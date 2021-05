Úpadek českého hokeje? Trenér Hadamczik spustil kanonádu: Vražda našeho sportu! Generace postižených dětí. A viníci jsou...

Ve vládě sedí většinou sportovní antitalenti, říká natvrdo jeden z nejúspěšnějších českých hokejových trenérů Alois Hadamczik. Zavřená sportoviště a prakticky znemožnění pohybu budou mít podle něj dalekosáhlé sportovní a zdravotní důsledky. Komentuje naše nepodařené vystoupení na světovém šampionátu hráčů do 18 let a vzpomíná na rok 2006, kdy vybojoval v lotyšské Ryze s národním týmem seniorů stříbro.

Pane Hadamcziku, podle čísel to vypadá, že covid z českých luhů a hájů pomalu, ale přece jen, mizí a slábne tím i tlak na všemožná restriktivní opatření, dochází k postupnému rozvolňování. Jak se do tohoto období probudí třeba průměrný český podnikatel, kterého se ty zákazy dotkly často až fatálně?

Já se samozřejmě nemůžu vyjadřovat k situaci toho či onoho podnikatele, protože ta je vždy jiná, někdo byl zasažen více, jiný méně. Já sám jsem měl s touto nemocí co dělat, v mém nejbližším okolí i zabíjela a musím proto upřímně poděkovat všem zdravotníkům, kteří se přičinili o to, aby se tu situaci podařilo zvládnout.

Dobrá, tak jaké vysvědčení byste vystavil této vládě za její dosavadní působení v období covidové epidemie?

Především ji charakterizují chaotická, zištná a často i nelogická a protichůdná rozhodnutí, která v mém zorném poli občana ČR vrhají na tento kabinet hodně špatné světlo. A taková vražda, jakou politici spáchali na našem sportu, to opravdu nemá obdoby!

Co máte konkrétního na mysli?

Kluby nemohly pořádně trénovat, protože dva hráči na tenisovém kurtu nebo 10 -12 dětí na velkém fotbalovém hřišti, to přece nejde, to by mohlo dojít k přenosu. Dobře - ale pak to tedy porovnejme s těmi kvanty lidí, kteří se denně rojí v obřích nákupních centrech, nebo s těmi, kteří už jsou k vidění také na trzích. A tam to nevadí?! To je něco, čemu já nikdy neporozumím. Já bych chápal, že bude třeba zákaz sprchování, že si pro ty děti rodiče musí dojít, musí je přivézt atd. - to všechno respektuji, ale ne takovýto zásah do osobní svobody!

Já vím, že ve vládě sedí většinou sportovní antitalenti, kteří nemají ponětí o tom, co znamená, když vezmete sportovci rok života. A co je ještě horší, ti politici si vůbec neuvědomili, jaké budou ty následky zdravotní. Paradoxně tady argumentují ochranou zdraví, ale z těchto měsíců na gauči se budeme hodně dlouho vzpamatovávat. Jak říká třeba světoznámý fyzioterapeut Pavel Kolář, teď se začnou ty ordinace plnit lidmi s vyšším cholesterolem, s diabetem, s obezitou atd.

Když měníme ministry jako ponožky, tak ti lidé ani nestačí získat půdu pod nohama – a už zase odcházejí. A každá taková změna stojí další a další peníze, které nakonec nezaplatí politici, ale stát. A stát – to jsme my!

Já se přidržím toho sportu. Chápu tu vaši kritiku ohledně nedostatku pohybu či dokonce znemožnění tréninku sportovců, ale jak to tedy dělali lépe v jiných zemích?

Já dám nejbližší příklad z Polska, kde se hned - nedaleko hranic s ČR - trénuje a hraje na zimním stadionu, kde je dohromady cca 50 lidí na ledě. A funguje to po celou tu dobu, zatímco my jsme tady zavřeli sportoviště na klíč. To je pro ten sport velká rána.

Už tato generace je postižená nejrůznějšími výdobytky techniky a možnostmi virtuálního světa, což se v celém světě hodně podepisuje na postupném úbytku pohybu a menšího zájmu o sport. A když zvláště ty dnešní děti s veškerou tou technikou zavřeme doma, tak to ještě několikrát znásobíme! A přitom se tím nic nevyřeší.

Včera skončil pobyt české reprezentace na MS hráčů do 18 let ostudným vyřazením s Kanadou 3:10! V normální hrací době jsme porazili pouze Německo a získali bod za prohru po nájezdech s Američany. Strašit nás navíc ještě chvíli bude debakl s Ruskem 1:11…

Je to škoda a něco je špatně, protože tak kvalitní tým, který jsme mohli letos vybrat, takový tu nebyl posledních 10 let a dalších 10 let zase nebude. Bylo v něm hned několik hráčů, kteří nastupují pravidelně v extralize, gólmana, který chytá stabilně první ligu atd. Takže jsem se domníval, že teď nastala jakási symbióza toho, že by se mohlo konečně povést udělat dobrý výsledek.

Bohužel ani letos nám medaile nezacinká. Těšili se i Slováci, kteří vyhlašují, že na letošním draftu NHL dosáhnou nevídaných úspěchů, protože mají hned 3 hráče (Kňažko, Nemec, Slavkovský), jež jsou například podle bývalého československého reprezentanta Otto Haščáka největšími hokejovými talenty v historii slovenského hokeje. Jak vnímáte ten rozdíl mezi českým a slovenským hokejem?

