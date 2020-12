Účet za covid! Pirát Černohorský předkládá svou verzi, jak vláda nastavuje opatření. To lidi naštve

ROZHOVOR „Také na podzim jsme řešili stále dokola stejné problémy jako na začátku pandemie, tedy málo testovacích kapacit, chaotická opatření a protichůdné výroky, nedotaženou pomoc pro podnikatele, neschopnost ochránit ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou senioři, pracovníci v sociálních službách a podobně. Přestože se s koronakrizí pere celý svět, my jsme měli předpoklady tuto krizi zvládnout daleko lépe, ale promarnili jsme je,“ bilancoval některé důležité kroky české vlády v tomto roce Lukáš Černohorský, poslanec Parlamentu ČR za Pirátskou stranu.

Celosvětová koronavirová krize postihla v letošním roce zcela zásadním způsobem i Českou republiku, a to hned od prvních jarních měsíců roku 2020. Jak si s ní poradila, podle vašeho osobního názoru, současná vláda? Které její kroky byste ocenil, a za které si myslíte, že zaslouží kritiku?

Letošní rok by byl náročný pro každou vládu, to je samozřejmě potřeba přiznat. Všichni jsme museli čelit situaci, na niž se nebylo možné připravit, a kterou minimálně na počátku nebylo možné ani předvídat. Počáteční razanci vládních opatření i dílčí problémy jsme proto i coby opoziční strana chápali a snažili se vládě pomoci a být velmi konstruktivní. Zatímco jsme ovšem během léta varovali vládu před rizikem další vlny a prostřednictvím Sněmovny opakovaně žádali, aby vláda situaci nepodceňovala a pečlivě se připravovala na krizový scénář, premiér naše návrhy v lepším případě ignoroval, v horším se jim vysmíval a obviňoval nás ze “strašení” občanů. Přestože jsme již v květnu navrhovali nastavit semafor, tedy systém včasného upozornění občanů, který bude navázán na konkrétní ukazatele rozvoje epidemie a také na konkrétní opatření, která se k nim vážou, PES začal hlídat epidemii až na podzim. Upozorňovali jsme také na problém v OKD, i tam ale vláda zaspala a místo konstruktivního včasného řešení problému ho ignorovala.

Zavedení systému PES by bylo chvályhodné, pokud by vláda ovšem téměř okamžitě po jeho zavedení nezačala v rozporu s doporučeními expertů nastavená pravidla opět chaoticky měnit podle zájmů jednotlivých lobbistických skupin. Na podzim se už nekompetentnost vlády projevila naplno a důsledky promarněné šance pociťujeme několik měsíců my všichni. Nejcitelněji ale zřejmě tuzemské malé a střední podniky, které musely zavřít, přihlížet nákupním žním supermarketů a pak se rozhodnout, jestli přežijí jejich zaměstnanci nebo oni sami. Chaotická vyjádření i kroky vlády prohloubily nedůvěru občanů natolik, že se dnes nacházíme v situaci, která je už řešitelná jen velmi obtížně. Ani ta nejpřísnější opatření totiž nemohou fungovat, pokud je lidé odmítají dodržovat.

Byli jsme v tomto roce lepší či horší v boji s touto zákeřnou nákazou oproti našim nejbližším evropským sousedům? Mnoho podnikatelů a živnostníků v pohostinství například poukazuje na fakt, že prý němečtí či rakouští hoteliéři a restauratéři dostali státní kompenzace na své účty mnohem dříve než u nás, a že systémy testování i vyhlašování mimořádných opatření nejsou v těchto zemích tak chaotické jako v ČR. Dal byste jim za pravdu anebo se mýlí, protože v této krizové době se prakticky nedá nic jiného dělat?

Prvořadým úkolem snad všech evropských vlád je nyní zajištění vakcín a příprava smysluplného systému očkování pro svoji populaci, aby se život znovu vrátil alespoň do přibližně stejných kolejí, jakým byl před koronavirovou pandemií. Jak si s touto veledůležitou akcií stojí naše vláda? Podaří se naočkovat většinu populace, podle vašeho názoru, alespoň do jara příštího roku?

Bohužel nemám v tomto ohledu příliš důvodů k optimismu. Vláda nepřipravila propracovanou očkovací strategii a víceméně se rozhodla hodit to na praktické lékaře, kteří nejsou schopni obrovskou zátěž ani náročné podmínky skladování vakcín zajistit bez patřičné podpory. Jak klesá důvěryhodnost vlády, klesá logicky také ochota občanů vakcíně důvěřovat. Vláda totiž krom jiného hrubě podcenila boj s dezinformacemi a nechala veřejnou diskuzi prošpikovat obrovskou spoustou nepravdivých informací a hoaxů.

