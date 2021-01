V hospodách vládne nas*anost. Varuji vládu, neničte základ naší kultury a ekonomiky. Pivoznalec o „tekutém zlatu“

ROZHOVOR Jsme pivaři, nejsme zoufalci. Jsme hrdí Češi a Moravané, co milují své hospody a pivo. Varuji vládu, ať se vzpamatuje a neničí zbytečně to, co je základem naší kultury i ekonomiky. To hlásá za dob koronakrize Jaroslav Novák Večerníček, jenž je autorem Dějin piva, byl zakladatelem zaniklého časopisu Pivní magazín a jehož teorii o vzniku piva citují odborníci z celého světa. Loni mu v Nakladatelství Olympia vyšla kniha Pivoznalství aneb Vše, co byste o pivu chtěli a měli vědět. Bavili jsme se s ním i o Karlu IV., Janu Amosu Komenském a Václavu Havlovi.

reklama

„Pivo, pivo, pivo, pivo!“ Skandovali lidé na demonstraci skupiny Chcípl PES na Staroměstském náměstí v Praze předminulou neděli, které jste se také zúčastnil. Nikdy jsem to takhle přímo na protestech provolávat neslyšel. Šlo o akt zoufalství ze zavřených hospod?

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 6147 lidí

Stalo se při projevu majitele pivovarské restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku a bývalého politika ODS Jiřího Janečka. Ten rebeluje a nechává hospodu otevřenou. Vy znáte mnoho pivovarů, mnoho provozovatelů restaurací. Jaká je vlastně všeobecná nálada v tomto oboru?

V okruhu lidí, jako jsou zaměstnanci pivovarů nebo hostinští, vládne samozřejmě nasranost. Jinak se to říct nedá. Normální zdravý člověk není nijak viry, které nás provázejí miliony let, ohrožen. Koronaviry nás samozřejmě provázejí stejně dlouho, a jak mutují, tak se stávají nebezpečné pro starší a polymorbidní populaci, která už nemá tak dobrý imunitní systém. A tyto lidi je třeba chránit. A nejen před covidem, ale i před ostatními nemocemi.

Zdraví lidé se přece neizolují. To může napadnout jen osla. A že to dělá půlka světa, neznamená, že to je správně. Jen idiot si myslí, že když to dělá soused, tak je to správně. Vždyť před pár stoletími bylo bráno otroctví za normální a ještě před sto lety si drtivá většina planety myslela, že hlasovací právo pro ženy je šílenství. Ti, kdo říkali opak, byli považováni za blázny. Teprve čas dal údajným šílencům za pravdu a usvědčil masovou většinu z hlouposti. Vlastně všechny velké věci byly prosazeny proti názoru většiny.

Vezmou Čechům pivo a bude revoluce. Něco podobného se říká v mnoha obměnách. Po prodloužení nouzového stavu je také slibována občanská neposlušnost. Co by mohlo nastat?

To s pivem a revolucí je klišé. Všude tam, kde lidem vzali pivo, nenastala bohužel revoluce, ale lidé jen zákazy neposlouchali. To mělo třeba v USA za následek, že prohibice stvořila nebo dala silný ekonomický impulz mafii, která život v USA ovládá dodnes. Omezování prodeje tvrdého alkoholu za Michaila Gorbačova v SSSR situaci jen zhoršilo. Lidé začali víc pálit samohonku, což mělo daleko horší zdravotní následky.

I my známe následky pitomých restrikcí třeba z chlastacích nájezdů britských a severských turistů. Britové dodnes mají sklon rychle pít. To je dědictví předpisu, který povoloval prodej alkoholu v hospodách jen po relativně krátkou dobu. Zákonodárci si mysleli, že omezí spotřebu, ale v praxi naučili několik generací Britů pouze opít se v co nejkratší době.

Psali jsme: Lidi jak šílení. Bude zle, řekl hospodský. To ještě netušil, co přijde. Chcípáci z Prahy a covid Radši normálně pít v hospodě než nezřízeně chlastat doma. Vyrazili jsme do zrovna otevřených hospod a zažili nečekané Zakázat pivo úplně! Jurečka se omluvil. Ale přiletěly další věci Kalousek k hospodě: Omlouvám se, že jsem žertoval. Byla to chyba. Zaplatím

V tuto chvíli lidé samozřejmě popíjejí doma anebo v menší míře v hospodách a restauracích, které jsou „pro forma“ zavřené. Pro mne to má bonus. Jsem příležitostný kuřák, co si zapálí jen u piva. Před uzavřením jsem si v žádné restauraci zapálit nemohl, teď se kouří bez ostychu skoro všude.

Skoro to ale vypadá, že jste vydal knihu Pivoznalství v době nouzového stavu proto, aby si Češi bez hospod a točeného o nich mohli alespoň číst. V ní pivo vychvalujete jako nejlepší a nejzdravější nápoj na světě. Není to přehnané?

