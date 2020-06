Tváře solárního tunelu se vrací na scénu. Elektřina se může stát luxusem jen pro bohaté. Už brzy, varuje Alena Vitásková

reklama

Vláda se dle vlastních slov snaží maximálně lidem situaci ulehčit různými příspěvky či úlevami. Co sektor energetiky? Mohou být české domácnosti v klidu, anebo nás spíše čeká další zdražování? Pokud ano, na kom leží zodpovědnost za takový růst cen energií?

Vláda se snaží maximálně situaci ulehčit, jak říkáte „různými úlevami“. Živnostníkům, podnikatelům, občanům pomůže každá úleva. Záleží na rozsahu administrativy, kterou tyto malé úlevy vyvolávají. Z mého pohledu jsou podpory nedostatečné, nesystémové a netransparentní. To může svádět k následným podvodům a zneužitím systému.

Veřejné finance nejsou bezednou studnou, nebude z čeho brát. Proto se musí škrtat, musí se sáhnout na „nesmyslné dotace“, které jen tunelují veřejné finance a vytvářejí prostor pro korupci. Miliardy finančních prostředků do těchto „podpor“ se musí přesměrovat do záchrany živnostníků, drobného podnikatelského sektoru, občanů a jejich rodin. Pokud vláda myslí vážně, že chce lidem situaci ulehčit různými příspěvky či úlevami, tak by měla konat bez chaosu a zbytečného prodlení. Nelze si připravovat volební kampaň získáváním voličů tím, že se bude penězi neúčelně mrhat.

A ta energetika?

Co se týká energetiky. Opatření, která probíhají v energetice pod rouškou ekologie, tzv. Green deal EK, povedou k enormnímu zdražení energií, k postupné ztrátě energetické soběstačnosti, k ohrožení energetické bezpečnosti. Česká republika má nejdražší energie v EU, tomu pochopitelně neodpovídají naše příjmy. Energetická politika, která je prosazována Bruselem a naši politici ji tiše přijímají, povede k prohlubování energetické chudoby, ztrátě konkurenceschopnosti na světových trzích.

Již nyní se deklaruje, že energie u nás podraží až na trojnásobek. Například Velká Británie nesouhlasila s evropskou energetickou politikou a odmítala ji naplňovat. Byl to jeden z důvodů Brexitu. Česká vláda – politici jsou odpovědni svým občanům i v oblasti energetické politiky. Místo této odpovědnosti pokračují v katastrofálním prosazování zákonů, které můžeme klidně nazvat stejně jako lex Babiš (zákon o střetu zájmu) tak Energetický zákon byl přijat jako lex Vitásková. Tento zákon měl odstranit z vedoucí pozice ERÚ Vitáskovou. Byla vytvořena místo jednoho předsedy ERÚ, pětičlenná Rada ERÚ. Zcela nefunkční systém se ukázal ihned po zahájení činnosti tohoto „neutěšeného sboru“.

Ceny energií byly stanoveny pro konečné spotřebitelé vyšší, než mohly být, regulační perioda byla prodloužena v rozporu se zákonem, po regulovaných subjektech se požaduje ze strany ERÚ, aby si Cenové rozhodnutí zpracovali sami, diskriminace skupiny zaměstnanců ERÚ, uzurpování osobních dat zaměstnanců v rozporu se zákony přímo Radním ERÚ, Radní má hlavní pracovní poměr na jiném pracovišti, než na ERÚ, devastace pracovních míst na pobočce ERÚ na Ostravsku atd. Řada závažných pochybení úřadu, který má ze svých zákonných zmocnění dohlížet nad energetickým trhem, odhaluje rozpad státní správy.

Jak v té situaci podle Vás postupuje ministr průmyslu?

