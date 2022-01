Typické školení věrného kolaboranta. Intelekt Pekarové. A další lži nových vládních tajtrlíků, ukazuje Vyoral

reklama

Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 2% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 20118 lidí

Srbský tenista Novak Djoković jednou může a pak zase nemůže startovat na Australian Open. Jak celou ságu s jeho zadržením, následným propuštěním i všemi zmatky mezi tím hodnotíte?

Jako ilustraci moci a zvůle vůči nepodvolenému sportovci v kondici, jakou bychom mu mohli závidět, který chce být za své zdraví a tělo zodpovědný sám. Souhrou okolností jde zrovna o tenistu ze Srbska, které globalisté tak rádi humanitárně bombardují. Jinak se zdá, že Austrálie je v nastolené totalitě na úrovni světové špičky obdobně, jako je Novak Djokovič v tenise.

Izraelská studie ukázala, že krátce po aplikaci čtvrté dávky vakcíny vystřelí hladina protilátek až na pětinásobek, ovšem záhy se vrací zhruba na úroveň krátce po třetí dávce. Váš komentář?

Experti a odborníci prezentovaní v médiích takřka za bohy se veškerými svými studiemi, radami a predikcemi zejména v rámci Hry na covid zdiskreditovali natolik, že už opravdu těžko čemukoliv z jejich úst a pamfletů věřit. Realita? Fikce? Pravda? Lež? Je to prakticky 50 na 50. Co se týká propagandou tlačeného nekonečného tečkování, které bylo ještě nedávno dle hlupců a demagogů z mainstreamových médii konspirační teorii, je můj názor konzistentní. Upřednostňuji starost o vlastní imunitu a zdraví. Používat rozum a vycházet z léty prověřených reálií.

V médiích se stále častěji začínají objevovat střípky o nefunkčnosti vakcín, jako je třeba ona studie z Izraele. Bude to podle vás mít nějaký reálný dopad na ochotu občanů k dalšímu případnému očkování?

Ochota občanů nechat se očkovat byla evidentně nízká od počátku. Což je, dle mého, dobrý obrázek o nás. Jenže podvolení a donucení v rámci segregace a diskriminace neočkovaných a nepodvolených vedlo k naočkování zřejmě nezanedbatelné části populace.

Co říkáte na plán tzv. pracovní karantény, tedy toho, že pracovníci v některých nezbytných profesích, např. zdravotníci, v dopravě nebo v pohřebnictví, by přišli do práce, kde by se izolovali? A s chřipkou by zůstali doma?

Pandemie, která – dle zavedených počtů nakažených, nikoliv jen bezpříznakových pozitivních – není pandemií. Vakcína, která – vzhledem k možnosti infekce, přenosu i těžkého průběhu a smrti – není vakcínou. A teď karanténa, která není karanténou. Orwell musí rotovat v hrobě a Goebbels blednout závistí.

Mimochodem, mezi nezbytné profese zařadila nová protektorátní vláda, tuším, i bankéře, což je taky zajímavá cypovina. Čím dál více je zřejmé, že v první řadě nejde o zdraví lidí a že onen PR covid je prostředkem k zavádění nového světového řádu, nových totalitních praktik, finanční reformy v neprospěch střední třídy. Nejen tedy. Ke Great Resetu, velkému a skvělému resetu, bylo třeba katalyzátoru, na který většina lidí ve jménu zdraví a zodpovědnosti uslyší.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) rozčeřila vody svými výzvami, aby se Maďaři zbavili vlastního premiéra Viktora Orbána. „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům,“ zní přesná citace. Je to podle vás výrok hodný pozice Pekarové Adamové?

Její pozice hoden není, ale jejího intelektu, nebo spíš neintelektu a eurosvazáctví už nepochybně ano. Tohle prohlášení z úst politika vůči jakémukoliv jinému zahraničnímu premiérovi je přes čáru a soudružka by měla nést následky. Kdyby Pekarová nebyla hluboce pravověrná a opřela by se třeba do některého z bezpočtu eurounijních politruků, byla by v mainstreamových prorežimních médiích i mezi politiky napříč takzvaným demoblokem – možná i mezinárodně – takřka vymítána. Ale takto je prakticky ticho po pěšině.

A co říci na výzvu Václava Klause, aby se vláda od slov Pekarové Adamové distancovala? Lze souhlasit i s Klausovým pohledem, že jde o „bezprecedentní nepřátelský útok ze strany jednoho z našich nejvyšších ústavních činitelů“?