Ve vší skromnosti je třeba říct, že některá z budov musí být nejvyšší nebo třeba nejrozsáhlejší. Pivo je podle zcela jasných, měřitelných a doložitelných měřítek pro normálního člověka nejzdravějším nápojem. Má opravdu velice mnoho zdraví prospěšných látek. Mimochodem, jednou z nich je i alkohol, ale ten samozřejmě prospívá jako každý lék jen v určité míře. Fakt, že je pivo nejméně alkoholický nápoj, je jen další bonus. Alkoholu je v něm akorát tolik, aby neškodil, ale pomáhal, pokud tedy pivo pijeme v přijatelném množství.

Také dospíváte k tomu, že by měly děti na základních školách místo mléka či koly popíjet nízkoalkoholické pivo. I když při tom citujete Komenského, tohle už je za hranou…

Takže za hranou je i Komenský. Oba si myslíme, že pivo je i pro děti spolu s mlékem ten nejzdravější nápoj. Nealkoholické pivo je pro ně jen přínosem. Vždyť nejen limonády, ale dokonce i to mléko má své minusy. Například v mléčném tuku. Ten nebyl problémem v době, kdy děti byly podvyživené, ale je zásadním problémem dnes, kdy už i ony mají zkornatělé cévy, nebo dokonce rakoviny.

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 8120 lidí

Od narození jsme účastníky silničního provozu, a ať pěšák nebo řidič, musíme se seznámit s provozem na silnici a naučit se v něm pohybovat. Stejně tak jsme všichni součástí naší kultury a světa, kde je alkohol na denním pořádku. Tak jako jsou silnice prospěšné, ale odehrávají se na nich každodenně smrtelné nehody, lze brát i alkohol. I s ním se musíme učit zacházet. Je to z mnoha úhlů pohledu dobrý nástroj a současně umí být i zbraní hromadného ničení.

Těsně po roce 1990 mi psal Miloš Kopecký, který měl s pitím problémy, právě to, že alkohol je dobrý nástroj, ale může být i nebezpečnou zbraní, a je jen na každém z nás, jak ho použijeme. Byl jsem třiadvacetiletý kluk, když si se mnou z Prahy do Brna Kopecký na tohle vážné téma dopisoval. Oba jsme to tehdy mysleli vážně. Došli jsme k závěru, že je potřeba výchovy ke správnému a přínosnému pití. Dnes se tomu říká moderované pití a já teď, když si na to vzpomínám, musím opět „post mortem“ vyseknout poklonu zmíněné herecké legendě, že si našla čas na dopisování s anonymním klukem z Moravy.

Herci to mají asi v sobě, protože druhý takový, kdo po letech tento nápad oprášil, byl Martin Dejdar. "Hele vole, co kdybychom vařili dětský pivo," zavolal mi jednoho dne. Byl to tak geniální nápad, že dodnes nechápu, že to napadlo jeho a ne mě. Stalo se to v době, kdy u nás nebyla ochucená piva ještě moderní a kluci z Pivovarského domu v Praze nám připravili zkušební várky. Jeden z problémů ale byl, že uvařili opravdové pivo bez alkoholu, které dětem moc "nevonělo". Západ to tehdy měl už desetiletí vyřešené "radlery", tedy prostými mixy limonády a piva. Ostatně dnes tu máme i lihuprosté mixy nealkopiva a limonády. I za ně dík. I ty jsou lepší, zdravější a hodnotnější než samotné limonády.

Z pohledu pivaře byl nejlepším českým prezidentem Václav Havel nebo ne? Dělal v pivovaru, napsal o tom hru a pivo měl rád. Třeba dalajláma se udivoval nad tím, kolik toho prezident dokázal při vzájemné rozhovoru vypít…

Dalajláma asi nepotkal mě s kamarády. Pak by žasl nad tím, jak byl Havel střídmý. Nicméně je pravda, že v tomto ohledu Václav Havel bodoval. Nicméně, když jsem ho párkrát potkal, tuším, že to bylo na akcích Fera Feniče, měl obvykle v ruce víno. Naopak s distingovaným prezidentem Václavem Klausem jsem mluvil také jen párkrát, nejvýše čtyřikrát, a vždy to bylo u piva. Pokud jde o prezidenta Miloše Zemana, tak jsem s ním během tří setkání nepil vůbec nic. Ale je pravda, že Václav Havel měl k řemeslu a lidem okolo piva v novodobé historii nejblíž. Klement Gottwald a Antonín Zápotocký byli také vyloženě hospodské typy.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se podíváme do historie, tak Karel IV. a jeho synové byli také velkými milovníky piva. Přestože je Karel IV. pokládán za propagátora vína, byl to "tvrdý pivní diktátor". Všechny jemu poddané země musely odebírat pivo z Čech a naopak za pašování sazenic žateckého chmelu z království hrozil trest smrti. Otec vlasti věděl, že naší révou je chmel a naším zlatem pivo.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když hloupí či zkorumpovaní zákonodárci v Česku schválili zrušení značení stupňovitosti piva, znamenalo to, že velké pivovary přestaly na léta vařit desítky a dvanáctky, protože jim norma dovolila vydávat za původní ležák dvanáctku i jedenáctku a z desítek se staly devítky. Netrpěl tím jen spotřebitel, ale třeba i zemědělci a sladovny, protože pivovary samozřejmě s méně sladem prokvašovaly více alkoholická piva. Jediné, co je dnes na etiketě, je obsah alkoholu.

