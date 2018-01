Učitelka migrantů, volička Jiřího Hynka: Já jsem tak znechucena, že už na to druhé kolo ani nemám chuť

Sledovala jste diskusi prezidentských kandidátů na Primě? Pokud ano, co na to říkáte?

Patřím k voličům, kteří jsou politikou natolik znechuceni, že už ani nemají chuť zúčastnit se druhého kola. Na druhou stranu nechci být ten, kdo má možnost se prostřednictvím svého hlasu na něčem podílet a nevyužije toho. Jsem téměř přesvědčená, že nikam nepůjdu. Do prezidentských debat jsem vkládala naději, že se nakonec dokážu vyburcovat. Ale po tom, co odvysílala televize Prima… To, co jsem si myslela, že bude prezidentská debata, bylo nakonec něco, co bylo nedůstojné obou kandidátů i televizních diváků. Televize Prima pro tuto podle mě závažnou záležitost zvolila velmi nevhodný formát, který ještě umocnilo chování diváků, kteří mi připadali víc jako fanoušci Baníku nebo Sparty.

Oba pánové se vzájemně nešetřili, což bylo namístě, nicméně ani jeden mě nepřesvědčil, abych k volbám dorazila. Pan Zeman jistě nezklamal své podporovatele arogantním projevem, pan Drahoš mě bohužel nepřesvědčil o své schopnosti důrazně čelit různým výpadům. A to prostě politik musí zvládnout. Pan Drahoš má ještě u mě šanci na reparát, jen doufám, že ČT se této akce zhostí poněkud lépe.

Jak jste spokojena s první částí voleb? Koho je podle vás škoda, a koho není, tedy že vypadl?

Myslím, že nikdo, jehož favorit vypadl, asi není s výsledkem spokojen. I když upřímně řečeno, u svého kandidáta jsem to čekala. Netajím se tím, že jsem volila pana Jiřího Hynka, kandidáta Realistů. Líbí se mi, že se opravdu proti „euronesmyslům“ silně vymezují, nebojí se uvažovat i o případném opuštění EU, ale rozhodně to nechtějí udělat zbrkle a bez předchozí snahy přesvědčit ostatní země, aby se na současné problémy dívaly opravdu realisticky.

Jak se rozhodnete nyní? Metodou „menšího zla“, nebo...?

Metodou „menšího zla“ jsem už volila několikrát v parlamentních volbách a nemůžu říct, že by mě to nějak těšilo. Navíc si, při vší úctě k oběma kandidátům, neumím menší zlo vybrat. Oba pánové jsou bezesporu vzdělaní a chytří lidé, ale… Víte, s některými názory pana Zemana mohu souhlasit, ale ne se všemi, a hlavně ne s jejich prezentací. I s panem Drahošem v ledasčem souhlasím, ale připadá mi až velice korektní, tudíž zkušenými evropskými i světovými politiky „převálcovatelný". Je to opravdu těžké.

Celá politika je jedno velké pokrytectví. Vezměme si například kritiku pana Zemana za jeho až servilně vstřícný postoj k Číně. Musím říct, že i mně se to ani trochu nelíbí. Ale vstřícní k Číně jsou nakonec všichni snad kromě Tibeťanů. Naposledy prezident Macron. Zkrátka byznys je byznys, že.

Co říkáte na kampaň, kde už si nyní nikdo servítky nebere. Zdá se však, že profesor Drahoš je decentnější...

V dnešní době se velmi obtížně shánějí seriózní a důvěryhodné informace. Je jich všude hodně, ale které jsou pravdivé? Zdá se mi, že dnes je velmi jednoduché napsat jakoukoliv očerňující informaci, označit jakoukoliv zprávu za nepravdivou a zmanipulovanou. Navíc mnohdy média o některých událostech neinformují vůbec nebo opožděně, takže o to větší prostor mají různí „pohádkáři“, na které se potom nabalují další a další „zprávy“ a „informace“. A v některých demokratických zemích se to pak pro jistotu všechno zcenzuruje. Co je však dost výmluvné, to jsou různé televizní sestřihy výroků politiků. Je zajímavé, jak například panem Zemanem kdysi deklarovaná presumpce viny u politiků jaksi vyšuměla… Ale stejně si většina lidí vybere jen to, čemu chce věřit.

Kdo vlastně, podle vás, do nynějška „vládl“ na Hradě? Zeman, nebo jeho poradci plus kancléř?

To neumím posoudit, situaci na Hradě moc nesleduji, ale nemyslím si, že by si pan Zeman nechal moc od kohokoliv radit, a navíc – upřímně řečeno - je mi to jedno. Za svůj tým vždy zodpovídá jeho šéf, a to je v tomto případě prezident. Na co však mám svůj názor, je skutečnost, že kancléř nemá bezpečnostní prověrku. Podle tvrzení prezidenta Zemana ji prý nepotřebuje. Tak proč o ni kancléř žádal? A proč tezi o nepotřebnosti prověrky začal prezident Zeman hlásat až po tom, co ji kancléř nedostal?

... a co mluvčí?

To bych raději moc nekomentovala. Vystupování pana Ovčáčka považuji za výsledek zvláštního smyslu pro humor pana Zemana, který už mnohokrát potvrdil, že potřebuje okolí šokovat. Ale třeba se mýlím. Na druhé straně úloha pana Ovčáčka je nezáviděníhodná, protože často obhajuje neobhajitelné a vysvětluje nevysvětlitelné.

Jsme světu k podivu, pro smích, nebo je světu jedno, co jsme a kde jsme, protože jsme pro něj příliš malí hráči?

Začnu otázkou: Kolik lidí u nás ví, kdo stojí v čele například Portugalska nebo Irské republiky? Možná dáme dohromady jména prezidentů našich sousedů, ale pokud jde o jejich výroky a vystupování, tak s tím už bychom asi měli většinou problém. A co takhle guvernéři jednotlivých států USA, třeba těch významnějších, jako třeba Floridy a Kalifornie? Drtivá většina lidí včetně mne nezná ani jejich jména, natož nějaké podrobnosti. Takže si myslím, že světu je to jedno – tedy pokud český prezident zrovna někoho přímo neurazí nebo se nedopustí zcizení protokolárního pera v přímém přenosu. Ale i tento hit internetu měl krátké trvání...



Psali jsme: Drahoše do Prahy přijeli podpořit soukromí zemědělci s traktory Německý deník Tagesspiegel o Zemanovi psal jako o hulvátovi a nelítostném egomaniakovi Ruská média hodnotí výroky Zemana a Drahoše o volebním vměšování ANO podle Chovance přerušilo jednání o vládě s ČSSD. Babiš prý sází na Okamuru a komunisty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala