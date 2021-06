Věděl jsem o tom, každý věděl. Český vědec a pravda o covidu. Celá

Slučovací srazy českých studentů na hraně léta a podzimu 2020 rozšířily covid-19 v Česku, určuje imunolog Jiří Šinkora. Ten ParlamentnímListům.cz zároveň sdělil, že rozvolnění před Vánocemi zabilo mnoho seniorů. Potud se shoduje s „vládními“ odborníky. V tuto chvíli však již považuje českou populaci za promořenou. Rozhodně odmítá nošení respirátorů. „Má to smysl jen u těch lidí z ohrožené skupiny, kteří zatím marně čekají na očkování nebo jeho dokončení, a u těch, kteří se s nimi stýkají. U nikoho jiného to smysl nemá a je to škodlivé. Ani u seniorů, kteří si infekcí prošli a vědí o tom, anebo o tom nevědí a ničeho se nebojí,“ sdělil ParlamentnímListům.cz. Očkování dětí považuje za zbytečné a varuje, co se stane, pokud po něm některé z nich umřou.

reklama

Máme v době, kdy Česko po opakovaných verdiktech soudů tak trochu navzdory vládě začalo rozvolňovat, kolektivní imunitu proti SARS-Cov-2, abychom mohli být v klidu a začali normálně žít?

Všechny dostupné údaje ukazují, že se drsný experiment neřízeného promoření, který naše vláda vinou své neschopnosti řídit epidemii zvolila, ukázal jako evolučně úspěšný. Nezadržitelně klesají počty nakažených i počty SARS-Cov-2 pozitivních pacientů, za nalezení jednoho pozitivního dítěte ve škole platíme statisíce ve formě zbytečných antigenních testů, počet zemřelých dosáhl očekávaných 30 tisíc. V tomto ohledu můžeme být v klidu.

Anketa Chcete, aby KSČM vyslovila nedůvěru Babišově vládě? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 1193 lidí

Takže hlasy o tom, že rozvolňování je ruská ruleta nebo že i v tak proočkované zemi, jakou je Spojené království, vzrostly denní přírůstky počtu nakažených, neberete vážně?

Už dávno neberu vážně hlasy, které se snaží jenom strašit a vůbec nic nevysvětlují. Především hlasy lidí, kteří nechodí do práce, berou státní plat a nemají na práci nic jiného než vypouštět katastrofické scénáře. Je tragikomické slyšet některé odborníky, jak se neustále bojí něčeho, co je nevyhnutelné, a zjišťovat, jak naprosto ignorují realitu. Připadá mi, že někteří imunologové mluví a píší tak, jako bychom všichni byli imunodeficitní a jako by vlastně neznali ontogenezi imunity, tedy její vývoj během lidského života, od narození až do přestárnutí. Spojené království není plně proočkované a díky opatrnějšímu přístupu při řízení epidemie zřejmě není zdaleka tak promořené jako Česko. Je tedy jasné, že se tam něco tak infekčního jako koronavirus bude šířit, zvláště ve své vysoce infekční variantě, nazývané indická mutace.

Ani obavy z nových a nových mutací koronaviru nejsou namístě? Ty, co nemoc už prodělali, nebo naočkované na životě neohrožují?

Ti, kteří si infekcí SARS-Cov-2 prošli, a možná i ti pouze očkovaní, jsou odolní proti tzv. bodovým mutacím, typickým například pro koronaviry. Nebo jsou alespoň částečně odolní, což jim umožní vybudovat si proti nové variantě specifickou imunitu včas, tedy předtím, než nastanou komplikace. Virus nikoho nezabíjí, zabíjí doprovodné reakce organismu, které vznikají, když se virus dostane příliš hluboko do organismu.

Jiří Šinkora

Koronaviry nejsou chřipka, mutují jen místně (bodově), relativně pomalu a navíc své mutace opravují. Lidé, kteří se s koronavirem vypořádali před očkováním anebo zcela bez něj, budou mít lepší a bohatší imunitu než ti pouze očkování. Očkování sice může dočasně vyvolat vyšší hladinu protilátek, ale to není ta hlavní a nejúčinnější imunita proti virům. Je to jakýsi štít, ne bojové jednotky, mám-li to přirovnat k obraně území. Pořád se zapomíná, že se čtyřmi podobnými viry tady už po staletí a tisíciletí existujeme bez toho, aniž bychom si jich všímali. Občas někoho nechtěně zabijí, ale je to tak nevýznamný počet lidí, že nám to doposud bylo jedno. Taky mutují, taky své mutace opravují a infekci poznáme, často na podzim, ve formě nachlazení.

