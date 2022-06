Tragické působení Hřibovy koalice dostalo korunu. STAN, subjekt kšeftařů. Lídr pražské SPD nabízí alternativu

reklama

Jak se jako občan Prahy i jako předseda pražské organizace SPD díváte na poslední skandál z pražského magistrátu, odkud byl náměstek Petr Hlubuček (STAN) odváděn v poutech?

Je to završení tragického působení koalice Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a Praha Sobě na pražském magistrátu. Nic se nepostavilo, hromada peněz se utratila za studie s půvabnými vizualizacemi, Pražané se každý den potýkají s nesnesitelnými dopravními zácpami v důsledku magistrátního boje proti motorismu. Že tato koalice končí s korupční ostudou, to je už jenom ona pověstná třešnička na dortu.

Je to podle vás „lokální záležitost“ a selhání jednoho politika, jak tvrdí zástupci STAN, nebo toto hnutí, postavené na přenášení zvyklostí z komunální politiky na celostátní úroveň, funguje na podobné úrovni jako celek?

To sice zástupci hnutí STAN tvrdit mohou, ale pakliže je v první fázi případu obviněno 13 lidí, tak to na selhání jednotlivce nevypadá. Chapadla chobotnice navíc sahají až k členu vlády Petru Gazdíkovi a k europoslanci Stanislavu Polčákovi. Prostě celé hnutí STAN se několik posledních let jeví jako docela nenasytný kšeftařsko-podnikatelský subjekt, kde několik jedinců politicky parazituje na dobrém jméně místních starostů, kteří s těmito šíbry nemají nic společného. Nechme ale policii konat, uvidíme, kolik těch „jednotlivých“ selhání policie nakonec v hnutí STAN objeví. Podle mého názoru vše Gazdíkovou rezignací teprve začíná, nyní se ptejme, co (ne)věděl ministr Rakušan.

Jak by podle vás měli zareagovat zástupci magistrátní koalice?

Případ se zdá být tak rozsáhlý a obvinění jsou tak závažná, že není jiné cesty než vyvození osobní odpovědnosti. Těžko věřit tomu, že Jiří Pospíšil z TOP 09, Zdeněk Hřib (Piráti) či Jan Čižinský z Praha Sobě o ničem nevěděli. Podobně i v opačném případě – jestli jim někdo takto rozkrádá městské firmy pod rukama a oni si ničeho nevšimnou, pak je to rovnou na rezignaci pro naprostou neschopnost.

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, do jehož gesce vše spadalo, teď vypráví příběhy o tom, jak v dopravním podniku záměrně nechával krást a spolupracoval s policií, aby měla „nabito“. Je podle vás toto zodpovědný přístup politika, že spolupracuje s policií proti svým koaličním partnerům a nekoná věci, které by jako řádný hospodář konat měl?

Role pana Scheinherra je minimálně podle toho, co se objevilo v médiích, poněkud podivná. Na jednu stanu pomohl svým hlasem instalovat aktuálně obviněné lidi do jejich funkcí, na druhou stranu se nyní vydává za spravedlivého, který na vše upozorňoval. Jeho historka o hrdiném whistleblowerovi působí docela trapně, podobně jako dovést známého kleptomana do nehlídaného obchodu, pak na něj zavolat policii a následně se veřejně chlubit dopadením nebezpečného zločince. Spíš mi přijde, že si nyní uvědomil, za jakého vola na magistrátu byl. Šíbří ho nechali malovat po silnicích cyklopruhy na oplátku toho, že je nechá „hospodařit“. A on jim jak korunovaný hlupák naletěl.

Jak očekáváte, že se tato kauza promítne do výsledků podzimních komunálních voleb v metropoli?

Pevně věřím, že si Pražané definitivně uvědomí, že na magistrátu poslední roky vládne pirátský chaos, diletantismus a neumětelství, které ohrožují samotné fungování města. Nejde totiž jen o tuto kauzu. Na huntě se zdá být i Pražská plynárenská, kdysi prosperující městská firma, dodavatel energií poslední instance, nyní podnik v miliardové ztrátě. Hlavně ale, že máme plán pro boj s klimatickou krizí a stav klimatické nouze. To nás po krachu Pražské plynárenské v zimě skutečně zahřeje!

Komunální politika v Praze evidentně přináší podobné korupční skandály různým stranám. Co všechno dělá pražská SPD, aby ji to případně nepotkalo také?

My jsme hnutí, u kterého si těžko někdo vybaví, že bychom někdy měli nějaký korupční skandál. Je to jeden z důsledků naší vnitřní organizace, která postupuje poměrně důsledně vůči každému podezření z nekalého jednání. Umíme se v hnutí hned v počátku zbavit lidí, kteří to s politikou nemyslí poctivě, i když nás to mnohdy krátkodobě poškodí. Schválně si všimněte, že u většiny zhrzených exčlenů hnutí SPD při bližším pohledu na věc zjistíte, že v pozadí jejich odchodu stála nějaká nepoctivost. Asi nejviditelnějším příkladem je bývalý poslanec Volný.

Když už jsme u toho – jak se SPD připravuje na volby v Praze? Nejen na volby do „velkého“ magistrátu, ale i do městských částí a do tří senátorských obvodů?

Naší snahou bylo hledání spojenectví s podobně orientovanými subjekty. Celkově jsme se dohodli s Trikolorou, na některých městských částech pak se Svobodnými, Manifestem, uskupením Otevřeme Česko, na magistrát nás podpoří národní socialisté i zemanovci – o konečné podobě koalice na magistrát se ještě jedná. Chceme tak reagovat na volání voličů po spojení pronárodně orientovaných subjektů. Propadlý milion hlasů z parlamentních voleb a nástup vlády Petra Fialy je nám dostatečným varováním, aby se podobná věc už neopakovala. Teď už je to na voličích, my jsme jako hnutí SPD udělali pro sjednocení vlasteneckých sil v Praze maximum. Každý brzy uvidí, kdo součástí je a kdo naopak nedokázal překročit své ego a mnohdy i své předsudky.

Jaký výsledek byste v pražských volbách považovali za úspěch?

Chceme uspět v jednotlivých městských částech a zapojit tak co nejvíce lidí z pražské SPD do komunální politiky. To je pro nás strašně důležité, bez komunální politiky nemůže krajská organizace plnohodnotně fungovat. Věříme ale, že uspějeme i ve volbách na pražský magistrát. Potřebujeme k tomu ale pomoc voličů. V Praze se pohybujeme kolem pětiprocentní laťky, každý hlas se počítá!

