Trest smrti a práce v kamenolomu. Veterán z balkánských misí vidí úpadek bezpečnosti a nebojí se rázných řešení

ROZHOVOR Znovuzavedení trestu smrti. Žádná fitka a ploché televize pro mukly, ale tvrdá práce v kamenolomu. To může odstrašit případné „zájemce“ o recidivu. V době, kdy se bezpečnostní situace u nás zhoršuje, kdy teenageři na maturitních plesech hulí trávu ostošest a po kombinaci s alkoholem a energetickými nápoji kolabují, je třeba přísnost, a nikoliv nedůslednost. Stovky Filipínců do montoven v západních Čechách nelogicky nabírají velké západní firmy, které místo toho, aby slušně zaplatili místním, raději vozí cizince z druhého konce světa. To v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvádí bývalý voják v balkánských misích Waldemar Janeček z Domažlic.

Tak se opět po pár měsících setkáváme. Je svět a tuzemsko podle vás bezpečnější?

Určitě ne! Ba naopak!

I tady u nás?

Zde v Domažlicích je to na přibližně stejné úrovni, ale co je dál, jako Plzeň, Praha, tak tam ten nárůst opravdu je, byť jen o malá procenta nebo promile. Každopádně se to zvyšuje. Tady v kraji je to „díky“ montovnám, přibývajícím cizím lidem. Pracovní agentury je sem navezou, nebo když vidím, jak to sem jezdí z Německa přes dálnici, jak to pendluje, jaké množství Rumunů nebo Bulharů sem jezdí, to je prostě neuvěřitelné.

Anketa Má Milion chvilek zveřejnit, jaký plat od něj pobírá Mikuláš Minář? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 5536 lidí

Pořád se říká, že už výstavba nových montoven končí, ale opak je pravdou. Teď se v regionu objevují ne desítky, ale stovky Filipínců, kteří tady pracují. Sice legálně, dokonce na pozvání naší vlády a s posvěcením – ne, vlastně potleskem Hospodářské komory…

To je pro mne nepochopitelné. Nechci nikoho urážet. Když bych podnikal třeba v lesnictví nebo v zemních pracích, tak bych si možná – ale já bych raději do toho vůbec nešel, ale kdyby tedy, jako příklad, tak bych si troufl říci, že takové lidi bych viděl pracovat s lopatou. Ale bohaté firmy, které si najímají tyhle pracanty, kteří mohou způsobit stomiliónové škody, to nechápu.

Šetří? A mohou si dovolit platit pokuty a penále... To se mi ale zdá jako protimluv…

Já částečně vnímám, že některé bohaté firmy mají zvláštní položku, ze které to hradí, ale myslí si, že celkově na pracovních silách ušetří. Ti lidé se nedomluví, nemáte o nich žádnou historii.

Konkrétně jedna firma, se kterou již dlouho spolupracují, pracuje se zdravotnickým materiálem, jako jsou stříkačky, diabetické pumpy a další, vše se dělá v dezinfekčním prostředí. Lidé se tam musí v průběhu pracovní doby převlékat, sprchovat. Ale když tihle pracovníci z druhého konce světa nemají ani základní hygienický návyk, co po nich můžete chtít? Dá se očekávat, že se na trh dostane něco infikovaného. Otázka tedy je, jestli se jim tohleto šetření vyplatí. Nechápu to.

Začíná doba plesů, budou maturáky. Dříve to bylo pohodové, občas si sice chlapi dali v hospodě ve vsi po hubě, to byl takový kolorit. Dnes se ale říká, že by ochranka nebo bezpečnostní služby měly být i na těchto akcích…

Já jsem o tom hovořil minimálně tak pět let zpátky a říkal jsem, že moje chvíle přijde. Mám profesionální tým pětadvaceti lití, který si stabilně udržuji. Nemám je na smlouvu, oni pro mne vykonají práci, já je ohodnotím a tím se rozejdeme a akce pro nás končí. Jsou to naprostí profesionálové, to nejsou nýmandi. Takže o bezpečnosti mají ponětí, vědí, co a jak udělat, jak se chovat.

