylo vybavit naše zákonodárce informacemi, ke kterým se nedostanou. Byla to reakce na první vlnu uprchlíků v roce 2015. Pořádali jsme také na půdě Poslanecké sněmovny několik konferencí, seminářů, kulatých stolů,“ upozornil. Hned první konference pod názvem Máme se bát islámu vzbudila rozruch. „Vystoupila tam Klára Samková, která způsobila diplomatický konflikt, když řekla, že zvláště politický islám obsahuje prvky, které si v ničem nezadají s nacismem,“ uvedl s tím, že na konferenci se přihlásili zástupci snad všech islámských zemí, které u nás jsou. „Posadili se do první řady. Seděli a čekali na první příležitost k tomu, aby mohli demonstrativně odejít. Což se také stalo,“ vysvětlil.

Nyní se na základech této platformy zakládá platforma nová – Platforma evropské civilizace. Na webových stránkách platformy (www.platformaec.cz) lze nalézt její manifest. „Evropa je znovu ve smrtelném nebezpečí,“ píše se v něm. „Novou státní ideologií EU, jíž jsou politická korektnost a multikulturalismus a naruby převrácená lidská práva bez příslušných povinností. Totalitním vládnutím pomocí zahnízděných elit a neprůhledných neziskovek. Nepřehlednými regulacemi škrtícími svobodu a tvořivost. Úpadkem vzdělanosti a smyslu pro spravedlnost. Politickým genderismem, destrukcí rodiny a zvrácením normální sexuality, jež ohrožují narození dalších generací.“ Potud ohrožení přicházející zevnitř, dále manifest uvádí ohrožení zvenčí: „Agresivním politickým islámem, který kolonizuje rozsáhlé části západoevropských měst a nastoluje v nich šariátské zákony. Přítomností desetitisíců rozvědkami potvrzených ostřílených teroristů a akcelerujícím počtem jejich útoků. Nekontrolovaným migračním přílivem, jež vládnoucí elity EU odmítají zastavit, a tím se stávají kolaboranty evropské genocidy.“ Střední Evropa je dle manifestu poslední vzdorující území. „Se svými zkušenostmi totalitarismu má morální povinnost ubránit sebe a doufat, že se jí tím ještě podaří probudit západní Evropu k sebeobraně. Populistické utěšování – nás se to netýká, máme jich dvanáct – je záludná demagogie zastírající samozřejmost, že otevřenými schengenskými hranicemi sem může už teď kdykoliv přijít jakýkoliv počet teroristů.“

Platforma evropské civilizace je volná, informačně a koordinačně propojená, ale žádnou centrální strukturou nevázaná mimostranická síť osobností a skupin vědomých si těchto nebezpečí. „Jako velký problém vidíme oslabování role národních států v Evropské unii, největším problémem je Lisabonská smlouva. Dochází k neustálému předávání kompetencí. Byl jsem členem výboru pro evropské záležitosti. K nám se dostávaly návrhy – nesmyslné, mnohdy až absurdní. Většinou jsme s nimi nesouhlasili, ale nemohli jsme s tím nic dělat. Kompetence jsou už předány. V podstatě dnes už nemůžeme rozhodovat skoro o ničem,“ konstatoval Soukup. Naděje však dle něj existuje. A tou je brexit. „Jedna z významných zemí vystupuje z EU. Tudíž podle našeho přesvědčení bychom se měli snažit o přehodnocení Lisabonské smlouvy. Měli bychom se vrátit někam před ni, usilovat o to, aby naši představitelé domluvili lepší podmínky, aby se z EU nestal takový moloch, jaký teď je,“ doplnil.

„Do platformy se můžete zaregistrovat jako sympatizanti. Chceme vás vyzvat k zakládání klubu sympatizantů. Vyzvali jsme i různé spolky i neformální sdružení, aby přistupovaly k platformě na základě neformálních pravidel. Smysl to má v tom, že společný hlas je silnější než hlasy ojedinělé,“ vysvětlil Zdeněk Soukup. A skutečně už v průběhu této akce několik přítomných lidí zastupujících i některé spolky projevilo zájem o spolupráci s novou platformou. Z čehož měli otcové zakladatelé Zdeněk Soukup a Benjamin Kuras radost.

autor: Oldřich Szaban