Slováky mám rád, vždycky jsem s nimi dobře vycházel, znám se s nimi, některé jsem trénoval, přeji jim, že mají dobré hráče, ale my bychom se měli zaměřit především na náš hokej, který už 10,12 let nemá žádné výsledky a přesto se nic neděje. Zejména mám na mysli výchovu mládeže, kterou se snažíme vést jednou podle švédského, finského a pak zase kanadského vzoru – a přitom ztrácíme vlastní identitu.

Ale přesto ve srovnání s tím Slovenskem jsme stále o level výš. Byli jsme ještě výš, ale to už dnes bohužel neplatí. Naše liga je ale stále daleko kvalitnější než ta slovenská, a důkazem je to, že mnozí kvalitní slovenští hráči hrají více tady než doma na Slovensku. A k tomu dodejme, že oproti Slovákům máme pořád ještě daleko více hráčů v NHL, ze kterých by šel postavit v podstatě celý jeden tým.

Už za 2 týdny odstartuje v Lotyšsku Mistrovství světa v ledním hokeji, které se vloni kvůli covidové epidemii nekonalo. Já mám v živé paměti, jak jste do Lotyšska odjížděli v roce 2006 jako úplní outsideři s obrovským množstvím omluvenek od těch nejlepších hráčů – a nakonec jste v Rize vybojovali zcela nečekaně stříbrné medaile.

To byla skutečně zkouška odvahy, protože já jsem tam tehdy odjížděl s celkem 17 nováčky, kteří předtím na MS v národním týmu nikdy nehráli! Ale kolem dvou velkých osobností – Tomáše Kaberleho a Davida Výborného – se nám podařilo dát dohromady tým, ze kterého se po šampionátu zrodily hvězdy typu Tomáše Plekance, Martina Erata nebo Jana Bulise. Takže já mám na Rigu, na to město samotné i na tamní lidi ty nejlepší vzpomínky.

Letošní Mistrovství světa bude ale hodně specifické ve všech směrech (bez diváků a patrně i s menším počtem hráčů z NHL). A šéftrenér Filip Pešán už nyní počítá jednu omluvenku za druhou…a dokonce sám řekl, že třeba hráče z KHL chápe, že nechtějí hrát, protože jsou celou dobu uzavření v bublině bez své rodiny – a teď by se měli nechat uzavřít do další bubliny světového šampionátu v Rize. Jak na to pohlížíte vy?

Samozřejmě, že máme dost omluvenek, ale to budou mít určitě i další týmy. A po pravdě řečeno, ne každému se po sezóně v NHL chce navíc na poslední chvíli přiletět a hrát šampionát bez diváků. Takže celkem rozumím tomu přístupu a té pozici trenérů, kteří to opravdu nemají jednoduché skládat. Přesto si dovolím říci, že tolik výborných hráčů, jako máme teď v Evropě, jsme už hodně dlouho neměli, včetně naší extraligy. Proto věřím, že tento tým uhraje medaili! Navíc máme velký výběr výborných brankářů – letos hlavně Šimon Hrubec, Jan Kovář nebo Roman Will. To za mého působení jednu dobu vůbec nebylo. Vždyť my jsme uhráli ty stříbrné medaile s úspěšností gólmana cca 85 procent!

Pane Hadamcziku, v Rusku, ale i v NHL vidíme na utkáních tisíce diváků, zatímco u nás jsou to pořád prázdná hlediště. S výjimkou 250 lidí, kteří mohli být dle získané výjimky přítomni na kladenském zimním stadionu rozhodujícímu klání o postup do extraligy mezi domácím Kladnem a Duklou Jihlava.

Bohužel to tak je, já už jsem o tom mluvil, jaká tady platí nařízení a upřímně řečeno si myslím, že udělovat jenom jednomu klubu takové výjimky jako teď Kladnu není správné, férové a nesystémové. Musíme čekat, kdy se stadiony otevřou divákům i u nás. Samozřejmě je to přání nás všech.

Pro tuto chvíli si ovšem můžeme ty časy bouřlivé divácké atmosféry a našich největších úspěchů jenom připomínat.

To máte pravdu. A není toho vůbec málo, na co můžeme vzpomínat a na co můžeme být právem hrdí. Ale to nejslavnější bude vždycky Nagano.

Vy, Tomáši skromně mlčíte o knize Nagano 1998 (Turnaj století očima vítězů), která vyjde v pondělí 10. května, pokud se nepletu…

Ne, nepletete se. Bude to oslava otevření všech knihkupectví...(smích)

Ne, zcela vážně, já si opravdu myslím, že to je právě pro dnešní dobu velmi dobré povzbuzení.

A vy jste tu knížku navíc věnoval svému otci – legendárnímu hokejovému reportérovi Českého a předtím Československého rozhlasu Aleši Procházkovi - který komentoval samozřejmě i z Nagana. A k tomu já se rozhodně připojuji, protože to je někdo, kdo pro tento sport udělal opravdu hodně, skutečný profesionál a odborník a mimo to poctivý a vždycky férový i jako člověk, kterému proto přeji touto cestou hlavně hodně zdraví.

To velmi rád vyřídím a děkuji za rozhovor, pane Hadamcziku.



Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.

