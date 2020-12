Už jste to měli nechat otevřené! Podnikatel od Klause vyprášil vládu. Hamáček sklidil výsměch

ROZHOVOR „Domnívám se, že promořenost populace virem už je dnes tak intenzivní, že to předvánoční rozvolnění včetně otevřených restaurací už mělo zůstat,“ říká Matěj Drbohlav, podnikatel a předseda karlovarské Trikolóry k omezením, která od pátku 18. 12. opět postihují některé oblasti ekonomiky. Ba co hůř, vláda podle Drbohlava podcenila kompenzace podnikům, které musely již poněkolikáté zavřít. Zadlužení, které navzdory tomu letos a na příští rok vládní kabinet přichystal, je pak prý obludné. A rozkoly ve vládě? ČSSD si podle Drbohlava navzdory hrozbám ze strany Jana Hamáčka dožije své poslední měsíce ve vládní koalici a pak ji čeká potupný konec.

Vláda znovu v pátek 18. 12. uzavřela hospody, hotely, fitness centra, bazény a další provozovny. Změna přichází jen dny poté, co tato zařízení směla v omezeném režimu otevřít. Co tato politika na vládu prozrazuje? A lze tento obrat vysvětlit zhoršením skóre protiepidemického systému PES?

„100 % nájmu na tři měsíce, 100 % mezd a odvodů, speciální kompenzace za pokoje pro ubytovací zařízení a gastro bonus pro všechny majitele restaurací ve vazbě na počet zaměstnanců. Právě jsme na vládě schválili 10 mld. Kč podpory pro dotčené obory,“ vzkázal ministr Karel Havlíček živnostníkům. Vy sám jste podnikatel. Přijdou vám tyto kompenzace spravedlivé? A věříte, že se dostane na všechny?

Hlavně jsou ty kompenzace pozdní. Tento objem je asi v pořádku, ale měl přijít již s první vlnou, případně s tou druhou říjnovou vlnou omezení. Dodnes nechápu, proč v té podzimní vlně byly ty kompenzace tak podceněny. Ošetřovné se zpočátku vůbec nedalo skloubit s kompenzačním bonusem, s programem Antivirus apod. Pomoc má smysl, když je rychlá. Nemůže trvat několik týdnů až měsíců, jako např. v případě ošetřovného pro OSVČ, a pak také musí být dostatečná. Obojí vláda minimálně v té podzimní fázi podcenila.

Celkový objem nové pomoci je 10 miliard korun. Schodek rozpočtu opět bobtná. Je pro vás v tuto chvíli důležitější podpora pro ohrožené skupiny, nebo zachování udržitelného státního dluhu?

Myslím, že hra na udržitelný státní dluh už je opravdu za námi. Covidové skóre za letošní a příští rok bude dosahovat téměř bilionu korun. To je obludné. Stát musí začít šetřit sám na sobě, elektronizovat agendu veřejné správy, snížit počty úředníků a celkově zjednodušit daňový a veškerý provozní režim. Razantní opatření na straně státních úspor mají doprovázet adekvátní kompenzace pro postižené skupiny, živnostníky, malá eseróčka apod.

Ať zasažené podniky dostanou kompenzace ve výši 80 % obratu, navrhuje Hospodářská komora ČR. Je to dobrý návrh? Zastánci argumentují tím, že podobné systémy fungují v Rakousku a v Německu.

Určitě to podporuji. Ostatně, vláda kdysi zaváděla šmírovací systém EET mimo jiné proto, aby měla přehled o tržbách, a vidí díky němu do střev například gastrosektoru. Vláda by měla těchto dat, kdy zná např. obrat hotelu XY v listopadu loňského roku, využít a adekvátně kompenzovat. Je otázkou, jestli to má být 80 % nebo třeba 70 %. Ale každopádně je to mnohem lepší model než program Antivirus, který už ale nemůžete skloubit s kompenzačním bonusem či s ošetřovným.

ČSSD opět hrozí odchodem z vlády. „Jen ať jdou,“ opáčil premiér Babiš, který zřejmě tuší, že hrozba je planá. Předseda ČSSD Jan Hamáček chce ve vládě zůstat alespoň po dobu nouzového stavu. Do řádných voleb zbývá jen několik měsíců; co byste sociálním demokratům v případě odchodu z vlády vzkázal?

Víte, co si myslím? Že toto už opravdu nikoho nezajímá. Sociální demokracie se dnes omezuje pouze na svých pár ministrů a pár stovek kamarádů zaměstnaných na ministerstvech. I z tohoto důvodu sociální demokraté z vlády nikdy neodstoupí a dožijí si ty poslední měsíce, které jim zbývají. Nejhorší věc, která se vám v politice může stát, je to, že jste směšní. A sociální demokraté už před několika lety propásli poslední příležitost se svému potupnému konci vyhnout.

Mezi aktivitami, které byly letos prakticky znemožněny, byla umělecká vystoupení. Na jednu stranu je stát kritizován, že umělcům, hercům, zpěvákům málo pomohl, na druhou stranu je veřejnost rozladěna tím, že zrovna umělci si stěžují. Jak se letos změnil vztah Čechů k umělcům?

Samozřejmě i mně kultura letos chyběla. Kulturní scéna je součástí postiženého sektoru a takto bych se na to i díval. Kultura má své ministerstvo, to by mělo dokonale znát a tím pádem i hájit zájmy svého resortu. Na druhou stranu by někteří umělci neměli zneužívat zvýšeného zájmu médií o ně pro to, aby svým příběhem zastínili to, že jiní jsou na tom ještě mnohem hůř, jen nemají takový přístup k médiím.

Bude podle vás rok 2021 bližší tomu „normálnímu“ roku 2019, nebo na to můžeme zatím zapomenout?

Myslím, že než se společnost proočkuje, budeme paběrkovat v takovémto podivném žití. První polovina roku 2021 pořád ještě bude plná nejrůznějších omezení... I ta druhá bude o doznívajícím ekonomickém útlumu, který se projeví ve veřejných rozpočtech. Pro obce a kraje to bude právě až ten příští rok, kdy na ně dolehnou rozpočtové výpadky v řádech desítek procent. Obce a kraje budou méně investovat a tím pádem i nejrůznější živnostníci v regionech budou mít méně zakázek. Příští rok určitě nebude ještě zcela normální...

Jaké změny v přemýšlení o životě pozorujete v covidovém roce 2020 kolem sebe a u sebe? V přístupu k životu, k práci, k penězům, k hodnotám, ke vztahům?

Lidé se více bojí nejistoty, jsou nervóznější a mění to jejich chování. Spousta vztahů se rozpadla, protože lidé jsou spolu více doma, spousta lidí neléčí své jiné nemoci. A jsou výrazně omezeny sociální vazby mezi generacemi. Trpí tím nejvíce naše babičky a dědečkové.

Jak se česká veřejnost vyrovná s faktem, že mnozí lidé nebudou moci dále vykonávat práci, kterou byli zvyklí vykonávat? Ať už v pohostinství a v jiných službách, v příštím roce i v jiných sektorech, které smete ekonomická krize. Může nastat celonárodní společenská deprese a zhroucení životů desítek tisíc lidí?

Je to přesně, jak říkáte. Mám velkou obavu z těchto doprovodných aspektů covidu. Počínaje ekonomickým ohrožením desítek procent populace, přes ty vztahové, společenské, až po zdravotní problémy. O to větší odpovědnost stojí před politickou reprezentací, aby šla národu příkladem, aby byla schopna se sjednotit a namotivovat lidi. Bohužel toho optimismu jde od politiků k národu minimum.

