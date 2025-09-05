V berlínské ř*ti až po pytlík. Vyoral a symbolické finále Fialovy vlády

Předvolební kampaň nám nabrala dynamiku fyzickým útokem na Andreje Babiše, který jeden s vládou sympatizující zpěvák obratem nazval jako „atentát berlemi“...
Jakýkoliv fyzický útok na kteréhokoliv politika napříč politickým spektrem během předvolební kampaně i kdykoliv jindy je absolutně přes čáru. Sic jednu výjimku potvrzující pravidlo bych možná dokázal pochopit v období koronafašistického protektorátu, kdy bych si dovolil lehce upravit známá slova z povídky Vyšší princip: z hlediska vyššího principu mravního útok na tyrana není zločinem, ale nutnou obranou.
Jen bych dodal, že nikoho k ničemu nenabádám, pouze konstatuji a naznačuji určité pochopení.
Naopak premiér Fiala je některými médii oslavován za to, že trpělivě „45 minut poslouchal nadávky a neodešel“. Co zatím říkáte na to, co v kampani předvádějí vládní politici?
Kdyby měl Petr Fiala odejít kdykoliv, když uslyší nadávky – v drtivé většině zcela oprávněné, nutno dodat – tak by na stupínku pro prázdné mluvící hlavy příliš nepobyl. Vládní politici předvádějí klasické pokrytecké divadlo a ve stylu Orwellova přepisování historie a newspeaku se nám skoro snaží namluvit, že oni vlastně všechno udělali správně a nebezpečí a peklo pro Českou republiku a nás občany – které ve významné míře představují – jsou ti druzí.
Ministryně obrany Jana Černochová na poslední chvíli před volbami uzavřela smlouvu na nákup německých tanků Leopard za desítky miliard, se kterým má být navíc obchodně spojen její první náměstek Šulc. Není to trochu symbolické finále této vlády, která učinila ze zbrojaře nejbohatšího Čecha?
Zcela symbolické. Vrchol netransparentnosti, hochštaplerství, mafiánství, kamarádšoftů, rozkrádání veřejných financí a papalášství nejhrubšího zrna. Neříkám, že jiné vlády by byly mnohem lepší, ale tahle, včetně soudruha rozvědčíka na Hradě a jeho soudružky primadony, jsou absolutním vrcholem bezpáteřnosti a absurdity.
Další ministryně z ODS Eva Decroix si nechala od slavné mezinárodní firmy napsat audit bitcoinové kauzy, který ale nebude zveřejněn, prý se to nelíbí státnímu zástupci. Premiér ujišťuje, že vláda v této kauze předvedla učebnicovou transparentnost, myslíte si to také?
Naškrobená loutka s gestikulací šaška, která nám byla dosazena za premiéra, jen pokračuje v učebnicovém lhaní a překrucování pravdy. Za bitcoinovou kauzu už měla být část vládnoucí garnitury minimálně degradována a pečlivě vyšetřována, ne-li sedět ve vazbě z důvodu velmi pravděpodobného ovlivňování svědků a celé kauzy.
Pokud půjdeme do světa, tak Donald Trump navrhuje přejmenovat ministerstvo obrany na „ministerstvo války“, ten dosavadní podle něj zní příliš defenzivně. Neměli bychom jej následovat, pro začátek třeba přestat používat krásný mediální termín „obranný průmysl“?
Donald Trump alespoň v něčem uvádí pojmy na pravou míru, neb nic jiného než ministerstva války napříč celou KoZou, tedy takzvaným kolektivním západem, nevidím. A vlastně nejen tam. Pojem „obranný průmysl“ jsem ani nezaznamenal, ale u demagogů a pologramotů z mediálně-politického hlavního proudu mě to nijak nepřekvapuje.
Zatímco Evropská unie pořádá už osmnáctou konferenci o sankcích, Vladimir Putin byl přijat v Šanghaji na velké asijské konferenci, spojené s oslavami konce druhé světové války. Z EU dorazil pouze Robert Fico, což u nás bylo reflektováno vtipy o Slovácích čouhajících z ruské řiti. Máte pocit, že lidé, kteří se tu nejvíce považují za světaznalé a povýšené nad provinční čecháčkovství, mají ještě schopnost vnímat svět i jinak, než jak jim jej servíruje Česká televize?
Většina z nich zcela bezpochyby ne. A bohužel jakkoliv zasvěceně, okázale a často nebývale agresivně dokáží hovořit o ruských dezinformacích a proruské propagandě, tak si neuvědomují, jakým způsobem jsou indoktrinováni a zmanipulováni kolektivně-západním hlavním proudem, který u nás na prvním místě reprezentuje právě nevyvážená, neobjektivní a vysoce závislá protičeská Česká televize a Český rozhlas.
A nejčastěji právě ti, kteří nejhlasitěji hovoří o čouhání z ruské řiti, jsou v té americké, izraelské, nebo berlínské zavrtáni od hlavy až po pytlík. Myslím, že jakákoliv akce spojená s oslavami konce druhé světové války by v očích rozumného člověka neměla být nic proti ničemu. Jen už se možná ti, kteří stojí v pozadí a za zrcadlem, kterým slouží prakticky všichni ti lokajové, vazalové a pohůnci ve vrcholných politických funkcích, pomalu přestávají namáhat skrývat, že druhá světová válka neskončila dle jejich záměrů a očekávání – tedy porážkou Ruska, jak dle mého silného přesvědčení byla prakticky od začátku plánována, cílena a řízena.
autor: Jakub Vosáhlo