Před lety jsem prognózoval, že moje chvíle přijde. Doslova jsem vytušil, že jednou bude maturitní ples probíhat za několika podmínek. To bude několik odrážek a tam mimo jiné bude, že musí být přítomná ochranka, která dá pozor na to, aby se tam nikdo nepral, aby se eliminoval vstup cizích lidí. Aby tam nebyl nikdo, který jim to tam může úplně rozvrátit. Třeba jen kvůli tomu, že je opilý. A samozřejmě drogy, které u toho vždy figurují. To se stalo i tady v Domažlicích, kdy se mladé holčině zastavilo srdce a volala se rychlá záchranná služba a „nahazovali“ jí tady srdíčko. A to „díky“ tomu, že měla kombinaci drog a alkoholu.

Samozřejmě, na to, jestli si ta omladina bere drogy, a to tedy povětšinou bere, je bezpečnostní služba krátká.

… a to se jedná o teenagery, že…

Přesně tak!

Děláte kurzy pro mladé i pro důchodce, upozorňujete, jak se má správně chodit, aby člověka někdo nestrčil do silnice nebo naopak nezatáhl do průjezdu. S prominutím – nestrašíte, nezveličujete?

Někdo to může pocítit jako postrašení. Ale já musím opravdu říci, a stojím si za tím a je to můj pohled, že je opravdu třeba číst dopředu tam, kam jdu, je to zapotřebí. Jako když jedete autem a předvídáte, že vám někdo může někam před vámi odbočit, prostě že trochu předvídáte. A to se bude myslím víc a víc realizovat i při takzvaně obyčejné chůzi ve městech i na vesnicích. Aby lidé předvídali. Samozřejmě nechci, aby lidé sledovali kolem sebe všechno jako blázni. Toho bych se nechtěl dočkat.

… ale podle všeho to k tomu spěje…

Spěje. A už dnes by byl člověk obezřetný. V těchto dnech budu rozjíždět projekt, který jsem si vyzkoušel, a to je bezpečnost obyvatel obcí. Co si budeme povídat, víme, že se jinak chová obyvatel města, který bydlí v Domažlicích, a jinak se chová člověk, který bydlí pět kilometrů přes kopec ve vesnici. Každý s každým se tam zná, všichni jsou sousedi a musím říci, že chování ohledně bezpečnosti je diametrálně rozdílné. Díky montovnám, kdy jsou ti jejich pracovníci ubytováváni na malých vesnicích, nelze odejít z domu, kde jsou třeba otevřená okna.

Takže i vesnice se mění. Přichází do nich cizí element, který s nimi nemá nic společného... a ten starý systém, kdy soused si hlídal a znal souseda, navzájem si pomáhali?

Situace se bohužel pomalu mění. Díky přírůstku nových lidí, přistěhovalců. Ve vesnici vám řeknou, že se všichni znají. Jenže dnes už v obci všichni všechny neznají. Nevěřím tomu, že by soused šel a ukradl vám šperky. To by mu svědomí asi ani nedovolilo. Ale ten člověk, který vás nezná, který má vás na háku a jste mu lhostejní, proč by to neudělal, když mu dáte takovouto šanci a příležitost?

Dnes vlastně obce nemají ani přehled, kdo tam bydlí. A to nejen vzhledem k takzvané ochraně osobních údajů…

Obce mají přehled o tom, kdo má v obci trvalé bydliště. Ale kdo tam jezdí, bydlí, to je druhá věc.

Dokonce se v blízkosti montoven zaplňují domy nad kapacitu, a protože jsou tam ti zaměstnanci ubytovávání načerno, nikdo nemá přehled, kdo tam vlastně je, ani kolik je tam lidí. Což je obrovské bezpečnostní riziko, i třeba pro případné požáry, epidemie,…

Ano, ano. Já bych veškeré povinnosti naházel na pracovní agentury. Když sem přivezete sto lidí, tak kontrolní orgán, prodloužená státní moc, bude požadovat, aby agentury ukázaly, kde ti lidi vlastně jsou. Kde pracují a kde bydlí. Ať je o tom přehled. To přece nejde, to je nemyslitelné, aby v tom byl takový chaos jako dnes. Pak se nedivme, že jsou hlasy, aby se braly otisky, fotky, vzorky DNA. To je myslím namístě.

