Učitelka a kandidátka Irena Němcová o strachu před katedrou: Tlak na svobodu projevu, učitel se bojí říct názor

Čtrnáct dní před volbami se u soudu projednává korupční kauza hnutí STAN a předseda Vít Rakušan jako kdyby v horké fázi předvolební kampaně zmizel. Co myslíte, uvěří veřejnost, že s napojením hnutí na firmy mafiánského bosse Redla nemá nic společného?
Kauza STAN s napojením na mafiána Redla je obrovskou ztrátou důvěry a ukazuje, jak hluboce je toto hnutí prorostlé klientelismem. Předseda Rakušan se před občany schovává, protože dobře ví, že by jeho vysvětlení lidé už nevěřili. SPD prosazuje zavedení hmotné odpovědnosti politiků a skutečně nezávislý dohled nad hospodařením státu. Jedině tak se podaří zastavit korupci a zajistit, aby peníze občanů sloužily lidem, ne úzkým skupinám napojeným na politiku.
STAN se snaží prezentovat jako svěží, optimistické hnutí, které povede naši demokracii ke krásným liberálním zítřkům. K tomu chce v příští vládě mnohem tvrději vymáhat takové věci, jako je podpora menšin nebo přijetí eura. Myslíte si, že lidem dochází, co se za optimistickými vizuály v růžové barvě skrývá?
Za barevnými slogany STAN se skrývá tvrdé prosazování politiky, která jde proti zájmům českých občanů. Například přijetí eura nebo další povinná podpora menšin na úkor většiny. Tyto „růžové zítřky“ by ve skutečnosti znamenaly vyšší ceny základních lidských potřeb, ztrátu ekonomické suverenity a další omezování svobody lidí. SPD je jasně proti euru, protože chceme bránit českou korunu i naši ekonomiku a odmítáme politické projekty, které rozdělují společnost. Občanům nabízíme realistickou politiku – ochranu národních zájmů, bezpečí rodin a spravedlivé hospodaření s penězi daňových poplatníků.
STAN samozřejmě není jediná vládní partaj, která plave v kauzách. ODS má zase své „bitcoiny“, podle Petra Fialy zcela transparentně vysvětlené. Co na tuto kauzu spolupráce státu s organizovaným zločinem říkáte vy?
Kauza ODS s „bitcoiny“ je jen dalším důkazem toho, že jsou vládní strany propojené s neprůhlednými strukturami a občanům předkládají jen prázdná vysvětlení. Pro lidi je nepřijatelné, aby stát spolupracoval s kýmkoliv napojeným na organizovaný zločin. SPD prosazuje jasná pravidla – osobní odpovědnost politiků, zákaz anonymních darů a přísnější tresty za korupci. Jedině tak se vrátí důvěra občanů ve stát a politika začne konečně sloužit lidem, a ne jen vyvoleným skupinám.
O ministryni spravedlnosti Decroix se nově šíří veršovaná přezdívka „Evička čistička“ vzhledem k tomu, jakou roli v bitcoinové kauze sehrává. Co říkáte na ten rozesmátý a lehce zmatený typ komunikace, který na kauzou zmítané ministerstvo Eva Decroix přinesla? Věříte jí, že chce kauzu vyřešit a objasnit?
Styl paní ministryně působí spíše jako snaha odvést pozornost od závažné kauzy než jako skutečná snaha o vyšetření. Občané ale potřebují jasné kroky, ne úsměvy a veršované přezdívky. SPD požaduje nezávislé vyšetření celé bitcoinové kauzy a hmotnou odpovědnost všech politiků, kteří ji kryli nebo umožnili. Jen tak se dá obnovit důvěra lidí ve spravedlnost a fungování státu.
Premiér Fiala, stejně jako Vít Rakušan, opakovaně říká, že chce zabránit nástupu „Kremlu“ do české politiky, čímž je vnímáno i vaše hnutí. Jak se člověk cítí, když mu lidé, kteří mají pod palcem policii a tajné služby, lepí na čelo nálepku hlupáka nebo rovnou vlastizrádce?
Když vláda místo řešení problémů jen nálepkuje opozici, je to jasná známka toho, že se snaží odvést pozornost od rozkrádání veřejných peněz. Premiér i jeho ministři přece dobře vědí, že kauzy kolem jejich stran jsou obrovské. SPD prosazuje přísnou kontrolu hospodaření státu, skutečně nezávislé vyšetřování a hmotnou odpovědnost politiků. Jen tak zajistíme, aby miliardy z daní sloužily občanům, a ne zájmovým skupinám napojeným na vládu.
