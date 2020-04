Třicet let socha Koněva nikomu nevadila. Že by se najednou obyčejní lidé probudili? To asi ne. Spisovatel se dívá do pozadí kauzy

ROZHOVOR „Aktivistům vadí především památník v Lidicích a různé docela normální pomníky sovětským vojákům. Také ovšem jde o stále více nepravdivý a manipulovaný výklad historie, který už proniká do škol a propaguje jej neuvěřitelná spousta literatury tzv. historiků. Ataky na tyto památníky nemohou mít jiný cíl než vyviňovat nacismus,“ myslí si publicista Vlastimil Podracký. „Koněvova socha je jen jedním případem manipulace s dějinami. Ovšem Koněv není vhodná osoba zasluhující úcty. Já bych jej tam přesto nechal s nějakými vysvětlujícími texty. Neustále ataky na sochu Koněva, když třicet let nikomu nevadil do té míry, aby byl odstraněn, vypovídá o zvýšeném aktivismu, který se odněkud vzal,“ všímá si.

„Ursula von der Leyenová vyjádřila velkou starost o to, aby podniky zanikající nebo finančně oslabené poklesem ekonomiky se nedostaly do cizích, především čínských rukou,“ všímáte si ve svém textu Koronavirus a nezávislost. Nejsou však u nás v drtivé většině podniky v cizích rukou? Jak velký je to problém?

Ohledně problému, který přináší cizí vlastnictví podniků, se už mnohokrát vedly diskuse a přiznávali to i vládní činitelé. Především odchází zisky a platí se z nich daně v jiném státě. Přesto bych to nechtěl silně zdůrazňovat, protože oni také do podniků investovali a musí získat zpět tento vklad. Většinou však investice zpět dostali a mají jen příjmy. Akcionáři chtějí mít svoje peníze a také v mnohých zemích z toho žijí důchodové fondy. Tyto podniky neznamená pomocí státních regulací řídit, jak chce Ursula von der Leyenová, ale pomáhat jim finančně vytvořením státního podílu. Podíl potom může stát postupně prodávat českým akciovým společnostem, až se poměry uklidní.

Je fakt, že v čínských rukou je toho u nás minimum, byla by opravdu taková tragédie, kdyby se v nich nějaký podnik ocitl?

Také si nemyslím, že Američané budou mít peníze. Trump chce budovat americký průmysl, aby nekupoval výrobky z Číny, a vůbec budovat svoji drahou surovinovou základnu, aby byly USA soběstačné, případně využívaly vývozu surovin k získávání moci ve světě. Vidíme, jak žárlivě bojuje proti plynovodu North Stream, aby mohl plyn dodávat on místo Ruska. Navíc přišel coron. Nevím, kde by vzal peníze?

Současná koronavirová pandemie však ukázala, že není pro žádný stát výhodné, když je ve strategických věcech, v tomto případě zdravotnických, závislý na někom jiném. Vyrábí se hlavně v Číně, o jejíž zdravotnické produkty se teď doslova rve, mnohdy nevybíravě, celý svět. Očekáváte tedy nějakou změnu, že státy se více zaměří na soběstačnost?

Samozřejmě, soběstačnost je nutná. Kdo ji nevytvoří, je ideologický hlupák nebo je nějak navedený v rámci zájmů někoho jiného než našeho státu. Samozřejmě, že toto je nutné také brát rozumně. Nelze všechno vyrábět doma. Bude to ovšem obtížné a myslím si, že by se to mohlo svézt zároveň s tím vykupováním soukromých podniků a navyšováním jejich kapitálu. Některé firmy tohoto druhu je možno vlastnit státem. Zvláště když je zdravotnictví státní a vůbec další strategické podniky. Je to lepší než nekonečná šikana, zdlouhavá výběrová řízení. Lidé alespoň vědí, co mají dělat podle jednoduchých pravidel. Zbytek trhu bude volný.

„Pokud máme naše velkopodnikatele, potom jsou někteří záměrně vydáni atakům a nenávisti (Babiš, Kellner) některými organizacemi, vypadá to jako účelové ve prospěch někoho jiného. Po koronavirové krizi to bude ještě horší,“ píšete v uvedeném textu. Proč si to myslíte? A které organizace tak činí?

Nebudu jmenovat organizace, které štvou proti našim podnikatelům. Všichni je známe. Ohledně Babiše už byla dokonce výzva, aby se nekupovalo zboží Agrofertu. Takové věci se mají řešit ve volbách. Co se stane, když se nebude kupovat zboží Agrofertu? Bude se kupovat zahraniční zboží, naši zaměstnanci budou mít míň peněz, někteří budou propuštěni. Ohledně Kellnera jsme zaznamenali atak na jeho propagaci čínského státu a kultury. Kellner reagoval zcela reálně na pomlouvání Číny v našich sdělovacích prostředcích. Myslím, že reagoval poctivě. To samozřejmě také neslouží jeho podnikání v Číně. Dokonce BIS kritizovala i podnikatelské vztahy s Čínou zdůvodňujíc to bezpečností. Takové věci se nemají říkat veřejně, a tím poškozovat podnikání.

Jak to udělat, aby se průmysl dostal alespoň částečně do českých rukou?

Z čeho máte v tomto směru největší obavy?