Psali jsme: 23 tisíc zemřelo po vašem nástupu. Profesor Beran expertům. Testy, očkování? Varuje „Až 49 z 59 pozitivních bude falešných.“ Právník roku: Zrůdnost. A kam tečou peníze Jan Tománek: Ještě se nezavírá, ale z práce se vyhazuje. Občan mlčí. Umělci selhali, rodiče zklamali „Těch pár mladších nestojí za řeč.“ Imunolog: Děti neočkujte! A za toto by Babiš nesl odpovědnost

Existuje tedy vůbec nějaké riziko, že by se u nás situace mohla vrátit do doby, kdy se denní počty pozitivně testovaných pohybovaly v řádu tisíců a nemocnice se plnily pacienty s covidem-19?

Jsem si téměř jistý, že se nic takového opakovat nemůže. Proti SARS-Cov-2 máme kolektivní imunitu, čím dál víc lidí je očkovaných, což celý proces integrace možná trochu urychlilo, ale hlavně určitě zachránilo pár desítek tisíc seniorů a virus je tam, kde „chtěl“ nebo „měl“ od začátku být. Tedy na našich sliznicích, kde téměř nepozorovaně cirkuluje a bude cirkulovat tak, aby s námi mohl existovat, dokud se nezničíme sami.

Má v tuto chvíli význam nošení respirátorů v uzavřených prostorech, v dopravních prostředcích či při jiném shromáždění většího počtu lidí? Nebo je už úplně zbytečné?

Má to smysl jen u těch lidí z ohrožené skupiny, kteří zatím marně čekají na očkování nebo jeho dokončení, a u těch, kteří se s nimi stýkají. U nikoho jiného to smysl nemá a je to škodlivé. Ani u seniorů, kteří si infekcí prošli a vědí o tom, anebo o tom nevědí a ničeho se nebojí.

Pokud se v tuto chvíli už není moc čeho bát, proč neustává to strašení lidí? O co komu může jít?

Zeptejte se, prosím, těch, kteří straší. Já od začátku uklidňuji a vysvětluji. Zeptejte se odborníků ze skupin SNOW, MeSES a podobných. Někteří naletěli premiérovi Babišovi a jeho lidem a jsou teď zřejmě dotčení. Jiní si zvykli na mediální „slávu“ a nemohou přestat. Někteří jsou prostě ochromení strachem, někdy proto, že se cítí staří a ohrožení.

Ohlédnutí za rokem a čtvrt s koronavirem v Česku není moc příjemné. Jak jsem vyrozuměl z vašich vyjádření na sociálních sítích, viníte z toho, že zemřelo více než 30 tisíc pozitivně testovaných lidí vládu. V čem podle vás tak brutálně selhala?

Otázka spíš zní, v čem neselhala. Možná se loni na jaře nechali vyděsit jakousi MS Excelovou tabulkou a zamkli nás tak, že se koncem jara vyhlásili vítězi nad covidem. Nakonec i tohle byla chyba, ale to nikomu za zlé dávat nemůžeme. Skoro všichni by bez přemýšlení reagovali stejně. Tehdy jsme mohli zkusit řízené promoření mladé generace, jenže to neprošlo. A potom to začalo – letní mejdan, zcela bez opatření. Když už bylo jasné, že koronaviru je celkem jedno, co si myslíme o jeho výskytu, nepřišla pozdně letní a raně podzimní opatření včas. Dokonce proběhlo to nejhorší, co mohlo, a to už v tu nejhorší možnou dobu, tedy koncem srpna a v září, když už byl virus leckde.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Máte na mysli dění před zahájením školního, respektive akademického roku?