Korunu, v uvozovkách, tomu nasadil ministr zahraničí Jan Lipavský, když vzkázal, že témata jako ceny potravin nebo bydlení jsou dnes naprosto irelevantní, takže máme řešit jen Putina a zbrojení. Co na to říkáte?
Výrok pana ministra je ukázkou naprostého odtržení vlády od reality a života obyčejných lidí. Rodiny řeší drahé potraviny, nedostupné bydlení a vysoké účty, ale vláda jim vzkazuje, že jejich starosti jsou „irelevantní“. SPD naopak prosazuje podporu českých zemědělců a potravinové soběstačnosti, dostupné bydlení pro mladé rodiny a zastropování cen energií. Politika má řešit skutečné problémy občanů, ne jen zájmy zbrojařských firem a bruselských elit.
Pokud jde o pana Lipavského, vy jste na sociální síti komentovala také jeho potřebu pochlubit se, že zaplatil televizní poplatky. Jak vy se díváte na tuto potřebu některých skupin spojovat demokracii právě s institucí České televize?
Když ministr zahraničí považuje zaplacení televizního poplatku za důkaz demokracie, jen to ukazuje, jak úzce je tato vláda spojená s Českou televizí. Demokracie ale nestojí na nucených platbách občanů, ale na svobodné debatě a nestranných médiích. SPD dlouhodobě prosazuje zrušení televizních poplatků a financování ČT přímo ze státního rozpočtu s jasně vymezenou povinností objektivity. Občané tak získají službu, která bude patřit všem, a ne jen sloužit vládní propagandě.
Ing. Irena Němcová
Učitelka Martina Bednářová čelí už skoro tři roky soudům kvůli tomu, co řekla ve třídě v roce 2022 o válce na Ukrajině. Jak jste tu zvláštní atmosféru jara roku 2022 vnímala jako pedagog vy?
Vždy jsem se snažila vést žáky k přemýšlení, k tvoření vlastního názoru, ke kritickému myšlení i při respektování požadavku, aby škola byla apolitická.
Jako učitelka jsem tehdy byla v šoku, jak může být pedagog obviněn, jak mu může být zasaženo do osobního i profesního života. Stále vidím jako neuvěřitelný proces, při kterém je naprostá hluchota k argumentům a důkazům obhajoby. Od té doby cítím velký tlak na svobodu projevu – vážím, jak a co smím říct, jak mohu vést diskusi se studenty.
Nyní pedagogové před tabulí volí příklady, které často podléhají autocenzuře, někteří se přímo bojí reagovat na dotazy žáků zjišťujících osobní postoj učitele. Je zarážející, že naše slova jsou účelově interpretována žáky, rodiči, sdělovacími prostředky, politiky, což je brzda svobodného vyjádření.
SPD podporuje svobodu slova pedagogů a vzdělávání, které děti učí být zodpovědnými a samostatnými.
Vy jste na kandidátce SPD na druhém místě. Znamenalo to pro vás nějakou změnu v osobním životě, našli si k vám třeba cestu lidé, kteří se vám snaží vysvětlit, že jste na straně zla?
Změnou je pro mě především větší pozornost veřejnosti. Setkávám se s lidmi, kteří mě podporují, ale i s těmi, kteří se mě snaží přesvědčit, že jsem na špatné straně. Nejčastěji se to děje anonymně na sociálních sítích, kde se lidé cítí silnější a odvážnější, a proto používají urážky i vulgarity, které by osobně nikdy neřekli. Cítím velký tlak, ale snažím se být vůči tomu imunní a nad věcí, protože chápu, že lidé jsou dnes vystaveni enormnímu stresu a čelí existenčním problémům. Není tedy divu, že jim občas „ujíždějí nervy“. Agresivní kampaň vládních stran a selektivní média situaci navíc umocňují. Doufám, že se po volbách situace uklidní, lidé začnou být k sobě tolerantnější a vzájemně si pomáhat. SPD chce společnost sjednocovat, aby lidé společně zvládali výzvy, kterým dnes čelíme.
autor: Jakub Vosáhlo