Obavy z neúspěchu této strategie vyplývají ze zkušeností s častým selháním politických institucí, které jediné mohou stát v čele tohoto řešení. Bohužel tu máme zaprodané politické strany řízené ideologicky evropskými levicovými centry. Také strany a organizace vázané na zahraniční donátory, některé německé organizace apod., tito všichni vládnoucí dostatečnými prostředky. Prostě všechen ten zahraniční vliv, kterým jsme prolezlí skrz naskrz. Ne všem se strategie státních podílů, později vykoupených občanskými fondy, může hodit. Třeba bankám. Ale vůbec těm silám, které nechtějí naše hospodářské osamostatnění. Potřebují nás závislé pro své politické cíle.

„Prožíváme dobu přepisování dějin. Prý proto, že jsou komunistické, ve skutečnosti proto, že jsou národní a neodpovídají univerzalistickému zadání. Památníky protinacistického boje začínají vadit,“ uvedl jste v jiném svém textu věnovaném lidickému památníku. Nicméně nepatří do této škatulky i odstranění sochy maršála Koněva na Praze 6, ke kterému navíc došlo v době nouzového stavu? Co tomu říkáte?

Aktivistům vadí především památník v Lidicích a různé docela normální pomníky sovětským vojákům. Také ovšem jde o stále více nepravdivý a manipulovaný výklad historie, který už proniká do škol, a propaguje jej neuvěřitelná spousta literatury tzv. historiků. Památníky by neměly být propagací sovětismu, ale připomenutím druhé světové války a obrovských nacistických zločinů. Protože ataky na tyto památníky nemohou mít jiný cíl než vyviňovat nacismus, zapomenout na něj a podstrčit naše selhání; třeba velkohubá prezentace českých udavačů za války.

Koněvova socha je jen jedním případem manipulace s dějinami. Ovšem Koněv není vhodná osoba zasluhující úcty. Já bych jej tam přesto nechal s nějakými vysvětlujícími texty. Neustále ataky na sochu Koněva, když třicet let nikomu nevadil do té míry, aby byl odstraněn, vypovídá o zvýšeném aktivismu, který se odněkud vzal. Nemyslím, že by se obyčejní občané po třiceti letech probudili zrovna v tomto směru.

Co se týče lidického památníku, jak číst to, co se kolem něj děje?

Já si myslím, že aktivita některých historiků, kterým uvěřila ředitelka památníku, je pokračování toho procesu, který jsem už popsal. Udělat z přeživších lidických žen udavače. Nebo alespoň z jedné. Je to jasný záměr. Naproti tomu archivář Mgr. Vojtěch Šustek ,PhD z Archivu hl. m. Prahy ve své odborné studii uvádí, že zatčení provedl četník Ressl z buštěhradské četnické stanice, když cítil, že ukrývání osoby židovského původu nelze udržet. Historici plnící nějaké aktivistické zadání podávají dobu okupace jako nějakou procházku růžovým sadem a udání podle nich bylo jen a jen z vůle svobodně jednajícího jednotlivce. Jako by to bylo dnes! Lidé byli v nacistickém režimu v neuvěřitelných stresech a židovskou ženu čeští lidé přechovávali tři roky, než už to bylo za heydrichiády neúnosné. Oni by měli mít pomník v Izraeli.

V Itálii i v dalších zemích jsou mnozí naštvaní na Brusel, EU prý v boji proti pandemii příliš nepomohla. Unie se hájí, že nějaké peníze uvolnila, mnozí ale čekali více. Exprezident Václav Klaus řekl, že teď aspoň lidé vidí bezvýznamnost EU a snad jim to dojde. Má Unie nyní skutečně problém?

Chtěl bych být spravedlivý a nechtěl bych požadovat od EK to, co nemůže a k čemu nemá kompetence. Buďme rádi, že nemá tyto kompetence, jinak bychom totiž měli ještě menší samostatnost. Unie má jen ten problém, který vyplývá z jejího postavení. Nějaké veliké exekutivní pravomoci nemá. Jinak problémy samozřejmě budou. Nevím sice jaké, ale moc bych se tím nezabýval, protože si stejně všechno musíme udělat sami. K tomu budeme potřebovat od EU jen jedno: zvýšení pravomocí státu.

I v této době šlape unijní byrokracie. Z Bruselu nás plácli přes prsty za dřívější migraci. Česko, Polsko a Maďarsko odmítáním povinného přerozdělování žadatelů o azyl nesplnily své povinnosti plynoucí z práva Evropské unie, konstatoval Soudní dvůr EU. Je to v tuto chvíli případné?

Soudy se většinou podle vnějších okolností neřídí. Rozhodnutí vydají, když ho zaujmou. Kauza je zajímavá, uvidíme, jak dopadne. Myslím si spíše, že koronavirová krize povede k uvolnění integrace. Prokáže se totiž zásadní věc, nutná k fungování Unie, vzájemná sounáležitost národů – je příliš vlažná pro fungování unifikovaného celku. Evropané nejsou národ. Protože jen uvnitř národa jsou lidé ochotni skutečných obětí. Jinak je jen omezená solidarita. Evropský národ nevznikne. Je zapotřebí zaujmout míru integrace, která se bude týkat vzájemné bezpečnosti a společných zájmů bez zasahování do vnitřních záležitostí.