Souhlasím. Hlavně zcela nepatřičný a zbytečný. Rozmar nedospělé nepolitičky.

Poslanec Jan Farský (STAN) získal prestižní Fulbrightovo stipendium, díky kterému na půl roku vycestuje na studijní pobyt do amerického Oregonu. Farský to oznámil na svém facebooku s tím, že mandát poslance si ponechá a na důležitá hlasování bude do ČR přilétávat. Peníze by rozdal neziskovým organizacím, jmenovitě Člověk v tísni, Paměť národa, Skaut. Co se týče těch peněz, je to takto v pořádku, nebo jde o jakýsi odpustek?

Předně jde o naprosto bezprecedentní podraz na voličích, kterým dopředu tuto možnost neoznámil – ač to sám musel vzhledem k podané žádosti, vízům a podobně – vědět. Tristní je, že je to ještě s hlasitým souhlasem nekompetentního premiéra Petra Fialy.

Jinak jde o typický příklad školení pravověrného politika a člena kolaborantského globalistického Aspen Institutu zahraniční mocností. V čí prospěch? No, České republiky těžko. Jak trefně napsal Erik Best: „Jan Farský ze STAN bude na univerzitě ve státě Oregon realizovat svůj projekt ‚Jak proměnit 250 let amerického federalismu v plán pro příštích 25 let EU‘? Včetně té občanské války?“

Za minulého režimu jezdili soudruzi na ideologické školení do Sovětského svazu, teď jezdí do USA. Nic moc se nezměnilo, jen se prohodila znaménka. A peníze daňových poplatníků věnovat politickým neziskovkám a parazitům typu Člověka v tísni, kteří mají miliardy nejen z našich kapes i tak? Chucpe, jasnosti, chucpe.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana by bylo škoda, kdyby se poslanec za hnutí STAN Jan Farský vzdal mandátu kvůli svému půlročnímu pobytu ve Spojených státech. Také byste toho litoval?

Půlroční pobyt je již osmiměsíční, co jsem slyšel. Takže další lež nových vládních tajtrlíků. A ne, nelitoval bych. Naopak lituji naši republiku, občany a děti, že máme u kormidla stále stejné bezcharakterní bruselsko-washingtonsko-berlínské hujery a vazaly bez náznaku páteře.

Co si myslíte o tom, že Farský nechce mandát poslance složit a vyhýbá se rozhovorům na toto téma?

Kapři si rybník sami nevypustí a prasata se koryta rovněž sami nevzdají. Typický obraz průměrného soudobého politika. Bohužel.

Psali jsme: „To nebudu řešit.“ Farský u Drtinové přitvrdil. Do USA mu budete moci zavolat

Co říci na to, že Farského snaha udržet si mandát a „na důležitá hlasování přilétávat“ je v přímém rozporu s koaliční smlouvou, podle které mají poslanci své mandáty brát jako prioritu?

Slibem nezarmoutíš; a co platilo před volbami, po nich platit nemusí. Jak jsem říkal od začátku: Ne podle slov, ale podle činů poznáme je. A už je poznáváme. Za slovenského Mekoty bylo líp, teď bude nejlíp. A potom už opravdu nevím.

Kdyby to náhodou nevyšlo a Farský byl pod tlakem přinucen poslanecký mandát složit, myslíte si, že onen půlroční poslanecký plat bez náhrad, tj. 544.800 Kč (s náhradami 227.400 a penězi na asistenty ještě dalších 303.000, celkem tedy pak buď 544.800, nebo 1.075.200 Kč, nakonec neziskovkám zaplatí ze svého?

Se nestydíte se ptát na takovou otázku? Myslím, že Farského dosavadní přístup nastínil vše.

Ozvaly se i hlasy, spekulující více či méně otevřeně o tom, že Farský byl, nebo teprve bude, konfrontován s „nabídkou, která se neodmítá“. Je to podle vás reálná možnost? A jaké implikace by to mělo pro českou politiku po Farského návratu do ČR?

Možné je všechno. Podobně jako je a bylo možné všechno v případech inkvizitorky Bradáčové, generalissima Petra Pavla, farizejů Koláře, Fischera, Žantovského, Havla a spol. nebo antikrista Halíka. Farského dosah a „velikost“ mi zatím k nějaké velké nabídce ale nesedí. Pro Českou republiku obecně Farského školení v USA bude mít ryze negativní dopad.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.