Psali jsme: Havel, KSČ, 17. listopad? Profesor Gerloch mnohé nepotěší. Jasný pohled na dějiny Český statistický úřad: Stavební produkce v listopadu vzrostla Nejenom o Válkové. Slonková dostala ťafku od Zemana. A Bartoš vzkaz, který si za rámeček nedá Miloš Zeman: Válková stáhla nominaci, to je dobře. Umím si představit Valachovou

Prý nás spasí kamery ve městě…

Určitě ne. Ale díky nim se objasní více případů. Může se více věcí objasnit. Já jsem za kamerové systémy ve městech a obcích rád. Pokud tedy mi nekoukají do mého soukromí, do zahrady, do pergoly, kde se rád setkávám s přáteli, popíjím pivko a trávíme spolu hezké chvíle. Když mi nezasahují do soukromí, jsem pro kamerové systémy. Protože bezpečnostní situace se vyvíjí, a ne pěkným směrem. A chovejme se podle toho, že nás „hlídá velký bratr“.

Podívejte se, co je třeba vajglů, co se válí po chodnících. Jestliže máte restaurační zařízení, tak váš prostor je přece i před ním, na chodníku. A to by měl kontrolovat také městský policista. To samé je autobusové a vlakové nádraží. Podívejte se, jak vypadají perony, kde jsou fleky od žvýkaček. A nikomu nevadí, plivat kolem sebe. Je to na slušném vychování lidí. Proč by tohle někdo nemohl vidět, strážník nebo obsluha monitorovacího zařízení?

Možná, je to přitažené za vlasy, ale měli bychom být více všímaví, jít za tím mladým, co něco odhodí, vyplivne, a říci – „seber to a dej to do koše, to se nedělá“. Jenže ta doba je asi pryč a dnes jsme jinde. Pomalu byste se bál, že vám za to „vlepí“ facku nebo poliček.

Městská policie ale kvůli tomu nebude konat, nemá kapacity a v malých obcích ani peníze, takže je ráda, že zpacifikuje nejvíce viditelné případy.

Podstav sice je, ale proč by se nemohli zaměřit i na vajgly, na odpadky…

Nu, ale máme tu určitou nevymahatelnost práva. Jsou mezi námi lidé, kteří, i když jim už dávno sebrali řidičák, jezdí si autem, ohrožují lidi, a jsou ke všemu ještě pod návykovými látkami… Co s takovými?

Z mého pohledu tvrdě, ale opravdu tvrdě trestat. Zrychlené soudní řízení. A do kriminálu. I když. i ty mě dnes fascinují. Jsou přeplněné věznice, ale téměř nikdo z muklů nedělá. Já si troufnu říci, že dříve, za komunistů, bylo vězeňských zařízení více, a bylo více i těch, kteří seděli, ale všichni museli dělat. I ti černí se báli, protože věděli, že se tam bude muset makat. A tvrdě.

No, ale z druhé strany, pak vyšli z lochu a měli nějakou tu kačku na účtě…

Ano! Nežili na účet státu. Zaplatila se z toho strava, oblečení, ubytování. A vrátili se a měli v kapse určitou hotovost, což byla pomoc. A dnes? Tam jde individuum, dostane pět let, vrátí se jako magistr, našlapaný, nabušený, s vysokoškolským diplomem. No kde jsme? V kriminále je prostě odsouzený člověk! Tam musí dělat.

Jsou u nás fešácké kriminály, kde se řeší, jestli má třeba Rath lepší nepíchavou deku…

… Teplice, no….

… že nechtěl do Ruzyně, tak nastoupil do Teplic a je to v cajku.

To jsou věci, o kterých se na veřejnosti nemluví, ale všichni to vědí. Zvlášť ten, co projde kriminálem, řekne – tam je to o držku, tam nikdy, ale jinde, tam je to super. Zaplať, nějak to udělej a tam je to super – placka televize, fitko… Mám kamarády u Vězeňské služby. A ví se, kde je úroveň věznic lepší, a kde horší.

Nu, a úplně fešácké kriminály jsou prý v Německu, a famózní v Norsku, kde si mnohonásobný vrah může stěžovat, že nemá vysokorychlostní internet.