Přestože pandemie covidu-19 zasáhla drtivě naší ekonomiku a vláda si musela půjčit stovky miliard, hnutí ANO s opoziční ODS se zasloužily o zrušení superhrubé mzdy, což bude na daních a tedy i ve státním rozpočtu pro příští rok znamenat další ztrátu o cca 100 miliard korun, jak uvedla ministryně financí. Senát sice původní návrh na propad rozpočtu o 130 miliard Kč poněkud upravil a doporučil i částečné kompenzace obcím a krajům, které by jinak nemohly investovat, nicméně nový koncept rozpočtu ve Sněmovně ve čtvrtek 17. prosince prošel. Jak hodnotíte tento, snad nejzávažnější ekonomický krok současné vlády v letošním roce?

Snížení zdanění práce byl jistě chvályhodný záměr, jak se ale říká, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. A tak se i zde stalo, že se snaha přilepšit občanům proměnila v popravu veřejných financí, která by měla mít nevyhnutelně za následek zastavení klíčových investic a omezení základních služeb obcí a krajů. A to pak v důsledku zřejmě pocítí každý z nás.

Při parlamentních rozpravách o zrušení superhrubé mzdy potažmo úpravy rozpočtu na příští rok hrály svoji důležitou roli i výdaje ministerstva obrany, které komunisté nechali ponížit o 10 miliard korun, když rozporují nákup nové vojenské techniky atp. Tímto svým návrhem do poslední chvíle tlačili premiéra Babiše ke zdi až jim nakonec „šalamounským“ způsobem vyhověl. Jak se díváte na tuto jejich hru? Je rozumná v současné době, kdy se zvyšuje napětí mezi jednotlivými vojenskými mocnostmi a kdy stále není uspokojivě vyřešena nelegální migrace?

Podmínku komunistů vnímám jako populistický návrh, který problematiku reformy daní neřeší. Jisté snížení výdajů ministerstva obrany je legitimní požadavek, ne však v tomto kontextu. Škrty v jakékoliv oblasti je potřeba důkladně odůvodnit a spočítat. Pomoc armády se v dnešní době ukázala být důležitou a i nadále také musíme plnit závazky vyplývající z našich mezinárodních závazků.

Ve „hře“ má být ještě v letošním roce schválení výběrového řízení na dostavbu reaktorů v jaderné elektrárně Dukovany. Souhlasíte s názorem premiéra Babiše, že by se měl tento velmi závažný krok i pro celou bezpečnost ČR odsunout až do doby než bude ustavena nová česká vláda?

Jak byste letošní rok zhodnotil i v rámci boje proti korupci? Řešilo se jen několik závažných kauz, například v letních měsících obvinila policie některé regionální brněnské politiky z hnutí ANO v kauze Stoka, kdy se měla ovlivňovat lukrativní výběrová řízení. Máme také premiéra nařčeného ze střetu zájmu, podle názorů některých komisařů z EU, a tak Agrofert by měl vracet část zemědělských dotací atp. Dá se říct, že se letos situace s korupcí ve státních orgánech oproti minulým letům zlepšila, když se jich zas až tolik neřešilo jako v minulosti, anebo spíše většinu problémů zastínila koronavirová krize?

“Antikorupční hnutí” ANO reálně proti korupci mnoho nedělá a klíčovou legislativu sabotuje nebo alespoň odkládá. Covid teď slouží jen jako skvělá výmluva. Sice se podařilo prosadit některé dílčí změny legislativy, zákon o lobbingu, zákon o ochraně oznamovatelů korupce, posílení pravomocí NKÚ, dotažení registru skutečných vlastníků firem, který by zabránil odlivu veřejných peněz do daňových rájů, ale definitivní vyřešení premiérova střetu zájmů ještě nenastalo. A my už ani nečekáme, že se tak stane. Boj proti korupci považuji ze strany vlády za marketingovou bublinu, která nebyla podložena téměř žádnými reálnými kroky. Koronakrize navíc přinesla nové kauzy v souvislosti s předraženými nákupy ochranných pomůcek.

Začátkem roku také proběhla v Parlamentu ČR rozprava ohledně výsledků vyšetřovací parlamentní komise k sporné privatizaci OKD. V souvislosti s tím padla i trestní oznámení na některé bývalé členy vlády včetně někdejšího premiéra Sobotky. Jak jste s výsledky práce komise, co by její předseda, vůbec spokojen?

Pro vyšetření kauzy jsem udělal maximum, stálo to mě i můj tým mnoho měsíců práce, přinesli jsme velmi konkrétní zjištění, zpracovali podklady, shromáždili důkazy i svědectví. Šlo o téměř neuvěřitelnou sérií pochybení, ze kterých jsme se vůbec nepoučili a viníci možná zůstanou nepotrestáni. Podali jsme několik dokumenty podložených trestních oznámení, požádal jsem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o podání určovací žaloby kvůli bytům OKD, ale ze strany ministerstva financí to bylo zamítnuto. Bohužel práci za policii, vládu ani soudy udělat nemohu. Komise ale podle mého odvedla velmi dobrou práci a já mám čisté svědomí, že Piráti v té věci udělali vše, co se dalo.