Ano, byly to slučovací srazy těch, kdo se snadno a ve vysokých dávkách nakazí, a to velmi často bezpříznakově, následované rozjezdem účastníků po celém území. Asi víte, že mladí lidé dělají věci, které přenesou kde co, natož koronavirus. Viděl jsem takový „slučák“ na vlastní oči a ještě si pamatuji, jak jsem manželce říkal – tohle bouchne a bude to brzy. A co bylo úplně nejhorší – když už se vědělo, co ta chemikálie umí, a když byla epidemie částečně pod kontrolou, vakcíny byly na dosah a snad i největší ignorant věděl, že po dobu 14 dnů je první očkování neúčinné, dala naše vláda seniorům nehezký vánoční dárek – další rozvolnění, znamenající pro mnohé bezbranné a ohrožené smrtelnou dávku viru od příbuzných. Tady se napočítaly největší ztráty na životech. Jak probíhal začátek očkování, to si asi všichni pamatujete. Asi tak jako začátek sčítání obyvatelstva a vlastně začátky všeho, o co se tento stát pod současným vedením pokusil.

Česko by mohlo v nejbližších týdnech nabídnout očkování proti covidu-19 i dětem od 12 let. Podmínkou je schválení vakcíny firem Pfizer/BioNtech pro tuto věkovou kategorii Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Je podle vás nějaká věková hranice, pod níž už se dá o vhodnosti či potřebnosti očkování hovořit jen stěží?

Děti od 12 let už nejsou dětmi. Biologicky to jsou adolescenti, u kterých začíná vyhasínat dětská, tedy především protivirová imunita. Domnívám se, že u nich k žádné bouřlivé reakci nebude docházet, protože pokud jsou už imunní, jsou stejně připraveni na opětovné setkání s virem nebo jeho vnitrosvalovou simulací nazývanou vakcína. Očkování je tedy u nich sice naprosto zbytečné, ale o tom zřejmě nepřesvědčíme lidi, kteří sice imunologii ani virologii nerozumějí, nicméně rozhodují. Myslím tím většinu členů odborných společností zabývajících se očkováním a šířením epidemií, naštěstí ne všechny. Takže budeme doufat, že tento naprosto zbytečný akt bude zároveň i naprosto bezpečný. Očkování dětí pod 12 je v rukou jejich rodičů, jako ostatně vše ve svobodné společnosti. Nemá to vůbec žádný smysl, ale nikoho nestrašme – i u mladších dětí se při očkování mRNA vakcínami nejspíš nestane vůbec nic. Rozhodně bych nedoporučoval vakcíny na bázi adenovirů, to už je trochu moc. Přece jen se jedná o živý virus, a to asi nikdo v dětech s dospívající imunitou nechce. Pokud ale na důsledky očkování zemře u nás více než 5 dětí, budeme mít velký etický problém, co jsme to vlastně provedli. Pokud jim posuneme systémovou nebo slizniční imunitu tam, kde by být neměla, budeme mít stejný problém. Jinými slovy – kdo to rozhodne, ať si za to nese odpovědnost.

Jak byste rozhodl vy sám mít tuto odpovědnost?

Kdybych ji měl já, nechal bych to na rodičích s důrazným doporučením, že to nemá valný smysl.

Existuje hypotéza, že očkovací tlak na virus v populaci jeho nejpřirozenějšího výskytu vyvolá mutaci, která bude opravdu smrtelná. To je ale asi tak stejně pravděpodobné, jako další únik ze špatně zabezpečené laboratoře.

Pro mě to byl úžasný přirozený experiment, co se stane při integraci nového, poměrně neškodného slizničního viru do savčího druhu, který se sice umí bránit dokonalou imunitou, ale ještě to navíc zkusí pomocí své inteligence. O společenských, politických a hospodářských efektech, které to provázejí, ani nemluvě...

Psali jsme: „Zbytečné, nic nezkoumali.“ Zavření všeho: Vědec Fürst odhalil fakta. Lidi, důvody, peníze Spisovatel: Covid? Přijde zlé probuzení. Pro zdánlivé přežití starých obětujeme mladé Pollert: Covid? Hybridní válka. Roušky všude, jak Michael Jackson. Očkování? Krok, kterým vás přimějí Imunolog Šinkora, který nazval covid „nová hnusná rýma“: Virus se s námi sžívá, hnusná fáze končí. Očkovat, ale venku odložit roušky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.