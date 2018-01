Vedení KSČM chybí sebereflexe, povzdechl si hejtman Bubeníček

Vedení KSČM se v minulosti zahledělo do sebe, a to včetně poslanců, a ztratilo kontakt s realitou, bilancuje Oldřich Bubeníček (KSČM) nad důvody oslabení KSČM ve volbách. Naopak pochvalně hovoří o spolupráci uvnitř krajské koalice, ale i s opozicí a je přesvědčen, že do konce volebního období splní všechny sliby z programového prohlášení. Prozradil nám také, proč odmítá kandidovat do nejvyšší politiky. A nejen to.

Jaký byl rok 2017 v Ústeckém kraji a pro vás osobně, na co budete vzpomínat?

První rok nového volebního období byl pro krajskou koalici i celé zastupitelstvo dolaďováním a stanovením priorit pro rozvoj kraje. Naše koalice, složená ze čtyř subjektů s křehkou většinou jednoho hlasu, funguje bez obstrukcí a daří se nám naplňovat to, co jsme si předsevzali. Vážím si spolupráce s opozičním klubem hnutí ANO, který při jednáních postupuje konstruktivně. Dobře vede svěřený finanční výbor, a stejně tak i ODS, která řídí kontrolní výbor. Těší mne, že drtivá většina zastupitelů má zájem pro občany Ústeckého kraje něco prospěšného udělat.

A co je největší rest z loňského roku?

Stále ještě nemáme zřízenou protialkoholní záchytnou stanici. Řešení jsme sice na sklonku roku 2017 nalezli, ale realizace nás čeká až letos.

Jaké významné investiční akce připravujete na rok 2018?

Budeme pokračovat v modernizaci škol, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Dál budou probíhat rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně mostů a výstavba cyklostezek. Rozsáhlé investiční akce budou probíhat i v rámci Krajské zdravotní, a.s.

Psali jsme: Ministr Pelikán: Stát musí kontrolovat, jak se využívají příspěvky na bydlení Ústecký kraj: Zkrocení zdrojů budoucnosti Ústecký kraj vyhlašuje krajské kolo soutěže Zlatý erb 2018 Hejtman Bubeníček: Výročí založení Československa je příležitostí k posílení národní a státní identity

Máte za sebou více než rok ve funkci v tomto volebním období. Když se podíváme do programového prohlášení, co se vám zatím daří plnit a co si myslíte, že zvládnete do konce volebního období?

Rok 2017 byl prvním rokem pátého volebního období krajské samosprávy a všechny stanovené priority se dařilo postupně naplňovat. Ať je to v oblasti školství, sociálních sužeb, veřejné hromadné dopravě, opravách a stavbě komunikací či zdravotnictví, kde jeho největší poskytovatel Krajská zdravotní, a.s., má ve své Masarykově nemocnici špičková pracoviště srovnatelná s těmi fakultními. Věřím, že věci stanovené v programovém prohlášení splníme.

Na sklonku měsíce budete znát jméno druhého přímo zvoleného prezidenta. Sdílíte názor většiny členů KSČM, že nejlepší volbou je nyní Miloš Zeman? Proč?

Nevím, jestli je to názor většiny členů KSČM, ale pan prezident Miloš Zeman navštívil během svého funkčního období náš kraj celkem pětkrát a měl jsem možnost ho vždy v Ústeckém kraji doprovázet. Poznal jsem některé jeho názory a v řadě oblastí se s nimi shoduji. Mám například na mysli sociální politiku, podporu podnikání, řešení nezaměstnanosti a podobně. Prezident Zeman se o podmínky života v našem kraji vždy zajímal a řadu našich záměrů podpořil. Dokážu si představit, že bych ho mohl doprovázet znova při jeho návštěvě našeho kraje.

Psali jsme: Mohutně dunící prázdný sud Drahoš, jehož PR tým se bojí, aby se ještě dva týdny nikdo nevrtal v investicích Akademie věd? Známý pražský podnikatel přiznal, že volí Zemana Babiš, Karel Gott, hloupí a placení odpůrci? Miloš Zeman vyslal přes PL na veřejnost zásadní odpovědi Zdeněk Troška: Pokud chcete žít v klidu a pokoji, volte pana Zemana. Ten bude bdít nad námi jako nikdo. Halík páchá hřích Nechci tvrdit, že je to ruská provokace, ale... Michael Žantovský a redaktor z Respektu rozjížději konspirační teorie, kdo naplánoval napadení prezidenta

Na jedné ze svých krajských návštěv prezident Zeman nadnesl rázné řešení problému s nepřizpůsobivými, kteří odmítají pracovat. „Někteří nepřizpůsobiví se dokonce vysmívají lidem, kteří chodí do práce, a poukazují, co všechno dokážou získat na dávkách. Jediný způsob, jak tyto lidi přimět k práci, je odebrat jim sociální dávky,“ sdělil. Co vy na to? A jak byste v tomto kontextu hodnotil počínání bývalé vlády?