Ale podívejte ve Vietnamu, nebo v Číně. Tam když někoho chytí s drogami, tak pak tady prosí, aby se mohl vrátit, nebo alespoň do Evropy.

Když jsme u těch pašeráků a pašeráčků drog. Média plní jejich příběhy, Pákistán, Thajsko. A pomalu jsou to celebrity. Ale přece si musí uvědomit, kam proboha leze…

Nechci je vůbec bránit. Ale na jednu stranu mám malinkou připomínku – je to mladická nerozvážnost, kde vidina obrovského zisku za krátkou chvíli jim zatemní mozek a podlehnou, zkusí to.

Pak by ovšem exemplárně měli být trestáni ti výše postavení dealeři, kteří je k tomu nabádají a nahánějí takovéhle „pěšáky“…

Ano, tam bych byl nekompromisní. Pokud by byla recidiva, kdy to ten člověk znovu udělá, byl bych velmi tvrdý. A pak u těchto špiček, kteří to řídí, a kteří moc dobře vědí, do čeho ty lidi cpou. Jinak, já jsem zastáncem trestu smrti. Určitě bych se pro jeho zavedení postavil a přál bych si, aby byl obnoven. Justice a soudnictví takového člověka odsoudily – vyjma samozřejmě politických procesů – za nějaký strašný přešlap nebo recidivu s obrovskými následky. Nikdy to přece nebylo za malé prohřešky. Jestliže byl člověk shledán svéprávným, nechal bych jej alespoň deset let dřít v kamenolomu, aby alespoň něco zaplatil. Vzhledem k věku a fyzické výbavě třeba i dvacet let. Aby zaplatil peníze státu, pozůstalým, i když se to nedá vykompenzovat, ale přece. A pak by přišel ten den D a šel by... Tak to prostě vidím.

Celá Evropa jede v tom, že trest smrti ne, že se může změnit v justiční vraždu…

To jsou podle mne kecy. Při dnešní výbavě v 21. století, kde jsou testy DNA a další, tak se to procento tak snížilo... Já si myslím, že už se o tom ani nedá hovořit. Vždyť se jenom z vlasu dá určit, že to byl blonďák s modrýma očima a bylo mu tolik a tolik…

Pak se hovoří o funkčnosti justice, pozůstalí cítí, že není spravedlnost, a to přece není o tom – oko za oko. Ale když soud shledá, že není náprava… takových případů není několik za rok, to jsou velmi ojedinělé případy…

Ano, ano. Když se budeme bavit o reakci oko za oko, tak to budeme mluvit o starověké Spartě. Dnes jsme přeci úplně jinde. Já bych byl prostě za obnovení trestu smrti…

… což Unie nikdy nedovolí…

Tak to musíme nějak vyjednat!

V tom smyslu mne napadá další věc – návrat žen islámských teroristů zpět do vlasti. Když to islamista „sehraje“ na hlavu, tak naše společnost jej bude pořád někde detekovat a separovat…

A zase další vynaložené prostředky, lidi, práce. Tohle všechno je špatně.

Mají právo ti jejich rodinní příslušníci, aby se vrátili a my je vítali s otevřenou náručí? Jejich muži bojovali proti západní společnosti a ony teď chtějí takzvaně domů, třeba do Belgie, proti které dříve bojovali…

To v žádném případě a vůbec ne! Zas o kolik stoupnou náklady. A čistí jako lilie určitě nejsou. Doma si povídali o tom, jak ten Západ strašně nenávidí, a pak by rádi využívali jeho štědré sociální zázemí. A to by se mohlo rozvětvit o tetičky, strejdy a bůhvíkoho dalšího.

Psali jsme: Kučera (Piráti): Předsednictvo by mělo jít příkladem, i kdyby to znamenalo složitější cestu „Ať žije Hlídací Pes,“ hlásá Fridrichová. Ale jde o peníze. Co zvládne Ondřej Neumann za 50 000 Kč? I VIDEO měl zadarmo Jiří Paroubek: Hrozí opravdu falšování historie? Bojí se tmy, nemají fyzičku, nemohou střílet. Česká armáda prý přijímá i úplně neschopné jedince. Zkušený voják odkryl naprosté peklo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.