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček upřednostňuje, aby ERÚ byl řízen zaměstnanci, kteří se nechvalně proslavili při fotovolatickém boomu. Tyto zaměstnance jmenuje vláda Andreje Babiše na návrh ministra Havlíčka opětovně do nejvyšších funkcí po více než 6-ti leté pauze. Jaký boom v dotacích zase připravují, již pro tak zdevastované daňové poplatníky? Připravují opět platbu na jistič, kterou ERÚ pod vedením Vitáskové zastavil a připravil materiál, který jasně hovoří, za jakých podmínek se může na tento systém přejít. Odhadem to mohlo být ne dříve než kolem roku 2040, ale to by musela být splněna řada dalších podmínek, které rozhodně nemohly být dříve splněny. Energie se stane luxusním zbožím, jen pro bohaté. To nás čeká v nejbližším období, pokud ponecháme řízení institucí v rukou nezodpovědných amatérů.

Deficit státního rozpočtu možná poroste až k 500 miliardám korun. Když prezident v dubnu podepisoval 300 miliardový schodek, upozornil, že se bude muset začít škrtat a konkrétně jmenovat dotace pro solární elektrárny. Zůstalo však u prezidentovy výzvy, pokud vím. Proč s tím vláda něco neudělá?

Proč s tím vláda něco neudělá, to nevím. To se jen mohu domýšlet, že prostě NECHCE S TÍM NIC UDĚLAT. Přece prezident Miloš Zeman tuto rozmařilou (nezákonnou) podporu připomíná již celou řadu let a žádá odpovědné politiky o nápravu. Premiér Babiš (možná trochu pro uspokojení prezidenta, nebo jen pro svůj PR tah a předvolební boj) to pouze po prezidentovi opakuje, ale ve skutečnosti nic neudělal. Byl již v Sobotkově vládě ministrem financí, nyní je premiér. Je tudíž ve vládě dvě funkční období.

A místo nápravy obsazuje Energetický regulační úřad (ERÚ) lidmi, kteří pravděpodobně naplňují jeho představy o „nesmyslných dotacích“ a kteří již za sebou mají nechvalně známou zkušenost právě z nastavení podpor FVE v rozporu se zákonem.

Jsou to ti sami šíbři (např. pan Krejcar, pan Trávníček – nynější členové Rady ERÚ a dokonce předseda ERÚ), kteří byli vládou Andreje Babiše do těchto pozic znovu jmenováni. Přitom se všeobecně ví, že jsou spolu odpovědni za nastavení špatných výkupních cen pro fotovoltaiky (vyšší o cca 162 mld. Kč, než požadoval zákon).

To, že schodek státního rozpočtu bude vyšší než pravděpodobně schválených 500 mld. Kč, tak to bych se dokonce s vámi ložila. Předvolební sliby vlády Andreje Babiše:

Snížení dotací do obnovitelných zdrojů – naopak se navyšuje podpora na biometan

Snížení dotací do neziskovek, naopak dřívějších 17 mld. Kč bylo snad navýšeno na 26 mld. Kč

O růstu počtu státních úřadů a úředníků, které nikdo nepotřebuje, tak to se nemusíme přesvědčovat

Z mého hlediska, vládu vůbec nezajímá, co bude s národem za pět let, nebo ještě dříve.

Zajímá vůbec někoho „nahoře“, že nemáme zámečníky, elektrikáře, zedníky, fasádníky, truhláře, pokrývače, kominíky, instalatéry, plynaře, malíře, natěrače, tesaře, montéry, opraváře kotlů, elektrospotřebičů atd. Zajímá vůbec někoho, že řemeslo „ bylo zavražděno?“ Uvědomuje si někdo, že roboty nemohou nahradit vše, že se plýtvá našimi zdroji?

Pokud chce vláda zachránit národ, ať zachrání řemeslo, živnostníky, drobné a poctivé podnikatele, pracovité občany, ať je nenechá pronásledovat a likvidovat zkorumpovanými státními zástupci, finanční správou, ať propustí z vězení nevinně odsouzené ve vykonstruovaných kauzách, ať vrátí, co bylo lidem ukradeno, i ty střechy nad hlavou.