Nicméně cílem přece není podpora více alkoholu, ale podpora více surovin v pivu, aby bylo lepší. Takže, ať pivovary znovu zveřejňují obsah extraktu původní mladiny. Tedy obsah surovin v pivu, ať víme, s jakým pitím máme tu čest. Jakkoliv se pivovary polepšily, snaha okrádat pivaře tu vždy bude, protože většinu pivovarů neřídí odborníci, ale hovada, která včera prodávala punčochy, dnes prodávají pivo a zítra přejdou třeba na kosmetiku. To je realita. Takže norem je třeba. Lidé jako Francin z Postřižin, co objížděli hospody a hlídali kvalitu svého piva v hostincích, už vymřeli. Zbyly jen tabulky v Excelu, které ukazují grafy poměrů nákládů a prodejů. A prioritou je dnes reklama nikoliv kvalita. Markeťák raději přidá miliony korun do reklamy, než by přidal tisíce na suroviny, aby pivo bylo dobré.

Existovala Strana přátel piva, která ale nikdy nebyla moc úspěšná. Proč?

To je věc pohledu. Fakt, že o ní mluvíme, znamená, že o ní dodnes víme. A to byl i její hlavní účel. Převtělila se do Sdružení přátel piva (SPP), které existuje dodnes. Jsem jeho pokorným řadovým členem. Ve sdružení na všech frontách pracujeme na dobrém jménu hlavně českého piva. A ta práce se daří.

Vlastně jsme se zeměmi Visegrádské čtyřky jediní, co se ubránili "eurobíru". Když to trochu zjednoduším, tak tu na konci devadesátých let nadnárodní koncerny skoupily pivovary, změnily legislativu a začaly vařit lehká evropská piva. Tedy méně chuti, barvy, bez pěny, podchlazená a možná s větším množstvím alkoholu. V té době jen malé pivovary, SPP a Pivní magazín bojovaly a propagovaly dobré a plné české pivo. Velké pivovary tehdy hospodám dávaly technologie na schlazování, aby lidé nepoznali chuť piva. Vymyslely i nové termíny, proč pivo nemá pěnu. Z velké části se to nakonec ukázalo jako marné snažení.

Koncern Binding-Gruppe s ostudou utekl z Krušovic, přičemž tamní pivo málem zničil. Dnes už Královský pivovar Krušovice zase vaří excelentní piva. To samé platí o Prazdroji, Starobrnu a dalších velkých pivovarech, které ty malé a ještě menší pivovary skutečně donutily vařit slušně.

Na srozuměnou. Sládci se všude snažili vařit dobře. Problém je ale v marketingu a obchodu, kdy velké pivovarské firmy mají pocit, že u nás zabere takzvaný "cocacola efekt", kdy reklama přebije chuť. To, co funguje na celé planetě, kupodivu a naštěstí u nás nefunguje. Českého a moravského pivaře zjevně nejde zblbnout reklamou. Pije, co mu chutná, a pokud mu to chutnat přestane, vykašle se na to reklama nereklama. Je však třeba poznamenat, že hádky, jestli je lepší "géčko", tedy Gambrinus, anebo "starouš", tedy Staropramen, odnesl čas. Lidé začali ochutnávat nepřeberné množství piv z mnoha různých pivovarů.

SPP porazilo největší pivovarské koncerny planety a to se mu musí nechat.

Nepřibude při očekávaném a už trvalém otevření restaurací, hospod a barů vlna otrav alkoholem, jak si budou chtít lidé rychle vynahradit, co zameškali a začnou být nestřídmí?

Z vlastní zkušenosti, pane redaktore, víte, že lidé nic nezmeškali. Víte, že "lijou" stejně jako před zavřením hospod. Ten, kdo byl vždy nestřídmý, zůstane tak i napořád. Kdo se držel na uzdě, bude to dělat i nadále.

Psali jsme: Zdeněk Joukl: Hospodští útočí na naše zdraví Hospodští: Dvakrát mě sebrala policie! Budeme se bouřit. Vláda nám musí dát Babiši, pohroma pro školy i hospody. Lid nadává na Vojtěchovy příkazy Lidi se teprve rozpili a já je musel poslat domů. Hospodský z Prahy popsal, jak virus poškodil pivo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.