Je to jeden z názorů pana prezidenta, kde se naše myšlenky sbližují. Podle mého názoru však vláda nenašla odvahu rázně oblast sociálního vyloučení řešit. Je to citlivá záležitost zvláště v našem kraji. Není možné, aby ti, kdo nechtějí pracovat, brali více než ti, kteří pobírají minimální mzdu.

Jestliže jsme u vlády. Bylo podle vás rozhodnutí nepodpořit v prvním kole menšinovou vládu ANO správné? Neměla se strana spíše chytit své šance? Není totiž vyloučeno, že ve druhém kole už o její podporu ze strany hnutí zájem nebude. Podle posledních vyjádření totiž o podpoře vládě ve druhém kole s Babišem aktivně jedná ČSSD.

Poslanecká sněmovna dne 16. ledna nepodpořila menšinovou vládu. Vyjádřil se tak i poslanecký klub KSČM. Z úst prezidenta zaznělo, že Andreje Babiše pověří opět sestavením vlády, ale ovšem za podmínky předem získané podpory alespoň 101 hlasu ve sněmovně. Bude především na premiérovi, kde tuto většinu bude hledat a s kým vyjednávat o podpoře. Vedení strany se mnou tyto věci neprojednává.

Psali jsme: Česká eurokomisařka Jourová bez obalu: Tolik špíny a hnusu jsem už dlouho neviděla Vládní čistky pokračují: Ministr Hüner odvolal muže napojeného na ČSSD Chovanec (ČSSD): Nemáme ambici se oženit s hnutím ANO Prezident Zeman přijme demisi vlády příští týden ve středu

Jak celkově reflektujete výsledek sněmovních voleb, v němž KSČM utrpěla nejdrtivější porážku od svého vzniku? Co nebo kdo ji zapříčinil?

Výsledek voleb především vnímám jako rozhodnutí voličů. Možná někteří voliči chtěli změnu, možná někteří nevnímali, co se za sliby kandidujících stran a hnutí skrývá a co pro zlepšení podmínek života v naší republice udělala ta která strana, ten který politik. Ve sportu bývá obvyklé, že po drtivé porážce je odvolán trenér. Tato sebereflexe vedení strany chybí. V minulosti se zahledělo do sebe, a to včetně poslanců, a ztratilo kontakt s realitou.

Dlouholetý předseda KSČM Vojtěch Filip na mimořádném dubnovém sjezdu strany nebude obhajovat funkci. O nejvyšší stranický post se chce naopak ucházet dosavadní místopředseda strany Josef Skála, pokud získá podporu v regionech. Co vy na to? Má vaši podporu, nebo byste preferoval jiného lídra? Koho?

O funkci se budou ucházet oba. Nevidím žádné snahy o změnu situace.

Psali jsme: Luzar (KSČM): Máme obavy z migrantů z kulturně a nábožensky odlišných regionů Komunista Ondráček definitivně prohrál. Nepovede Komisi pro kontrolu GIBS To se nám to řežou… Přinášíme zákulisní informace o tom, co se děje v KSČM po jejím volebním debaklu a kdo bude kandidovat do jejího vedení Dusno v KSČM: Jiří Dolejš je buržoazní element a je ve Sněmovně, aby se měl dobře, říká se prý

Otázka na závěr. Neuvažujete o kandidatuře do vedení strany vy sám?

Několikrát jsem se vyjádřil, že nemám ambice vstoupit do nejvyšší politiky. Krajská politika je ještě relativně blízko voličům, obyvatelům kraje. Krajský politik dokáže obsáhnout problematiku kraje, znát názory a potřeby lidí. Ještě blíže k voličům mají obecní a městská zastupitelstva, ale parlamentní politici se často už názorům voličů mohou vzdalovat. Byl jsem osloven před sjezdem i nyní, ale předseda musí řídit stranu z centra a udělat zásadní změny. To nejde z kraje ani sněmovny.

Oldřich Bubeníček KSČM



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková